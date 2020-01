 »   »  Postřehy z bezpečnosti: ve znamení zranitelností

Dvě závažné zranitelnosti přineslo pravidelné měsíční záplatování produktů společnosti Microsoft.

Zranitelnosti u Microsoftu

První z nich je zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu. Protože se nalézá ve službě Windows Remote Desktop Gateway, která umožňuje uživatelům i správcům vzdálený přístup k systému, jedná se o poměrně velký průšvih. Bohužel se stále najdou správci, kteří jsou schopni tuto službu vystavit přímo do Internetu a tak ji nechat napospas všem možným útokům.

Aktuálně záplatovaná zranitelnost by mohla tento přístup změnit, protože pro její zneužití není potřeba žádná interakce na straně uživatele, stačí pouze speciálně upravený DRP požadavek. Zranitelnost se týká systémů Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 a Windows Server 2019.

Druhou zranitelnost objevila americká NSA (CVE-2020–0601) ve Windows 10. Ta umožňuje útočníkům podepsat škodlivý software tak, aby „vypadal“ bezpečně. Zneužitím této zranitelnosti lze v zásadě neověřený software vydávat za takový, který je podepsaný důvěryhodnou autoritou. Zranitelnost se nachází v knihovně crypt32.dll , která se používá k ověřování certifikátů. Není známo, jak dlouho o této zranitelnosti NSA věděla, než ji nahlásila Microsoftu. Ke zranitelnosti je dostupné bližší vysvětlení a Proof of Concept. A pokud si chcete ověřit, jestli je váš počítač zranitelný, můžete to zkusit například na těchto odkazech: whosecurve.com nebo curveballtest.com.

Zranitelné pluginy pro WordPress

Dva pluginy pro WordPress InfiniteWP Client a WP Time Capsule obsahují stejnou kritickou zranitelnost, díky které útočník může získat přístup do administrace bez znalosti hesla. Jediné, co útočník musí vědět, je jméno administračního účtu. Podle údajů knihovny pluginů WordPressu až 320 000 webů běží na zranitelných verzích dvou zmíněných pluginů.

Vzhledem k tomu, že se také jedná o logickou chybu, je těžké zranitelnost blokovat pomocí základních pravidel firewallu. Záplatované verze pluginů byly vydány již druhý den po nahlášení chyby. Každý, kdo používá WordPress a výše zmíněné pluginy, by měl provést aktualizaci pluginů.

Emotet, TrickBot a Ryuk na návštěvě v OSN

Minulý týden se na scénu opět dostala známá trojice Emotet, TrickBot, Ryuk. Po Benešovské nemocnici a OKD se tito tři králové podívali do zahraničí. Vše začalo v e-mailových schránkách 600 zaměstnanců OSN. Kriminálníci využili jako návnady přítomnost norské diplomacie v New Yorku a podepsali se za ní ve zprávě, která zněla přibližně: Ahoj, vyskytl se dnes nový problém. Co se týká této otázky, viz níže. Prosím dejte mi vědět, zda potřebujete něco dalšího.

Potom škodlivý dokument požádal o povolení k editaci, což spustilo klasickou katastrofu. První úřaduje Emotet, ten stáhne TrickBot, který začne rozkládat síť zevnitř a nakonec, když má dost, stáhne ransomware Ryuk. Vypadá to, že zločinci v roce 2020 budou čím dál více cílit na vlády a jiné vysoké cíle.

Apple opět vzdoruje FBI

Opět vyvstaly debaty na téma šifrování versus přístup bezpečnostních složek. V návaznosti na střelbu ve městě Pansacola na Floridě, kde v prosinci útočník zastřelil tři lidi a další zranil, byla společnost Apple oficiálně požádána FBI, aby odemkla jeho dva telefony iPhone.

Apple stejně jako v podobném případě v roce 2016 odmítl s tím, že nechce do zařízení přidávat zadní vrátka, která by pak byla potenciálně zneužitelná útočníky a ohrozila by tak každého uživatele s telefonem iPhone. Reakce Apple vyvolala řadu kritiky, do které se na svém Twitteru zapojil i prezident USA Donald Trump.