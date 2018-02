 »   »  Poznejte intuitivní sítě a vyhrajte profesionální router

Intuitivní síť se tak neustále adaptuje, učí se a inteligentně chrání IT prostředí, a to včetně analýzy šifrovaných dat bez nutnosti jejich dešifrace. Díky automatizaci dochází k eliminaci zdlouhavých manuálních úkonů a síťoví inženýři získají více prostoru pro strategičtější úkoly a podporu byznysu. Jde zkrátka o nový model sítí, který začíná dobývat svět.

Nové technologie disponují vlastní umělou inteligencí a mohou rozhodnout, k jakým datům a službám má uživatel povolený přístup. Síť se mění v živý organismus, který se v průběhu času učí, zdokonaluje, dokáže předvídat budoucí potíže a v krátkém čase pomůže zastavit nejpokročilejší kybernetické útoky, jakým byl například ransomware WannaCry. Sítě budoucnosti již otestovalo několik desítek významných světových organizací, jako například americký úřad pro letectví a kosmonautiku NASA. Během testování přitom dokázaly snížit čas nutný na provisioning sítě o 67 %, zrychlit rozpoznání potíží o 80 %, snížit následky průniku útočníků do sítě o 48 % a snížit provozní náklady o 61 %. Více informací o intuitivních sítích najdete na Cisco.com.

Komu by to nestačilo, může se zúčastnit konference IT Inspirace, kterou pořádá společnost Alef a které je Root.cz partnerem. Ta se koná 4. dubna v hotelu Duo a z velké části bude věnovaná intuitivním sítím. Alef také bude mít jako první v ČR k dispozici demo Cisco Digital Network Architecture a bude vás tak moct světem intuitivních sítí provést.

Soutěž o router Cisco ISR1100 v hodnotě 1 200 USD

Protože Root drží krok s dobou, připravili jsme ve spolupráci se společností Alef soutěž pro naše čtenáře o router Cisco ISR1100 C1116-4PLTEEAWE, který je již připraven pro nasazení v intuitivních sítích. Obsahuje IOS XE a spojuje funkce velkých routerů řady ISR 4000 v kompaktní a dostupné formě.

Router je vybaven čtyřmi GB LAN porty, jedním SFP/RJ45 WAN kombo portem, jedním RJ11 Annex-B aDSL portem a Dual-SIM portem s podporou LTE. Router podporuje 802.11ac, a je možné jej připojit do WAN přes WiFi a zároveň dále sloužit jako WiFi AP.

Jste–li vášnivý síťař, tak zodpovězte následující čtyři otázky a tento profesionální router může být váš. Nápovědu najdete na Cisco.com:

