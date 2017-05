Obsah

1. Programovací jazyk Rust: spouštění nových procesů a komunikace s nimi

2. Postup při spouštění nového procesu

3. Příklad: vytvoření nového procesu s čekáním na jeho dokončení

4. Reakce na chybu při pokusu o vytvoření nového procesu

5. Předání argumentu nově vytvářenému procesu

6. Předání více argumentů spouštěnému procesu

7. Návratová hodnota procesu

8. Argumenty procesu předané pomocí vektoru

9. Pokus o spuštění lokálního skriptu

10. Nastavení proměnných prostředí pro nově vznikající proces

11. Odstranění vybrané proměnné prostředí

12. Převzetí dat posílaných procesem na standardní výstup

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Rust: spouštění nových procesů a komunikace s nimi

Pro spouštění procesů a základní komunikaci s nimi se používá několik struktur:

Struktura Význam std::process::Command reprezentuje příkaz sloužící pro spuštění procesu std::process::Child reprezentuje spuštěný nebo již zastavený proces std::process::ExitStatus výsledek po zastavení procesu (jakýmkoli způsobem) std::process::ChildStdin vstupní proud spuštěného procesu std::process::ChildStdout výstupní proud spuštěného procesu std::process::ChildStderr chybový proud spuštěného procesu

2. Postup při spouštění nového procesu

Před vytvořením nového procesu je nutné získat strukturu typu Command, která reprezentuje příkaz, jenž se má spustit, dále pak argumenty tohoto příkazu a v neposlední řadě také proměnné prostředí. Tato struktura, resp. přesněji řečeno její základní podoba, se získá konstruktorem new, kterému se předá jméno spouštěného příkazu:

let command = Command::new("ls");

Samotný proces se spustí metodou spawn vracející typ Result<Child>. Většinou se vytvoření příkazu kombinuje s jeho spuštěním na jeden programový řádek:

let process = Command::new("ls").spawn();

Pokud je zapotřebí čekat na dokončení spuštěného procesu, použije se metoda Child.wait() vracející hodnotu typu Result<ExitStatus>. Samotná struktura ExitStatus obsahuje jak návratový kód, tak i další užitečné informace o ukončeném procesu.

3. Příklad: vytvoření nového procesu s čekáním na jeho dokončení

Podívejme se nyní na způsob použití výše popsaných metod Command.spawn() a Child.wait() v příkladu, který spustí externí příkaz ls a následně vypíše návratový kód i další informace o právě ukončeném příkazu. Pro reakci na všechny případné chyby a pro získání hodnot obalených do typu Result je použit oblíbený pattern matching. Navíc si povšimněte modifikátoru mut, který je kvůli volání child.wait() vyžadován:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Po překladu byl program spuštěn v adresáři se všemi dnešními demonstračními příklady, takže se po spuštění vypsaly následující informace (tučně jsou zvýrazněny informace psané našim programem, nikoli příkazem ls):

spawn ok 308_spawn_process 308_spawn_process.rs 308.txt 309_spawn_error.rs 310_process_arg.rs 311_process_args.rs 312_bad_directory.rs 313_process_args_in_vector.rs 314_local_script_error.rs 315_process_env_vars.rs 316_process_env_remove.rs 317_process_output.rs hello.sh process exited with code: exit code: 0

4. Reakce na chybu při pokusu o vytvoření nového procesu

Zkusme si nyní demonstrační příklad nepatrně upravit, a to konkrétně takovým způsobem, aby se namísto externího příkazu ls spouštěl neznámý příkaz unknown. Zbytek zdrojového kódu zůstává stejný s předchozím příkladem:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("unknown").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Z výpisu je patrné, že chyba byla zachycena, a to konkrétně ve vnějším bloku pro pattern matching. Chybové hlášení je převzato z operačního systému:

spawn error: No such file or directory (os error 2)

