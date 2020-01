 »   »  Programovací jazyk Go a assembler (2.část)

11. Překlad funkcí pro součet svých operandů

12. Podpora výpočtů s typy float32 a float64 na mikroprocesorech ARM

13. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

14. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86–64

15. Překlad funkce Sign pro architekturu x86–64

16. Příznakové a stavové bity na mikroprocesorech s architekturou ARM

17. Překlad funkce Sign pro 32bitovou architekturu ARM

18. AArch64: od podmínkových bitů k podmíněným skokům

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Architektury mikroprocesorů podporované překladačem a assemblerem programovacího jazyka Go

„There's something beautiful about programming in assembly.“

Na předchozí část seriálu o programovacím jazyku Go dnes navážeme, protože si popíšeme některé další možnosti, které nám nabízí kombinace (relativně) vysokoúrovňového jazyka Go s assemblerem, přesněji řečeno s assemblerem, který je nedílnou součástí standardní sady nástrojů Go (tento assembler je v mnoha ohledech dosti specifický a někdy též matoucí, což ostatně uvidíme v navazujících kapitolách).

Nejprve se zmiňme o architekturách mikroprocesorů, které jsou podporovány jak překladačem jazyka Go, tak i některými základními nástroji (assembler, objdump atd.). Zkrácené názvy těchto architektur, které se specifikují proměnnou prostředí GOARCH, jsou vypsány v navazující tabulce:

# $GOARCH Význam (vybraná architektura) 1 amd64 64bitové mikroprocesory x86–64 (samozřejmě nejenom AMD) 2 386 varianta s použitím instrukcí 387 nebo SSE2 3 arm 32bitový ARMv5, ARMv6 nebo ARMv7, bude blíže popsáno v deváté kapitole 4 arm64 ARMv8-A (neboli AArch64) 5 ppc64 POWER8 a vyšší (varianta big endian) 6 ppc64le POWER8 a vyšší (varianta little endian) 7 mips klasický MIPS (varianta big endian) 8 mipsle klasický MIPS (varianta little endian) 9 mips64 MIPS III a vyšší (varianta big endian) 10 mips64le MIPS III a vyšší (varianta little endian) 11 s390× z196 a vyšší

Poznámka: povšimněte si, že u některých architektur je nutné dále rozhodnout, jaká konkrétní varianta se má použít. Týká se to zejména architektury i386 (možná správněji i586) a taktéž 32bitové řady mikroprocesorů s architekturou ARM, která existuje ve více verzích.

Pro úplnost se ještě zmiňme o kombinaci operačního systému (specifikovaného v proměnné prostředí GOOS) a mikroprocesorové. Podporovány jsou pouze některé kombinace, protože mnoho dalších kombinací nedává smysl; typicky v případě procesorů PowerPC a MIPS:

$GOOS $GOARCH aix ppc64 android 386 android amd64 android arm android arm64 darwin 386 darwin amd64 darwin arm darwin arm64 dragonfly amd64 freebsd 386 freebsd amd64 freebsd arm illumos amd64 js wasm linux 386 linux amd64 linux arm linux arm64 linux ppc64 linux ppc64le linux mips linux mipsle linux mips64 linux mips64le linux s390× netbsd 386 netbsd amd64 netbsd arm openbsd 386 openbsd amd64 openbsd arm openbsd arm64 plan9 386 plan9 amd64 plan9 arm solaris amd64 windows 386 windows amd64

Poznámka: prozatím v Go chybí oficiální podpora RISC-V , to se však může v poměrně krátké době změnit, společně s širším nasazováním této architektury v praxi.

2. Předávání parametrů přes zásobník na architektuře x86–64

V dnešním článku se budeme zabývat mnoha tématy, které do větší či menší míry souvisí s použitím assembleru. První důležitou věcí je způsob předávání parametrů přes zásobník na architektuře x86–64. Překladač jazyka Go se v tomto případě nemusí příliš ohlížet na jazyk C, takže je možné zvolit jiné konvence. Podívejme se nejprve na způsob předávání celočíselných parametrů všech podporovaných bitových šířek (8, 16, 32 a 64 bitů). Vše si ověříme na čtveřici funkcí, z nichž každá provede součet tří operandů stejné bitové šířky:

package main func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 { return x + y + z } func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 { return x + y + z } func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 { return x + y + z } func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 { return x + y + z } func main() { println(Add8(1, 2, 3)) println(Add16(1, 2, 3)) println(Add32(1, 2, 3)) println(Add64(1, 2, 3)) }

Překlad je nutné provést s vypnutým inliningem (jinak by se volání funkce nahradilo jejím výsledkem) a taktéž s vypnutou a později zapnutou optimalizací (získáte tak dvě varianty kódu):

$ go build -gcflags '-N -l' asm04.go

Výsledná sekvence instrukcí pro jednotlivé varianty funkce Add vypadá následovně:

func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 { 0x44ea70 c644241000 MOVB $0x0, 0x10(SP) 0x44ea75 0fb6442409 MOVZX 0x9(SP), AX 0x44ea7a 0fb64c2408 MOVZX 0x8(SP), CX 0x44ea7f 0fb654240a MOVZX 0xa(SP), DX 0x44ea84 01c8 ADDL CX, AX 0x44ea86 01d0 ADDL DX, AX 0x44ea88 88442410 MOVB AL, 0x10(SP) 0x44ea8c c3 RET

Poznámka: povšimněte si, že prvních osm bajtů na zásobníku (resp. přesněji řečeno zásobníkovém rámci) zabírá návratová adresa, za níž následují jednotlivé operandy s offsety +8, +9 a +10. Výsledek je uložen na offsetu +16. Jinými slovy to znamená, že se v případě parametrů neprovádí zarovnání; výsledek je zarovnán na adresu dělitelnou osmi. Provádí se bezznaménkové rozšíření operandů, protože se stejně bere v úvahu jen nejnižších osm bitů výsledku.

Šestnáctibitové součty:

func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 { 0x44ea90 66c74424100000 MOVW $0x0, 0x10(SP) 0x44ea97 0fb744240a MOVZX 0xa(SP), AX 0x44ea9c 0fb74c2408 MOVZX 0x8(SP), CX 0x44eaa1 0fb754240c MOVZX 0xc(SP), DX 0x44eaa6 01c8 ADDL CX, AX 0x44eaa8 01d0 ADDL DX, AX 0x44eaaa 6689442410 MOVW AX, 0x10(SP) 0x44eaaf c3 RET

Poznámka: i zde můžeme vidět stejný vzor: offsety parametrů na zásobníkovém rámci jsou +8, +10 a +12, ovšem výsledek je již zarovnán na adresu dělitelnou osmi.

