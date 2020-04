11. Reakce na událost typu „ukončení aplikace“

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika – kostra jednoduché hry

Dnešní článek se bude v některých ohledech odlišovat od článků předchozích. Zatímco v dřívějších částech seriálu o programovacím jazyce Go jsme se snažili popsat co nejvíce funkcionality, dnes budeme na přání několika čtenářů postupovat odlišným – pomalejším – způsobem. Budeme totiž postupně upravovat jeden demonstrační příklad, který nakonec bude existovat v deseti verzích. První verze bude představována jednoduchou nestrukturovanou aplikací, poslední verze již bude sloužit jako poměrně slušně navržená kostra pro primitivní grafickou hříčku (výsledek se snad ani nedá nazývat „hrou“). Současně už nebudeme pro porovnání uvádět i céčkovou variantu příkladu, protože struktura céčkové hry bude od Go varianty v mnoha ohledech odlišná (tyto jazyky jsou i přes zdánlivou podobnost dosti rozdílné).

Poznámka: pokud vám nový způsob bude připadat příliš rozvláčný nebo naopak dobrý, prosím o zpětnou vazbu v komentářích.

Obrázek 1: Předlohou nám bude slavná starodávná hra Adventure pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Zelený čtverec nalevo je hráč, žlutá „kachna“ je ve skutečnosti strašlivý a k tomu ještě hladový drak.

2. Vykreslení jednoduché scény s využitím knihovny go-sdl2

Ukažme si tedy první verzi příkladu. Ta je velmi jednoduchá a plně vychází z demonstračních příkladů, které jsme si popsali minule. Ve zdrojovém kódu se postupně provádí tyto operace:

Provede se inicializace knihovny SDL funkcí sdl.Init, současně se zaregistruje kód pro ukončení SDL. Vytvoří se nové okno funkcí sdl.CreateWindow, opět se zaregistruje kód zavolaný pro uzavření okna. Získá se reference na primární kreslicí plochu, a to konkrétně metodouwindow.GetSurface (tato plocha se nijak nemusí uvolňovat). Načte se rastrový obrázek globe.png s alfa kanálem. Okno, resp. primární kreslicí plocha se vyplní konstantní barvou metodou primarySurface.FillRect. Rastrový obrázek se na primární plochu vykreslí metodouimage.Blit. Následně se počká na zobrazení okna – toto není striktně nutné v reálné aplikaci/hře se smyčkou událostí, ovšem pro jednoduchý program bez této smyčky je na některých systémech (kombinacích čipsetu a grafické karty) nutné chvíli počkat. Vynucení překreslení obsahu celého okna metodouwindow.UpdateSurface. Nakonec se po pěti sekundách (sdl.Delay) celá aplikace korektně ukončí.

Dále si povšimněte, že se testují prakticky všechny návratové kódy s chybou. To lze ověřit nástrojem errcheck, s nímž jsme se již v tomto seriálu setkali.

Obrázek 2: Bitmapa s alfa kanálem zobrazená v okně aplikace.

3. Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t01.go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } defer image.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - image.W/2, Y: height/2 - image.H/2, W: 0, H: 0, } err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } sdl.Delay(10) window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Obrázek 3: Drak ve hře Adventure právě dohnal hráče…

4. Rozdělení kódu aplikace do několika funkcí

V předchozím zdrojovém kódu byla celá funkcionalita soustředěna v jediné funkci main, což sice zdánlivě nemusí vadit (ostatně příklad je stále velmi krátký), ovšem s rostoucí složitostí nebude tato struktura zdrojového kódu dobře „škálovat“ a po určité době se programátor ve svém kódu doslova ztratí. První varianta úpravy může spočívat v tom, že se stav celé aplikace, což je v této chvíli trojice objektů (datových struktur splňujících určitá rozhraní), uloží do globálních proměnných:

var ( window *sdl.Window primarySurface *sdl.Surface image *sdl.Surface )

Celá aplikace se díky tomu rozdělí do trojice funkcí volaných z funkce main, která je vstupním bodem do celé aplikace:

Inicializace – initialize Finalizace – finalize Překreslení obsahu hlavního okna – redraw

Úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t02.go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) var ( window *sdl.Window primarySurface *sdl.Surface image *sdl.Surface ) func initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } primarySurface, err = window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } } func finalize() { primarySurface.Free() image.Free() window.Destroy() sdl.Quit() } func redraw() { primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - image.W/2, Y: height/2 - image.H/2, W: 0, H: 0, } err := image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() } func main() { initialize() defer finalize() sdl.Delay(10) redraw() sdl.Delay(5000) }

5. Použití lokálních proměnných, předávání stavu aplikace do volaných funkcí

Předchozí zdrojový kód pravděpodobně nikoho neohromil, protože se v něm pro uložení stavu aplikace používají globální proměnné, což mj. do značné míry ztěžuje ladění a testování aplikace (nehledě na problémy s použitím ukazatelů ve chvíli, kdyby se nějaká část aplikace spustila ve vlastní gorutině).

