 »   »  Postřehy z bezpečnosti: nebezpečný precedens v reakci na kyberútok

Po třech letech od prohlášení NATO, že kyberprostor je oficiálně považován za bojiště moderního válčení, reagoval poprvé stát Izrael na kybernetický útok konvenčními zbraněmi. Minulou sobotu izraelská armáda vybombardovala budovu kybernetického velitelství v Pásmu Gazy, ze které operovaly jednotky Hamásu. Reagovala tak na právě uskutečněný kybernetický útok, který Izrael překazil, přisoudil Hamásu a jako odvetu shodil bomby na budovu, ze které útok probíhal.

Here is the video released by the IDF showing the air-strike against the building housing Hamas cyber forces. pic.twitter.com/uHm2ZYa4AP