11. Zvýšení či snížení numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

12. Základy práce se seznamy

13. Základní operace se seznamy – lpush, lpop a llen

14. Seznam použitý v roli fronty

15. Opačný přístup k prvkům seznamu použitého ve funkci fronty

16. Fronta jakožto základ pro message brokera

17. Producent zpráv

18. Konzument zpráv

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Použití databáze Redis v aplikacích naprogramovaných v Go

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go si ukážeme základní způsoby použití databáze Redis, což je v Go poměrně velmi často využívaná technologie. Programovací jazyk Go se totiž, jak již ostatně víme, velmi často používá mj. i pro implementaci různých služeb a mikroslužeb. V těchto případech se stav služby (pochopitelně pokud se nejedná o bezstavovou službu) musí ukládat do nějakého datového úložiště. Může se – podle povahy dat a popř. při požadavcích na ACID, HA atd. – jednat o relační databáze, dokumentové databáze, objektové databáze atd. A velmi často se setkáme právě s použitím systému Redis. Jedná se o databázi typu key-value, což znamená, že hodnoty ukládané do databáze je možné jednoznačně identifikovat (najít, smazat atd.) na základě klíče, který je reprezentován řetězcem. Podobných databází samozřejmě existuje celá řada; za zmínku stojí především Berkeley DB, dále pak MemcacheDB, Dynamo či InfinityDB. Databáze Redis může být pro vývojáře zajímavá a užitečná zejména z toho důvodu, že se jedná o velmi flexibilní systém, který lze škálovat nejenom „nahoru“ (distribuované systémy se shardingem a/nebo replikací), ale i „dolů“ (jednoduše nastavitelné datové odkladiště pro jednouživatelskou aplikaci).

Samotný systém Redis jsme si již na stránkách Roota popsali ve dvojici článků zmíněných pod tímto odstavcem. Tyto články, přesněji řečeno použité demonstrační příklady, byly orientovány především na vývojáře používající programovací jazyk Python. Taktéž jsme si v jiných článcích ukázali některé možnosti využití Redisu v message brokerech, protože v této oblasti je Redis velmi populární. Jedná se zejména o projekt RQ neboli Redis Queue, ovšem například i o minulý týden popsaný nástroj Huey (ovšem Redis se někdy používá i v souvislosti s Kafkou pro uložení offsetů či dalších informací se stavem konzumentů). Bližší informace lze najít v těchto článcích:

Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python

https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/ Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/ Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí

https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/ Nástroj huey: užitečná knihovna pro práci s frontami úloh v Pythonu

https://www.root.cz/clanky/nastroj-huey-uzitecna-knihovna-pro-praci-s-frontami-uloh-v-pythonu/ Apache Kafka: distribuovaná streamovací platforma

https://www.root.cz/clanky/apache-kafka-distribuovana-streamovaci-platforma/

2. Instalace Redisu i balíčku pro jazyk Go

Instalace Redisu do Linuxu je snadná, protože ve většině distribucí existuje příslušný balíček s touto službou. Tímto tématem jsme se ostatně již zabývali v páté kapitole článku Nástroj huey: užitečná knihovna pro práci s frontami úloh v Pythonu.

Po instalaci a úpravě konfiguračního souboru redis.conf celou službu Redis spustíme:

15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo 15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # Redis version=4.0.10, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=15018, just started 15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # Configuration loaded 15018:C 19 Jun 20:28:15.250 * supervised by systemd, will signal readiness _._ _.-``__ ''-._ _.-`` `. `_. ''-._ Redis 4.0.10 (00000000/0) 64 bit .-`` .-```. ```\/ _.,_ ''-._ ( ' , .-` | `, ) Running in standalone mode |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'| Port: 6379 | `-._ `._ / _.-' | PID: 15018 `-._ `-._ `-./ _.-' _.-' |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'| | `-._`-._ _.-'_.-' | http://redis.io `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-' |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'| | `-._`-._ _.-'_.-' | `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-' `-._ `-.__.-' _.-' `-._ _.-' `-.__.-' 15018:M 19 Jun 20:28:15.253 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128. 15018:M 19 Jun 20:28:15.253 # Server initialized 15018:M 19 Jun 20:28:15.254 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_ 15018:M 19 Jun 20:28:15.254 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues wi 15018:M 19 Jun 20:28:15.254 * DB loaded from disk: 0.000 seconds 15018:M 19 Jun 20:28:15.254 * Ready to accept connections

