Potřebuji chytrý telefon, ale nechci ho, pouštím mobilní aplikace v Linuxu

Bez chytrého telefonu

Je tomu již téměř třicet let, tehdy jsem se potutelně usmíval, když se lidé nevěřícně dívali na zvláštní přístroj, který moje matka měla v ruce a s někým hovořila, přitom se nejednalo o malou vysílačku zvanou ručka.

Usmívám se dodnes, kdy je absence chytrého telefonu pro mnohé z nás již nepředstavitelná. Jedná se o velmi šikovný přístroj, který dokáže usnadnit mnohé denní činnosti soukromého i pracovního života.

Přesto se i v IT oboru, který přímo nabádá k využití chytrých přístrojů obecně, najdou lidé, kterým ještě dnes tlačítkový telefon zcela dostačuje. Důvodů může být mnoho, například obecná nechuť používat zařízení, která nás mohou sledovat a shromažďovat nejrůznější statistiky. Toto je jistě alespoň zčásti pravdivé, na druhou stranu ruku na srdce, většina z nás obyčejných lidí nikoho nezajímá, maximálně potenciálního prodejce pro možnost využití cílené reklamy.





Dále to může být preference jiných, než obou dnes nejrozšířenějších mobilních operačních systémů. Nejeden fanda do Linuxu se jistě rád alespoň podívá na současné možnosti, ať už se jedná o PinePhone, Fairphone či Librem s tím, že musí počítat s absencí mnoha oblíbených a mnohdy i nezbytných aplikací.

Nebo může být konkrétní uživatel naprosto spokojený s klasickým tlačítkovým telefonem. Takový člověk chytrý mobilní telefon vůbec nepotřebuje a byl by pro něj nadbytečnou zátěží.





Nezničitelná Nokia 3310 Autor: Nokia

Osobně patřím do třetí skupiny. Již před lety jsem kompletně přešel na operační systém Linux, který mi nabízí téměř vše potřebné. Donedávna mě lákala pouze jediná mobilní aplikace, opravdu velmi povedené mapy s navigací od společnosti Seznam. Otec, též spokojený uživatel tlačítkového telefonu, dostal jako dárek zhruba před pěti lety Sony Xperia, neměl však pro něj využití.

Získal jsem jej na své testy a aplikaci pro mapy využívám dodnes. Jediný problém představuje v současné době již poněkud letitý Android verze 4.4 s nemožností instalace novějšího systému, takže jsem nucen využívat starší mapové podklady, které jsou s malými odchylkami i v dnešní době zcela funkční.

Některé aplikace potřebujete

Pokrok však nelze zastavit a bránit se mu nemá smysl. Společně s obrovským rozšířením chytrých zařízení zcela chápu snahu vlády a mnohých institucí svojí agendu maximálně digitalizovat. Ke své podnikatelské činnosti potřebuji internetové bankovnictví, proto jsem nebyl překvapen, když moje banka Česká spořitelna oznámila zpoplatnění dosavadních SMS zpráv, které slouží k přihlašování a potvrzování transakcí. Jsem rád, že lidem v důchodovém věku je stále umožněno používat zdarma variantu s SMS zprávami, já jako třiačtyřicetiletý bych jejich stávající využití musel zbytečně platit.

Banka se snaží, aby klienti v maximální míře využívali aplikaci George klíč, která však existuje pouze ve verzích pro dnešní hlavní mobilní operační systémy. Kontaktoval jsem IT oddělení, zda by nebylo možné vytvořit multiplatformního klienta i pro stolní počítače (např. podobného aplikaci Datovka). Obdržel jsem však poněkud vyhýbavou odpověď, kterou zcela chápu. Jednalo by se o možnost pouze pro minoritní počet zájemců a udržovat podobné řešení v dnešní době by nebylo pro banku rentabilní.

Ťukání do displeje frčí. Ale co když nechcete? Autor: © Robert Kneschke – Fotolia

Musím si tedy pomoci sám. Hnedle první řešení, které mě napadlo, představuje emulace nebo virtualizace. Léty prověřené možnosti, na svém Linuxu emuluji stařičké ZX Spectrum, o něco mladší Amigu, několik aplikací určených pro MS Windows, proč tedy nezkusit Android.

Pomoz si sám

První aplikaci, kterou jsem spíše ze zvědavosti testoval již před několika lety, představuje Genymotion. Zprovoznil jsem virtuální prostředí pro Android, nainstaloval Google Play Store a vyzkoušel přidat aplikaci George klíč. Ta však při pokusu o spuštění vždy zůstala viset a přes několik pokusů o její zprovoznění jsem nebyl úspěšný.

