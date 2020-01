 »   »  Postřehy z bezpečnosti: úspěchy ransomwaru v roce 2019

Harry Denley, ředitel bezpečnosti společnosti MyCrypto zjistil, že rozšíření pro Google Chrome pojmenované Shitcoin Wallet krade hesla a privátní klíče peněženek uživatelů. Rozšíření pro Google Chrome vkládalo JavaScriptový kód do webových stránek za účelem krádeží hesel a privátních klíčů z peněženek a portálů kryptoměn. Ukradené informace jsou pak ukládány na adrese erc20wallet.tk. Rozšíření uvolněné 9. prosince si zatím stáhlo 621 uživatelů.

Majitelé ransomwaru mezitím užili Vánoc a někteří nabídli dokonce sváteční slevy: “Dáváme 25 % slevu od 25. do 31. prosince. Šťastné a veselé,” píšou operátoři ransowmaru Maze. Jako bonus se rozhodli, že floridskému městu Pensacola sníží požadavek na výkupné jen na půl miliónu dolarů a soukromé dokumenty města nezveřejní.

Nebo jako telemarketingová společnost z Arkansasu, která těsně před Vánoci propustila 300 zaměstnanců . Důvod? Před dvěma měsíci je napadl ransomware, neměli offline zálohy a byť se to nedoporučuje, ze zoufalství zaplatili obrovskou sumu vyděračům. Potom se však už firma nedovedla znovu postavit na nohy a nemajíc na platy, všechny propustila. Firma existovala od roku 1963 a po síti koluje jímavý text, jímž se CEO se zaměstnanci loučí a omlouvá se jim.

Přestože to nebylo poprvé, co se zdravotnické zařízení v Česku potýkalo s virovou nákazou, publicita věnovaná útoku, na který naštěstí nikdo nedoplatil životem, snad pomůže některým tuzemským společnostem probudit se z letargie. Je těžké si přiznat, že nákaza ransomwarem je jen otázkou času, nikoli něčím abstraktním, a brát online hrozby vážně. Zrušené operace v Benešově provedou do konce února. Nemusí tedy zavřít jako zdravotnické centrum v Michiganu, které z kraje minulého roku přišlo o všechny kartotéky.

Po úspěšné kompromitaci účtu oběti lze procházet e-maily, seznamy kontaktů, schůzky v kalendáři a cokoliv dalšího. Thallium často změnila nastavení účtu oběti, tak, že i po aktualizaci hesla k účtu oběti nadále viděly e-mail, který oběť obdržela. Kromě toho užívali malware „BabyShark“ a „KimJongRAT“. Jedná se již o čtvrtý případ, ve kterém Microsoft podal podobnou žalobu (Barium-Čína, Strontium-Rusko, Fosfor-Írán.)

Možnosti pro bezpečnější autentizaci

Autentizace využívající jen heslo je dnes už mrtvá. Jestliže společnostem záleží na datech, doporučujeme kombinovat hesla s vícefaktorovou autentizací, přihlašováním přes sociální sítě, biometrií nebo autentizací založenou na rizicích, abyste lépe chránili uživatele a svou pověst. Nejlepší, co lze říci o používání hesla pro autentizaci, je, že je to lepší než nic.

V případech intenzivně sledovaných narušení bezpečnosti jako například u společnosti Equifax však došlo k vyzrazení milionů hesel a identifikačních čísel uživatelů, takže i tato slabá pochvala je v důsledku toho zpochybněna. Pokud spotřebitelé nepředpokládají, že minimálně některá z jejich hesel byla vyzrazená, vytvářejí si jen falešný pocit bezpečí. Společnosti, které stále spoléhají na autentizaci pouhým heslem pro přístup k důležitým zákaznickým a firemním datům, dělají totéž. Ochrana pouhým heslem je už navždy nedostatečná a každá organizace, která se na ni spoléhá, vystavuje své aktivity i pověst riziku.

Nebyli jste napadeni útokem APT?

Máte ve své síti cenná data? Všimli jste si zvláštního chování sítě? Mohli byste se stát obětí sofistikovaných skrytých ataků typu APT (Advanced Persistent Threat). Jak to poznáte? Hackeři a malware používající útoky APT jsou rozšířenější a důmyslnější než v minulosti. APT využívají profesionální hackeři, kteří pracují buď pro svou vládu, nebo pro příslušného zadavatele v nějakému oboru. Jejich prací je napadnout konkrétní firmy a cíle.

Vykonávají akce podle zájmů svých sponzorů, což může zahrnovat přístup k důvěrným informacím, spuštění destruktivního kódu nebo umístění programů se skrytými zadními vrátky, které umožní budoucí vstup na vyžádání do cílové sítě nebo počítače. APT hackeři jsou vysoce kvalifikovaní a mají obrovskou „provozní“ výhodu v tom, že nikdy nebudou zatčeni. Představte si, o kolik úspěšnější a vytrvalejší by mohli být jiní zloději, pokud by dostali stejnou záruku.

Soul nainstaluje kamery s umělou inteligencí pro detekci zločinu

Kamery s umělou inteligencí (AI), o nichž jihokorejská vláda tvrdí, že mohou odhalit pravděpodobnost zločinu, budou do Soulu nainstalovány v průběhu roku. Kamery používají AI software, který zpracovává umístění, čas a vzorce chování kolemjdoucích k měření pravděpodobnosti výskytu trestného činu. Tyto kamery automaticky měří, zda někdo chodí normálně nebo někoho sleduje. Zjistí také, co mají kolemjdoucí na sobě – ​​například klobouky, masky nebo brýle, a co s sebou nosí například tašky nebo nebezpečné předměty, které mohou být použity ke spáchání trestného činu.

Ve zkratce

Pro pobavení

O seriálu

Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET. Více o seriálu…