Poznámka: důležité je, aby se v logu skutečně objevil poslední řádek „Ready to accept connections“

Instalace balíčku, který zprostředkuje rozhraní mezi Redisem a aplikací naprogramovanou v jazyku Go, vyžaduje použití modulů, protože se používá verzování. Pro tento účel si můžeme vytvořit modul použitý pouze pro instalaci – po ní ho můžeme zahodit:

$ go mod init x go: creating new go.mod: module x

V adresáři, kde vznikl soubor go.mod spustíme příkaz zajišťující instalaci balíčku:

$ go get github.com/go-redis/redis/v8 go: finding github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5 go: finding github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible go: downloading github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5 go: downloading github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible go: extracting github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible go: extracting github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5 go: downloading github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299 go: downloading go.opentelemetry.io/otel v0.6.0 go: extracting github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299 go: extracting go.opentelemetry.io/otel v0.6.0 go: downloading google.golang.org/grpc v1.29.1 go: extracting google.golang.org/grpc v1.29.1 go: finding github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299 go: finding go.opentelemetry.io/otel v0.6.0 go: finding google.golang.org/grpc v1.29.1

Od této chvíle by měl být balíček dostupný pro všechny aplikace vyvíjené v programovacím jazyku Go, ovšem za předpokladu, že tyto aplikace taktéž využívají systém modulů (což je dnes již samozřejmostí).

3. Inicializace klienta zajišťujícího komunikaci s Redisem

Nyní si již můžeme ukázat první demonstrační příklad, který pouze provede inicializaci klienta, jenž zajišťuje komunikaci s Redisem. Příklad je založen na využití systému modulů a bude tedy umístěn ve vlastním adresáři se souborem go.mod, jenž může vypadat následovně:

module redis1 go 1.13 require github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5

Klient, resp. přesněji řečeno struktura představující klienta, se vytvoří konstruktorem redis.NewClient, jemuž se předává další datová struktura s podrobnějšími konfiguračními informacemi. Nutné je zadat adresu běžícího serveru (i s portem), případné heslo pro přihlášení (v našem případě je prázdné) a identifikaci použité databáze (0 = výchozí databáze). Konstruktor nekontroluje připojení a i z tohoto důvodu nevrací ve druhé návratové hodnotě strukturu s chybou:

// vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB })

Při ukončování aplikace by se měl klient uzavřít, což zajistí zavolání metody Close, kterou můžeme provést v bloku defer:

defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }()

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client fmt.Println("Redis client:", client) }

Poznámka: vzhledem k tomu, že se nekontroluje připojení, bude příklad spustitelný i ve chvíli, kdy připojení k Redisu nebylo navázáno.

Tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /01_new_cli­ent/01_new_client.go.

4. Ověření připojení protokolem PING-PONG

Příkazem „ping“ můžeme snadno otestovat, jestli se klient připojí k serveru a zda od něj dokáže získávat odpovědi. Chování si můžeme ověřit z CLI klienta:

127.0.0.1:6379> ping PONG 127.0.0.1:6379> ping test "test"

Prakticky stejným způsobem lze postupovat v programovacím jazyku Go, protože rozhraní, které je splněno strukturou klient, má předepsánu i metodu Ping. Tato metoda – podobně jako všechny metody reprezentující příkazy Redisu – vrací hodnotu typu „příkaz“, jehož výsledek (a případnou chybu) vrací metoda Result:

