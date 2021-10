Project Trident končí, desktopového následovníka PC-BSD nemá kdo vyvíjet

Audacity 3.1 se snadnější editací

Na světě je nová verze zvukového editoru Audacity. Přináší zejména novinky pro snadnější práci se zvukovými stopami a jejich střihem. Podrobnosti shrnuje zápisek ve Wiki projektu, případně ukázkové video.

X.Org Server 21.1.0 přidává podporu proměnné obnovovací frekvence

X.Org Server byl vydán v nové verzi 21.1. Ta přidává jako jednu z hlavních novinek podporu proměnlivé snímkové frekvence (tedy systémů jako Freesync) v rámci modesetting. Dále nechybí podpora GLAMOR pro Xvfb, podpora touchpadových gest v rámci XInput 2.4. Projekt také dokončil přechod z build systému Autotools na Meson.

X.Org Server také nyní korektněji informuje o hodnotě používaného dpi pro zobrazování, tvůrci na to upozorňují, aby ti, kdož si vyvinuli vlastní HiDPI záplatu v rámci své aplikace, nepřehlédli nutnost kód zase upravit. Připomeňme, že novinky týkající se překladové vrstvy XWayland již nejsou uváděny, projekt byl vyčleněn do samostatného.

Project Trident končí

Kdysi existoval zajímavý operační systém PC-BSD. Na FreeBSD postavená varianta, která nabídla přívětivější ovládání pro začátečníky a systém balíčků PBI, které neřešily závislosti (podobně jako na Linuxu Snapy či Flatpaky). Ten se později přejmenoval na TrueOS a následně byl TrueOS přetvořen v něco jiného než desktopový systém. Projekt pokračoval pod názvem Project Trident, včetně vývoje z PC-BSD světa zrozeného desktopu Lumina. Nakonec Trident přešel na základ v podobě Void Linuxu a tak tomu bylo dosud.

Zítra, tedy 1. listopadu 2021, Project Trident končí. Repozitáře poběží až do března příštího roku, ale vývoj ustává. Vývojáři mají jiné starosti, přišly i rodiny, děti, hypotéky a tak vůbec. Uživatelům je doporučen přechod na jiný alternativní operační systém.

Samsung představil HDR10+ Gaming

Bezplatný HDR standard s dynamickými metadady přináší další důležité vylepšení. Samsung představil variantu HDR10+ Gaming, která přidává podporu VRR (tedy proměnlivé snímkové frekvence obrazu po vzoru FreeSync), mapování tonality s nízkou latencí a automatickou kalibraci HDR. Toto rozšíření standardu HDR10+ se objeví v produktech v průběhu příštího roku.

Firefox začne na Linuxu používat vykreslování EGL

Počínaje verzí 94 začne Firefox na Linuxu místo GLX používat EGL backend. To mu přinese vyšší výkon a nižší spotřebu energie i další benefity, podmínkou pro běh na EGL ale bude samozřejmě podpora v grafických ovladačích (předpoklad je Mesa 21.x či vyšší).

Prozatím počítejme s GPU s otevřenými ovladači, časem se přidají i karty s GPU Nvidia, jakmile bude ovladač Nvidia 495.x běžněji používán. Jak dodává Phoronix, měli bychom tímto být blíže lepšímu běhu na Waylandu či hardwarové akceleraci videa prohlížečem. Podrobnosti shrnuje Robert Mader na svém blogu.

Stargate nová zvuková stanice pro Linux

Komu by se Ardour (a další zavedené zvukové stanice dostupné na Linuxu), zdál málo, může se blíže podívat na nejnovější přírůstek do rodiny, jménem Stargate. Ta má nabízet jednoduše vše, co je potřeba pro tvorbu hudby na počítači, přičemž tvůrci se snaří o unikátní a pečlivě laděný program s co nejlepší uživatelskou zkušeností.

Nechybí funkčnost na starém železe i schopnost efektivně pracovat s moderními mnohojádrovými systémy. Stargate je nyní ve vývoji, před několika dny se objevila první standardně číslovaná verze. Logo mimochodem evokuje vzpomínku na kotoučové magnetofony.

KDE začíná oddělovat stavová data aplikací

Novinky v projektu desktopového prostředí KDE za poslední dny zahrnují několik zajímavostí. Předně tu máme úvodní práce na podpoře schopnosti KDE aplikací pamatovat si svoje stavová data (tedy například pozici a velikost oken) v samostatném konfiguračním souboru, nezávisle na datech, která jsou ukládána v obecných nastaveních konfigurace. Nyní toto umí Dolphin a další se přidají (novinku zahrnuje Frameworks 5.88 a Dolphin 21.12).

Složky v Breeze nyní respektují nastavené barevné schéma se specifikovanou barvou. Spectacle dostal přepracované okno nastavení a vylepšenou podporu Waylandu. V systémových nastaveních touchpadu se již nezobrazuje Device: , pokud je připojen pouze jeden touchpad. Aplet nastavení baterie a jsu nyní zobrazuje úroveň akumulátoru jakéhokoli přes Bluetooth připojeného grafického tabletu.

Opraveno je také slušné množství chyb, včetně mnohých týkajících se Waylandu. Kompletní přehled novinek již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Vlajková loď Nikon Z9

Japonský Nikon definitivně opouští svět zrcadlovek. Jeho nová vlajková loď spadá výbavou i cenou do hi-endu a přináší jednu klíčovou revoluční změnu: jde o první digitální foťák této třídy, který vůbec neobsahuje mechanickou závěrku. Veškerá expozice se tedy ve všech režimech odehrává plně elektronicky, což znamenalo nutnost vyvinutí snímače, u kterého je možný extrémně rychlý odečet dat ze snímače, nikoli po obvyklých řádcích (což působí známý a nežádoucí rolling shutter efekt).

Nikon toto tedy i díky Sony a jejímu snímači vyřešil a tímto modelem začíná nová éra digitální fotografie. Firma hovoří o tom, že s elektronickou závěrkou v Z9 není rolling shutter horší než s mechanickou závěrkou.

Jinak výbava je poměrně špičková (byť ne absolutně nejvyšší možná), kompletní přehled například na DPReview, včetně ukázkových fotografií. Fotoaparát se objevuje v cenících k předobjednání za částku kolem 150 tisíc Kč.

IPTC přidává dva nové prvky

International Press Telecommunications Council (IPTC) chce učinit fotografie lépe dostupnými lidem s určitými omezeními, včetně zrakově postižených. Do nové verze IPTC Photo Metadata Standards přibývají dvě nové položky, které umožní aplikacím pro čtení textu popisovat obsah fotografií.

Konkrétně jde o Alt Text (Accessibility) a Extended Description (Accessibility). Fotografové a editoři je budou moci využívat k vložení popisu snímků tak, aby čtecí software mohl dobře popsat obsah snímku. Lidí se silnějším zrakovým postižením je přitom na světě zhruba čtvrt miliardy.