5. Předání argumentu nově vytvářenému procesu

O předání argumentu nově vytvářenému procesu se postará metoda arg() zavolaná pro strukturu typu Command. Tato metoda akceptuje řetězec (konkrétně typu OsStr, což můžeme v této chvíli považovat za běžný řetězec) a vrací novou strukturu typu Command:

fn arg<S: AsRef<OsStr>>(&mut self, arg: S) -> &mut Command

Pokud například potřebujeme předat nově spuštěnému procesu ls argument -1 (jeden soubor na řádek), použijeme namísto:

let process = Command::new("unknown").spawn();

Nepatrně upravený zápis:

let process = Command::new("ls").arg("-1").spawn();

Otestujme si předání argumentů to v novém příkladu:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").arg("-1").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Výsledkem spuštění přeloženého programu by mohly být následující řádky (samozřejmě opět v závislosti na skutečném obsahu aktuálního adresáře):

spawn ok 308_spawn_process.rs 309_spawn_error.rs 310_process_arg 310_process_arg.rs 310.txt 311_process_args.rs 312_bad_directory.rs 313_process_args_in_vector.rs 314_local_script_error.rs 315_process_env_vars.rs 316_process_env_remove.rs 317_process_output.rs hello.sh process exited with code: exit code: 0

6. Předání více argumentů spouštěnému procesu

Vzhledem k tomu, že metoda Command.arg() vrací novou strukturu typu Command, není samozřejmě žádným větším problémem zřetězit volání těchto metod a zajistit tak, aby se příkazu předalo větší množství argumentů. Podívejme se, jak příkazu ls předáme argument „-1“ (jeden soubor na řádek) s argumentem „/“ (výpis obsahu kořenového adresáře):

let process = Command::new("ls").arg("-1").arg("/").spawn();

Zakomponujeme toto volání do zdrojového kódu našeho demonstračního příkladu:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").arg("-1").arg("/").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Ukázka spuštění tohoto příkladu na Linux Mintu:

spawn ok bin boot cdrom dev etc home initrd.img lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var vmlinuz process exited with code: exit code: 0

7. Návratová hodnota procesu

Zkusme nyní příklad upravit takovým způsobem, aby se příkaz „ls“ snažil vypsat neexistující adresář „/xyzzy“ (který je tedy umístěn přímo v kořenovém adresáři). V takovém případě proces „ls“ samozřejmě nastartuje korektně (není důvod, aby se nespustil) a teprve poté dojde k chybě. Tato chyba je pro náš program reprezentována návratovým kódem, který bude odlišný od nuly. Konkrétně v případě příkazu „ls“ návratové kódy snadno zjistíme z manuálové stránky:

man ls ... ... ... Exit status: 0 if OK, 1 if minor problems (e.g., cannot access subdirectory), 2 if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

Zdrojový kód upraveného příkladu vypadá následovně:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").arg("-1").arg("/xyzzy").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

V tomto případě se uplatní první větev vnořené konstrukce match, která je na výpisu zvýrazněna tučně. Ostatně je to patrné i ze zpráv vypisovaných příkladem na standardní výstup:

spawn ok process exited with code: exit code: 2

8. Argumenty procesu předané pomocí vektoru

Vzhledem k tomu, že předávání většího množství argumentů nově vytvářenému procesu je v praxi velmi časté, obsahuje standardní knihovna Rustu i užitečnou metodu Command.args(), které lze předat „slice“ na vektor řetězců, které představují jednotlivé argumenty. To například znamená, že namísto:

let process = Command::new("ls").arg("-1").arg("/bin").arg("-c").spawn();

je možné napsat jen:

let process = Command::new("ls").args(&["-1", "/bin", "-c"]).spawn();

(povšimněte si, že skutečně vytváříme „slice“ na vektor).