Poznámka: právě stav resp. možná přesněji řečeno stavový prostor je pro mnoho aplikací kritickým parametrem, který ovlivňuje to, do jaké míry je aplikace rozšiřitelná a testovatelná. Ostatně pro příklad nemusíme chodit daleko – díky tomu, že mnoho programovacích jazyků nabízí programátorům automatickou správu paměti (garbage collector) se stavový prostor mnohdy dosti razantním způsobem zmenšuje (nemusíme u všech objektů řešit, kdo je jejich vlastník a kdo je může uvolnit z operační paměti), takže se v těchto jazycích dají psát i rozsáhlejší aplikace. Jinými slovy – pokud se stavový prostor podaří udržet v rozumných mezích, může být aplikace (měřená množstvím kódu, například počtem řádků) i velmi rozsáhlá a přesto stále dobře udržovatelná.

Větší izolaci jednotlivých funkcí zajistíme použitím parametrů nesoucích informace o stavu aplikace. Tyto parametry jsou předávány do všech funkcí, které s nimi pracují. Vzhledem k tomu, že všechny objekty nesoucí stav aplikace jsou vytvářeny ve funkci initialize, můžeme její hlavičku upravit takto:

func initialize() (*sdl.Window, *sdl.Surface, *sdl.Surface) { ... ... ... }

Všechny ostatní funkce se přímo či nepřímo volají z funkce main:

func main() { window, primarySurface, image := initialize() defer finalize(window, primarySurface, image) sdl.Delay(10) redraw(window, primarySurface, image) sdl.Delay(5000) }

Poznámka: povšimněte si, že se do všech funkcí předávají ukazatele, takže se neprovádí kopie dat a současně je možné ve funkcích modifikovat stav aplikace (což zde konkrétně nebudeme potřebovat).

Obrázek 4: Drak právě spapal hráče; nyní zbývá jen stlačení RESETu.

6. Zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t03.go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func initialize() (*sdl.Window, *sdl.Surface, *sdl.Surface) { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } return window, primarySurface, image } func finalize(window *sdl.Window, primarySurface *sdl.Surface, image *sdl.Surface) { primarySurface.Free() image.Free() window.Destroy() sdl.Quit() } func redraw(window *sdl.Window, primarySurface *sdl.Surface, image *sdl.Surface) { primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - image.W/2, Y: height/2 - image.H/2, W: 0, H: 0, } err := image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() } func main() { window, primarySurface, image := initialize() defer finalize(window, primarySurface, image) sdl.Delay(10) redraw(window, primarySurface, image) sdl.Delay(5000) }

7. Jediná datová struktura obsahující celý stav aplikace

Při čtení předchozí varianty zdrojového kódu vás možná napadlo, že se vlastně stále pracuje se stejnými strukturami, resp. ukazateli na ně a že by tedy mohlo být výhodné tyto struktury sloučit do jediného datového typu. To je v jazyce Go snadné, takže si vytvořme nový datový typ pojmenovaný například gameState:

type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface }

Poznámka: povšimněte si, že do struktury ukládáme pouze ukazatele. O správu paměti se totiž nemusíme v Go (většinou) explicitně starat, protože sám překladač si zvolí, zda nějakou proměnnou uloží na zásobník (stack) či na haldu (heap), což je chování odlišné například od klasického jazyka C. Pokud ukazatel bude obsahovat adresu objektu (i když vytvořeného lokálně v jedné funkci), bude tento objekt automaticky alokován na haldě a správce paměti zajistí dealokaci až ve chvíli, kdy ukazatel přestane být platný.

