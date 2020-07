Postřehy z bezpečnosti: krádež platební karty skriptem v EXIF

Tento týden došlo bezpečnostními výzkumníky k odhalení nového ransomwaru (přezdívaný ThiefQuest), který cílí výhradně na uživatele operačního systému macOS (podobně jako KeRanger a Patcher v minulosti). Maskuje se jako program Apple's CrashReported nebo Google Software Update a je přibalen k legitimním aplikacím, které jsou pirátsky šířeny skrze torrenty (např. Little Snitch, Mixed In Key 8 a Ableton Live).

Úhradu výkupného v tak vysoké částce vysvětluje univerzita nutností obnovit důležitá data v probíhajících výzkumech. Jan Op Gen Oorth z Europolu, který provozuje iniciativu No More Ransom, ale připomíná, aby lidé pokud možno neplatili výkupné, protože tím přímo podporují útočníky v nelegálních činnostech. Problém s ransomwarem údajně řeší i společnost Xerox.

Závažná chyba v Cisco přepínačích typu Small Busines a Managed Switches

V přepínačích je chyba v generování ID relace používaného při komunikaci s administrátorským rozhraním přepínačů. ID relace mají velmi nízkou entropii, takže je možné je útokem hrubou silou odhadnout a získat tak přístup k rozhraní s právy administrátora.

Zranitelné jsou následující produkty:

250 Series Smart Switches

350 Series Managed Switches

350X Series Stackable Managed Switches

550X Series Stackable Managed Switches

Small Business 200 Series Smart Switches

Small Business 300 Series Managed Switches

Small Business 500 Series Stackable Managed Switches

Zranitelnost je odstraněna ve firmwaru verze 2.5.5.47 pro následující přepínače:

250 Series Smart Switches

350 Series Managed Switches

350X Series Stackable Managed Switches

550X Series Stackable Managed Switches

Na dále uvedené přepínače, které již nejsou podporovány, oprava vydána nebude:

Small Business 200 Series Smart Switches

Small Business 300 Series Managed Switches

Small Business 500 Series Stackable Managed Switches

Další analýza uniklých hesel

Turecký student Ata Hakçıl analyzoval více než miliardu uniklých hesel, která získal ze zveřejněných snadno dostupných dumpů. Výsledky analýz jsou dostupné jako statistiky, které například ukazují, že z miliardy hesel je jenom 169 milionů unikátních a sedmmilionkrát se vyskytlo heslo 123456.

Najdete zde i mysteriózní hesla, jejichž původ Ata nedovede vysvětlit a jsou k dispozici i národní slovníky, které student sestavil z hesel uniklých ze serverů s odpovídajícími národními doménami. Najdete zde slovenský, maďarský i litevský slovník. Český ale ne. Že by byly servery v doméně .cz tak dobře zabezpečené?

Kritické zranitelnosti v Apache Guacamole

Apache Guacamole je populární aplikace pro řízení vzdálené plochy, která se využívá při správě strojů s operačním systémem Windows a Linux. Výzkum odhalil několik kritických reverzních zranitelností RDP, které byly nahlášeny začátkem minulého roku po vydání verze 2.0.0-rc4. Zranitelnost s označením CVE-2020–9497 nesprávně ověřuje získaná data v rámci statického virtuálního kanálu. Pokud se tedy uživatel přihlásí na kompromitovaný RDP server, může útočník získat informace uložené v paměti.

Druhá zranitelnost CVE-2020–9498, nesprávně zpracovává ukazatele zapojené do zpracování dat přijaté pomocí kanálu RDP. V případě uživatelského připojení na kompromitovaný server RDP, by speciálně vytvořený datový řetězec, mohl způsobit poškození paměti, což by případně způsobilo spuštění libovolného kódu s oprávněními probíhajícího procesu. V případě využití obou zranitelností by mohl útočník převzít správu nad kompromitovaným strojem.

Facebook opět přitvrdí v boji proti dezinformacím

Ke kyberbezpečnosti a počítačové gramotnosti má velmi blízko v našem školním systému prakticky neznámá mediální výchova. Pokud konvenuje jejich názoru, mnozí čtenáři se zřídka zajímají, kdo senzační článek psal, kdo z něho má užitek a zda si ho nevycucal z prstu, pokud vůbec dočtou za titulek. Poplašné zprávy a zprávy jitřící negativní emoce se šíří sítí rychleji.

Malou stěnu proti vichru z větrných mlýnů je na Facebooku nově ohlášená funkcionalita, která upozorní, když se uživatel chystá sdílet příspěvek nebo zprávu starší tři měsíce. Taková zpráva, vytržena z kontextu a zaměněna za aktuální dění, může strhnout falešnou lavinu pravých emocí. Po měsíc starém ohlášení spolupráce českého Facebooku a webu demagog.cz je to další dobrá zpráva.

Ve zkratce

Pro pobavení

O seriálu

Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET. Více o seriálu…