Chování Command.args() si můžeme snadno odzkoušet:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").args(&["-1", "/bin", "-c"]).spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Výsledkem by měl být obsah všech souborů a případných podadresářů umístěných v „/bin“:

spawn ok udevadm dbus-cleanup-sockets dbus-daemon dbus-uuidgen loginctl dmesg lsblk more tailf tar findmnt mount umount cpio mt-gnu mountpoint pidof chgrp chmod chown dd df dir false ls mknod pwd touch true vdir cat cp date echo ln mkdir mktemp mv readlink rm rmdir sleep stty sync uname ip ss fusermount ulockmgr_server login su kill ps plymouth-upstart-bridge plymouth running-in-container rbash bash netstat ping ping6 vmmouse_detect which whiptail ypdomainname zcat zcmp zdiff zegrep zfgrep zforce zgrep zless zmore znew uncompress unicode_start tempfile static-sh run-parts sed setfacl setfont setupcon sh sh.distrib red ntfsinfo ntfsls ntfsmftalloc ntfsmove ntfstruncate ntfswipe open openvt ntfs-3g.secaudit ntfs-3g.usermap ntfscat ntfsck ntfscluster ntfscmp ntfsdump_logfile ntfsfix nisdomainname ntfs-3g ntfs-3g.probe mt lowntfs-3g lsmod less lessecho lessfile lesskey lesspipe loadkeys kbd_mode keyctl kmod getfacl grep gunzip gzexe gzip hostname fuser fgconsole fgrep ed egrep dnsdomainname domainname dumpkeys dash chacl chvt busybox bzcat bzcmp bzdiff bzegrep bzexe bzfgrep bzgrep bzip2 bzip2recover bzless bzmore bunzip2 process exited with code: exit code: 0

9. Pokus o spuštění lokálního skriptu

Pokusme se nyní z aplikace naprogramované v Rustu spustit tento jednoduchý lokální skript, tj. skript umístěný v aktuálním adresáři:

echo "Hello world"

Pokus o spuštění bude vypadat takto:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("hello.sh").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

S poměrně velkou pravděpodobností se však tento skript nepodaří spustit a dostaneme následující chybové hlášení:

spawn error: No such file or directory (os error 2)

Co to znamená? Skript nebyl nalezen, a to z toho prostého důvodu, že většina (?) uživatelů nemá do proměnné prostředí PATH přidán aktuální adresář, tedy „.“, což je samozřejmě z hlediska bezpečnosti velmi rozumné.

10. Nastavení proměnných prostředí pro nově vznikající proces

Před spuštěním nového procesu je ovšem možné mu proměnné prostředí nastavit. K tomu slouží metoda Command.env(), které se předá jméno proměnné a její hodnota (většinou se jedná o řetězce) a která vrátí novou strukturu typu Command:

fn env<K, V>(&mut self, key: K, val: V) -> &mut Command

Vzhledem k tomu, že se vrací nový Command, je možné volání env() zřetězit, a to stejným způsobem, jako u metody arg() či args().

Úprava programu, který má spustit lokální skript, bude vypadat takto:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("hello.sh").env("PATH", ".").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Ze zpráv vypsaných na standardní výstup je patrné, že se tentokrát spuštění podařilo:

spawn ok Hello world! process exited with code: exit code: 0

11. Odstranění vybrané proměnné prostředí

Pokud potřebujeme nějakou proměnnou prostředí naopak odstranit, může se použít metoda Command.env_remove(), které se předá jméno proměnné (hodnota samozřejmě nikoli) a kterou lze opět zřetězit:

let process = Command::new("ls").env_remove("PATH").spawn();

V případě, že si naopak chceme být jistí, že procesu nepředáme žádnou proměnnou získanou z rodičovského procesu, můžeme využít metodu Command.env_clear(). Typické použití může vypadat takto:

let process = Command::new("ls").env_clear().env("foo", "bar").env("password", "this_one").spawn();

