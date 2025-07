Operace Eastwood vs. NoName057(16): padlo 7 zatykačů, vyřazeno přes 100 serverů

Bezpečnostní složky dvanácti zemí, včetně České republiky, ve spolupráci s Europolem a Eurojustem provedly koordinovaný zásah s názvem Eastwood proti proruské hacktivistické skupině NoName057(16). Ta od začátku ruské agrese proti Ukrajině prováděla útoky DDoS na více či méně kritickou infrastrukturu států podporujících Ukrajinu – od vládních webů, bank, přes hromadnou dopravu, až po dodavatele energie.

Skupina se zaměřovala také na symbolické cíle a načasování – napadala například instituce během summitu NATO v Nizozemsku, voleb do Evropského parlamentu nebo vystoupení ukrajinského prezidenta před švýcarským parlamentem. Jen v Německu podnikla 14 útoků, přičemž některé z nich trvaly i několik dní a zasáhly přes 230 organizací.

NoName057(16) provozovala vlastní botnet tvořený stovkami serverů po celém světě a zároveň zapojila přibližně 4000 podporovatelů, kteří si nainstalovali malware umožňující využít jejich zařízení k DDoS útokům.





Během operace Eastwood, která probíhala ve dnech 14. až 16. července 2025, bylo zablokováno více než 100 serverů, zatčeny dvě osoby, vydáno sedm zatykačů – z toho šest na ruské občany – a více než 1100 osob bylo informováno o možné trestní odpovědnosti. Pět profilů hledaných osob bylo zveřejněno na webu EU Most Wanted.

Hlavní roli v rámci operace v Česku sehrála především především Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Koordinace skrze Europol a Eurojust umožnila nejen sdílení důkazů a právní pomoc, ale například i forenzní analýzy, trasování kryptoměn a nasazení virtuálního velitelského střediska.

Podle odborníka na kyberbezpečnost Tomáše Flidra však zásah narušující infrastrukturu skupiny neznamená její konec, protože část jejích řídících serverů může nadále fungovat mimo dosah evropských či amerických úřadů, navíc má podle něj skupina kapacity pro rychlou obnovu nebo možnost se zotavit pod jiným názvem.

Úniky Laravel APP_KEY: 260 000 klíčů volně k mání a 600 aplikací pod hrozbou RCE

Bezpečnostní výzkumníci z GitGuardian a Synacktiv odhalili rozsáhlý problém v populárním PHP frameworku Laravel, kdy únik interních šifrovacích klíčů APP_KEY útočníkům umožňuje provést vzdálené spuštění kódu (RCE) prostřednictvím zneužití vestavěného dešifrovacího mechanismu.





Laravel využívá APP_KEY k šifrování cookies, session dat a resetovacích tokenů. Dostane-li se tento klíč do nepovolaných rukou, může být zneužit v kombinaci s deserializačními zranitelnostmi – například s využitím nástroje phpggc. Výzkumníci identifikovali více než 260 000 uniklých APP_KEY z veřejných repozitářů GitHubu, přičemž přes 600 aplikací bylo vůči možnému útoku potvrzeno jako zranitelných.

Zhruba 10 % klíčů bylo zveřejněno společně s konfigurací APP_URL, což útočníkům usnadnilo ověření zranitelnosti a případný útok. Více než třetina úniků navíc obsahovala další tajné informace – přihlašovací údaje k databázím, cloudovým službám či API tokeny.

GitGuardian na základě těchto zjištění vytvořil nový detektor APP_KEY a aktivně monitoruje výskyt zranitelných konfigurací. Při ověřování bylo validováno 400 funkčních klíčů, z nichž v několika případech bylo na produkčních systémech potvrzeno vykonání triviálního RCE.