32bitové součty:

func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 { 0x44eab0 c744241800000000 MOVL $0x0, 0x18(SP) 0x44eab8 8b442408 MOVL 0x8(SP), AX 0x44eabc 0344240c ADDL 0xc(SP), AX 0x44eac0 03442410 ADDL 0x10(SP), AX 0x44eac4 89442418 MOVL AX, 0x18(SP) 0x44eac8 c3 RET

Poznámka: protože nyní mají parametry šířku čtyř bajtů, je offset posledního parametru +16 (0×10) a tudíž se musela návratová hodnota posunout na další adresu dělitelnou osmi: +0×18 neboli +24.

A konečně varianta 64bitová:

func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 { 0x44ead0 48c744242000000000 MOVQ $0x0, 0x20(SP) 0x44ead9 488b442408 MOVQ 0x8(SP), AX 0x44eade 4803442410 ADDQ 0x10(SP), AX 0x44eae3 4803442418 ADDQ 0x18(SP), AX 0x44eae8 4889442420 MOVQ AX, 0x20(SP) 0x44eaed c3 RET

Zajímavé bude zjistit, jak se pracuje s návratovými hodnotami, kterých může být v programovacím jazyce Go větší množství (a u funkcí, které mohou skončit s chybou, se jedná o běžný idiom spočívající v použití více návratových hodnot). Studovat budeme funkci, která vrátí hodnoty svých operandů, ovšem v opačném pořadí:

func Swap(x int64, y int64) (int64, int64) { return y, x }

Výsledkem by měl být následující strojový kód:

func Swap(x int64, y int64) (int64, int64) { 0x44ea70 48c744241800000000 MOVQ $0x0, 0x18(SP) 0x44ea79 48c744242000000000 MOVQ $0x0, 0x20(SP) 0x44ea82 488b442410 MOVQ 0x10(SP), AX 0x44ea87 4889442418 MOVQ AX, 0x18(SP) 0x44ea8c 488b442408 MOVQ 0x8(SP), AX 0x44ea91 4889442420 MOVQ AX, 0x20(SP) 0x44ea96 c3 RET

Struktura zásobníkového rámce je v tomto případě zhruba následující:

SP+offset Význam +0 návratová adresa +8 první parametr (64 bitů) +16 druhý parametr (64 bitů) +24 první návratová hodnota (64 bitů) +32 druhá návratová hodnota (64 bitů)

3. Malá odbočka – jména instrukcí a velikost parametrů v assembleru jazyka Go

Vraťme se na chvíli k implementaci funkce Add8 a Add16. V osmibitové variantě této funkce jsme mohli vidět trojici instrukcí, které provádí načtení operandů ze zásobníku s jejich rozšířením (konverzí) na plnou bitovou šířku (zero extension). Jedná se o instrukci MOVZX:

0x44ea75 0fb6442409 MOVZX 0x9(SP), AX 0x44ea7a 0fb64c2408 MOVZX 0x8(SP), CX 0x44ea7f 0fb654240a MOVZX 0xa(SP), DX

Ovšem podobnou instrukci bylo možné zahlédnout i v šestnáctibitové variantě, což je už na první pohled podivné:

0x44ea97 0fb744240a MOVZX 0xa(SP), AX 0x44ea9c 0fb74c2408 MOVZX 0x8(SP), CX 0x44eaa1 0fb754240c MOVZX 0xc(SP), DX

Při pozornějším pohledu je však možné zjistit, že kódy instrukcí jsou odlišné. Je tedy vhodnější použít „lepší“ disassember, než ten, který je nabízený přímo v základních nástrojích programovacího jazyka Go. Můžeme například instrukční kódy zkopírovat do webové aplikace dostupné na stránce https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2 (do druhého textového pole disassemble) a vybrat architekturu x86–64.

Disassemblingem získáme následující instrukce, z nichž je jasně patrné, že se pokaždé zpracovávají odlišné operandy, i když disassembler jazyka Go tyto „maličkosti“ prozatím nerozlišuje:

0: 0f b6 44 24 09 movzx eax,BYTE PTR [rsp+0x9] 5: 0f b6 4c 24 08 movzx ecx,BYTE PTR [rsp+0x8] a: 0f b6 4c 24 08 movzx ecx,BYTE PTR [rsp+0x8] f: 0f b7 44 24 0a movzx eax,WORD PTR [rsp+0xa] 14: 0f b7 4c 24 08 movzx ecx,WORD PTR [rsp+0x8] 19: 0f b7 4c 24 08 movzx ecx,WORD PTR [rsp+0x8]

4. Klasický matematický koprocesor i387

Nyní prozkoumáme způsob překladu této jednoduché funkce:

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 { return x + y + z }

V úvodní kapitole jsme se mj. zmínili o tom, že při výběru architektury i386 (tedy přesněji řečeno 32bitových mikroprocesorů řady i386 resp. i586) je možné zvolit, jakým způsobem se budou překládat instrukce pracující s datovými typy float32, float64, complex64 a complex128. Pro starší typy mikroprocesorů se mohou používat instrukce mikroprocesoru i387, pro novější typy pak instrukce SSE nebo SSE2. Pokud je z nějakého důvodu nutné podporovat mikroprocesory bez podpory SSE a SSE2 (což je již dnes poněkud raritní hardware), lze použít proměnnou prostředí pojmenovanou GO386 s podrobnějším nastavením používané architektury:

$ GOARCH=386 GO386=387 go build -gcflags '-N -l' asm06.go

Neoptimalizovaná varianta funkce pro součet tří hodnot typu float64 je skutečně velmi dlouhá, i když první čtyři instrukce slouží pro práci se zásobníkem:

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 { 0x808dde0 658b0d00000000 MOVL GS:0, CX 0x808dde7 8b89fcffffff MOVL 0xfffffffc(CX), CX 0x808dded 3b6108 CMPL 0x8(CX), SP 0x808ddf0 762f JBE 0x808de21 0x808ddf2 dd0568f50a08 FLD $f64.0000000000000000(SB) 0x808ddf8 d9c0 FLD F0 0x808ddfa dd5c241c FSTP 0x1c(SP) 0x808ddfe dd44240c FLD 0xc(SP) 0x808de02 ddd9 FSTP F1 0x808de04 dd442404 FLD 0x4(SP) 0x808de08 dd442414 FLD 0x14(SP) 0x808de0c d9c2 FLD F2 0x808de0e dec2 FADDP F0, F2 0x808de10 d9c0 FLD F0 0x808de12 dec2 FADDP F0, F2 0x808de14 d9c1 FLD F1 0x808de16 dd5c241c FSTP 0x1c(SP) 0x808de1a ddd8 FSTP F0 0x808de1c ddd8 FSTP F0 0x808de1e ddd8 FSTP F0 0x808de20 c3 RET