Můžeme si to snadno odzkoušet:

use std::process::Command; fn main() { let process = Command::new("ls").env_remove("PATH").spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Výsledek spuštění tohoto programu:

spawn ok 308_spawn_process.rs 309_spawn_error.rs 310_process_arg.rs 311_process_args.rs 312_bad_directory.rs 313_process_args_in_vector.rs 314_local_script_error.rs 315_process_env_vars.rs 316_process_env_remove 316_process_env_remove.rs 316.txt 317_process_output.rs hello2.sh hello.sh process exited with code: exit code: 0

12. Převzetí dat posílaných procesem na standardní výstup

Nyní se dostáváme k důležitému tématu – proces sice umíme spustit, ovšem ještě by bylo dobré umět zpracovat jeho standardní a chybový výstup popř. procesu poslat nějaká data přes jeho standardní vstup. Ve chvíli, kdy je již proces vytvořen, tj. když vznikla struktura std::process::Child, můžeme mít k dispozici všechny tři vstupně/výstupní proudy procesu, protože tato struktura vypadá zhruba následovně:

pub struct Child { pub stdin: Option<ChildStdin>, pub stdout: Option<ChildStdout>, pub stderr: Option<ChildStderr>, }

Pokud například budeme chtít zpracovat standardní výstup nového procesu, musíme ho nakonfigurovat ještě před jeho spuštěním:

let process = Command::new("ls").arg("-1").stdout(Stdio::piped()).spawn();

Takto nakonfigurovaný proces používá klasickou rouru (pipe) pro komunikaci s naším programem a je tedy možné provést čtení jeho výstupu, například takto:

Vytvoříme si pomocnou proměnnou – řetězec s měnitelnou délkou. Získáme standardní výstup procesu voláním Child.stdout (je typu Option, proto je nutné použít unwrap) Přečteme výstup buď celý (v praxi poměrně nebezpečné ve chvíli, kdy si nejsme jisti množstvím dat) nebo po částech do bufferu a zpracujeme ho. Uzavření výstupu se provede automaticky při výskoku z bloku.

Výše uvedené kroky se realizují programově takto:

let mut buffer = String::new(); let stdout = child.stdout.as_mut().unwrap(); match stdout.read_to_string(&mut buffer) { Ok(read_bytes) => { println!("read {} bytes", read_bytes); println!("{}", buffer); } Err(err) => { println!("read error: {}", err); } }

Tyto příkazy jsou umístěny do samostatného bloku, aby se přesně stanovila živost (viditelnost) všech objektů a tím se mj. zaručilo, že bude možné zavolat Child.wait().

Podívejme se nyní na celý příklad:

use std::process::Command; use std::process::Stdio; use std::io::Read; fn main() { let process = Command::new("ls").arg("-1").stdout(Stdio::piped()).spawn(); match process { Ok(mut child) => { println!("spawn ok"); { let mut buffer = String::new(); let stdout = child.stdout.as_mut().unwrap(); match stdout.read_to_string(&mut buffer) { Ok(read_bytes) => { println!("read {} bytes", read_bytes); println!("{}", buffer); } Err(err) => { println!("read error: {}", err); } } } match child.wait() { Ok(code) => { println!("process exited with code: {}", code); } Err(err) => { println!("failed to wait on child: {}", err); } } } Err(err) => { println!("spawn error: {}", err); } } }

Spuštění tohoto příkladu by mělo dát stejné výsledky, jako tomu bylo v příkladu předchozím, ovšem s jedním důležitým rozdílem – tentokrát veškerý výstup zpracoval náš program a nikoli přímo příkaz ls:

spawn ok read 297 bytes 308_spawn_process.rs 309_spawn_error.rs 310_process_arg.rs 311_process_args.rs 312_bad_directory.rs 313_process_args_in_vector.rs 314_local_script_error.rs 315_process_env_vars.rs 316_process_env_remove 316_process_env_remove.rs 317_process_output 317_process_output.rs 317.txt hello2.sh hello.sh

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly, ostatně podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý repositář:

14. Odkazy na Internetu