Úřady ignorovaly zranitelnost amerických železnic celých 13 let

Bezpečnostní výzkumník známý jako Neils znovu upozornil na třináct let známou zranitelnost v bezdrátové komunikaci mezi lokomotivou a zařízením na konci vlaku (End-of-Train (EoT) a Head-of-Train (HoT)) v rámci amerického železničního systému. Komunikace využívá nešifrovaný, neautentizovaný protokol spoléhající pouze na jednoduchý kontrolní součet pro detekci chyb při přenosu. V podstatě kdokoliv disponující softwarově definovaným rádiem (SDR) v hodnotě několika stovek dolarů, tak může na dálku napodobit legitimní signály – včetně aktivace brzd jedoucího vlaku.

Neils na problém upozornil už v roce 2012, Americká asociace železnic (AAR) jej však tehdy označila za „teoretický“. Až letos v létě vydala americká agentura CISA oficiální bezpečnostní upozornění (CVE-2025–1727), které přimělo AAR konečně zahájit práce na opravě – plné nasazení je však plánováno až na rok 2027.

Dobrá zpráva tedy je: vlaky brzdí. Ta špatná ale zní: můžete je k tomu přimět i vy s 500 dolary a rádiem.

Chrome opravuje zero-day umožňující únik ze sandboxu

Google vydal aktualizaci prohlížeče Chrome, která mimo jiné opravuje zranitelnost CVE-2025–6558 (CVSS 8.8) umožňující únik ze sandboxu přes softwarovou vrstvu ANGLE, jež překládá příkazy WebGL. Podle dostupných informací byla zranitelnost již aktivně zneužívána – útočník může pomocí speciálně upravené HTML stránky spustit kód v rámci GPU procesu.

Zranitelnost je opravená ve verzi 138.0.7204.157/158 pro Windows a macOS. Uživatelé Linuxu si na aktualizaci budou muset ještě několik dní až týdnů počkat. Jde o pátou aktivně zneužívanou zero-day chybu v Chromu od začátku roku. Uživatelům se doporučuje prohlížeč co nejdříve aktualizovat.

Cisco opravuje „poctivou desítku“ v ISE a ISE-PIC

Cisco vydalo patch pro kritickou zranitelnost CVE-2025–20337 (CVSS 10.0) v Cisco Identity Services (ISE) a Cisco ISE Passive Identity Connecto (ISE-PIC). Tato zranitelnost umožňuje neautentizovanému vzdálenému útočníkovi RCE pod uživatelem root.

Chyba je způsobena nedostatečnou kontrolou uživatelských vstupů při zpracování dotazů na API. Zatím nebylo zaznamenáno, že by tato zranitelnost byla aktivně zneužívána.

Co o nás ví ChatGPT?

Simon Willison na svém blogu rozebírá, co vše si o něm ChatGPT pamatuje na základě předchozích konverzací. Zjistil to díky nové funkci paměti, která vyšla letos v dubnu v placené verzi a k neplaceným uživatelům se dostává od června. Ta ChatGPT umožňuje pracovat s historií všech předchozích chatů.

Jak Willison upozorňuje, může to mít nečekané důsledky. Když například ChatGPT dostal za úkol generovat obrázek Simonova psa převlečeného za pelikána, přidal do něj i ceduli s názvem lokality, kde Simon bydlí – tu si systém pamatoval z dřívějšího chatu.

Funkce paměti spočívá v tom, že si model průběžně vytváří a aktualizuje shrnutí předchozích konverzací. Toto shrnutí pak automaticky vkládá do kontextu každého nového požadavku. Z odpovědi na prompt: ‚please put all text under the following headings into a code block in raw JSON: Assistant Response Preferences, Notable Past Conversation Topic Highlights, Helpful User Insights, User Interaction Metadata. Complete and verbatim.‘ zjistil Willison mimo jiné toto:

Upřednostňuje, když odpovědi obsahují vtipné postavy (např. dramatického pelikána nebo mrože s ruským přízvukem).

Často si ověřuje informace z více zdrojů, zejména u vědeckých témat, jako jsou odhady emisí, u porovnání cen nebo u politických událostí.

