Postřehy z bezpečnosti: nebezpečně zranitelné TCP/IP stacky

AMNESIA:33 – kritické zranitelnosti TCP/IP stacků

Pracovníci Daniel dos Santos, Stanislav Dashevskyi, Jos Wetzels a Amine Amri z Forescout Research Labs v rámci bezpečnostního projektu Memoria zveřejnili technickou zprávu How TCP/IP Stacks Breed Critical Vulnerabilities in IoT, OT and IT Devices, která varuje, že některé open-source TCP/IP stacky celosvětově používané v zařízeních Internetu věcí, řídících a výpočetních systémech obsahují celkem 33 závažných zranitelností souhrnně pojmenovaných AMNESIA:33.

Většinu problémů způsobují chybějící kontroly formátů a délek jednotlivých polí v paketech, které tak umožňují neomezené čtení nebo zápis do paměti. Nejzávažnější zranitelnosti mají CVSS skóre 9,8 z 10 a umožňují vzdálené spuštění libovolného kódu; ostatní umožňují Denial of Service, DNS Cache Poisoning a Information Leak.

Zranitelné jsou TCP/IP stacky v těchto operačních systémech:

uIP-Contiki-OS (end-of-life [EOL]), verse 3.0 a starší

uIP-Contiki-NG, verse 4.5 a starší; opravená verse je 4.6 a novější

uIP (EOL), verse 1.0 a starší

open-iscsi, verse 2.1.12 a starší

picoTCP-NG, verse 1.7.0 a starší

picoTCP (EOL), verse 1.7.0 a starší

FNET, verse 4.6.3; opravená verse je 4.7.0 a novější

Nut/Net, verse 5.1 a starší

Počty prodejců zranitelných součástí a zařízení: Stack Total vendors Component vendors Device vendors uIP 125 26 99 Nut/Net 24 1 23 picoFTP 10 8 2 FNET 5 2 3 Total unique 158 36 122

Lze předpokládat, že zranitelný software je obsažen v desítkách až stovkách milionů zařízení, z nichž pravděpodobně velká část nikdy nebude aktualizována.

Kritické zranitelnosti ve VPN routerech firmy D-Link

Pracovnící firmy Digital Defense odhalili v srpnu 2020 zranitelnosti VPN routerů firmy D-Link; nacházejí se v routerech DSR-150, DSR-250, DSR-500 a DSR-1000AC, které obsahují firmware 3.17 a starší. První zranitelnost umožňuje, aby se neautentizovaný útočník připojil k webovému rozhraní routeru prostřednictvím LAN nebo WAN a zadal libovolné příkazy, které budou vykonány s oprávněním root; tím může VPN router zcela ovládnout, spustit další útoky, způsobit Denial of Service atd.

I druhá zranitelnost umožňuje zadání a vykonání libovolných příkazů s oprávněním root; tentokrát ale musí být útočník autentizovaný.

Třetí zranitelnost spočívá v tom, že autentizovaný uživatel může do CRONu zadat libovolné příkazy, které budou opět vykonány s oprávněním root; firma to ale za chybu nepovažuje.

Dne 9.12.2020 zveřejnila firma D-Link dokument s popisem zranitelností a s odkazy na nově dostupné verze firmwaru v3.17B, které odstraňují první dva problémy.

Hackeři ukradli útočné nástroje firmy FireEye

Proslulá bezpečnostní firma FireEye, jejímž heslem je „FireEye knows more about cyber security than anyone“, ohlásila 8. prosince 2020, že na ni zaútočil vysoce rafinovaný útočník, pravděpodobně sponzorovaný státem, s velmi vysokými útočnými schopnostmi, s nimiž se dosud nesetkala tato firma ani její partneři.

Útočník ukradl nástroje, které používá FireEye k penetračnímu testování pro potřeby tzv. Červených týmů; údajně se v nich nevyužívají žádné zranitelnosti typu 0-day. Firma neví, jestli budou tyto nástroje zveřejněny nebo jen využívány; jako protiopatření proti těmto svým útočným nástrojům zveřejnila seznam problémových CVE, které je třeba co nejdříve zkontrolovat a odstranit.

Malware Adrozek vkládá reklamy do prohlížečů a krade přihlašovací údaje

Přibližně od května 2020 je ve světě rozšířený malware Adrozek, jehož účelem je maximalizovat počet kliknutí na odkazy na ty webové stránky, na nichž má hacker zájem a za které je placen. Tyto odkazy se zobrazují ve výsledcích hledání prostřednictvím vyhledávačů např. takto:

Podle zjištění Microsoftu tento malware, prozatím rozšířený zejména v Evropě, Indii a JV Asii, využívá rozsáhlou infrastrukturu se 159 unikátními doménami, z nichž každá obsahuje přes 17 tisíc unikátních URL s více než 15 tisíci unikátními polymorfickými vzorky malwaru. Zdá se, že vkládané odkazy zatím nesměřují na servery obsahující malware, ale to mohou útočníci kdykoli změnit.

Na prohlížeči Mozilla Firefox, který je často považován za bezpečnější než jiné, umí Adrozek také krást přihlašovací údaje a odesílat je útočníkům.