U druhého řešení s názvem Anbox jsem dopadl mnohem lépe. Jedná se o aplikaci, která využívá virtualizaci na bázi kontejnerů. Jako uživatel distribuce Arch linux jsem se samozřejmě podíval do Wiki, přes veškerou snahu a hrátky s jádrem nebyl výsledek použitelný. Na druhém disku mám nainstalované Ubuntu ve verzi 20.04, zkusil jsem produkt rozchodit právě tam a díky dobře zpracovanému návodu zcela úspěšně. Anbox se nechoval tak stabilně jako řešení popsané níže, pády aplikace však byly minimální a určitě se jedná o použitelnou alternativu.

První pokusy s Anboxem Autor: Luděk Šťastný

Wiki ale popisuje i další možnost určenou pro vývojáře, známý produkt Android Studio, který obsahuje vestavěný emulátor a na rozdíl od předchozích aplikací pracuje přímo s předem vytvořeným virtuálním telefonem.

Právě Android Studio konečně splnilo vše, co od emulace chytrého telefonu očekávám. Nespornou výhodu představuje jeho multiplatformnost, zápor naopak větší paměťová náročnost vzhledem k využití programovacího jazyka s virtuálním strojem. Níže stručně popíši zprovoznění virtuálního zařízení včetně instalace všech potřebných aplikací. Naštěstí se jedná o proces poměrně intuitivní.

Emulace v Android Studio

Rozhodl jsem se, že vyzkouším nejnovější sestavení Studia, takže z uživatelského repozitáře AUR instaluji verzi Canary (uživatelé jiných distribucí mohou stahovat rovnou z webu) a po jejím prvním spuštění potvrzuji přidání interního emulátoru. Přivítá mě okno aplikace, které zachovává standardní vzhled produktů od společnosti JetBrains. Vytvořím prázdný projekt a pomocí volby Tools → Device manager zobrazím rozhraní pro možnost přidání virtuálního či fyzického přístroje.

V záložce Virtual poklepu na Create device a následně se objeví průvodce přidáním nového zařízení. Zde malinko odbočím, neboť při pokusech s Anboxem jsem byl nucen řešit instalaci správce balíčků Google Play. Aplikaci George klíč sice lze stáhnout a získaný soubor apk ručně nainstalovat, nepodařilo si mi jej však následně spustit. Průvodce naštěstí nabízí virtuální přístroje s předinstalovaným Google Play, proto vybírám variantu Pixel 4 a po poklepání na Next ponechávám doporučenou verzi Android 11.0. Tlačítkem Finish vše ukončím a nový virtuální telefon mohu spustit.

Virtuální Pixel 4 je k dispozici a pomocí Google Play mohu po nezbytném přihlášení svým gmailovým účtem začít instalovat aplikace. Vybírám George klíč a pomocí dokumentace jej aktivuji (využívám metodu s předem připraveným aktivačním kódem). Následně již nic nebrání aplikaci používat, čeká na pozadí a pokud se ve webovém prohlížeči v Linuxu přihlašuji do elektronického bankovnictví, nabídne mi možnost přihlášení a stejně funguje i potvrzování transakcí. Toto řešení je velmi stabilní, aktualizace George klíče bezproblémové, takže mohu prohlásit, že alespoň zatím mi virtuální přístroj vyhovuje a zcela splňuje vše potřebné.

Emulovaný Android v Android Studiu Autor: Luděk Šťastný

Pro zajímavost zkouším nainstalovat i Mapy od společnosti Seznam, vše včetně offline map funguje dle očekávání. Škoda, že tato opravdu výborná aplikace není dostupná přímo pro Linux, zde však již několik let využívám vhodnou alternativu Navit, která nabízí i práci s offline mapami. Ovšem pro mapy a navigaci je chytrý telefon v dnešní době asi ideální zařízení. Pro svůj stroj si sice mohu pořídit externí GPS modul, je to však pro mé potřeby neohrabané řešení, takže zůstávám u staršího chytrého telefonu uvedeného výše.

Po úspěšném zprovoznění mě samozřejmě jako první věc napadne možnost zálohování. Android Studio v současné verzi nabízí pouze duplikaci virtuálního zařízení, stačí však zkopírovat skrytý adresář /home/<jméno_uživatele>/.android/avd například na externí disk. Frekvence zálohování je u mého využití minimální.

Jsem rád, že alespoň zatím se mi podařilo zprovoznit plně funkční a stabilní řešení. Nemohu však zavírat oči nad současným světem, již nyní se u některých činností, jako například parkování nebo výdejního místa Z-Box bez chytrého telefonu neobejdu a je jasné, že další podobné situace budou přibývat. Nemám ve zvyku na něčem fanaticky lpět, takže pokud to bude nutné, chytré zařízení si s úsměvem na rtech pořídím, jsem však vděčný za to, že díky Linuxu a jeho aplikacím zatím ještě nemusím.