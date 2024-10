Obsah

1. Programování zvukových karet s čipem OPL3 nebo s dvojicí čipů OPL2

2. Sound Blaster Pro 1 s konfigurací DualOPL2

3. Přehrání tónu ve vybraném reproduktoru





4. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

5. Vícekanálový výstup z OPL2 (až devítihlasová polyfonie)

6. Nastavení not pro osm kanálů

7. Ovládání přehrání not klávesnicí

8. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

9. Vylepšení ovládání čipů OPL přes tabulku kláves+akcí: plnohodnotné „klávesy“ v 284 bajtech

10. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

11. Čip OPL3 z pohledu programátora

12. Řídicí registry čipu OPL3

13. Stereo výstup

14. Demonstrační příklad: programová změna zvukového výstupu do levého, pravého i obou reproduktorů

15. Nastavení čipu OPL3 do režimu NEkompatibilního s OPL2

16. Demonstrační příklad: funkční programový výběr zvukového výstupu

17. Režim využívající 18 zvukových kanálů

18. Demonstrační příklad: využití většiny zvukových kanálů čipu OPL3

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programování zvukových karet s čipem OPL3 nebo s dvojicí čipů OPL2

V předchozím článku jsme si popsali postupný vývoj zvukových karet určených pro IBM PC, které obsahovaly čip OPL2 nebo OPL3. Připomeňme si ve stručnosti, že čipy OPL2 popř. OPL3 se ve světě PC využívaly poměrně dlouho – karty s těmito čipy se vyráběly od roku 1987 minimálně do roku 1996, ovšem různé klony SoundBlasterů byly vyráběny i po roce 1996. Jen zvolna byla FM syntéza nahrazována zvukovými kartami, které pro generování hudby využívaly wave table syntézu.

Dnešní článek bude zaměřen na vlastnosti čipů OPL2 a OPL3 z pohledu programátora. Ukážeme si, jak se ovládala dvojice čipů OPL2 (což bylo meziobdobí mezi kartami s jedním OPL2 na jedné straně a jedním „stereo“ OPL3 na straně druhé), jak lze na OPL2 i OPL3 využít polyfonii a taktéž ovládání levého a pravého reproduktoru čipem OPL3, čímž se pro jednotlivé kanály realizuje velmi triviální „stereo“ (ovšem bez možnosti plynulého panningu).

2. Sound Blaster Pro 1 s konfigurací DualOPL2

Existovaly celkem čtyři různé varianty využití čipů OPL:

Jediný čip OPL2 v první a druhé generaci zvukových karet Dva čipy OPL2 pro realizaci určité formy stereo výstupu (bez panningu) Čip OPL3, který opět do určité míry umožňuje stereo výstup (Speciality typu dvojice OPL3 se čtyřmi výstupními kanály atd.)

Programování jediného čipu OPL2 jsme si již ukázali (a dnes se k němu ještě vrátíme), ovšem zajímavý je druhý způsob využívající dvojici čipů OPL2. Tuto konfiguraci měl Sound Blater Pro (bez dvojky) z roku 1991. Pro FM syntézu se v této kartě využívala dvojice čipů OPL2, přičemž každý čip byl zapojen do jednoho zvukového kanálu. Pokud byl požadovaný monofonní výstup (například z důvodu zpětné kompatibility), musely se buď oba čipy programovat se stejnými hodnotami řídicích registrů, nebo bylo možné použít adresu společnou pro oba čipy (adresní logika na kartě sama zařídila, že se hodnoty registrů zapsaly na oba čipy současně). Nutno dodat, že tento způsob zapojení, který se někdy označuje termínem DualOPL2, je poměrně unikátní právě pro Sound Blaster Pro a vlastně jen málo her dokázalo možnosti dvou OPL2 využít.