Jakmile máme vytvořenou novou strukturu obsahující veškerý stav aplikace, zdrojový kód se může zjednodušit, protože do funkcí budeme předávat jen jediný parametr – ukazatel na danou strukturu (zde viditelnou lokálně v rámci funkce main):

func main() { var state gameState initialize(&state) defer finalize(&state) sdl.Delay(10) redraw(&state) sdl.Delay(5000) }

Opět si ukažme celý zdrojový kód takto upraveného programu:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface } func initialize(state *gameState) { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } } func finalize(state *gameState) { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func redraw(state *gameState) { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - state.Image.W/2, Y: height/2 - state.Image.H/2, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func main() { var state gameState initialize(&state) defer finalize(&state) sdl.Delay(10) redraw(&state) sdl.Delay(5000) }

8. Použití rozhraní (interface)

Od předchozího zdrojového kódu je již jen krůček k tomu, abychom využili další vlastnost programovacího jazyka Go. Jedná se o možnost vytvářet rozhraní interface a metody (methods) pro konkrétní datový typ. Pokud nějaký datový typ obsahuje všechny metody daného rozhraní, je automaticky toto rozhraní typem uspokojeno (satisfy), takže se v Go nemusí používat obdoba deklarace objekt/typ implements rozhraní. Připomeňme si, že náš datový typ se stavem aplikace vypadá následovně:

type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface }

Dále nadeklarujeme rozhraní, které bude obsahovat pouze hlavičky metod, tj. jejich názvy, případné parametry a návratové hodnoty:

type Game interface { initialize() finalize() redraw() }

Nyní nám již stačí relativně malá úprava – z funkcí initialize atd. vytvoříme metody. Tj. namísto běžné funkce akceptující ukazatel na datovou strukturu:

func initialize(state *gameState) { ... ... ... }

Vytvoříme metodu, jejímž příjemcem (receiver) je daná struktura popř. ukazatel na ni:

func (state *gameState) initialize() { ... ... ... }

Interně se v metodě chováme k příjemci stejně, jakoby se jednalo o parametr.

Poznámka: pokud je příjemcem přímo struktura a nikoli ukazatel na ni, nebude změna stavu viditelná mimo danou metodu, protože se do metody ve skutečnosti přenese kopie struktury.

V příkladu se dále zjednoduší a zpřehlední funkce main, která přestává mít „céčkový“ ráz:

func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.redraw() sdl.Delay(5000) }

Obrázek 5: Bludiště ve hře Adventure. Vlevo nahoře se nachází hráč (čtverec) nesoucí meč (šipku) :-)

9. Úplný zdrojový kód upraveného příkladu

Ukažme si nyní celý kód příkladu založeného na použití rozhraní:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #5", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - state.Image.W/2, Y: height/2 - state.Image.H/2, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.redraw() sdl.Delay(5000) }

10. Systém událostí (events)

Velmi důležitým konceptem, s nímž se v knihovně SDL setkáme, je systém událostí (events). Při běhu aplikace totiž dochází ke vzniku událostí, které jsou vyvolány jak samotným systémem (časovač…), tak i uživatelem (stisk klávesy, posun kurzoru myši, …). Na tyto události může aplikace v případě potřeby adekvátně reagovat.

Interně systém událostí pracuje přibližně takto:

Knihovna SDL si při své inicializaci vytvoří takzvanou frontu událostí Po spuštění aplikace se spustí programová smyčka nazvaná většinou event loop, která postupně z fronty událostí vybírá jednotlivé události (samozřejmě jen za předpokladu, že k nim došlo) Následně se pro událost získanou z fronty zavolá příslušný programový kód

11. Reakce na událost typu „ukončení aplikace“

Prvním typem události je událost nazvaná QuitEvent. Tato událost vznikne ve chvíli, kdy se uživatel rozhodne aplikaci ukončit, typicky stiskem ikony sloužící pro uzavření okna. Celá smyčka událostí může vypadat následovně:

func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch event.(type) { case *sdl.QuitEvent: log.Println("Quitting") done = true } state.redraw() sdl.Delay(20) } }

Poznámka: povšimněte si především toho, jak se provádí rozeskok na základě typu události. Jedná se o odlišný postup, než na který byste narazili v programovacím jazyku C.