// pokus o klasický handshake typu PING-PONG pong, err := client.Ping(context).Result()

Ukažme si nyní úplný zdrojový kód upraveného demonstračního příkladu lze získat na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /02_pin­g_pong/02_ping_pong.go:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client fmt.Println("Redis client:", client) // získáme kontext a zobrazíme informace o něm context := client.Context() fmt.Println("Context:", context) // pokus o klasický handshake typu PING-PONG pong, err := client.Ping(context).Result() fmt.Println("Ping-pong result:", pong, err) }

Chování při úspěšném připojení k Redisu:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0> Context: context.Background Ping-pong result: PONG <nil>

Chování ve chvíli, kdy se připojení nezdařilo:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0> Context: context.Background Ping-pong result: dial tcp [::1]:6379: connect: connection refused

5. Alternativní způsob specifikace připojení k Redisu

Parametry připojení, které jsme používali v předchozích dvou demonstračních příkladech, je možné zadat i jediným řetězcem, což je ostatně i velmi často používaný způsob, protože takový „connection string“ může být snadno uložen v proměnných prostředí či v konfiguračním souboru. Pro zpracování takového řetězce a vytvoření struktury reprezentující parametry připojení se používá funkce nazvaná ParseURL:

// konfigurační parametry nutné pro připojení k Redisu options, err := redis.ParseURL("redis://" + redisAddress) if err != nil { panic(err) }

Tuto funkci lze velmi snadno zakomponovat do příkladu, a to následujícím způsobem:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // konfigurační parametry nutné pro připojení k Redisu options, err := redis.ParseURL("redis://" + redisAddress) if err != nil { panic(err) } // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(options) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client fmt.Println("Redis client:", client) // získáme kontext a zobrazíme informace o něm context := client.Context() fmt.Println("Context:", context) // pokus o klasický handshake typu PING-PONG pong, err := client.Ping(context).Result() fmt.Println("Ping-pong result:", pong, err) }

Chování příkladu při úspěšném připojení k Redisu:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0> Context: context.Background Ping-pong result: PONG <nil>

Chování příkladu ve chvíli, kdy se připojení nezdařilo:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0> Context: context.Background Ping-pong result: dial tcp [::1]:6379: connect: connection refused

Poznámka: zdrojový kód příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /03_con­nection_string/03_connecti­on_string.go

6. Uložení řetězců do Redisu

Základním datovým typem, který se v Redisu používá, jsou řetězce. Ve skutečnosti se jedná o sekvenci bajtů známé délky, které nejsou žádným způsobem interpretovány. Díky tomu, že je délka řetězce uložena ve zvláštním atributu, nemusí Redis používat například znak s kódem 0 pro ukončení řetězce a tudíž se i tento znak může bez problému v řetězci vyskytovat (na rozdíl od klasických céčkovských řetězců). Maximální délka řetězce je v současné verzi Redisu 512 MB, což v praxi znamená, že se řetězce mohou použít například pro uložení dokumentů, strukturovaných dat reprezentovaných ve formátech JSON, XML, YAML atd. atd.

V dalším demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné do Redisu uložit řetězec z programu napsaného v Go. Použijeme zde metodu Set, které je nutné předat kontext, klíč (což je také řetězec), vlastní hodnotu a dále dobu platnosti hodnoty (tedy relativní čas expirace). Pokud použijeme nulu, bude hodnota uložena trvale. Tato metoda vrací případnou chybu:

err := client.Set(context, "Seriál o jazyku Go", "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/", 0).Err() if err != nil { panic(err) }

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/tree/master/article 65 /04_set_strin­g, vypadá následovně:

package main import ( "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // zápis hodnoty do databáze Redisu err := client.Set(context, "Seriál o jazyku Go", "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/", 0).Err() if err != nil { panic(err) } }

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se připojíme k Redisu a pokusíme se přečíst uloženou hodnotu přímo z CLI klienta:

$ redis-cli 127.0.0.1:6379> ping PONG

Vypíšeme všechny dostupné klíče:

127.0.0.1:6379> keys * 1) "Seri\xc3\xa1l o jazyku Go"

A přečteme hodnotu:

127.0.0.1:6379> get "Seri\xc3\xa1l o jazyku Go" "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/" 127.0.0.1:6379> quit

Pokud vám vadí, že se některé Unicode znaky nevypíšou čitelným způsobem, lze klienta spustit s přepínačem –raw a ponechat transformaci znaků na emulátoru terminálu:

$ redis-cli --raw 127.0.0.1:6379> ping PONG 127.0.0.1:6379> keys * Seriál o jazyku Go 127.0.0.1:6379> get "Seriál o jazyku Go" https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ 127.0.0.1:6379> quit

7. Přečtení řetězce z Redisu

Opakem metody Set, kterou jsme si popsali v předchozí kapitole, je pochopitelně metoda nazvaná Get, která slouží k přečtení (řetězcové) hodnoty z Redisu. Základní způsob použití je založen na stejném principu, jaký jsme již mohli vidět při popisu metody Ping – návratová hodnota je typu „příkaz Redisu“, takže je nutné pro získání skutečné hodnoty (a vlastně i pro provedení operace – včetně komunikace s Redisem) použít metodu Result vracející jak výsledek, tak i informaci o případné chybě, která nastala:

// přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result() if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Adresa:", address)

Podívejme se na úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který tuto operaci provede:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result() if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Adresa:", address) }

Předchozí příklad má však jednu malou vadu – nedokáže rozlišit mezi chybou způsobenou například tím, že Redis není dostupný, a chybou při přístupu k neexistující hodnotě (tj. ke klíči, ke kterému žádná hodnota není přiřazena). Rozlišení mezi těmito dvěma stavy, z nichž každý je sémanticky značně odlišný, si ukážeme v navazující kapitole.

8. Rozlišení chyby, ke které při čtení došlo

Nedostatek zmíněný na konci předchozí kapitoly, tj. rozlišení mezi chybou při komunikaci, popř. chybou způsobenou neexistující hodnotou, lze relativně snadno napravit. Můžeme totiž zjistit, jakého typu je vlastní návratová hodnota reprezentující chybu. Nejprve se pokusíme o přečtení hodnoty (v našem případě adresy – URL) z Redisu:

// přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()

A následně se pokusíme chybu analyzovat. Mohou přitom nastat tři základní situace:

K chybě nedošlo a máme tedy hodnotu přečtenou z Redisu Hodnota neexistuje, takže se vrátila hodnota nil K chybě došlo při komunikaci s Redisem (odmítnutí připojení atd.)

Mezi těmito třemi stavy můžeme snadno rozlišit – důležitá je hned první podmínka:

// vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") case err != nil: panic(err) default: fmt.Println("Adresa:", address) }

Opět si samozřejmě ukážeme úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který rozlišení chyby provádí:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") case err != nil: panic(err) default: fmt.Println("Adresa:", address) } }

Poznámka: sami si vyzkoušejte, jak se bude systém chovat ve chvíli, kdy Redis neběží, popř. při čtení neexistující hodnoty.

9. Nastavení doby expirace záznamu

V případě, že se systém Redis používá pro implementaci vyrovnávací paměti, je možné využít jeho další užitečnou funkci – u všech záznamů je totiž možné specifikovat dobu jejich životnosti (TTL – Time To Live). K tomuto účelu se používá několik příkazů, zejména pak:

Příkaz Význam setex vytvoření záznamu + nastavení jeho životnosti v sekundách psetex vytvoření záznamu + nastavení jeho životnosti v milisekundách expire nastavení životnosti existujícího záznamu v sekundách pexpire nastavení životnosti existujícího záznamu v milisekundách