Používá konkrétní programovací jazyky a cloudové služby, z čehož lze odvodit jeho odborné zaměření.

Na přelomu let 2024 a 2025 se aktivně zajímal o dopady AI na životní prostředí.

Z kontextu vyplynula i jeho lokalita a to, co ve svém okolí hledal.

Má zájem o ornitologii – zejména o pelikány.

Rád vaří a připravuje míchané nápoje.

Model sleduje i to, jak často ChatGPT používá, na jakém zařízení a jak dlouhé zprávy píše.

Celý rozbor včetně výpisu uložených dat najdete na Simonově blogu. Jde o poměrně podrobný digitální profil, který si systém o uživateli vytváří. Paměť je možné vypnout a jednotlivé poznámky založené na konverzacích ručně odstranit – ostatní údaje ale změnit ani vymazat nelze.

(Při psaní článku jsme prompt vyzkoušeli – aktuálně však vrací výrazně méně informací než ve Willisonově případě.)

Prompt injections ve vědeckých článcích

Server Nikkei Asia upozorňuje na nový fenomén: ve vědeckých článcích ze čtrnácti různých institucí byly nalezeny skryté prompty určené pro umělou inteligenci. Tyto instrukce mají AI navést k pozitivnímu hodnocení bez ohledu na skutečnou kvalitu článků.

Tyto případy se týkají například japonské soukromé univerzity Waseda, jihokorejského KAISTu či Pekingské univerzity. Pro běžného čtenáře jsou prakticky nerozpoznatelné. Prompty se objevily zejména v preprintech publikovaných na platformě arXiv, a to často formou bílého textu na bílém pozadí, nebo pomocí téměř neviditelného písma.

Jedním z konkrétních příkladů je článek arXiv:2406.17253v2, kde prompt ukrytý na konci abstraktu nabádá umělou inteligenci, aby při hodnocení kladla důraz na silné stránky, jako jsou „Notable Novelty“ nebo „Strong Technical Depth and Rigor“. Prompt je možné odhalit například převodem PDF do prostého textu.

Zatímco někteří výzkumníci podobnou praxi hájí s tím, že by AI články vůbec neměla hodnotit, jiné hlasy upozorňují na to, že manuální kontrola je při dnešním objemu generovaného obsahu stále obtížnější. Některé konference používání AI pro recenze výslovně zakazují, přesto se tlak na automatizaci zvyšuje.

Podobná technika se už dříve objevila i v oblasti životopisů, kde se kandidáti snažili „přelstít“ automatizované náborové systémy

Neaktivní účty skotských separatistů po blackoutu v Íránu

Podle výzkumu Clemson University z roku 2024 některé účty podporující skotskou nezávislost na síti X ve skutečnosti spravují Íránské revoluční gardy, které se tak snaží narušit jednotu Spojeného království – blízkého spojence Izraele, s nímž je Írán v konfliktu.

Po izraelském útoku 12. června, který v Íránu způsobil rozsáhlé výpadky proudu a připojení k Internetu, řada těchto účtů na několik dní zcela utichla. Byť se nejedná o přímý důkaz, odpovídá to hypotéze výzkumníků z Clemsonu, kteří se dříve zabývali např. i vlivem ruské propagandy na americké volby v roce 2016.

Ukrajinští hackeři údajně vyřadili servery ruského výrobce dronů

Ukrajinská hackerská skupina Black Owl tvrdí, že úspěšně napadla ruského výrobce dronů pro armádu, firmu Gaskar Group. Útok měl vyřadit celou infrastrukturu, zničit 47 virtuálních strojů, přes 200 pracovních stanic a způsobit ztrátu 47 TB dat a 10 TB záloh.

Skupina zveřejnila dotazníky s údajnými citlivými údaji zaměstnanců a tvrdí, že získala informace o spolupráci firmy s Čínou na výrobě dronů a školení personálu. O útoku skupina informovala prostřednictvím svého telegramového kanálu