Smyčka se volá z funkce main:

func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

Úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t06.go:

package main import ( "log" "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() eventLoop() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #6", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - state.Image.W/2, Y: height/2 - state.Image.H/2, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch event.(type) { case *sdl.QuitEvent: log.Println("Quitting") done = true } state.redraw() sdl.Delay(20) } } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

12. Reakce na stisk kláves Escape a Q

Snadno můžeme reagovat i na události typu „stisk klávesy“. Jedná se o událost PRESSED, přičemž struktura nesoucí informace o události obsahuje kód stisknuté klávesy. Tento kód lze porovnat s konstantami, které jsou součástí balíčku sdl a ukončit tak aplikaci například při stisku klávesy Escape popř. Q:

switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym if t.State == sdl.PRESSED { switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true } } }

Upravená aplikace vypadá následovně:

package main import ( "log" "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() eventLoop() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #7", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - state.Image.W/2, Y: height/2 - state.Image.H/2, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym if t.State == sdl.PRESSED { switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true } } } state.redraw() sdl.Delay(20) } log.Println("Quitting") } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

13. Pohyb spritu pomocí kurzorových kláves

Nyní rozšíříme stav aplikace o souřadnice spritu (obrázku zeměkoule):

type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface X, Y int32 }

Zeměkoulí budeme pohybovat kurzorovými šipkami, což se projeví i v nepatrně odlišném kódu pro vykreslení:

dstRect := sdl.Rect{ X: state.X, Y: state.Y, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) ... ... ...

Teoreticky je možné reagovat na stisk klávesy, například takto:

switch keyCode { case sdl.K_LEFT: state.X -= 2 case sdl.K_RIGHT: state.X += 2 case sdl.K_UP: state.Y -= 2 case sdl.K_DOWN: state.Y += 2 }

Ovšem po spuštění příkladu uvidíte, že se bude projevovat tzv. autorepeat klávesnice a současně nebude pohyb okamžitý.

14. Úplný zdrojový kód osmého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód osmého demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t08.go:

package main import ( "log" "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() eventLoop() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface X, Y int32 } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #8", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } state.X = width/2 - state.Image.W/2 state.Y = height/2 - state.Image.H/2 } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: state.X, Y: state.Y, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym if t.State == sdl.PRESSED { switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true case sdl.K_LEFT: state.X -= 2 case sdl.K_RIGHT: state.X += 2 case sdl.K_UP: state.Y -= 2 case sdl.K_DOWN: state.Y += 2 } } } state.redraw() sdl.Delay(20) } log.Println("Quitting") } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

15. Vylepšení předchozího příkladu – reakce na stisk i puštění klávesy

Z předchozího příkladu bylo patrné, že kvůli autorepeatu není pohyb hráče plynulý. Je tedy nutné použít odlišnou logiku – ta spočívá v tom, že si zapamatujeme jak stisk klávesy, tak i její puštění. Jedná se sice o stejnou událost, ale s jiným typem: PRESSED versus RELEASED:

case sdl.PRESSED: switch keyCode { case sdl.K_LEFT: left = true case sdl.K_RIGHT: right = true case sdl.K_UP: up = true case sdl.K_DOWN: down = true } case sdl.RELEASED: switch keyCode { case sdl.K_LEFT: left = false case sdl.K_RIGHT: right = false case sdl.K_UP: up = false case sdl.K_DOWN: down = false }

Poznámka: je typické, že funkce s realizovanou smyčkou událostí bývá nejkomplikovanější částí celé aplikace. Ovšem s trochou práce je možné celou smyčku rozdělit a realizovat ji například formou callback funkcí, což je téma, kterému se pravděpodobně budeme věnovat příště.

16. Úplný zdrojový kód devátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního předposledního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t09.go:

package main import ( "log" "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() eventLoop() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface X, Y int32 } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #9", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } state.X = width/2 - state.Image.W/2 state.Y = height/2 - state.Image.H/2 } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: state.X, Y: state.Y, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false left := false right := false up := false down := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym switch t.State { case sdl.PRESSED: switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true case sdl.K_LEFT: left = true case sdl.K_RIGHT: right = true case sdl.K_UP: up = true case sdl.K_DOWN: down = true } case sdl.RELEASED: switch keyCode { case sdl.K_LEFT: left = false case sdl.K_RIGHT: right = false case sdl.K_UP: up = false case sdl.K_DOWN: down = false } } } if left { state.X -= 2 } if right { state.X += 2 } if up { state.Y -= 2 } if down { state.Y += 2 } state.redraw() sdl.Delay(20) } log.Println("Quitting") } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