Vyzkoušíme si ještě přeložit variantu s optimalizacemi:

$ GOARCH=386 GO386=387 go build -gcflags '-l' asm06.go

Výsledek je sice kratší, ale stále má k dobrému kódu velmi daleko (celý výpočet lze totiž ve skutečnosti provést jen pěti instrukcemi mikroprocesoru):

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 { 0x808ddd0 658b0d00000000 MOVL GS:0, CX 0x808ddd7 8b89fcffffff MOVL 0xfffffffc(CX), CX 0x808dddd 3b6108 CMPL 0x8(CX), SP 0x808dde0 7621 JBE 0x808de03 0x808dde2 dd44240c FLD 0xc(SP) 0x808dde6 dd442404 FLD 0x4(SP) 0x808ddea d9c0 FLD F0 0x808ddec dec2 FADDP F0, F2 0x808ddee dd442414 FLD 0x14(SP) 0x808ddf2 ddd9 FSTP F1 0x808ddf4 d9c1 FLD F1 0x808ddf6 dec1 FADDP F0, F1 0x808ddf8 d9c0 FLD F0 0x808ddfa dd5c241c FSTP 0x1c(SP) 0x808ddfe ddd8 FSTP F0 0x808de00 ddd8 FSTP F0 0x808de02 c3 RET

GO386=387 používejte skutečně jen tehdy, pokud je to nezbytné. Poznámka: z nějakého důvodu je výsledek překladu pro i387 prakticky vždy velmi špatný, takže volbupoužívejte skutečně jen tehdy, pokud je to nezbytné.

5. Technologie SSE/SSE2 a její využití překladačem programovacího jazyka Go

U procesorů řady x86 se prakticky kontinuálně provádí rozšiřování instrukční sady. Po úspěšném a relativně bezproblémovém zavedení rozšíření MMX i 3DNow! do praxe není divu, že obě nejvýznamnější společnosti podnikající v oblasti návrhu a prodeje mikroprocesorů patřících do rodiny x86, tj. firmy Intel a AMD, začaly pro tyto typy mikroprocesorů navrhovat i další rozšiřující instrukční sady s „vektorovými“ instrukcemi typu SIMD. V následující tabulce jsou tyto rozšiřující instrukční sady vypsány, včetně roku vzniku dané technologie i informace o tom, v jakém mikroprocesoru byla ta která technologie zpočátku využita:

Název technologie Společnost Rok uvedení Poprvé použito v čipu MMX Intel 1996 Intel Pentium P5 3DNow! AMD 1998 AMD K6–2 SSE Intel 1999 Intel Pentium III (mikroarchitektura P6) SSE2 Intel 2001 Intel Pentium 4 (mikroarchitektura NetBurst) SSE3 Intel 2004 Intel Pentium 4 (Prescott) SSSE3 Intel 2006 mikroarchitektura Intel Core SSE4 Intel+AMD 2006 AMD K10 (SSE4a) , mikroarchitektura Intel Core XOP AMD 2011? založeno na SSE5 CVT16 AMD 2011? založeno na SSE5 AVX Intel+AMD 2013? rozšíření SSE registrů na 256 bitů, celkem 32 registrů

Obrázek 1: Intel Xeon 5600 je zástupcem mikroprocesorů určených pro oblast serverů. Samozřejmě taktéž podporuje SIMD operace: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2

Překladač i assembler jazyka Go podporuje prakticky všechny instrukce SSE i SSE2. Další způsoby a ruční (!) optimalizace budou popsány příště.

6. Nové registry SSE

Nejprve se zaměřme na registry využívané v technologii SSE. U mikroprocesorů implementujících instrukční sadu SSE je využita nová sada registrů pojmenovaných XMM0 až XMM7. Na 64bitové platformě (architektura AMD 64) navíc došlo k přidání dalších osmi registrů se jmény XMM8 až XMM15 využitelných pouze v 64bitovém režimu. Všechny nové registry mají šířku 128 bitů, tj. jsou dvakrát širší, než registry používané v MMX i 3DNow! a čtyřikrát širší, než běžné pracovní registry na platformě x86 (bavíme se o 32bitovém režimu). Do každého registru je možné uložit čtveřici reálných numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky podle normy IEEE 754, přičemž tato norma je dodržována přesněji, než v případě 3DNow! (různé zaokrouhlovací režimy či práce s denormalizovanými čísly sice mohou vypadat trošku jako černá magie, ovšem například v knihovnách pro numerické výpočty, které musí vždy za specifikovaných okolností dát stejný výsledek, se jedná o velmi důležitou vlastnost). K osmi či šestnácti novým registrům XMM* byl ještě přidán jeden 32bitový registr nazvaný MXCSR, jenž byl určený pro nastavení (řízení) režimů výpočtu.

Obrázek 2: Sada nových pracovních registrů přidaných v rámci SSE.

7. Příklad využití SSE

Zajímavá je podpora jak skalárních operací, tak i operací vektorových v instrukční sadě SSE. Příkladem může být například skalární instrukce součtu ADDSS (SS=single scalar), která může mít dvojí podobu:

ADDSS xmm1, xmm2 ; instrukce pracující s dvojicí registrů SSE ADDSS xmm1, mem32 ; instrukce pracující s registrem SSE a paměťovým místem (32 bitů)

Vraťme se nyní k dvojici funkcí pro součet trojice hodnot s plovoucí řádovou čárkou:

func AddFloat32(x float32, y float32, z float32) float32 { return x + y + z } func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 { return x + y + z }

Překlad založený na instrukcích SSE (ovšem nutno podotknout instrukcích „nevektorových“) je již oproti variantě určené pro i387 mnohem čitelnější, kratší a ve výsledku i rychlejší:

func AddFloat32(x float32, y float32, z float32) float32 { 0x44ea70 0f57c0 XORPS X0, X0 0x44ea73 f30f11442418 MOVSS X0, 0x18(SP) 0x44ea79 f30f10442408 MOVSS 0x8(SP), X0 0x44ea7f f30f5844240c ADDSS 0xc(SP), X0 0x44ea85 f30f58442410 ADDSS 0x10(SP), X0 0x44ea8b f30f11442418 MOVSS X0, 0x18(SP) 0x44ea91 c3 RET func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 { 0x44eaa0 0f57c0 XORPS X0, X0 0x44eaa3 f20f11442420 MOVSD_XMM X0, 0x20(SP) 0x44eaa9 f20f10442408 MOVSD_XMM 0x8(SP), X0 0x44eaaf f20f58442410 ADDSD 0x10(SP), X0 0x44eab5 f20f58442418 ADDSD 0x18(SP), X0 0x44eabb f20f11442420 MOVSD_XMM X0, 0x20(SP) 0x44eac1 c3 RET

Obě varianty, jak pro typ float32/float, tak i pro typ float64/double jsou sémanticky totožné. Odlišují se pochopitelně offsety parametrů ukládaných na zásobníkový rámec a taktéž tím, že v 64bitové variantě se používají funkce _XMM. Zajímavé taktéž je, že si zde překladač vystačil s jediným 32bitovým popř. 64bitovým registrem X0.