I tyto příkazy lze zavolat přímo z jazyka Go, a to díky existenci jejich ekvivalentu v rozhraní klienta. Nejjednodušší je situace při použití metody Set, u níž lze třetím parametrem nastavit dobu expirace. Prozatím jsme namísto této hodnoty dosazovali nulu, ovšem akceptována je jakákoli hodnota typu time.Duration. Příklad vytvoření struktury reprezentující „dobu trvanlivosti“ pět minut:

// specifikace doby platnosti hodnoty uložené do Redisu expiration, err := time.ParseDuration("5m") if err != nil { panic(err) }

V příkladu se nejdříve záznam s dobou expirace vytvoří:

// zápis hodnoty do databáze Redisu err = client.Set(context, "Seriál o jazyku Go", "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/", expiration).Err() if err != nil { panic(err) }

A následně se pokusíme o jeho postupné čtení v programové smyčce:

for { // přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: // záznam již neexistuje - ukončení smyčky fmt.Println("no value found") return ... ... ... time.Sleep(1 * time.Second) }

Úplný demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /07_set_ex­piration/07_set_expiration­.go:

package main import ( "fmt" "time" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // specifikace doby platnosti hodnoty uložené do Redisu expiration, err := time.ParseDuration("10s") if err != nil { panic(err) } // zápis hodnoty do databáze Redisu err = client.Set(context, "Seriál o jazyku Go", "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/", expiration).Err() if err != nil { panic(err) } for { // přečtení hodnoty z databáze Redisu address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: // záznam již neexistuje - ukončení smyčky fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: fmt.Println("Adresa:", address) } time.Sleep(1 * time.Second) } }

Příklad běhu příkladu – po cca deseti sekundách již záznam přestane existovat a program se ukončí:

Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/ no value found

10. Zvýšení či snížení celočíselné hodnoty uložené v Redisu

Zajímavé je, že i když Redis neobsahuje přímou podporu pro datový typ „celé číslo“, nabízí svým uživatelům několik operací určených pro atomickou změnu numerických hodnot reprezentovaných řetězcem v běžném dekadickém formátu. Pro zvýšení hodnoty o jedničku se používá operace INCR, opakem je pochopitelně funkce DECR. V případě, že budeme potřebovat zvýšit nebo snížit uloženou hodnotu o krok odlišný od jedničky, je možné pro tento účel použít operaci pojmenovanou příhodně INCRBY.

Tyto operace jsou dostupné i v programovacím jazyku Go; konkrétně se jedná o metody pojmenované Incr a IncrBy. Tyto metody nejenže zvýší/sníží celočíselnou hodnotu o zadaný ofset, ale vrátí novou hodnotu (dostupnou přes Val), což se v některých případech může velmi dobře hodit (operace je z pohledu dalších programů atomická). Podívejme se nyní na příklad, který tyto dvě metody používá:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání hodnoty, pokud existovala client.Del(context, "counter") // inkrementace (neexistující) hodnoty newValue := client.Incr(context, "counter").Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // přečtení hodnoty z databáze Redisu newValue = client.IncrBy(context, "counter", 0).Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // inkrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.Incr(context, "counter").Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // dekrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.IncrBy(context, "counter", -1).Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) }

Poznámka: zdrojový kód příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /08_in­cr/08_incr.go

Naprosto stejným způsobem lze použít metody Decr a DecrBy, takže si již bez dalšího popisu ukažme použití těchto metod:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání hodnoty, pokud existovala client.Del(context, "counter") // dekrementace (neexistující) hodnoty newValue := client.Decr(context, "counter").Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // přečtení hodnoty z databáze Redisu newValue = client.DecrBy(context, "counter", 0).Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // dekrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.Decr(context, "counter").Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) // inkrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.DecrBy(context, "counter", -1).Val() fmt.Println("Counter value:", newValue) }

Poznámka: zdrojový kód příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /09_de­cr/09_decr.go

