Pozor na Microsoft, nakonec nás o svobodný Linux připraví

David Ježek
Dnes
Microsoft loves Linux 2015
Autor: Microsoft, podle licence: CC BY-SA 4.0
Je tomu už 11 let, co Satya Nadella na pódiu prohlásil, že Microsoft miluje Linux. Tehdy jsme to spíše vítali, nicméně sbližování začalo už dříve. Bylo jasné, že Microsoft si tohle musí pohlídat a udělal to ukázkově.

Není to totiž jen přechod Windows na jádro Linux, o kterém veřejně spekuluji možná už 15 nebo více let. To nadále považuji za víceméně jistou věc, to jednoho dne prostě nastane. Je to vše, co s tím ve svém důsledku přijde také.

Microsoft totiž není hloupý. Microsoft pomalu, velmi pomalu infiltruje linuxový svět. Těží ze všeho, co nabízí zadarmo, přidává věci, které se hodí jemu, ale cíl má jiný, ryze komerční. Microsoft už pochopil, že Linux má lepší budoucnost, než Windows a od příchodu Nadelly do čela firmy na této změně pracuje zvýšeným tempem. Co může, z Linuxu těží, co nemusí, do Linuxu nevrací, přesně v mantinelech licence GNU GPLv2 a jí podobným licencím u dalších souvisejících projektů.

Už to bude skoro 20 let, co navázal spolupráci s Novellem, tehdejším vlastníkem SUSE. Je to oněch 10 let od velkých změn, během kterých se nejen objevily linuxové distribuce v Azure, ale vznikl Windows Subsystem for Linux, resp. WSL2, vyvíjeny byly Office 365 s Teamsy atd atd atd.

Microsoft na jedné straně v minimální míře udržuje v chodu Windows (jinak se kvalita Windows 11 charakterizovat snad ani nedá), které kromě jiného slouží jako testovací střelnice pro předplatné, AI systémy a podobné novoty. Na straně druhé ale postupně zlepšuje svoji podporu běhu linuxových záležitostí a podporu běhu svých věcí na jiných systémech, než jsou ty jeho.

Dnes tu tak máme Microsoft, jehož drtivá většina produktů běží bez problémů v prohlížečích na bázi Chrome, jehož nové produkty jsou vesměs multiplatformní a jehož povšechnou snahou je co nejvíce lidí a jejich činností převést pod předplatné, na cloudové služby, méně závislé či zcela nezávislé na úspěšnosti platformy Windows.

Do toho sedí jako nejvyšší člen v představenstvu Linux Foundation, organizace, která „posílá Linusovi výplatu“. Už nejsem po letech schopen ty výtažky rozhovorů či komentáře dohledat, snad jeden odkaz za všechny, ale volně lze říci, že ani Linus, ani Greg K-H nemají zásadní problém s Microsoftem v projektu, pokud jejich kód je v pořádku a dodržují se licence. Právě to však může být slabina Linuxu, jak ostatně čas od času poukazoval RMS už před léty.

Že vývoj Linuxu do značné míry v posledních letech určuje Red Hat, myslím nikdo nezpochybní. Je to logické, je to právě Red Hat, který významnou část vývojářů, kteří ty věci realizují, platí. A pokud to není Red Hat, je to SUSE, případně Canonical apod. Jen málo věcí je dnes pod ryzí kontrolou nezávislé komunity, tahle atmosféra 90. let už dávno odvála pryč. Dnes se Linux řídí korporátními zájmy, případně se jim podřizuje. Stejné platí pro Firefox, také musí hopsat tak, jak Google píská – to si přeložte tak, že Firefox chtě-nechtě musí zajišťovat, aby v něm fungovaly věci od Googlu.

Takže Microsoft se před 10 lety po příchodu Nadelly poučil: je blbost bojovat, ten boj jsme už prohráli. Ale můžeme vítěze inflitrovat a přiohýbat si jej k obrazu svému. Bude nás to stát méně peněz, úsilí a bude s tím spojeno menší riziko selhání.

Tak dnes máme Microsoft v Linuxu, jako platinového člena nadace, jako hybatele věcí silou svých programátorů, jako subjekt, který na provozování Linuxu staví svoje služby, na nichž provozuje Linux, který prodává zákazníkům. Hezky uzavřený kruh, který funguje díky tomu, že 99% odvedené práce za něj odvedou jiní a v rámci GNU GPLv2 je vše Microsoftu k dispozici.

No dobře, ale co hráči? Gabe Newell s Valve ukázal od příchodu Windows 8 úžasnou věc: 15 let usilovné práce dovedlo Linux do podoby platformy, která je pro většinu her lepší, než Windows. Microsoftu stačí jen čekat, až to Valve a spol. dotáhnou do konce a pak vše jen použít. Vývojáři se beztak na API Vulkan už adaptovali, a to je další klíčový, otevřený bod skládačky, hned po boku Wine/Proton.

Čistě teoreticky by mohl Microsoft vše posichrovat ještě koupí nějakého tvůrce enterprisové distribuce. Moc na výběr není, Red Hat je pod IBM, Canonical minimálně za Marka Shuttlewortha nevypadá pravděpodobně, a tak nám vedle SUSE zbývá asi jen nedávná zmínka o tom, že by microsoftí distribuce CBL-Mariner / Azure mohla přejít na základ v podobě Fedory. Je to právě Fedora (majoritně tažená vpřed Red Hatem), která posouvá použitelnost a „obecnou windowsovou kompatibilitu“ linuxového desktopu vpřed asi nejvíc, včetně aktuálního soustředění na kvalitu běhu her.

Jsem toho názoru, že tohle jsou střednědobé plány Microsoftu. Windows se stanou linuxovou distribucí a bude to na bázi něčeho velkého existujícího. Pak nastane další krok v redmondské strategii: vytlačení hlavních konkurentů a převzetí některých otěží. V ten den Linux definitivně ztratí svoji původní duši. Možná to nebude až tak brzo, možná u toho už ani nebude Linus, ale stane se to. Druhá možnost je postupný úpadek Microsoftu v zapomnění a na ten to nevypadá.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