8. Práce s poli a řezy (slices)

Do funkcí je pochopitelně možné předávat i další parametry, například (což je zcela typické) řezy. Příklad použití řezů může vypadat následovně:

func Sum(values []int) int { sum := 0 for _, v := range values { sum += v } return sum }

Připomeňme si, že řez je tvořen trojicí – ukazatel, délka a kapacita řezu. Používá se takto:

for _, v := range values { 0x44ea70 488b442408 MOVQ 0x8(SP), AX 0x44ea75 488b4c2410 MOVQ 0x10(SP), CX 0x44ea7a 31d2 XORL DX, DX 0x44ea7c 31db XORL BX, BX 0x44ea7e eb0a JMP 0x44ea8a 0x44ea80 488b34d0 MOVQ 0(AX)(DX*8), SI 0x44ea84 48ffc2 INCQ DX sum += v 0x44ea87 4801f3 ADDQ SI, BX for _, v := range values { 0x44ea8a 4839ca CMPQ CX, DX 0x44ea8d 7cf1 JL 0x44ea80 return sum 0x44ea8f 48895c2420 MOVQ BX, 0x20(SP) 0x44ea94 c3 RET

Poznámka: práce s řezy je tak důležitá, že se jimi budeme podrobněji zabývat příště.

9. Podpora 32bitových mikroprocesorů ARM

Ve druhé části dnešního článku se ve stručnosti seznámíme s podporou 32bitových mikroprocesorů ARM překladačem a assemblerem programovacího jazyka Go. V následující tabulce jsou vypsány kombinace proměnných prostředí GOARCH a GOARM:

Architektura Stav GOARM GOARCH ARMv4 a nižší není podporováno n/a n/a ARMv5 podporováno GOARM=5 GOARCH=arm ARMv6 podporováno GOARM=6 GOARCH=arm ARMv7 podporováno GOARM=7 GOARCH=arm ARMv8 podporováno n/a GOARCH=arm64

Z tabulky je patrné, že rozhodnutí mezi 32bitovými ARMy a 64bitovou architekturou AArch64 je provedeno na základě proměnné prostředí GOARCH. Obsahem proměnné GOARM se specifikuje verze 32bitových mikroprocesorů a mikrořadičů ARM.

Poznámka: existuje i alternativní projekt nazvaný tinygo , který podporuje další typy mikroprocesorů a především mikrořadičů postavených nad různými jádry ARM. Tímto projektem se budeme zabývat v samostatném článku.

10. Specifika architektury ARM

V klasické architektuře ARM se používá 16 pracovních registrů, každý o šířce 32bitů, přičemž poslední tři registry mívají speciální význam: ukazatel na vrchol zásobníku, link register (návratová adresa z procedury) a programový čítač. Kvůli konstantní šířce všech instrukcí může být problematické uložení konstanty či adresy do některého pracovního registru. Problém je to logický a vlastně shodný pro všechny „klasické“ RISCové mikroprocesory: šířka pracovních registrů je 32 bitů a současně je šířka instrukcí taktéž 32 bitů, tudíž není možné, aby se v instrukci vedle operačního kódu nacházela i 32 bitová konstanta. Tvůrci dalších RISCových mikroprocesorů se s touto problematikou snažili vypořádat různým způsobem, například zavedli speciální instrukci pro naplnění horních šestnácti bitů registru, zatímco pro naplnění spodních šestnácti bitů bylo možné použít například instrukci ADD s konstantou a nulovým registrem R0 (zhruba takovýmto způsobem je tato problematika řešena na mikroprocesorech MIPS). U mikroprocesorů ARM se zdá, že jeho konstruktéři nechtěli „obětovat“ další tranzistory na podobné typy instrukcí, takže se pro načtení konstanty používá dvojice instrukcí se stejným formátem, jako mají ostatní aritmetické a logické instrukce:

# Instrukce Význam 1 MOV načtení osmibitové konstanty 0..255 2 MVN načtení osmibitové konstanty s negací –1..-256

To je samozřejmě pro mnoho účelů zcela nedostatečné, ovšem ve skutečnosti je možné tuto konstantu pomocí barrel shifteru posunout o sudý počet míst 0, 2, 4, .. 30, takže se ve skutečnosti celkový počet konstant zvyšuje na hodnotu 8192 z celkového množství kombinací 232. Aby programátoři mohli relativně snadno načíst libovolnou konstantu do zvoleného registru, nabízí většina assemblerů pro mikroprocesory ARM pseudoinstrukci LDR ve tvaru:

LDR Rx, =konstanta

Podle hodnoty použité konstanty se tato instrukce buď převede na instrukci MOV, alternativně MVN, nebo na instrukci LDR načítající konstantu uloženou někde v programovém kódu (například za tělem subrutiny, kde lze vyhradit prostor pomocí direktivy LTORG). Tato konstanta je potom adresována relativně k hodnotě registru PC, pouze je nutné dát pozor na to, že offset pro relativní adresování má pouze dvanáct bitů, takže tato konstanta nemůže být uložena příliš „daleko“ (na to ostatně upozorní assembler).