11. Zvýšení či snížení numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

Podobná operace nazvaná INCRBYFLOAT slouží pro změnu hodnoty čísla s desetinnou tečkou (opět ovšem uloženého formou běžného řetězce). Tuto operaci je možné použít například pro implementaci akumulátoru. V případě, že hodnota vůbec neexistuje, je vytvořena a je jí přiřazena nulová hodnota (konkrétně 0,0). Následuje příklad na interpretaci řetězce jako čísla s plovoucí řádovou čárkou:

package main import ( "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání hodnoty, pokud existovala client.Del(context, "accumulator") // inkrementace (neexistující) hodnoty newValue := client.IncrByFloat(context, "accumulator", 0.0).Val() fmt.Println("Accumulator value:", newValue) // přečtení hodnoty z databáze Redisu newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", 0.0).Val() fmt.Println("Accumulator value:", newValue) // inkrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", 3.14).Val() fmt.Println("Accumulator value:", newValue) // dekrementace (nyní již existující) hodnoty newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", -10e12).Val() fmt.Println("Accumulator value:", newValue) }

Poznámka: interaktivní klient Redisu skutečně s hodnotami pracuje jako s řetězci (resp. se snaží obsah řetězců interpretovat jako čísla), ovšem jazyk Go je typově (více) bezpečný, takže metoda IncrByFloat vyžaduje hodnotu typu float64.

12. Základy práce se seznamy

Dalším datovým typem, který se v Redisu velmi často používá, jsou seznamy (list). Tento název je ovšem poněkud nepřesný, protože seznamy je možné využít například i pro implementaci fronty (queue), zásobníku (stack), běžného pole (array) nebo dokonce obousměrné fronty (deque). Počet prvků zapisovaných do seznamu může dosahovat prakticky neomezené hodnoty, konkrétně lze do jediného seznamu uložit 232-1 prvků. Mezi základní operace pro práci se seznamy patří:

Příkaz Význam lpush přidání prvku na začátek seznamu rpush přidání prvku na konec seznamu lpop přečtení prvního prvku ze seznamu s jeho odstraněním rpop přečtení posledního prvku ze seznamu s jeho odstraněním lset změna hodnoty prvku na určeném indexu v seznamu lindex přečtení prvku se zadaným indexem linsert přidání prvku na určený index seznamu (s posunem dalších prvků) llen přečtení délky seznamu

Poznámka: jak uvidíme v dalším textu, lze seznamy použít i pro implementaci fronty, zásobníku, kruhové fronty atd.

13. Základní operace se seznamy – lpush, lpop a llen

V dalším demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 65 /11_lis­t/11_list.go, je ukázáno použití operací lpush (přidání prvku na začátek seznamu), lpop (přečtení prvního prvku ze seznamu s jeho odstraněním) a llen (přečtení délky seznamu). Nejdříve je do seznamu vloženo několik hodnot funkcí mustPush, která navíc vždy vypíše délku seznamu po provedení příslušné operace:

func mustPush(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) { fmt.Println("Pushing", value, "into", key) // přidání prvku do seznamu length, err := client.LPush(context, key, value).Result() if err != nil { panic(err) } fmt.Println("List length", length) }

Dále ze seznamu postupně jednotlivé prvky vyčteme – ze seznamem se tedy pracuje jako se zásobníkem, tedy s datovou strukturou typu LIFO (Last In-First Out). Jakmile další prvek není nalezen, je programová smyčka ukončena:

// přečtení všech hodnot ze seznamu for { // pokus o přečtení hodnoty ze seznamu value, err := client.LPop(context, "seznam").Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: fmt.Println("Value from list", value) } length := client.LLen(context, "seznam").Val() fmt.Println("List length", length) }

Příklad výsledků:

Pushing foo into seznam List length 1 Pushing bar into seznam List length 2 Pushing baz into seznam List length 3 Value from list baz List length 2 Value from list bar List length 1 Value from list foo List length 0 no value found

