PrintNightmare, zranitelnost tiskových služeb Windows, 20 let BitTorrentu

BitTorrent oslavil 20 let

Systém výměny souborů BitTorrent oslavil předevčírem 20 let od chvíle, kdy jej Bram Cohen představil světu a tím způsobil revoluci ve výměně souborů a hromadu vrásek na čelech představitelů filmových studií a hudebních vydavatelství.

Jistě netřeba dodávat více, snad jedině vzpomenout The Pirate Bay, případně odkázat na vzpomínkový článek na TorrentFreaku.

Intel si zamluvil 3nm proces u TSMC pro dva produkty

Informace jsou prozatím mlhavé, Nikkei Asia hovoří pouze o zprávách od zdroje seznámeného s aktuální situací, který tvrdí, že Intel pracuje s TSMC na dvou svých 3nm projektech v oblasti CPU pro notebooky a servery.

Zdali z toho vyvozovat výrobu nějakých (ultra)mobilních čipů s integrovanou grafikou (to TSMC pro AMD umí dobře), plus nějaké ty mnoho-jádrové Xeony, je příliš brzy hodnotit. Nicméně jde o další potvrzení informací přímo od šéfa Intelu Pata Gelsingera, který již před několika měsíci potvrdil, že firma využije TSMC pro některé své stěžejní produkty, dokud nedožene zpoždění ve svých vlstních výrobních procesech.

Též nelze vyloučit, že mnohé z TSMC čipů použije Intel ve svých lepených produktech s mnoha kusy křemíku. Každopádně Intel bud s Applem mezi prvními, kteří na 3nm výrobu u TSMC přejdou.

Zranitelnost tiskových služeb MS Windows se jmenuje PrintNightmare

Před časem odhalili bezpečnostní výzkumníci závažnou zranitelnost ve službě Print Spooler service, která je součástí všech verzí Windows. Jde o CVE-2021–34527. Přišli též i s ukázkovým konceptem jejího zneužití a sám Microsoft existenci chyby potvrzuje.

Výzkumníci koncept zveřejnili, aniž by si uvědomili, že může být zneužita proti dosud nezáplatovaným systémům. A tak již údajně koluje na GitHubu (či jinde). Microsoft prozatím doporučuje službu zcela vypnout či alespoň deaktivovat možnost příchozího vzdáleného tisku v Group Policy.

Závažnost chyby spočívá v tom, že útočník může vzdáleně spouštět kód se systémovými oprávněními.

darktable 3.6 vylepšuje demosaicing

Více než půl roku od verze 3.4 přichází na svět darktable 3.6. Do projektu (plus rawspeed) přišlo celkem 2680 změn a uzavřeno je 290 nahlášených chyb.

Mezi největšími novinkami najdeme například kompletně přepracovaný modul pro import, který umí zobrazovat náhledy již před importem a umí lépe pracovat s více úlohami současně. Pro import z disku, karty či fotoaparátu nyní používá stejný dialog a automaticky z importu vyhodí již dříve importované snímky.

Dále program používá nový výchozí algoritmus RCD pro demosaicing. Měl by dávat lepší kvalitu výstupu ve srovnání s dosavadním PPG, ve srovnání s kvalitativně vynikajícím AMaZe (ten používá Rawtherapee) pak není tak pomalý. Podporován je také duální demosaicing umožňující kombinovat RCD+VNG4 či AMaZE+VNG4 u snímačů s Bayerovou maskou (všechny běžné, případně Markesteijn 3-pass+VNG u přístrojů Fujifilm s maskou X-Trans.

Výhody jsou jasné: algoritmus zachovávající lépe jemné detaily tam, kde to scéna vyžaduje, plus použití jiného atm, kde je potřeba čistší obsah (modelově si představme pána s jemným vzorem na saku a v pozadí za ním hladkou modrou oblohu).

Je zde nový modul pro barevné vyvážení v RGB, modul pro cenzuru částí obrazu rozkostičkování/rozmazáním, nový modul ořezu, nová sekce v modulu kalibrace barev pro použití s barevnými tabulkami atd. Kompletní přehled novinek je k dispozici v oznámení nové verze.

Výkon Windows 11 oproti Ubuntu

Phoronix se rozhodl přeměřit blížící se Windows 11 oproti Ubuntu jak v nejnovější verzi 21.04, tak oproti aktuální LTS verzi 20.04. Testy proběhly na sestavě s AMD Ryzen 9 5950X a Radeon RX 5700 XT.

Výsledky jsou zajímavé, v řadě testů se ukazuje výrazný propad výkonu Windows 11 nejen oproti Ubuntu, ale i oproti aktuálním Windows 10. Namátkou vybírám měření komprese videa do AV1 pomocí encoderu od Intelu.



Autor: Phoronix SVT-AV1 a Windows 11

Wine 6.12 opravuje 42 chyb

Douglas Adams by měl radost. Wine 6.12 přináší nejen některé dílčí novinky (například nová zabudovaná témata vzhledu, práce na převodu WinSocks do formátu PE či počáteční implementace NSI (Network Store Interface)), ale také opravuje 42 chyb. Nejstarší čekala na záplatu více než 14 let, nejmladší pak pouhý 1 den.

Novinky v KDE nejen u Gwenview

Poslední dny pracovali vývojáři KDE mimo jiné na prohlížeči obrázků Gwenview. Ten dostal místo tlačítek přepínání zoomů v comboboxu. Tím se uvolnilo místo pro přidání výběru barvy pozadí přímo do spodní lišty. Navíc Daniel Novomeský přidal správu barev pro obrázky s 16bitovou barevnou hloubkou.

Dále se jako vždy pracovalo na Waylandu, nějaké opravy se dostaly do programů jako Okular, Konsole, Monitoru systému, Appletu pro hlasitost u PulseAudio či appletu přehrávání multimédií, práci se SVG atd. Přehled jako obvykle shrnuje Nate Graham.