11. Překlad funkcí pro součet svých operandů

Otestujme si tedy způsob překladu funkcí pro součet svých parametrů do strojového kódu 32bitových mikroprocesorů ARM:

package main func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 { return x + y + z } func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 { return x + y + z } func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 { return x + y + z } func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 { return x + y + z }

Překlad bude proveden tímto příkazem:

$ GOARCH=arm GOARM=5 go build -gcflags '-l' asm04.go

Disasembling zajistí příkaz:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm04

V osmibitové variantě můžeme vidět, že operandy leží na offsetech +4, +5 a +6, protože návratová adresa má šířku jen čtyři bajty. O načtení bajtu s jeho rozšířením na celých 32bitů se stará instrukce MOVBS:

TEXT main.Add8(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 { 0x5e794 e1dd00d5 MOVBS 0x5(R13), R0 0x5e798 e1dd10d4 MOVBS 0x4(R13), R1 0x5e79c e0800001 ADD R1, R0, R0 0x5e7a0 e1dd10d6 MOVBS 0x6(R13), R1 0x5e7a4 e0810000 ADD R0, R1, R0 0x5e7a8 e5cd0008 MOVB R0, 0x8(R13) 0x5e7ac e28ef000 ADD $0, R14, R15

RET, protože se zde přenáší hodnota z registru R14 (link register) do registru R15 (program counter). Poznámka: poslední instrukce je obdobou instrukce, protože se zde přenáší hodnota z registru R14 (link register) do registru R15 (program counter).

Šestnáctibitová varianta používá offsety parametrů +4, +6 a +8 a znaménkové rozšíření ze šestnácti bitů na plných 32bitů se stará instrukce MOVHS:

TEXT main.Add16(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 { 0x5e7b0 e1dd00f6 MOVHS 0x6(R13), R0 0x5e7b4 e1dd10f4 MOVHS 0x4(R13), R1 0x5e7b8 e0800001 ADD R1, R0, R0 0x5e7bc e1dd10f8 MOVHS 0x8(R13), R1 0x5e7c0 e0810000 ADD R0, R1, R0 0x5e7c4 e1cd00bc MOVH R0, 0xc(R13) 0x5e7c8 e28ef000 ADD $0, R14, R15

Následuje 32bitová varianta, v níž se (podle očekávání) neprovádí znaménkové rozšíření parametrů, neboť všechny výpočty probíhají přímo v 32bitovém režimu, tedy nativním režimu těchto mikroprocesorů:

TEXT main.Add32(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 { 0x5e7cc e59d0008 MOVW 0x8(R13), R0 0x5e7d0 e59d1004 MOVW 0x4(R13), R1 0x5e7d4 e0800001 ADD R1, R0, R0 0x5e7d8 e59d100c MOVW 0xc(R13), R1 0x5e7dc e0810000 ADD R0, R1, R0 0x5e7e0 e58d0010 MOVW R0, 0x10(R13) 0x5e7e4 e28ef000 ADD $0, R14, R15

A konečně se podívejme na variantu 64bitovou. Ta je (na rozdíl od architektury x86–64) složitější, z toho prostého důvodů, že 64bitový součet je nutné na 32bitové architektuře provádět postupně – od nižší poloviny operandů k vyšší polovině (zde je nutné brát v potaz i přenos uložený do příznaku carry):

TEXT main.Add64(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 { 0x5e7e8 e59d0004 MOVW 0x4(R13), R0 0x5e7ec e59d100c MOVW 0xc(R13), R1 0x5e7f0 e0902001 ADD.S R1, R0, R2 0x5e7f4 e59d3014 MOVW 0x14(R13), R3 0x5e7f8 e0924003 ADD.S R3, R2, R4 0x5e7fc e58d401c MOVW R4, 0x1c(R13) 0x5e800 e0900001 ADD.S R1, R0, R0 0x5e804 e59d0008 MOVW 0x8(R13), R0 0x5e808 e59d1010 MOVW 0x10(R13), R1 0x5e80c e0a00001 ADC R1, R0, R0 0x5e810 e0921003 ADD.S R3, R2, R1 0x5e814 e59d1018 MOVW 0x18(R13), R1 0x5e818 e0a10000 ADC R0, R1, R0 0x5e81c e58d0020 MOVW R0, 0x20(R13) 0x5e820 e28ef000 ADD $0, R14, R15

ADD.S nastavuje příznakové bity. Poznámka: varianta instrukcenastavuje příznakové bity.

Výše uvedenou sekvenci instrukcí bude vhodné okomentovat:

MOVW x.low, R0 MOVW y.low, R1 ADD.S R1, R0, R2 // R2=mezisoučet x.low + y.low MOVW z.low, R3 ADD.S R3, R2, R4 // R4=mezisoučet x.low + y.low + z.low MOVW R4, result.low // uložení spodních 32bitů výsledku ADD.S R1, R0, R0 // nastavení příznaků při mezisoučtu x.low + y.low MOVW x.high, R0 MOVW y.high, R1 ADC R1, R0, R0 // R0=mezisoučet x.high + y.high + přetečení z x.low + y.low ADD.S R3, R2, R1 // nastavení příznaků při mezisoučtu všech nižších slov MOVW z.high, R1 ADC R0, R1, R0 // přičtení z.high k mezivýsledku + carry MOVW R0, result.high // uložení horních 32bitů výsledku

12. Podpora výpočtů s typy float32 a float64 na mikroprocesorech ARM

Některé čipy ARM nemají matematický koprocesor. V takovém případě se výpočty s typy float32 a float64 provádí softwarově („armel“). Čipy, které mají matematický koprocesor, se někdy označují „armhf“ (typicky ARMv6 a vyšší). Podívejme se na překlad funkcí AddFloat32 a AddFloat64 pro ty čipy ARM, které matematický koprocesor mají:

$ GOARCH=arm GOARM=6 go build -gcflags '-l' asm06.go

Získání vygenerované sekvence instrukcí:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm06

TEXT main.AddFloat32(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm06.go return x + y + z 0x5b854 ed9d0a02 MOVF 0x8(R13), F0 0x5b858 ed9d1a01 MOVF 0x4(R13), F1 0x5b85c ee300a01 ADDF F1, F0, F0 0x5b860 ed9d1a03 MOVF 0xc(R13), F1 0x5b864 ee310a00 ADDF F0, F1, F0 0x5b868 ed8d0a04 MOVF F0, 0x10(R13) 0x5b86c e28ef000 ADD $0, R14, R15 TEXT main.AddFloat64(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm06.go return x + y + z 0x5b870 ed9d0b03 MOVD 0xc(R13), F0 0x5b874 ed9d1b01 MOVD 0x4(R13), F1 0x5b878 ee300b01 ADDD F1, F0, F0 0x5b87c ed9d1b05 MOVD 0x14(R13), F1 0x5b880 ee310b00 ADDD F0, F1, F0 0x5b884 ed8d0b07 MOVD F0, 0x1c(R13) 0x5b888 e28ef000 ADD $0, R14, R15

Překlad je v tomto případě přímočarý – používají se FPU registry F0 a F1, instrukce mají koncovku „F“ pro typ float32 a „D“ pro typ float64.

13. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

Velmi důležitým typem strojových instrukcí, které v různé podobě najdeme prakticky u všech modelů mikroprocesorů (resp. přesněji řečeno u mikroprocesorů všech dnes rozšířených mikroprocesorových architektur), jsou instrukce provádějící skoky na nějakou adresu v operační paměti. Implementace skoku není, alespoň na první pohled a u jednodušších architektur bez instrukční pipeline, vlastně nijak složitá, protože se v případě použití absolutní adresy dosadí hodnota z operačního kódu instrukce do registru PC a v případě použití relativní adresy se tato hodnota (nazývaná někdy poněkud nepřesně offset) přičte k aktuální hodnotě registru PC. Relativní adresa je v tomto případě v kódu instrukce uložena se znaménkem, proto se skok může provést dozadu i dopředu (ostatně právě použití relativní adresy uvidíme v dále popisovaných demonstračních příkladech).

Skoky většinou dělíme podle jednoho kritéria (formy zápisu adresy) na absolutní a relativní a podle kritéria druhého (za jakým okolností se skok provede) na skoky podmíněné a nepodmíněné. V závislosti na použité instrukční sadě jsou možné různé kombinace, typicky však u většiny mikroprocesorů nalezneme kombinace nepodmíněný absolutní skok, nepodmíněný relativní skok a podmíněný relativní skok. Skoky nepodmíněné jsou jednodušší a svou podstatou odpovídají příkazu goto známého z některých programovacích jazyků (včetně Go!) a také z mnoha článků, ve kterých autoři mnohdy bez hlubšího zamyšlení se nad původní myšlenkou opakují, že by se goto nemělo při strukturovaném programování používat :-). V assembleru se však skoky vesele používají, neboť právě pomocí nich se vytváří základní konstrukce strukturovaného programování – podmínky a programové smyčky.

Využití podmínek a podmíněných skoků budeme testovat na následujícím kódu – implementaci funkce typu Sign/Sgn:

package main func Sign(value int) int { if value < 0 { return -1 } else if value > 0 { return 1 } else { return 0 } } func main() { println(Sign(-100)) println(Sign(100)) println(Sign(0)) }

14. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86_64

U architektury mikroprocesorů 32bitové řady i386 a taktéž 64bitové řady x86–64 je základní strojovou instrukcí určenou pro provedení nepodmíněného skoku instrukce nazvaná jednoduše a přímočaře JMP (což je, jak jste zajisté zjistili, mnemotechnická zkratka slova jump). V assembleru většinou za mnemotechnickou zkratkou jména instrukce následuje návěští (label), z něhož assembler odvodí reálnou adresu.

Alternativně je možné použít i další způsoby adresování, čímž se například implementuje tabulka skoků (jedna z možných realizací stavového automatu) atd., ovšem tyto techniky pro účely dnešního článku prozatím nepotřebujeme znát. Mnohem zajímavější jsou podmíněné skoky, které se při programování v assembleru či ve strojovém kódu používají pro implementaci programových smyček while, do-while, for a taktéž konstrukcí typu if-then-else atd. Podmíněný skok je proveden či naopak neproveden na základě nějaké podmínky. Vzhledem k tomu, že pracujeme na té nejnižší programové úrovni, tj. na úrovni strojových instrukcí, není samozřejmě možné podmínku definovat nějakým složitým a sofistikovaným způsobem – musí se jednat o operaci, kterou mikroprocesor dokáže jednoduše a především dostatečně rychle zpracovat (i přesto představují skoky úzké místo v programech).

Z tohoto prostého důvodu – podmínky musí být realizovány dostatečně jednoduchým způsobem pro snadnou implementaci na čipu – jsou na mikroprocesorových architekturách i386 a x86–64 podmínky založeny na testování jednoho z takzvaných příznakových bitů, negací těchto bitů či dokonce jejich kombinací. Pokud z důvodu zjednodušení výkladu celé relativně rozsáhlé problematiky budeme ignorovat některé speciálnější příznaky a především pak rozdíly mezi hodnotami bez znaménka (unsigned) a se znaménkem (signed), můžeme zpočátku použít především příznaky nazvané Carry flag, Sign flag a Zero flag, tj. příznak přenosu, příznak záporného výsledku a příznak nulovosti. Význam těchto příznakových bitů se shrnut v následující tabulce:

Příznak Význam zkratky Poznámka ZF zero flag výsledek předchozí operace je nulový CF carry flag přenos (bezznaménková aritmetika) SF sign flag výsledek je záporný (nastaven nejvyšší bit bajtu či slova)

Strojové instrukce určené pro provedení podmíněných skoků jsou ve své základní variantě (existují pro ně totiž i jmenné aliasy zmíněné níže) pojmenovány jednoduše a přímočaře – začínají písmenem J (jump), za nímž následuje volitelné písmeno N (negace) a jednoznaková zkratka příznaku. Instrukce JNC tedy znamená „proveď skok, pokud příznak Carry není nastaven“, zatímco instrukce JZ znamená „proveď skok pouze při nastavení příznaku Zero“:

Mnemotechnická zkratka instrukce Význam instrukce podmíněného skoku JC podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak přenosu (Carry flag) JNC podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak přenosu (Carry flag) JZ podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak nulovosti (Zero flag) JNZ podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak nulovosti (Zero flag) JS podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak záporného výsledku (Sign flag) JNS podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak záporného výsledku (Sign flag)

Jmenné aliasy podporované většinou assemblerů:

Instrukce Alias JZ JE JNZ JNE JC JB, JNAE JNC JNB, JAE JS nemá alias JNS nemá alias

15. Překlad funkce Sign pro architekturu x86–64

Podívejme se nyní na způsob překladu funkce Sign pro 64bitovou architekturu x86–64. Překlad se provede příkazem:

$ go build -gcflags '-l' asm08.go

Výpis strojových instrukcí pro funkci Sign příkazem:

$ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go if value < 0 { 0x44ea70 488b442408 MOVQ 0x8(SP), AX 0x44ea75 4885c0 TESTQ AX, AX 0x44ea78 7c16 JL 0x44ea90 } else if value > 0 { 0x44ea7a 7e0a JLE 0x44ea86 return 1 0x44ea7c 48c744241001000000 MOVQ $0x1, 0x10(SP) 0x44ea85 c3 RET return 0 0x44ea86 48c744241000000000 MOVQ $0x0, 0x10(SP) 0x44ea8f c3 RET return -1 0x44ea90 48c7442410ffffffff MOVQ $-0x1, 0x10(SP) 0x44ea99 c3 RET

Můžeme zde vidět kombinaci testu (nastavuje příznakové bity) a podmíněného skoku:

TESTQ AX, AX JL ...

a:

TESTQ AX, AX JLE ...