Celý zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "context" "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" func mustPush(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) { fmt.Println("Pushing", value, "into", key) // přidání prvku do seznamu length, err := client.LPush(context, key, value).Result() if err != nil { panic(err) } fmt.Println("List length", length) } func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání seznamu, pokud existoval client.Del(context, "seznam") mustPush(client, context, "seznam", "foo") mustPush(client, context, "seznam", "bar") mustPush(client, context, "seznam", "baz") fmt.Println() // přečtení všech hodnot ze seznamu for { // pokus o přečtení hodnoty ze seznamu value, err := client.LPop(context, "seznam").Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: fmt.Println("Value from list", value) } length := client.LLen(context, "seznam").Val() fmt.Println("List length", length) } }

14. Seznam použitý v roli fronty

V případě, že operace se seznamem omezíme pouze na lpush a rpop, stane se ze seznamu fronta, protože prvky jsou vkládány na opačný konec, než z něhož jsou opět čteny. Čtení a zápis je v základním režimu neblokující, ovšem lze použít i blokující operace a přiblížit se tak skutečným frontám (například s omezenou kapacitou). Následující zdrojový kód se vlastně příliš neliší od předchozího příkladu, což ovšem není překvapující, protože operace nad frontou a nad zásobníkem jsou z pohledu implementace (měnitelný seznam) podobné, i když sémantika a způsob praktického použití je zcela jiný:

package main import ( "context" "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" // jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty const queueName = "fronta" // printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom // získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.) func printQueueLength(length int64) { fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d

", length) } // mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě, // kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.) func mustEnqueue(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) { fmt.Printf("Enqueuing '%s' into queue named '%s'

", value, key) // přidání prvku do seznamu length, err := client.LPush(context, key, value).Result() if err != nil { panic(err) } printQueueLength(length) } // vstupní bod do demonstračního příkladu func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání seznamu, pokud existoval client.Del(context, queueName) // vložení prvků do fronty mustEnqueue(client, context, queueName, "první") mustEnqueue(client, context, queueName, "druhý") mustEnqueue(client, context, queueName, "třetí") mustEnqueue(client, context, queueName, "čtvrtý") fmt.Println() // přečtení všech hodnot z fronty for { // pokus o přečtení hodnoty z fronty value, err := client.RPop(context, queueName).Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: fmt.Printf("Value dequed from queue: '%s'

", value) } length := client.LLen(context, queueName).Val() printQueueLength(length) } }

Samozřejmě si opět můžeme ukázat, jak fronta pracuje v praxi:

Enqueuing 'první' into queue named 'fronta' Queue length after enqueuing is 1 Enqueuing 'druhý' into queue named 'fronta' Queue length after enqueuing is 2 Enqueuing 'třetí' into queue named 'fronta' Queue length after enqueuing is 3 Enqueuing 'čtvrtý' into queue named 'fronta' Queue length after enqueuing is 4 Value dequed from queue: 'první' Queue length after enqueuing is 3 Value dequed from queue: 'druhý' Queue length after enqueuing is 2 Value dequed from queue: 'třetí' Queue length after enqueuing is 1 Value dequed from queue: 'čtvrtý' Queue length after enqueuing is 0 no value found

Z výpisu je patrné, že prvky jsou z fronty čteny v tom pořadí, v jakém do ní byly vloženy, protože fronta je typu FIFO (First-in first-out).

15. Opačný přístup k prvkům seznamu použitého ve funkci fronty

Jen pro úplnost si ukažme, že seznam lze použít jako frontu i „obráceně“, konkrétně tak, že se namísto operací lpush a rpop použijí operace rpush a lpop. Z hlediska výkonu by mělo být (pravděpodobně) jedno, která dvojice operací se použije. Následující demonstrační příklad je tedy až na několik detailů prakticky totožný s příkladem z předchozí kapitoly:

package main import ( "context" "fmt" "github.com/go-redis/redis/v8" ) // adresa určující službu Redisu, která se má použít const redisAddress = "localhost:6379" // jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty const queueName = "fronta" // printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom // získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.) func printQueueLength(length int64) { fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d