17. Automaticky se pohybující sprite a klávesnicí ovládaný hráč

Poslední úprava bude spočívat v tom, že necháme zeměkouli (sprite), aby se ve scéně pohybovala automaticky – odrážela se od stěn okna. Ovšem navíc do scény přidáme hráče, který bude – stejně jako ve hře Adventure – realizován pouhým obdélníkem. Celý stavový prostor hry se tedy dále rozšíří:

type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface PlayerX, PlayerY int32 NPCX, NPCY int32 NPCdX, NPCdY int32 }

sdl.Point. Poznámka: pravděpodobně by bylo ještě lepší reprezentovat pozice hráče i NPC, popř. relativní pohyb NPC strukturou

Samotný pohyb zeměkoule (NPC) může být realizován následovně (konstanty na začátku byly získány v grafickém editoru, protože sprite okolo sebe obsahuje i neviditelné či poloprůhledné okraje):

func moveNPC(state *gameState) { const ( LeftBorder = 5 TopBorder = 5 RightBorder = 10 BottomBorder = 10 ) state.NPCX += state.NPCdX state.NPCY += state.NPCdY if state.NPCX > state.PrimarySurface.W-state.Image.W+RightBorder { state.NPCdX = -state.NPCdX } if state.NPCY > state.PrimarySurface.H-state.Image.H+BottomBorder { state.NPCdY = -state.NPCdY } if state.NPCX < -LeftBorder { state.NPCdX = -state.NPCdX } if state.NPCY < -TopBorder { state.NPCdY = -state.NPCdY } }

Obrázek 6: Fandové hry Adventure (stále existují!) si mohou pořídit tričko s pro tuto hry typickým drakem (který vypadá spíš jako kachna :-)

18. Úplný zdrojový kód desátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód desátého a současně i posledního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 63 /tes­t10.go:

package main import ( "log" "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) type Game interface { initialize() finalize() redraw() eventLoop() } type gameState struct { Window *sdl.Window PrimarySurface *sdl.Surface Image *sdl.Surface PlayerX, PlayerY int32 NPCX, NPCY int32 NPCdX, NPCdY int32 } func NewGame() gameState { return gameState{ Window: nil, PrimarySurface: nil, Image: nil, } } func (state *gameState) initialize() { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #10", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } state.Image, err = img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } state.NPCX = width/2 - state.Image.W/2 state.NPCY = height/2 - state.Image.H/2 state.NPCdX = 1 state.NPCdY = 1 state.PlayerX = 100 state.PlayerY = 100 } func (state *gameState) finalize() { state.PrimarySurface.Free() state.Image.Free() state.Window.Destroy() sdl.Quit() } func moveNPC(state *gameState) { const ( LeftBorder = 5 TopBorder = 5 RightBorder = 10 BottomBorder = 10 ) state.NPCX += state.NPCdX state.NPCY += state.NPCdY if state.NPCX > state.PrimarySurface.W-state.Image.W+RightBorder { state.NPCdX = -state.NPCdX } if state.NPCY > state.PrimarySurface.H-state.Image.H+BottomBorder { state.NPCdY = -state.NPCdY } if state.NPCX < -LeftBorder { state.NPCdX = -state.NPCdX } if state.NPCY < -TopBorder { state.NPCdY = -state.NPCdY } } func (state *gameState) redraw() { state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192)) playerRect := sdl.Rect{ X: state.PlayerX, Y: state.PlayerY, W: 20, H: 20, } state.PrimarySurface.FillRect(&playerRect, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 255, 192, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: state.NPCX, Y: state.NPCY, W: 0, H: 0, } err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } state.Window.UpdateSurface() } func (state *gameState) eventLoop() { var event sdl.Event done := false left := false right := false up := false down := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym switch t.State { case sdl.PRESSED: switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true case sdl.K_LEFT: left = true case sdl.K_RIGHT: right = true case sdl.K_UP: up = true case sdl.K_DOWN: down = true } case sdl.RELEASED: switch keyCode { case sdl.K_LEFT: left = false case sdl.K_RIGHT: right = false case sdl.K_UP: up = false case sdl.K_DOWN: down = false } } } if left { state.PlayerX -= 2 } if right { state.PlayerX += 2 } if up { state.PlayerY -= 2 } if down { state.PlayerY += 2 } moveNPC(state) state.redraw() sdl.Delay(10) } log.Println("Quitting") } func main() { game := NewGame() game.initialize() defer game.finalize() sdl.Delay(10) game.eventLoop() }