16. Příznakové a stavové bity na mikroprocesorech s architekturou ARM

Nyní se již můžeme zabývat populární architekturou ARM. Kromě patnácti 32bitových pracovních registrů a programového čítače obsahují mikroprocesory s touto architekturou i registry, v nichž se uchovávají různé příznaky. V uživatelském režimu se pracuje s příznaky uloženými v registru nazvaném CPSR (Current Program Status Register) a pro každý další režim existuje navíc zvláštní registr nazvaný SPSR (Saved Program Status Register), v němž jsou uchovány původní příznaky ze CPSR. Podobně jako všechny pracovní registry, mají i registry CPSR a SPSR shodnou šířku 32 bitů, což má svoje výhody. Mimo jiné i to, že šířka 32 bitů ponechala konstruktérům procesorů ARM mnoho prostoru pro uložení různých důležitých informací do registrů CPSR/SPSR, takže se nemuseli uchylovat k nepříliš promyšleným technikám známým například z platformy x86, kde se původně šestnáctibitový registr FLAGS (8086) postupně změnil na 32bitový registr EFLAGS (80386), vedle něho vznikl registr MSW (80286) rozšířený na CR0 atd.

Ve výše zmíněných stavových registrech CPSR/SPSR mikroprocesorů ARM jsou uloženy především příznakové bity nastavované aritmeticko-logickou jednotkou při provádění základních aritmetických instrukcí či bitových operací, dále pak bity určující, jakou instrukční sadu mikroprocesor v daný okamžik zpracovává (ARM, Thumb, Jazelle), příznak pořadí zpracovávání bajtů (little/big endian) a taktéž příznaky používané u SIMD operací. Zdaleka ne všechny mikroprocesory ARM však skutečně pracují se všemi bity, což je logické, protože například příznak Q je používán jen u mikroprocesorů podporujících aritmetiku se saturací, příznak J u čipů s podporou technologie Jazelle atd. Pojďme si tedy jednotlivé příznakové i stavové bity vypsat. Povšimněte si, že především první čtyři bity mají prakticky shodný název i stejný význam, jako je tomu u již popsané architektury i386 a x86–64 (rozdíl je jen v pojmenování příznaku sign flag a negative flag, význam je však shodný):

Příznak Význam zkratky Poznámka N negative výsledek ALU operace je záporný V overflow přetečení (znaménková aritmetika, signed) Z zero výsledek je nulový C carry přenos (bezznaménková aritmetika, unsigned) Q sticky overflow aritmetika se saturací, od ARMv5e výše I interrupt zákaz IRQ (přerušení) F fast interrupt zákaz FIRQ (rychlého přerušení) T thumb příznak zpracování instrukční sady Thumb (jen u procesorů se znakem „T“ v názvu) J jazelle příznak zpracování instrukční sady Jazelle (jen u procesorů se znakem „J“ v názvu) E endianness pořadí bajtů při práci s RAM (big/little endian) GE 4 bity použito u SIMD operací (pouze některé čipy) IF 5 bitů použito u instrukcí Thumb2 (pouze některé čipy) M 5 bitů režim práce mikroprocesoru (user, IRQ, FIRQ, …)

Poznámka: v tabulce zobrazené výše nejsou jednotlivé bity uvedeny v takovém pořadí, v jakém se nachází ve stavovém registru; sdruženy jsou podle své funkce.

U klasické RISCové instrukční sady ARM se v nejvyšších čtyřech bitech každé instrukce nachází takzvaný kód podmínky. Konstruktéři těchto mikroprocesorů totiž (alespoň částečně) vyřešili problematiku podmíněných skoků tím, že umožnili vykonat každou instrukci pouze v tom případě, že je splněna podmínka, jejíž kód je zapsán právě v oněch čtyřech nejvyšších bitech instrukce. A o jakou problematiku podmíněných skoků se vlastně jedná? Podmíněné skoky představují pro klasickou RISCovou pipeline obtížný úkol: důvodem existence instrukční pipeline je to, aby se v každém taktu v ideálním případě dokončila jedna instrukce. U skoků, zvláště těch podmíněných, se však již před rozhodnutím, zda se skok provede či nikoli, začnou zpracovávat další instrukce umístěné za skokem, což však znamená, že se v případě provedení skoku tyto instrukce ve skutečnosti nemají vykonat. Konstruktéři RISCových a posléze i CISCových mikroprocesorů tedy hledali různé způsoby řešení této problematiky, ať se již jedná o spekulativní provádění instrukcí (příliš mnoho tranzistorů) či o prediktory skoků (ne vždy jsou úspěšné).

Díky tomu, že u mikroprocesorů ARM lze podmínku vykonání zadat u každé instrukce, je možné, aby se celkový počet podmíněných skoků v programu minimalizoval. Zejména se to týká skoků používaných pro implementaci programové konstrukce if-then-else, kde se v jednotlivých větvích nachází jen malé množství instrukcí. Aby však mělo použití podmínkových kódů smysl, musela se změnit ještě jedna vlastnost procesorů ARM: jejich aritmeticko-logická jednotka totiž změní stavové bity carry, zero, overflow a negative pouze v tom případě, že je to explicitně v instrukčním kódu zapsáno (výjimku tvoří porovnávací instrukce). Touto vlastností se budeme zabývat až v následujícím textu.

První sada podmínkových kódů se používá pro provedení či naopak neprovedení instrukce na základě hodnoty jednoho z příznakových bitů zero, overflow či negative. Poslední podmínkový kód z této skupiny má název AL (Any/Always) a značí, že se instrukce provede v každém případě. Tento podmínkový kód se tudíž většinou v assembleru nezapisuje, protože je (celkem pochopitelně) považován za implicitní:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka 0000 EQ Z set rovnost (či nulový výsledek) 0001 NE Z clear nerovnost (či nenulový výsledek) 0100 MI N set výsledek je záporný 0101 PL N clear výsledek je kladný či 0 0110 VS V set nastalo přetečení 0111 VC V clear nenastalo přetečení 1110 AL Any/Always většinou se nezapisuje, implicitní podmínka

Další čtyři podmínkové kódy se většinou používají při porovnávání dvou hodnot bez znaménka (unsigned). V těchto případech se testují stavy příznakových bitů carry a zero, přesněji řečeno kombinací těchto bitů:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka 0010 CS/HS C set >= 0011 CC/LO C clear < 1000 HI C set and Z clear > 1001 LS C clear or Z set <=

