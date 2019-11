 »   »  Před 15 lety vyšel první Firefox: protivník je jiný, ale poslání stejné

Před pár dny jsme oslavili 15 let existence webového prohlížeče Firefox. Tvrdí to Fast Company, na jejíž stránkách přišel Sean Captain se shrnutím, retweetuje to i sama Mozilla, tak to asi bude pravda. Přesto bych však raději bral jen jako určitý mezník, kdy sice vyšla verze Firefox 1.0, ale samotný projekt existoval i v podobě měsíce běžících vývojových verzí, které se předtím jmenovaly Firebird a ještě dříve Phoenix.

Jelikož Firefox v mnoha ohledech vznikal jako „Mozilla Suite okleštěná o vše, kromě prohlížeče“, navazujíc na ještě starší projekt Netscape Communicator (valná část kódu byla otevřena v roce 1998), měli bychom vzpomenout rovnou i Marca Andreessena, autora úplně prvního projektu v této dlouhé řadě, prohlížeče Mosaic, a také spoluzakladatele Netscape. Zkrátka Firefox 1.0 je do určité míry významným momentem v historii projektu, ale jen jedním z významných momentů.

Doba vlády Internet Exploreru

Onen listopad 2004 byla ještě poměrně zajímavá éra. Světu internetu vládly Windows se svým Internet Explorerem (natvrdo zadrátovaným v systému), na stránkách se používaly obskurnosti jako ActiveX či rodící se podpora XMLHttpRequestu a samozřejmě všudypřítomný Flash.

Měli jsme daleko do ekonomické i migrační krize, Google už sice lidé znali, ale GMail byl na pozvánky a o Facebooku většina ani neslyšela, natož aby bylo možné uvažovat o jeho provozu na iPhonech či Androidech. I do uvedení prvních procesorů rodiny Core 2 Duo zbývalo ještě mnoho měsíců.

Chromium jakožto základ rodiny prohlížečů, která vládne webu dnes, se zrodil až čtyři roky poté.

Na vrcholu slávy

Pokud je tomu 15 let od zrodu první verze Firefoxu, pak je tomu zhruba 10 let od doby, kdy Firefox zažil svoji špičku, kdy jej používala zhruba třetina uživatelů internetu. Avšak jak v průběhu let klesal podíl IE, jeho pozice později po této špičce přebíral spíše konkurenční Google Chrome.

Výhodou Firefoxu byla od počátku jeho otevřenost, a to nejen ve smyslu zdrojového kódu (to majoritu běžných uživatelů například na platformě Windows ostatně nejen nezajímá, ale často ani nenapadne), ale zejména rozšiřitelnosti.

V průběhu let Firefox disponoval obrovským arzenálem pluginů XUL/XPCOM, které dle mínění mnohých dělaly Firefox Firefoxem a jejichž konec oplakali, případně přešli na fork zachovávající podporu. Dlužno ale dodat, že tyto pluginy mohly díky možnost většího zásahu do systému v počítači sice širší možnosti než současné WebExtensions, ale s tím ruku v ruce šlo vyšší riziko nějakého zneužití.

Jenže jak už zaznělo, v roce 2008 se objevil projekt Chromium, potažmo na něm postavený prohlížeč Google Chrome. A pokud Microsoft prosadil v 90. letech silou svého monopolního podílu na desktopech „íéčko“, Google si o více než deset let později počínal sice pozvolněji a méně nápadně, ale silou svého v té době již jedoucího ekosystému také dokázal porazit své úhlavní konkurenty a urvat podíl jak IE, tak Firefoxu (případně dalších drobných hráčů).

Chrome byl pohodlný, a jak říká sama Mitchell Baker z Mozilly, zpočátku lepší než Firefox. A lidé v této iPhonové éře začali právě na onu pohodlnost a jednoduchost slyšet.