Pokud si budete chtít vlastnosti Sound Blasteru Pro 1.0 s Dual OPL2 otestovat v DOSBoxu, je nutné změnit jeho konfiguraci následovně:

sbtype = sbpro1 sbbase = 220 irq = 7 dma = 1 hdma = 5 sbmixer = false sbwarmup = 100 oplmode = dualopl2 sb_filter = off sb_filter_always_on = false opl_filter = on cms_filter = on

3. Přehrání tónu ve vybraném reproduktoru

Jak tedy vypadá programové přehrání tónu v levém nebo pravém reproduktoru v případě, že máme kartu v konfiguraci DualOPL2? Z hlediska programátora je to ve skutečnosti poměrně snadno řešitelný problém, protože řídicí registry jednoho čipu OPL2 (levý reproduktor) jsou mapovány na I/O porty 0×220 a 0×221 (výběr registru na prvním portu, zápis nové hodnoty na portu druhém). A pro druhý OPL2 (ten ovládá pravý reproduktor) se jedná o I/O porty 0×222 a 0×223. Pokud se zápis provede přes „AdLibovské“ porty 0×388 a 0×389, dojde k zápisu do obou OPL2.

Připravíme si tedy pomocné konstanty. První dvě budou obsahovat adresy portů pro „levý“ OPL:

; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221

Následují definice offsetů, které použijeme pro výpočet skutečně použitých portů při zápisu („pravý“ OPL má adresy zvýšené o dvojku):

; vyber levelo a praveho reproduktoru LEFT_SPEAKER equ 0 RIGHT_SPEAKER equ 2 ; musi byt 2!!!

Zápis hodnot řídicích registrů z tabulky do levého či pravého OPL nepatrně upravíme, a to tak, že před vlastním zápisem nastavíme hodnotu registru BX na 0 nebo 2 (což je kýžený offset od adresy 0×220 resp. 0×221):

mov si, tones ; zacatek tabulky mov bx, RIGHT_SPEAKER call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2

Subrutina pro zápis do vybraného registru OPL tedy bude vypadat následovně (povšimněte si zvýšení adresy o BX):

perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota ; BX - výběr levého či pravého OPL (0 nebo 2) mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci add dx, bx out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA add dx, bx out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

Poznámka: navíc musíme do tabulky s hodnotami řídicích registrů přidat i registr OPL_FEEDBACK, jinak nebude v DOSBoxu výběr levého a pravého reproduktoru plně funkční. Osobně se domnívám, že se jedná spíše o chybu implementace DualOPL2 v DOSBoxu a nikoli o vlastnost reálného Sound Blasteru Pro 1.0 (ovšem tuto kartu nevlastním a novější karty již mají OPL3). Jak již bylo řečeno výše, je DualOPL2 spíše určitá kuriozita, protože ihned po vydání verze 2.0 se přestala 1.0 prodávat (takže ani mnoho her Pro 1.0 nepodporuje):

db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0x00 ; libovolny zapis zpusobi, ze kazdy OPL2 ovlada svuj kanal

4. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno ovládání dvojice čipů OPL2 tak, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. Změnou zvýrazněného řádku je možné určit, do jakého reproduktoru bude zvuk poslán, tj. jaký OPL2 čip bude použit:

mov si, tones ; zacatek tabulky mov bx, LEFT_SPEAKER call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2

nebo:

mov si, tones ; zacatek tabulky mov bx, RIGHT_SPEAKER call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2

Zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s dvojici cipu OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_table.com sound_dual_opl2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_table.com sound_dual_opl2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 ; vyber levelo a praveho reproduktoru LEFT_SPEAKER equ 0 RIGHT_SPEAKER equ 2 ; musi byt 2!!! ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tones ; zacatek tabulky mov bx, RIGHT_SPEAKER call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 wait_key exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tones: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0x00 ; libovolny zapis zpusobi, ze kazdy OPL2 ovlada svuj kanal db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci add dx, bx out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA add dx, bx out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

5. Vícekanálový výstup z OPL2 (až devítihlasová polyfonie)

Vraťme se ještě na chvíli k původnímu „jednoduchému“ čipu OPL2. Připomeňme si, že tyto čipy podporovaly celkem devět zvukových kanálů, které jsou na sobě nezávislé – každý kanál je možné individuálně ovládat a nastavovat jeho parametry. A každý kanál je tvořen dvojicí operátorů, které mohou být zapojeny různým způsobem – paralelně (AM modulace) či sériově (FM resp. fázová modulace). Výsledkem je, že čip OPL2 dokáže přehrávat devět na sobě nezávislých tónů v případě, že není nastaven perkusní režim (což je trošku magie, která si vyžádá samostatný text). Každý kanál má svoji sadu řídicích registrů a vzhledem k tomu, že některé registry jsou určeny pro jednotlivé operátory, je těchto registrů poměrně velké množství.

Registry Platné pro Počet registrů Oficiální jméno 20..35 operátor 18 Amp Mod / Vibrato / EG type / Key Scaling / Multiple 40..55 operátor 18 Key scaling level / Operator output level 60..75 operátor 18 Attack Rate / Decay Rate 80..95 operátor 18 Sustain Level / Release Rate A0..A8 kanál 9 Frequency (low 8 bits) B0..B8 kanál 9 Key On / Octave / Frequency (high 2 bits) C0..C8 kanál 9 Feedback strength / Connection type E0..F5 kanál 9 Wave Select

Popř. se na celý problém můžeme podívat ze strany: pro nastavení každého kanálu potřebujeme 12 registrů: 4×2 registry pro nastavení operátorů a 4×1 registr pro nastavení vlastnosti celého kanálu. Ovšem některé registry jsou zpočátku vynulovány a my je nebudeme muset měnit (například výběr tvaru signálu nebo způsob zapojení operátorů – ponecháme výchozí hodnoty).

6. Nastavení not pro osm kanálů

Již umíme naprogramovat nastavení registrů jediného kanálu. Připomeňme si, že k tomuto účelu používáme tabulku, která vypadá následovně:

tones: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db 0, 0 ; zarazka

Povšimněte si, že skutečně nenastavujeme všechny registry vypsané v předchozí kapitole, protože to není zcela nutné. Tuto tabulku můžeme triviálně rozšířit i pro další kanály, pouze nesmíme zapomenout na umístění zarážky za poslední hodnotou.

Rozšířená tabulka bude obsahovat pro každý kanál pouze výše uvedené registry (9 bajtů), přičemž registr OPL_KEY_ON budeme ovládat přímo z klávesnice, ze které si tak vytvoříme jednoduché „klávesy“ s osmi na sobě nezávislými notami. Jednotlivé kanály se budu lišit nastavenými frekvencemi (OPL_FREQUENCY_LOW + později OPL_KEY_ON), protože pro prvních osm kanálů postupně nastavíme noty C, D, E, F, G, A, H a vyšší C:

Nota Frekvence C 261.1 0×0ae D 293.7 0×181 E 329.6 0×1b0 F 349.2 0×1ca G 392.0 0×202 A 440.0 0×241 H 493.9 0×287 C 523.3 0×2ae

Hodnota pro zápis do registru

V tabulce s hodnotami registrů můžeme nastavit spodních osm bitů hodnoty z posledního sloupce tabulky, a to pro osm kanálů (devátý není použit):

db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db CHANNEL_2 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x81 ; frekvence zvuku (D) db CHANNEL_3 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xb0 ; frekvence zvuku (E) db CHANNEL_4 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xca ; frekvence zvuku (F) db CHANNEL_5 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x02 ; frekvence zvuku (G) db CHANNEL_6 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (A) db CHANNEL_7 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x87 ; frekvence zvuku (B) db CHANNEL_8 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C)

Horní bity hodnoty se nastavují v registrech OPL_KEY_ON, které budeme měnit při stisku či naopak uvolnění klávesy.

7. Ovládání přehrání not klávesnicí

Nyní musíme implementovat „klávesy“, konkrétně začátek přehrání či naopak zastavení přehrávání noty při stisku/uvolnění kláves 1 až 8 na PC klávesnici (samozřejmě si však můžete vybrat i odlišné klávesy). Nejprve přečteme kód stisknuté/uvolněné klávesy, což již známe z předchozího článku:

in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy

Dále si vytvoříme pomocná makra, která zareagují na stisk či uvolnění klávesy. Makrům se předá kód klávesy, index registru OPL, který se má změnit, a hodnota tohoto regsitru:

%macro on_key_press 3 cmp al, %1 ; test na stisk klavesy jne %%not_pressed ; neni stisknuta -> preskok write_opl_register %2, %3 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak %%not_pressed: %endmacro %macro on_key_release 3 cmp al, 0x80 + %1 ; test na uvolneni klavesy jne %%not_released ; neni uvolnena -> preskok write_opl_register %2, %3 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak %%not_released: %endmacro

Vlastní realizace „kláves“ vypadá sice vypadá velmi jednoduše (a taktéž ve skutečnosti jednoduchá je), ovšem výsledný strojový kód bude postupně narůstat kvůli expanzi maker:

on_key_press KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 on_key_release KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 on_key_press KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010

8. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Ukažme si nyní úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu, který po svém spuštění reaguje na klávesy 1..8 a na základě kombinace stisku těchto kláves povoluje či zakazuje zvukové kanály 1..8 bitem KEY_ON. Jak bylo popsáno výše, je možné přehrát více not:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_table.com sound_opl2_multichannel.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_table.com sound_opl2_multichannel.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_2 equ 0x03 KEY_3 equ 0x04 KEY_4 equ 0x05 KEY_5 equ 0x06 KEY_6 equ 0x07 KEY_7 equ 0x08 KEY_8 equ 0x09 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro %macro on_key_press 3 cmp al, %1 ; test na stisk klavesy jne %%not_pressed ; neni stisknuta -> preskok write_opl_register %2, %3 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak %%not_pressed: %endmacro %macro on_key_release 3 cmp al, 0x80 + %1 ; test na uvolneni klavesy jne %%not_released ; neni uvolnena -> preskok write_opl_register %2, %3 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak %%not_released: %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tones ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy on_key_press KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 on_key_release KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 on_key_press KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 on_key_release KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 on_key_press KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 on_key_press KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 on_key_release KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tones: ; tabulka s tony pro osm kanalu db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_2 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x81 ; frekvence zvuku (D) db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_3 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xb0 ; frekvence zvuku (E) db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_4 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xca ; frekvence zvuku (F) db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_5 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x02 ; frekvence zvuku (G) db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_6 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (A) db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_7 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x87 ; frekvence zvuku (B) db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_8 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

9. Vylepšení ovládání čipů OPL přes tabulku kláves+akcí: plnohodnotné „klávesy“ v 284 bajtech

Předchozí demonstrační příklad je sice plně funkční, ale po překladu získáme program typu COM, který má velikost 422 bajtů. To je poměrně hodně (i když asi ne z dnešního pohledu). Pokusme se tedy nahradit volání maker spíše tabulkou, v níž bude zapsána jak událost, na kterou reagujeme (stisk/uvolnění klávesy), tak i potřebná změna OPL. Samozřejmě opět nesmíme zapomenout na „zarážku“ na konci tabulky:

key_actions: db KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 db KEY_1+KEY_RELEASE, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 db KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_2+KEY_RELEASE, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_3+KEY_RELEASE, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_4+KEY_RELEASE, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_5+KEY_RELEASE, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_6+KEY_RELEASE, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_7+KEY_RELEASE, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_8+KEY_RELEASE, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db 0, 0 ; zarazka

Postupné porovnání přečteného kódu klávesy a vyvolání příslušné akce lze realizovat následující programovou smyčkou (tu by navíc ještě bylo možné optimalizovat jinou alokací registrů):

.opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_ESC ; test na stisk ESC je .exit ; pokud stisknuta, konec programu mov ah, al ; kod klavesy do registru AH pro dalsi pouziti mov si, key_actions ; tabulka akci pri stisku ci uvolneni klavesy .next_key: lodsb ; nacist kod klavesy z tabulky or al, al ; test na nulu (zarazka) jz .opak ; nic jsme jiz nenasli -> cteni klavesy pres port cmp ah, al ; nasli jsme kod klavesy, ktery zname? jne .try_next_key lodsb ; adresa OPL registru mov ah, al lodsb ; hodnota OPL registru xchg ah, al ; vtipne jsme si prohodili parametry subrutiny write_opl_register call perform_write_to_opl_register jmp .next_key ; zkusit dalsi klavesu .try_next_key: add si, 2 ; preskocit adresu registru + jeho hodnotu jmp .next_key

Výsledkem jsou plnohodnotné „klávesy“ realizované programem o velikosti 284 bajtů, ve kterém je navíc možné individuálně měnit zvuk každého kanálu (noty).

10. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Upravený a do určité míry optimalizovaný příklad s realizací „kláves“ na IBM PC bude vypadat následovně. Jak jsme si již řekli v předchozí kapitoly, bude výsledný program nejenom kratší, ale i poněkud přehlednější:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_table.com sound_opl2_multichannel.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_table.com sound_opl2_multichannel.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_2 equ 0x03 KEY_3 equ 0x04 KEY_4 equ 0x05 KEY_5 equ 0x06 KEY_6 equ 0x07 KEY_7 equ 0x08 KEY_8 equ 0x09 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tones ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_ESC ; test na stisk ESC je .exit ; pokud stisknuta, konec programu mov ah, al ; kod klavesy do registru AH pro dalsi pouziti mov si, key_actions ; tabulka akci pri stisku ci uvolneni klavesy .next_key: lodsb ; nacist kod klavesy z tabulky or al, al ; test na nulu (zarazka) jz .opak ; nic jsme jiz nenasli -> cteni klavesy pres port cmp ah, al ; nasli jsme kod klavesy, ktery zname? jne .try_next_key lodsb ; adresa OPL registru mov ah, al lodsb ; hodnota OPL registru xchg ah, al ; vtipne jsme si prohodili parametry subrutiny write_opl_register call perform_write_to_opl_register jmp .next_key ; zkusit dalsi klavesu .try_next_key: add si, 2 ; preskocit adresu registru + jeho hodnotu jmp .next_key .exit: exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr key_actions: db KEY_1, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 db KEY_1+KEY_RELEASE, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 db KEY_2, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_2+KEY_RELEASE, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_3, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_3+KEY_RELEASE, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_4, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_4+KEY_RELEASE, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_5, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_5+KEY_RELEASE, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_6, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_6+KEY_RELEASE, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_7, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_7+KEY_RELEASE, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_8, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_8+KEY_RELEASE, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db 0, 0 ; zarazka tones: ; tabulka s tony pro osm kanalu db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_2 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x81 ; frekvence zvuku (D) db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_3 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xb0 ; frekvence zvuku (E) db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_4 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xca ; frekvence zvuku (F) db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_5 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x02 ; frekvence zvuku (G) db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_6 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (A) db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_7 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x87 ; frekvence zvuku (B) db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_8 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

11. Čip OPL3 z pohledu programátora

Nyní se konečně dostáváme k popisu čipu OPL3. Oproti výše popsanému čipu YM 3812 došlo k několika podstatným úpravám. Především se zvýšil celkový počet operátorů z osmnácti na 36, do jednoho kanálu je možné zapojit až čtyři operátory, místo čtyř typů signálů na vstupech operátorů je k dispozici osm typů (včetně obdélníkového signálu a logaritmicky zkresleného signálu pilového) a na výstup čipu je možné zapojit dvojici D/A převodníků a vytvářet tak stereo hudbu – ve skutečnosti však není možné plynule nastavovat přechod mezi levým a pravým reproduktorem (panning), lze pouze zvolit, zda je výstup z nějakého hudebního kanálu přehráván na levém, pravém či obou reproduktorech.

Vzhledem ke zvýšenému počtu operátorů se zvýšil i počet interních registrů. Z tohoto důvodu jsou místo jedné registrové sady použity sady dvě, což znamená, že místo dvou adres mapovaných do I/O prostoru (index a data) jsou použity adresy čtyři.

Zatímco u čipu YM 3812 bylo možné operátory v jednom kanálu zapojit pouze do dvou konfigurací (AM či FM), lze u čipu YMF 262 použít mnohem větší počet kombinací, kterými se budeme podrobněji zabývat příště. Existují tři možnosti konfigurace: 18 kanálů, z nichž každý obsahuje dva operátory, 15 melodických kanálů se dvěma operátory společně s pěti kanály pracujícími v perkusním režimu a konečně 6 kanálů se čtyřmi operátory (zbytek jsou buď dvouoperátorové kanály nebo kanály pracující v perkusním režimu).

V konfiguraci čtyřoperátorového kanálu vždy jeden z operátorů (původní modulátor) obsahuje zpětnou vazbu, i když v řídicích registrech je možné nastavit úroveň zpětné vazby pro všechny operátory – u tří čtvrtin operátorů nemá tedy obsah příslušného řídicího registru vliv na generovaný tón.

12. Řídicí registry čipu OPL3

Registrů čipu OPL3 je více než 256 a tudíž jsou pro jejich adresování+zápis použity čtyři I/O porty – vždy dva pro výběr registru a dva pro zápis dat do zvoleného registru. Dolních 256 registrů je ovládáno přes porty 0×220 a 0×221, horních pak přes porty 0×222 a 0×223:

Registr/registry Dolní registry Horní registry 01 Test LSI / Enable waveform control dtto 02 Timer 1 data dtto 03 Timer 2 data dtto 04 Timer control flags konfigurace zvukových kanálů (2 operátory, 4 operátory, …) 05 nemá význam kompatibilita s OPL2: ano/ne 08 Speech synthesis mode / Keyboard split note select pravděpodobně bez významu 20..35 Amp Mod / Vibrato / EG type / Key Scaling / Multiple dtto pro horních 18 operátorů 40..55 Key scaling level / Operator output level dtto pro horních 18 operátorů 60..75 Attack Rate / Decay Rate dtto pro horních 18 operátorů 80..95 Sustain Level / Release Rate dtto pro horních 18 operátorů A0..A8 Frequency (low 8 bits) dtto pro horních 9 kanálů B0..B8 Key On / Octave / Frequency (high 2 bits) dtto pro horních 9 kanálů BD AM depth / Vibrato depth / Rhythm control nemá význam C0..C8 Feedback strength / Connection type dtto pro horních 9 kanálů E0..F5 Wave Select dtto pro horních 18 operátorů

Poznámka: povšimněte si, že dolní a horní registry, které se přímo nevztahují k operátorům nebo kanálům, mají obecně odlišný význam. Taktéž stojí za povšimnutí, že dolní registry jsou prakticky plně kompatibilní s OPL2 (bylo přidáno jen několik nových bitů).

13. Stereo výstup

Z předchozího textu je pravděpodobně patrné, že čip OPL 3 nabízí mnohem více možností při vytváření zvuků, než původní OPL 2. Ovšem mnoho vývojářů nedokázalo všechny možnosti syntézy v tomto režimu využít – z tohoto důvodu se velmi často setkáme s tím, že je použita „dvouoperátorová“ syntéza a čip YMF 262 je tak vlastně degradován na stereo verzi původního čipu YM 3812 s dvojnásobným množstvím hudebních kanálů (osmnáct kanálů namísto devíti).

Na chvíli se zastavme právě u stereo výstupu. Do registrů OPL_FEEDBACK na adresách C0..C8 byly přidány dva bity, které určují, do jakého reproduktoru má být daný kanál vysílán – zvolit je možné libovolnou kombinaci levý+pravý (nebo i žádný). Tento registr má nyní tuto strukturu:

7 6 5 4 3 2 1 0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | ch. | ch. | R | L | Feedback | Alg | | D | C | out | out | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Bity 7 a 6 volí výstupní kanály C a D (záleží na způsobu zapojení D/A převodníku).

Hodnotami bitů 5 a 4 se volí výstup do levého a/nebo pravého reproduktoru. Právě tyto bity budeme měnit.

Bity 3–1 nastavují sílu zpětné vazby, přičemž 0 znamená, že se zpětná vazba neuplatní a 7 znamená, že zpětnovazební signál má nejvyšší váhu.

Nultým bitem se volí způsob vzájemného propojení obou operátorů. FM (resp. přesněji řečeno PM) modulace je použita ve chvíli, kdy je tento bit nulový. Pokud je nastavený na jedničku, bude každý z operátorů pracovat nezávisle jako zdroj tónu (sinusovka nebo její varianty).

14. Demonstrační příklad: programová změna zvukového výstupu do levého, pravého i obou reproduktorů

Zkusme nyní jediný tón (konkrétně notu A) přehrát postupně v levém reproduktoru, potom v reproduktoru pravém a nakonec v obou reproduktorech. Měla by nám k tomu stačit tato sekvence maker, v nichž měníme bity 5 a 4 registru OPL_FEEDBACK pro první kanál:

; levy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00010000 wait_key ; pravy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00100000 wait_key ; oba reproduktory write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 wait_key

Poznámka: při zápisu do OPL3 již není nutné používat zpožďovací smyčky, takže je v programech již nenajdete.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepinani vystupu na pravy a/nebo levy reproduktor. ; Pojmenovani registru OPL3. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_stereo1.com sound_opl3_stereo_1.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_stereo1.com sound_opl3_stereo_1.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 ; levy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00010000 wait_key ; pravy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00100000 wait_key ; oba reproduktory write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 wait_key exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret

15. Nastavení čipu OPL3 do režimu NEkompatibilního s OPL2

Pokud demonstrační příklad z předchozí kapitoly přeložíme a spustíme, snadno zjistíme, že přepínání mezi reproduktory ve skutečnosti nefunguje. Proč tomu tak je? Čip OPL3 je po resetu nastaven do režimu kompatibilního s OPL2, v němž nemají vyšší bity registru OPL_FEEDBACK žádný zvláštní význam a tudíž jsou v kompatibilním režimu zcela ignorovány. Přepnutí do režimu NEkompatibilního s OPL2 je snadné – musíme nastavit nejnižší bit registru OPL3_MODE_ENABLE. Ten je – opět z důvodu zpětné kompatibility – umístěn mezi horních 256 řídicích registrů, takže ho kód určený pro původní OPL2 nemůže omylem přepsat.

Vypnutí režimu kompatibility:

write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1

Využíváme zde tuto konstantu:

OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!!

A následující makro:

; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro

16. Demonstrační příklad: funkční programový výběr zvukového výstupu

Následuje úplný zdrojový kód programu, který bude notu A postupně přehrávat v levém, potom v pravém a posléze v obou reproduktorech:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Prepinani vystupu na pravy a/nebo levy reproduktor. ; Pojmenovani registru OPL3. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_stereo1.com sound_opl3_stereo_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_stereo1.com sound_opl3_stereo_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 ; levy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00010000 wait_key ; pravy reproduktor write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00100000 wait_key ; oba reproduktory write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 wait_key exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

17. Režim využívající 18 zvukových kanálů

Zvukové kanály čipu OPL3 mohou být nakonfigurovány čtyřmi různými způsoby:

Osmnáct melodických kanálů, z nichž každý je tvořen dvěma operátory (jakoby bychom měli dva čipy OPL2) Patnáct melodických kanálů, z nichž každý je tvořen dvěma operátory + 5 kanálů pro perkusní nástroje (činely atd.) Až šest melodických kanálů, z nichž každý je tvořen čtyřmi operátory + minimálně šest kanálů tvořených dvěma operátory (čtyřoperátorové kanály lze povolovat individuálně) Až šest melodických kanálů, z nichž každý je tvořen čtyřmi operátory + tři kanály tvořené dvěma operátory + 5 kanálů pro perkusní nástroje (čtyřoperátorové kanály lze povolovat individuálně)

Prozatím využijeme první zmíněnou konfiguraci, tj. osmnáct melodických zvukových kanálů, přičemž zvuk v každém kanálu je tvořen dvěma operátory zapojenými buď v režimu AM syntézy či FM (PM) syntézy. Z těchto osmnácti kanálů využijeme celkem 16 kanálů – osm pro přehrání not v jedné oktávě, dalších osm pro přehrání stejných not, ovšem s mnohem větší mírou distorze FM syntézou. Všechny relevantní registry těchto šestnácti kanálů jsou v demonstračním příkladu (viz další kapitolu) uloženy v příslušných dvou tabulkách (pro „nižší“ kanály a pro kanály „vyšší“). A další tabulka obsahuje vazbu mezi stiskem/uvolněním klávesy a změnou OPL registru KEY_ON.

Poznámka: na další tři možné konfigurace čipu OPL3 se podíváme příště – právě v nich totiž OPL3 vyniká nad svým předchůdcem OPL2.

18. Demonstrační příklad: využití většiny zvukových kanálů čipu OPL3

Ukažme si nyní upravené „klávesy“, které dokážou přehrát dvě stupnice. První z nich se řídí klávesami 1–8 (první řada), druhá pak klávesami Q-I (druhá řada). Při přehrávání mohou nastat problémy kvůli ghostingu kláves, což je ovšem pro program ovládaný 18 klávesami prakticky neopravitelná vada. Zdrojový kód je sice poměrně dlouhý (25kB), ale výsledkem je .COM soubor o velikosti pouhých 550 bajtů, což stále není špatné (program navíc vůbec není optimalizován na velikost):

; Klavesami 1-8 lze prehrat noty z jedne oktavy (i soucasne). ; klavesami Q-I se prehraji noty s jinym zabarvenim. ; Kratsi varianta s tabulkou operaci, ktere se maji provest pri stisku klavesy. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Zapisy do "dolnich" i "hornich" registru OPL3 ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_table.com sound_opl3_multichannel.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_table.com sound_opl3_multichannel.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; skupiny registru LOW_REGISTER equ 0 HIGH_REGISTER equ 1 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_2 equ 0x03 KEY_3 equ 0x04 KEY_4 equ 0x05 KEY_5 equ 0x06 KEY_6 equ 0x07 KEY_7 equ 0x08 KEY_8 equ 0x09 KEY_Q equ 0x10 KEY_W equ 0x11 KEY_E equ 0x12 KEY_R equ 0x13 KEY_T equ 0x14 KEY_Y equ 0x15 KEY_U equ 0x16 KEY_I equ 0x17 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_low_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_high_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 mov si, tones_1 ; zacatek tabulky call write_table_to_low_registers ; zapis obsahu tabulky do OPL3 mov si, tones_2 ; zacatek tabulky call write_table_to_high_registers ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_ESC ; test na stisk ESC je .exit ; pokud stisknuta, konec programu mov ah, al ; kod klavesy do registru AH pro dalsi pouziti mov si, key_actions ; tabulka akci pri stisku ci uvolneni klavesy .next_key: lodsb ; nacist kod klavesy z tabulky or al, al ; test na nulu (zarazka) jz .opak ; nic jsme jiz nenasli -> cteni klavesy pres port cmp ah, al ; nasli jsme kod klavesy, ktery zname? jne .try_next_key lodsb ; horni nebo dolni registr? add al, al ; ZF -> dolni registry, jinak horni lodsb ; adresa OPL registru mov ah, al lodsb ; hodnota OPL registru xchg ah, al ; vtipne jsme si prohodili parametry subrutiny write_opl_register jnz .high_register call perform_write_to_low_opl_register jmp .next_key ; zkusit dalsi klavesu .high_register: call perform_write_to_high_opl_register jmp .next_key ; zkusit dalsi klavesu .try_next_key: add si, 3 ; preskocit typ a adresu registru + jeho hodnotu jmp .next_key .exit: exit write_table_to_low_registers: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_low_opl_register jmp write_table_to_low_registers ; muzeme prejit na dalsi registr write_table_to_high_registers: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_high_opl_register jmp write_table_to_high_registers ; muzeme prejit na dalsi registr key_actions: ; prvni rada klaves db KEY_1, LOW_REGISTER, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 db KEY_1+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 db KEY_2, LOW_REGISTER, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_2+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_3, LOW_REGISTER, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_3+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_4, LOW_REGISTER, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_4+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_5, LOW_REGISTER, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_5+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_6, LOW_REGISTER, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_6+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_7, LOW_REGISTER, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_7+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_8, LOW_REGISTER, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_8+KEY_RELEASE, LOW_REGISTER, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 ; druha rada klaves db KEY_Q, HIGH_REGISTER, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00101110 db KEY_Q+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0b00001110 db KEY_W, HIGH_REGISTER, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_W+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_2 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_E, HIGH_REGISTER, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_E+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_3 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_R, HIGH_REGISTER, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00110001 db KEY_R+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_4 + OPL_KEY_ON, 0b00010001 db KEY_T, HIGH_REGISTER, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_T+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_5 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_Y, HIGH_REGISTER, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_Y+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_6 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_U, HIGH_REGISTER, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_U+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_7 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db KEY_I, HIGH_REGISTER, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00110010 db KEY_I+KEY_RELEASE, HIGH_REGISTER, CHANNEL_8 + OPL_KEY_ON, 0b00010010 db 0, 0 ; zarazka tones_1: ; tabulka s tony pro osm kanalu db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_2 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x81 ; frekvence zvuku (D) db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_3 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xb0 ; frekvence zvuku (E) db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_4 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xca ; frekvence zvuku (F) db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_5 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x02 ; frekvence zvuku (G) db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_6 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (A) db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_7 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x87 ; frekvence zvuku (B) db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x55 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_8 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db 0, 0 ; zarazka tones_2: ; tabulka s tony pro osm kanalu db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_2_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_2 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x81 ; frekvence zvuku (D) db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_3_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_3 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xb0 ; frekvence zvuku (E) db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_4_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_4 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xca ; frekvence zvuku (F) db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_5_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_5 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x02 ; frekvence zvuku (G) db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_6_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_6 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (A) db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_7_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_7 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x87 ; frekvence zvuku (B) db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_8_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_8 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0xae ; frekvence zvuku (C) db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_low_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_high_opl_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad s využitím assembleru NASM, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