Poslední čtyři podmínkové kódy se používají pro porovnávání hodnot se znaménkem (signed). V těchto případech se namísto příznakových bitů carry a zero testují kombinace bitů negative, overflow a zero:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka 1010 GE N and V the same >= 1011 LT N and V differ < 1100 GT Z clear, N == V > 1101 LE Z set, N != V <=

Mezi základní aritmetické instrukce patří samozřejmě instrukce součtu a rozdílu. U instrukcí rozdílu je zajímavé, že existují ve dvou variantách podle toho, zda se odečítá první operand od druhého nebo naopak. Motivace je zřejmá – pro oba operandy existují odlišná pravidla:

# Instrukce Význam 1 ADD operand1+operand2 2 ADC operand1+operand2+carry 3 SUB operand1-operand2 4 SBC operand1-operand2+carry-1 5 RSB operand2-operand1 6 RSC operand2-operand1+carry-1

Tyto instrukce navíc ještě ve svém slově obsahují takzvaný S-bit určující, zda má instrukce nastavit příznaky ALU (N, V, Z, C) na základě výsledku operace. Jediné instrukce, u nichž je tento bit nastaven stále, jsou instrukce provádějící porovnání bez uložení výsledku operace (popsané ihned v následujícím odstavci):

# Instrukce Význam 1 ADDS operand1+operand2 a současně nastavení příznakových bitů 2 ADCS operand1+operand2+carry a současně nastavení příznakových bitů 3 SUBS operand1-operand2 a současně nastavení příznakových bitů 4 SBCS operand1-operand2+carry-1 a současně nastavení příznakových bitů 5 RSBS operand2-operand1 a současně nastavení příznakových bitů 6 RSCS operand2-operand1+carry-1 a současně nastavení příznakových bitů

Další skupinou instrukcí jsou instrukce provádějící nějakou aritmetickou či logickou operaci. Ovšem výsledek této operace se nikam neuloží, pouze se nastaví příznakové bity (navíc se tyto bity nastaví vždy, není zde možnost volby bitu S):

# Instrukce Význam 1 CMP operand1-operand2 2 CMN operand1+operand2 (compare negative) 3 TST operand1 and operand2 4 TEQ operand1 xor operand2

17. Překlad funkce Sign pro 32bitovou architekturu ARM

Zkusme si tedy naši funkci Sign přeložit pro 32bitovou architekturu ARM. Postup je prakticky stejný s postupem naznačeným v předchozích kapitolách:

$ GOARCH=arm GOARM=5 go build -gcflags '-l' asm08.go $ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek do značné míry odpovídá kódu, který jsme viděli u architektury x86–64 – kombinace instrukce CMP a podmíněného skoku B.LT resp. B.LE:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go if value < 0 { 0x5e794 e59d0004 MOVW 0x4(R13), R0 0x5e798 e3500000 CMP $0, R0 0x5e79c ba000006 B.LT 0x5e7bc } else if value > 0 { 0x5e7a0 da000002 B.LE 0x5e7b0 return 1 0x5e7a4 e3a00001 MOVW $1, R0 0x5e7a8 e58d0008 MOVW R0, 0x8(R13) 0x5e7ac e28ef000 ADD $0, R14, R15 return 0 0x5e7b0 e3a00000 MOVW $0, R0 0x5e7b4 e58d0008 MOVW R0, 0x8(R13) 0x5e7b8 e28ef000 ADD $0, R14, R15 return -1 0x5e7bc e3e00000 MVN $0, R0 0x5e7c0 e58d0008 MOVW R0, 0x8(R13) 0x5e7c4 e28ef000 ADD $0, R14, R15

MVN pro získání hodnoty –1. Poznámka: povšimněte si instrukcepro získání hodnoty –1.

18. AArch64: od podmínkových bitů k podmíněným skokům

Procesory s architekturou AArch64 sice používají shodné podmínkové bity, ty jsou ovšem použity jen v několika instrukcích. Příznak přetečení je, podobně jako u mnoha dalších typů procesorů, používán při aritmetických operacích a testy podmínkových bitů lze provádět především u podmíněných skoků, tj. u instrukcí, jejichž mnemotechnická zkratka začíná znakem „B“ od slova „Branch“. Rozeznáváme následující typy nepodmíněných podmíněných skoků:

# Instrukce Alternativní zápis 1 B BAL 2 B.EQ BEQ 3 B.NE BNE 4 B.MI BMI 5 B.PL BPL 6 B.VS BVS 7 B.VC BVC 8 B.CS BCS 9 B.CC BCC 10 B.HI BHI 11 B.LS BLS 12 B.GE BGE 13 B.LT BLT 14 B.GT BGT 15 B.LE BLE

Poznámka: alternativní zápis je podporován například GNU Assemblerem.

Nastavení příznakových bitů a podmíněné skoky si otestujeme na demonstračním příkladu, v němž je implementována počítaná programová smyčka, ve které se naplňuje řetězec (resp. přesněji řečeno předem zvolená oblast paměti) znakem „*“. První varianta tohoto příkladu vypadá na architektuře AArch64 takto: používá se sekvence tří instrukcí určených pro snížení hodnoty počitadla smyčky o jedničku, testu, zda již počitadlo dosáhlo nuly a podmíněného skoku provedeného za předpokladu, že se nuly nedosáhlo:

loop: strb w3, [x1] // zapis znaku do bufferu add x1, x1, #1 // uprava ukazatele do bufferu sub x2, x2, #1 // zmenseni pocitadla cmp x2, #0 // otestovani, zda jsme jiz nedosahli nuly bne loop // pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky

Vraťme se nyní k funkci Sign, kterou přeložíme pro AArch64 takto:

$ GOARCH=arm64 go build -gcflags '-l' asm08.go $ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go if value < 0 { 0x58f30 f94007e0 MOVD 8(RSP), R0 0x58f34 b7f80100 TBNZ $63, R0, 8(PC) 0x58f38 eb1f001f CMP ZR, R0 } else if value > 0 { 0x58f3c 5400008d BLE 4(PC) return 1 0x58f40 b24003e0 ORR $1, ZR, R0 0x58f44 f9000be0 MOVD R0, 16(RSP) 0x58f48 d65f03c0 RET return 0 0x58f4c f9000bff MOVD ZR, 16(RSP) 0x58f50 d65f03c0 RET return -1 0x58f54 92800000 MOVD $-1, R0 0x58f58 f9000be0 MOVD R0, 16(RSP) 0x58f5c d65f03c0 RET

ZR je registr obsahující konstantní nulu, trikem s instrukcí ORR tedy získáme konstantu 1, 0 atd. Poznámka:je registr obsahující konstantní nulu, trikem s instrukcítedy získáme konstantu 1, 0 atd.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu