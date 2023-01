Postřehy z bezpečnosti: kritické zranitelnosti Citrix ADC a Citrix Gateway

V průběhu listopadu a prosince 2022 byly publikovány záplaty pro dvě vysoce závažné zranitelnosti v produktech Citrix Application Delivery Controller (ADC) a Citrix Gateway, s jejichž pomocí je možné získat neautorizovaný přístup ke zranitelným systémům, resp. dosáhnout spuštění libovolného kódu na nich.

Historicky byly obdobné zranitelnosti postihující uvedené technologie velmi brzy po odhalení využívány útočníky a nejinak tomu bylo i v tomto případě – resp. alespoň u závažnější z obou zranitelností (CVE-2022–27518), na jejíž aktivní využívání škodlivými aktéry upozornila paralelně s publikací záplaty CISA.

Jak však ukázaly výsledky analýzy publikované koncem prosince, většina postižených systémů stále ještě nebyla záplatována a lze tak předpokládat, že dopady výše zmíněných zranitelností budou citelné i v novém roce.

Na fóru Breached byl v uplynulém týdnu nabídnut k prodeji balík údajně obsahující data více než 400 milionů uživatelů sítě Twitter. Data měla být získána v roce 2021 s pomocí scarpingu stejného API, s nímž byl spojen i dříve publikovaný únik dat 5,4 milionů uživatelů jmenované sítě. Zcizené údaje se tak omezují na jména, e-mailové adresy a telefonní čísla uživatelů a údaje o jejich účtech.

Prodejce stanovil cenu balíku na 200 000 dolarů při prodeji exkluzivně jedinému zájemci, nebo $60.000 při prodeji většího počtu kopií různým zájemcům. Přestože validitu celého balíku nelze jednoznačně ověřit, na základě publikovaných analýz se zdá, že minimálně část v něm obsažených dat odpovídá reálným účtům.

Zmínku zaslouží, že v rámci inzerátu, který prodejce publikoval, apeloval na Twitter a Elona Muska, aby se sami stali jedinými exkluzivními kupci dat a vyhnuli se tak potenciálním postihům v souvislosti s GDPR.

Společnost NetGear publikovala ve středu záplaty pro dvě zranitelnosti postihující její domácí/SMB routery. První z opravených zranitelností umožňuje vzdálenému útočníkovi blíže nespecifikovanou cestou způsobit na zařízení DoS stav.

Druhá zranitelnost zranitelnost je pak typu buffer overflow a společnost NetGear u ní explicitně uvedla, že je zneužitelná před autentizací. Lze tak předpokládat, že se týká autentizačního rozhraní routerů a její dopady tak potenciálně mohou být o něco závažnější než v případě první zmíněné zranitelnosti.

Přestože pro zneužití obou zranitelností je nezbytné, aby měl útočník možnost po síti přímo komunikovat se zranitelným zařízením, a u většiny domácích/SMB routerů lze předpokládat, že jejich autentizační a administrační rozhraní nebudou přímo dostupná z internetu, je urychlené záplatování obou zmíněných zranitelností zcela jistě na místě.

