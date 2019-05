 »   »  Proč jsou monopoly problém: pár střípků z Google a politiky

Google v pondělí vypověděl smlouvu, která umožňovala čínskému gigantovi Huawei využívat systém Android, respektive jeho klíčové neotevřené komponenty. To v podstatě znamená, že nová zařízení od této společnosti budou mimo samotnou Čínu v zásadě neprodejná. Zatímco postupně strukturovaný zákaz prodeje hardwaru se mobilní divize příliš nedotkl, respektive představoval problém, který by byl řešitelný, absence funkčního operačního systému nikoli.

Americké ministerstvo později uvedlo, že stanovuje 90 dní jako přechodnou dubu, po kterou nebudou spolupráce rušeny (týká se to nejen Google, ale také třeba Intelu, Qualcommu či Broadcomu), což má vytvořit prostor pro reakce všech zúčastněných stran. Po tuto dobu může Huawei nakupovat americké služby a zboží za účelem zachování stávajících sítí a aktualizací, ale nesmí získávat komponenty pro tvorbu nových výrobků.

Budování 5G i Android

Pro jednu z největších technologických firem světa jsou poslední týdny velice problematické – postupně v některých státech byla vyřazena ze soutěže o budování 5G sítí, což je spojováno s tím, že není zřejmé, zda její vlastnická struktura není spojená s čínskými tajnými službami. Je zde ale třeba říci, že nějaká forma interakce mezi komunistickou stranou a firmou zde jistě existuje, protože v tamním prostředí se příliš jinak podnikat nedá.

V případě zbylých států, které neplánovaly takto restriktivní omezení nastal problém jinde – v postupném zákazu prodeje součástek do zařízení, která jsou součástí 5G infrastruktury. Co přesně to bude znamenat nevíme. Faktem je, že v současnosti tyto sítě příliš mnoho firem nestaví a lze očekávat přinejmenším značný nárůst ceny na pořízení vhodné infrastruktury. Jakým způsobem se tato skutečnost promítne do cen nikdo dnes nedokáže odhadnout stejně tak případná zpoždění, která budou s nutností změny dodavatele potřebné.

V obou případech je zde společný regulativní jmenovatel v podobě administrativy USA. Tato skutečnost ukazuje poměrně názorně, že jakkoli se může zdát, že technologické prostředí podléhá jen malé regulaci, situace může být dramaticky jiná v případě, že jde o Spojené státy. Tažení proti Huawei má samozřejmě více příčin, ale jednou z nich je gradující obchodní válka. Zatímco dopad celní politiky je pro většinu voličů špatně viditelný a obtížně se prodává (a má reciproční charakter, takže i USA něco stojí), sázka na zničení globální firmy, která by mohla (alespoň v rámci politického marketingu) konkurovat těm americkým, je dobře pojmenovatelná a lze ji prodat.

Rozhodnutí Google, který přestal spolupracovat s telekomunikačním gigantem má také jistě složité kořeny, ale poměrně jasně viditelný výsledek – Huawei ztratí přístup k proprietárním aplikacím a k aktualizacím Androidu, kromě těch open source. To na čínském trhu příliš nevadí a lze očekávat, že alespoň nějaký čas se budou telefony s Androidem bez Google v Číně prodávat s lokálními nástroji. To, co je ale obecně zajímavé je, že se Google v posledních letech podařilo v poměrně velkém množství oblastí dosáhnout monopolního postavení, které může být velice problematické.

Situace na trhu

Google dokázal s Androidem (cca 70 % trhu) v posledních letech zničit vývoj mobilní verze Windows, ale také další konkurenty, takže v současné době trh pokrývá pouze on a iOS (cca 78 % trhu), který je ale proprietární a na jiné zařízení než na to, které pochází od Apple ho nainstalovat nelze. Existují samozřejmě projekty jako je LiteOS či PureOS, které jsou otevřené, ale jejich podíl na trhu a tedy i marketingová přitažlivost je minimální.

V zásadě téměř identická je situace u webových prohlížečů – Chrome podle Netmarketshare drží sice jen 65 %, ale tím, že skončí Edge, respektive přejde pod jádro Chromium (a Opera na něm již je) dává pečlivější pohled na výsledky v jasnou informaci – Firefox disponuje asi 9,6 % a Safari má asi 3,7 %. Safari je velice zajímavý příklad, protože se zdá, že ho užívá něco mezi třetinou a polovinou uživatelů OS X.

Mimo tyto dva příklady by bychom mohli rozšířit o online reklamu, vyhledávání nebo online video. To, co je ale nutné vnímat je skutečnost, že spojení jedné korporace a monopolního postavení, může – například ve spojení s jistou politickou situací, tak jako v případě USA – generovat jisté problémy.

Implikace

Odpojení Huawei totiž není technický problém, ale v podstatě téměř úplná likvidace na západním trhu – není totiž, kam by mohla přejít. Společnost se sice nechala slyšet, že vyvíjí vlastní operační systém, ale je otázkou, zda je možné s ním reálně konkurovat na aplikace třetích stran bohatým hráčům jako je Google a Apple. I pokud by stál na LiteOS, jde o velkou technologickou ztrátu, jejichž dohnání by stálo jen obtížně představitelné finanční (a lidské) prostředky, s tím, že Huawei na rozdíl od Google nemá k dispozici žádné zdroje příjmů, které by s mobilním operačním systémem mohla spojit.