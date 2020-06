 »   »  Připravte si infrastrukturu na novou realitu: co přináší moderní sítě s Wi-Fi 6 (online konference)

Rádi bychom vás pozvali na virtuální akci věnovanou technologiím pro síťovou infrastrukturu a novinkám a trendům v této oblasti. Root.cz je mediálním partnerem tohoto online setkání.

Díky technologiím Cisco Webex bude možné zúčastnit se odkudkoliv, tedy i z vaší firemní kanceláře, domácí pracovny či například z kavárny. Stačí k tomu webový prohlížeč nebo mobilní aplikace. Akce bude interaktivní a proběhne v rámci dvou dopoledních seancí formou kratších údernějších přednášek:

23. června, 9:30 – 12:00, Bezdrátové sítě

25. června, 9:30 – 12:00, Přepínané sítě

Těšit se můžete též na hosty, kteří zprostředkují nezávislý pohled na síťové odvětví a s nimi budeme diskutovat hlavní trendy a jejich návaznost na vynucenou rychlou digitální transformaci všech odvětví.

Témata prvního online setkání

Co přinese Wi-Fi 6, proč právě to a proč WPA3

Jak se staví WLAN síť

Přehled technologií Wi-Fi 6 AP a WLC

Rozhovor s provozovatelem moderní sítě

Živé Wi-Fi demo

Monitoring a analytiky

Jak úspěšně migrovat na Wi-Fi 6

Témata druhého setkání

Architektura přepínaných sítí

Přehled produktů pro sítě (zaměření na řadu Catalyst 9000)

Rozhovor se zákazníkem

Živé demo

Programabilita síťových přepínačů

Bezpečnostní vlastnosti – segmentace, Identity management, kredibilita

Aplikační vizibilita

Wi-Fi 6 neznamená jen vyšší rychlost

Mezi hlavní témata budou určitě patřit inovace v bezdrátových sítích (5G vs. Wi-Fi 6), otevřenost a programovatelnost síťové infrastruktury pro nativní integraci s novými generacemi aplikací, využití analytiky a umělé inteligence, návaznost na bezpečnostní architekturu podnikového IT, či příklady postupů migrace na infrastrukturu nové generace.

Chcete se rychle dozvědět, jaké jsou aktuální Wi-Fi nároky, trendy a použitelné standardy? Jakou architekturu máte pro síť vaší velikosti zvolit? Co chtít od stavebních Wi-Fi kamenů, jak to celé zaintegrovat do vaší existující monitorovací a aplikační infrastruktury a jak z toho dostat i další byznysová data? Chcete si poslechnout zkušenosti konkrétního zákazníka? Pak je tento dopolední program určen právě vám.

Moderní síť nabízí také API

Moderní bezdrátová síť není jen oddělená infrastruktura poskytující konektivitu. Musí nabízet také silné API, které vám umožní propojit celé řešení a postavit nad ním větší projekt. API umožňuje celou síť monitorovat, získávat z ní informace nebo provádět potřebnou konfiguraci.

Některé firmy například v dnešní koronavirové době sledují, kolik mají zaměstnanců v kancelářích a v případě ohrožení nákazou jsou schopny zpětně vysledovat, kdo s kým mohl přijít do kontaktu.

Moderní a dobře spravovatelná síť ale také musí nabízet silný monitoring a nabízet analytické nástroje pro zpětnou analýzu. Měli jste minulý týden výpadek, který vám uživatelé nahlásili až teď? Bez záznamů telemetrie už s tím dnes těžko něco uděláte.

Registrace a další informace

Další podrobnosti a registraci naleznete na webu akce, nezapomeňte se také zúčastnit probíhající soutěže, ve které můžete vyhrát jeden ze šesti access pointů Cisco Aironet 9115 včetně DNA licence na 3 roky v hodnotě více než 20 000 Kč.