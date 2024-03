Přijeďte už tento víkend do Prahy na InstallFest, dorazí i Mitch Altman

Přijeďte na konferenci InstallFest, která se již tento víkend 16. a 17. března koná v srdci Prahy na Karlově náměstí na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). InstallFest je nejen setkáním pro profesionály, ale také otevřeným prostředím pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií.

Konference je navržena tak, aby oslovila především začátečníky a nadšence v oblasti informačních technologií. Pokud jste se teprve nedávno začali zajímat o programování, síťovou bezpečnost, webový vývoj nebo další příbuzné oblasti, InstallFest je pro vás ideální příležitostí ke získání nových znalostí a dovedností.

Během dvou dnů konference budou probíhat inspirativní přednášky věnované aktuálním trendům a technologickým inovacím, které formují dnešní počítačový svět. Řečníky jsou renomovaní odborníci z různých oblastí IT, kteří sdílejí své znalosti, zkušenosti a praktické tipy, které vám pomohou lépe porozumět fungování moderních technologií.





Jedním z hlavních prvků konference jsou interaktivní workshopy, kde budete mít příležitost prakticky vyzkoušet nové dovednosti a techniky. Naši instruktoři vám pomohou s každým krokem a odpoví na vaše otázky, abyste měli jistotu, že z konference odcházíte s konkrétními znalostmi, které můžete ihned využít v praxi.

InstallFest tvoří také prostor pro setkání s dalšími nadšenci a odborníky na mnoho technologických oblastí. Během pauz a večerních setkání budete mít možnost navázat nová přátelství, sdílet zkušenosti a diskutovat o společných tématech s lidmi, kteří mají stejný zájem o technologie jako vy.





Dorazí také Mitch Altman, vynálezce a aktivista, známý především díky své práci v oblasti open-source hardwaru a vzdělávání v oblasti technologií. Je spoluzakladatelem hnutí hackerspaces a vynálezcem populárního zařízení nazvaného TV-B-Gone. Cestuje po celém světě, kde pořádá workshopy a přednášky zaměřené na motivaci lidí k tvořivosti a technickému vzdělávání.

Na InstallFestu se scházíme jako komunita, abychom společně objevili nekonečné možnosti, které nám technologie nabízejí. Každý z nás přináší svůj jedinečný pohled a znalosti do tohoto prostředí plného inspirace a inovace. Ať už jste začátečníkem nebo zkušeným profesionálem, věřte, že vaše přítomnost je důležitá a přispívá k bohatství našeho společného poznání.

Jsme tady proto, abychom se navzájem podporovali, učili a inspirovali. Vaše zapojení dělá z InstallFestu jedinečné a nezapomenutelné setkání. Přijeďte o víkendu do Prahy na InstallFest. Stojí to určitě za to!