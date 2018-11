 »   »  Postřehy z bezpečnosti: modrý odposlech

Nová dvojice kritických zranitelností v Bluetooth Low Energy (BLE) čipech, pojmenovaná BleedingBit, umožňuje vzdálenému útočníkovi spustit libovolný kód a převzít nad zranitelným zařízením plnou kontrolu. Zranitelné čipy, které vyrábí firma Texas Instruments, používají firmy Cisco, Meraki a Aruba ve svých produktech určených pro nasazení ve firmách.

První ze zranitelností (CVE-2018–16986) se týká čipů CC2640 a CC2650. Dle dostupných informací se jedná o klasický buffer overflow útok, při kterém musí útočník nejdříve zasílat řadu neškodných BLE broadcastových zpráv, zvaných advertising packets, které se ukládají do paměti zranitelného BLE čipu a slouží k zasílání reklamních sdělení na krátkou vzdálenost. Následně útočník pošle další advertising packet, který však bude mít nastaven specifický bit na ON místo OFF. Tato drobná změna způsobí, že si čip alokuje mnohem více místa v paměti, než je reálně potřeba, což vede k přepsání paměti a útočník může tuto paměť využít ke spuštění škodlivého kódu.

Druhá zranitelnost (CVE-2018–7080) se týká čipů CC2642R2, CC2640R2, CC2640, CC2650, CC2540 a CC2541. Chyba pochází z funkcionality pro update firmwaru BLE čipů zvané Over the Air firmware Download (OAD). Protože všechny AP Aruba sdílejí stejné OAD heslo, získatelné odposlechem legitimního updatu, nebo reverzním inženýrstvím, útočník může přístupovým bodům zaslat vlastní upravený update operačního systému. Již byly vydány záplaty, dobrá zpráva také je, že ve výchozím nastavení Cisco i Aruba zařízení je bluetooth vypnutý.

Nejhorší scénář každopádně vypadá tak, že cizí člověk přijde k vaší firemní kanceláři, oskenuje si Wi-Fi síť, zjistí, zda náhodou některé vaše zařízení neběží na BLE technologii a začne se pohodlně ze židle na chodbě zmocňovat firemních dat. Dosah BLE jsou desítky metrů, nemusí to být ani židle ve vašem patře.

Chyby identifikovala izraelská bezpečnostní společnost Armis, která se už loni proslavila nálezem devíti jiných zranitelností technologie Bluetooth.

Spekulujete s kryptoměnami? Pozor na e-mail!

Policie v Austrálii zatkla třiadvacetiletou ženu v australském Melbourne v souvislosti s krádežemi obrovského množství virtuální měny.

Vše začalo v lednu 2018, kdy šestapadesátiletý muž zjistil, že jeho e-mailový účet byl zablokován, jeho heslo bylo změněno a aktualizovalo se nastavení zabezpečení jeho účtu, aby jako prostředek sekundární autentizace musel použít záhadný mobil.

Po dvou dnech zajistil muž kontrolu nad svým e-mailovým účtem, ovšem zmizelo z něho sto tisíc kusů Ripple směnky (známé také jako XRP) – tedy přibližně tři sta dvacet tisíc dolarů.

Během dalšího vyšetřování se zjistilo, že virtuální měna byla zaslaná na čínskou burzu a přeměněna na Bitcoin. Vyšetřování vedlo k třiadvacetileté ženě z Eppingu v Melbourne. Během domovní prohlídky u ní policie zabavila počítače, pevné disky a mobilní telefony. Žena se podle vyšetřovatelů nabourala do e-mailového účtu a použila informace v něm obsažené, aby se nakonec dostala do digitální peněženky oběti.

Detektiv policie Nového Jižního Walesu Arthur Katsogiannis varoval, že uživatelé e-mailů si musí dávat pozor nejen na to, jak chrání svou schránku, ale musí dávat pozor i na citlivé informace ve složkách „Odeslané“ nebo „Koš“.