", length) } // mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě, // kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.) func mustEnqueue(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) { fmt.Printf("Enqueuing '%s' into queue named '%s'

", value, key) // přidání prvku do seznamu length, err := client.RPush(context, key, value).Result() if err != nil { panic(err) } printQueueLength(length) } // vstupní bod do demonstračního příkladu func main() { // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů client := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: redisAddress, Password: "", // no password set DB: 0, // use default DB }) // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem defer func() { err := client.Close() if err != nil { panic(err) } }() // získáme kontext context := client.Context() // pokus o klasický handshake typu PING-PONG _, err := client.Ping(context).Result() if err != nil { panic(err) } // smazání seznamu, pokud existoval client.Del(context, queueName) // vložení prvků do fronty mustEnqueue(client, context, queueName, "první") mustEnqueue(client, context, queueName, "druhý") mustEnqueue(client, context, queueName, "třetí") mustEnqueue(client, context, queueName, "čtvrtý") fmt.Println() // přečtení všech hodnot z fronty for { // pokus o přečtení hodnoty z fronty value, err := client.LPop(context, queueName).Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: fmt.Printf("Value dequed from queue: '%s'

", value) } length := client.LLen(context, queueName).Val() printQueueLength(length) } }

16. Fronta jakožto základ pro message brokera

Redis je velmi často použit jako jedna komponenta message brokera. Ostatně se není čemu divit, protože již v předchozích dvou kapitolách jsme mohli vidět, jak snadno se dá sestavit jednoduchá fronta, která tvoří základ prakticky každého message brokera. Ukažme si však kostru skutečného message brokera, který vlastně nahradí koncept kanálů programovacího jazyka Go – namísto kanálu se použije fronta, jež „přežije“ restart aplikace.

17. Producent zpráv

Nejdříve vytvoříme producenta zpráv, který bude ukládat zprávy do fronty. Zprávou je zde myšleno celé číslo v daných mezích. Nejedná se o žádnou novinku, protože všechny operace známe z předchozích kapitol:

// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě, // kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.) func mustEnqueueInteger(client *redis.Client, context context.Context, key string, value int) { fmt.Printf("Enqueuing %d into queue named '%s'

", value, key) // přidání prvku do seznamu length, err := client.LPush(context, key, value).Result() if err != nil { panic(err) } printQueueLength(length) } func producer(client *redis.Client, context context.Context, key string, from int, to int) { // postupné vložení prvků do fronty for i := from; i < to; i++ { mustEnqueueInteger(client, context, queueName, i) time.Sleep(1 * time.Second) } }

18. Konzument zpráv

Konzument zpráv je – alespoň prozatím – implementován velmi jednoduše nekonečnou smyčkou, v níž se postupně čtou hodnoty z fronty. Ovšem je zde jedna změna oproti předchozím zdrojovým kódům – namísto operace rpop používáme operaci nazvanou brpop, což je „blokující“ obdoba operace pop. Konzument tedy bude v případě prázdné fronty čekat na příchod zprávy s nastavenou maximální dobou čekání (timeout):

func consumer(client *redis.Client, context context.Context, key string, timeout time.Duration) { // přečtení všech hodnot z fronty for { // pokus o přečtení hodnoty z fronty keyValue, err := client.BRPop(context, timeout, queueName).Result() // vyhodnocení předchozí operace switch { case err == redis.Nil: fmt.Println("no value found") return case err != nil: panic(err) default: key := keyValue[0] value := keyValue[1] fmt.Printf( "Value dequed from queue named '%s': '%s'

", key, value) } length := client.LLen(context, queueName).Val() printQueueLength(length) fmt.Println() } }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

Poznámka: jednotlivé zdrojové kódy jsou umístěny ve vlastních adresářích, protože musíme využít systém modulů programovacího jazyka Go

