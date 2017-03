 »   »  Převýchova pirátů: v torrentu našli trailer a lístky do kina

Internet a web

Boj proti pirátství je většinou otravný, ale novému projektu LegalTorrents.net musíme dát alespoň bod za originalitu. Jedná se o stránky filmového distributora, které se tváří jako někdejší torrentový katalog KickassTorrents a nabízejí ke stažení několik filmů – klasicky přes torrent. Jenže jak už asi tušíte, žádné filmy tam nejsou.Nebohý pirát obdrží jen trailer a informace o tom, jak pirátství škodí filmovému průmyslu a že v kině divák dostane mnohem lepší zážitek. Distributor navíc přiložil nabídku, že stahovači zdarma pošle dva lístky do kina. Akce však platí jen pro Kostariku.

Google pokračuje v dalším tříštění svých komunikačních služeb. Nově byly oznámeny zajímavé inovace pro Hangouts. Ale problém je v tom, že budou od původního Hangouts do značné míry oddělené. Hangouts Chat je pokročilý týmový chat, který se do určité míry podobá Slacku. Zatím je dostupný pouze jako experiment v G Suite (dříve Google Apps). Další novinkou je Hangouts Meet, jednoduchý nástroj pro videokonference. Umožňuje spojení účastníků prostřednictvím sdíleného kódu, podobně jako dříve Firefox Hello. Chat a Meet mají vlastní webové stránky i mobilní aplikace.

Vyhledávali jste někdy obrázky na Seznam.cz, resp. Obrazky.cz? Asi ne a není se čemu divit, vyhledávač totiž za konkurencí dost zaostával a výsledky často byly irelevantní. Teď Seznam.cz představil novou verzi vyhledávače, se kterou už mu pomáhají neuronové sítě a obsah obrázků tedy není rozeznáván pouze podle slov. Nová verze je zatím k dispozici na beta.obrazky.cz. Rozdíl je dobře vidět např. při hledání ‘oslo’, upozorňuje firma. Výsledky jsou určitě lepší, ale přesto má Seznam stále co dohánět, hlavně ve srovnání s Googlem.

Obrázky.cz: srovnání výsledků staré a nové verze

Sociální síť Google+ je kvůli nízkému počtu uživatelů častým terčem posměškům. Ale kdo si dnes vzpomene, že sociální síť provozuje také Microsoft? So.cl byla spuštěna cca rok Google+ a nikdy nedokázala přitáhnou víc než jen hrstku uživatelů. A lepší už to nebude. Microsoft oznámil, že k 15. březnu So.cl vypne. Tak narychlo se většinou webové služby neuzavírají. To je další důkaz toho, že So.cl zřejmě nepoužívá skoro nikdo.

Byznys, politika, právo

Americká Komise pro cenné papíry neudělila povolení pro vytvoření prvního obchodovatelného fondu, který by byl vázán na virtuální měnu Bitcoin. Žádost podali bratři Winklevossovi, kteří stáli u zrodu Facebooku a už delší dobu patří mezi velké příznivce kryptoměn. Povolení nebylo uděleno hlavně proto, že neexistuje žádný velký a silně regulovaný trh, kde by se s bitcoiny obchodovalo. Podle komise by tak klienty fondu nešlo dostatečně ochránit před různými manipulacemi a podvody. Bitcoin jako takový tedy odmítnut nebyl a pokud se takový trh časem rozvine, bylo by vytvoření podobného fondu teoreticky možné. Kurz Bitcoinu se v reakci na tyto zprávy propadl téměř o 25 %, ale postupně se zase přibližuje původním hodnotám.

Studio Riot Games vyhrálo soudní spor se společností LeagueSharp, která vytvářela a ve velkém prodávala cheatovací systémy pro její oblíbenou hru League of Legends. Rozsudek samozřejmě nařizuje ukončení prodeje programů a také zplacení odškodnění ve výši 10 milionů dolarů. Cheatování se samozřejmě nikdy nepodaří vymýtit, nicméně Riot tímto jasně dává najevo: pokud z toho uděláte velký byznys, půjdeme po vás. A v tomto případě to skutečně velký byznys byl, LeagueSharp si za měsíční předplatné cheatovací služby účtovala 15 dolarů.

Americká Kalifornie chce zůstat místem, kde jsou vítány nové technologie. A samořídící automobily především. Stát uvedl nový návrh zákona, který je vůči autonomním vozidlům podstatně smířlivější než návrh předchozí. Co je hlavní, podle nového zákona už by nebyla vyžadována přítomnost člověka při testovacích jízdách. Také zmizel požadavek, že vozidla musí být vybavena volantem a pedály, od kterých už např. Google ustupuje a vymýšlí modernější způsoby ovládání/řízení. Návrh ještě musí projít legislativním procesem, ale v platnost by mohl vstoupit už od příštího roku. Zatím jediným státem, který umožňuje provoz autonomních vozů bez přímého lidského dohledu, je od prosince minulého roku Michigan.

Zajímavosti / telegraficky

Elon Musk se chce blýsknout dalším kouskem. Austrálii nabídl, že jeho firma Tesla do 100 dnů vyřeší problémy s distribucí elektrické energie, se kterými se jih země několik měsíců potýká a který vyústil v několik delších výpadků. Řešením by samozřejmě měly být komplexy baterií Tesla. Musk navíc slibuje, že když se to nepovede do 100 dní, nebude si nic účtovat. Kritici však poukazují na to, že zdarma úplně zdarma znamenat nemusí. Tesla je v současnosti jedinou firmou, která podobné bateriové systémy vyrábí ve velkém. Austrálii by tak trochu hrozil vendor lock-in.

Na webu Androidu se objevilo zajímavé klikátko #myAndroid. Uživatel vždy vybírá ze dvou nabízených možností, která se mu líbí víc, a nástroj mu podle toho sestaví ideální podobu Androidu pro něj. Doporučí pak ideální launcher, klávesnici, tapetu a nabídne jejich stažení.

Nedávno byl otevřen hudební přehrávač pro Android zvaný Shuttle a teď ho následuje další oblíbený přehrávač Phonograph. Stejně jako Shuttle se striktně drží material designu.

VMware se stala zlatým členem Linux Foundation. A mnohým to není po chuti, hlavně kvůli sporu společnosti s několika vývojáři Linuxu. Společnost podle nich porušovala GPL.

Znovupoužitelné rakety nevyrábí pouze SpaceX, ale pracuje na nich také Blue Origin. Společnost se pochlubila prvními animovanými ukázkami rakety a také tím, že podepsala první kontrakt o doručení satelitů na oběžnou dráhu. Let by se ale měl uskutečnit nejdříve za čtyři roky.