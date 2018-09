 »   »  Předvídatelné pojmenování síťových karet v Linuxu: kam se podělo eth0

Proč už eth0 nestačí?

Pokud používáte Linux už nějakou dobu, zřejmě jste si zvykli na to, že se drátová síťová rozhraní jmenují eth0 , eth1 … a bezdrátová mají názvy jako wlan0 , wlan1 … Tohle už ale v nových verzích distribucí neplatí a po čisté instalaci zjistíte, že se vám rozhraní pojmenovala úplně jinak. Na začátku je potřeba zdůraznit, že nejde o nějaký výmysl „aby se něco předělalo“, ale tahle změna dává smysl.

Klasický způsob pojmenování stavěl na tom, že rozhraní dostávala označení v tom pořadí, v jakém je detekoval některý z jaderných ovladačů. Potíž je v tom, že takové označení je značně nepředvídatelné. Zhoršilo se to ještě s příchodem paralelizace bootu, kterou přinesl systemd.

Může se vám tedy stát, že při příštím bootu se vaše původní karta eth0 bude jmenovat eth1 a obráceně. To může mít neblahé důsledky zejména u serverů a síťových prvků, kdy vám třeba na firewallu nebudou platit pravidla pro otočená rozhraní nebo vám přestane fungovat NAT a bude se překládat opačným směrem. Tohle opravdu nechcete.

Pojmenování podle MAC nefunguje

Postupně bylo navrženo a implementováno několik řešení. Tím prvním byla úprava udev, který přiděloval názvy rozhraní vždy ve stejném pořadí podle hodnoty MAC adresy. To je na první pohled velmi predikovatelná metoda a zdálo by se, že to bude stačit. Má to ale mnoho různých nevýhod.

Vyžaduje to zapisovatelný root, což je obecně v průběhu bootu problém. Navíc tím přicházíme o bezstavovost systému, protože se při bootu mění konfigurace. Na některých systémech není k dispozici statická MAC adresa, což se týká například různých embedded krabiček nebo třeba virtualizovaných prostředí.

Nejdůležitější problém ale vzniká tím, že utility v uživatelském prostoru závodí s jádrem v tom, kdo kdy přidělí rozhraní jméno. Tenhle závod o pořadí přináší klasické problémy souběhu (angl. race condition), což způsobuje řadu podivných problémů. Třeba to, že se někdy jméno nepodaří vůbec přidělit.

Tohle řešení tedy trpí opět stejným problémem – nepredikovatelností. Zase si nemůžete být jisti, že vám systém pokaždé nabootuje do stejně konzistentního stavu jako jindy. Proto bylo tohle řešení poměrně brzy z udev zase vyndáno.

Podle fyzického umístění to taky nejde

Druhým na pohled zajímavým řešením byla implementace biosdevname, což je mechanismus postavený na fixní topologii základních desek. Stejnojmenná utilita je schopna číst informace uložené v Biosu základních desek, zejména položky type 9 (System Slot) a type 41 (Onboard Devices Extended Information).

Postup je jednoduchý: zjistíme po domluvě se základní deskou, kam je která karta fyzicky připojená a podle toho ji pojmenujeme. Protože je zapojení karet s velkou jistotou stejné, bude stejné i pořadí, v jakém přidělíme jména rozhraním.

Zmíněná utilita převezme původní názvy rozhraní z jádra, řekne si o tabulku z Biosu a podle ní vrátí nové názvy, jaké by rozhraní „měla mít“ podle této metody. Nejprve jdou vestavěné síťovky, poté karty zasunuté do slotů a nakonec případně jednotlivá rozhraní na kartách. Opět to vypadá docela dobře.