Projekt Amiga: datové úložiště aneb jak nahrávat software z flash disku

Datová úložiště

V tuto chvíli pár disket s hrami, ale chybí mezi nimi mnoho, které bych rád otestoval. Tedy nastává otázka, jak dostat na Amigu další software. Jak jsem již zmínil, diskety pro tento počítač nelze snadno vyrobit na PC s příslušným programem, jako je to možné u ST. Odlišný způsob zápisu není řadič běžné PC disketové mechaniky schopen zpracovat. Dále jako u projektu ST chci mít počítač co nejvíc ve stavu originálu, tedy žádné vnitřní či dokonce mechanické úpravy nepřicházejí v úvahu. Tak tedy externě, a rozhodl jsem se využít produkt letmo zmíněný v Projektu ST, kde jsem jej ale nepoužil – GoTek.

GoTek je ve své podstatě poměrně jednoduché zařízení, po připojení se tváří jako běžná disketová mechanika, ale pracuje s obrazy disket uložených na USB flash disku. Má také běžné rozhraní a napájení používané u disketových mechanik. Já jej zakoupil od stejného českého prodejce jako předtím napájecí zdroj. Pořídil jsem externí variantu rovnou s hotovým kabelem a konektorem. Cenový rozdíl oproti samotnému GoTeku nebyl nijak velký a ušetřil jsem si shánění konektoru a jeho pájení – nemusím si za každou cenu co jde tvořit sám, a zrovna výroba kabelů je docela pracná nuda. Zároveň tím aspoň trochu podpořím ty, kteří se stále věnují dodáváním doplňků pro tyto počítače. Bez nich by byl tento koníček mnohem problematičtější.

Koupí GoTeku přímo připraveného pro Amigu jsem si chtěl ušetřit práci. Výzkum okolo starého počítače je už tak poměrně náročný, a nechtěl jsem řešit zjišťování fakt okolo moderní obezličky. Bohužel jsem v tom zase skončil trochu namočený. Původní představa byla, že jen koupím hotovou krabičku s kabelem, připojím ji do Amigy, na USB nasypu .adf soubory a už jen budu vybírat obrazy a testovat.

Bohužel, více jsem se mýlit nemohl. Strávil jsem celý den, kdy jsem cpal různé obrazy na flash disk a zkoušel je spouštět. Z cca padesáti obrazů se mi povedlo rozchodit asi tři, a ještě jak kdy. V ostatních případech buď končil GoTek absolutně zaseklý, nereagoval na tlačítka, či dokonce zničil soubory na disku. Neustále jsem přehrával na disk soubor SELECTOR.ADF (výchozí aplikace, ze které GoTek nabootuje a je v ní možné přiřadit obrazy k virtuálním mechanikám) a opakoval pokusy znova. Díky tomu jsem trochu zabředl do tématiky.

GoTek jako takový neumí emulovat disketovku Amigy (kvůli zmíněnému rozdílnému způsobu práce s jednotkou). Proto existují alternativní firmwary umožňující emulaci i pro tento počítač – Cortex, HxC a FlashFloppy. Bohužel prodejce připravil mechaniku s tím dnes nejhorším z nich – Cortex. Ten je již delší dobu nevyvíjený a hodně uživatelů na webu si stěžuje na problémy s jeho použitím. Skoro bych si troufl říci, že u mého zařízení byl i další problém, protože si nemyslím, že by to mohlo fungovat tak nespolehlivě (dalo by se říci, že nepoužitelně). Každopádně tento firmware není dnes dobrou volbou.

Byla by asi možnost koupit si USB převodník pro přeflashování GoTeku jiným firmwarem (či vyhrabat něco se sériovým portem), nicméně touto cestou jsem nechtěl jít. Chci toto zařízení používat a neztrácet čas a další finance jeho zkoumáním a rozcházením. Nepředpokládám, že u fungujícího zařízení bych byl nucen updatovat firmware.

Tedy jsem kontaktoval prodejce, se kterým byla zcela bezproblémová domluva. Zařízení jsem poslal zpátky na jeho adresu jako reklamaci, načež on mi pak poslal pilotní kus nového zařízení, tentokrát nově vybaveného firmwarem FlashFloppy.



Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0 Na obrázku tu máme emulátor disketové mechaniky GoTek s vloženým USB a nahraným obrazem.

Doručení nového kusu se zdrželo. Vzhledem k probíhajícím světovým nepříjemnostem čekal prodejce dlouho na novou zásobu. Naštěstí se čekání vyplatilo, nově doručený kus dorazil s posledním sestavením FlashFloppy firmwaru. A co lépe, místo třímístného sedmisegmentového LED má nový kus perfektně čitelný grafický OLED, který zobrazuje název aktivního obrazu, číslo obrazu/celkový počet, zápis a aktuální pozici virtuální „hlavy” (číslo stopy). K tomu obsahuje malý repráček, který simuluje zvuk pracující mechaniky, a to docela dobře. Poměrně efektní záležitost.

Práce s obrazy je u tohoto FW naprosto snadná – stačí je nasypat do kořenového adresáře USB flash disku, zařízení si je automaticky načte. Díky displeji není potřeba řešit žádný launcher (dříve zmíněný SELECTOR pro Cortex), název lze snadno nalistovat pomocí dvou tlačítek (vpřed-vzad, při podržení listuje rychleji a názvy jsou řazeny dle abecedy). Po najetí na název obrazu je automaticky do pár vteřin vložen do virtuální mechaniky. Po zapnutí/resetu Amigy je v případě prázdné (či nebootovatelné) primární mechaniky automaticky nabootován obraz z externího GoTeku.

Velmi snadné použití. Bohužel nefunguje 100%, jsou některé aplikace a hry, které (odhaduji) používají trochu odlišný přístup k mechanice, či se jim prostě nelíbí být na sekundární. Ty se buď nenačtou, nebo načtou úvodní část (což je většinou trainer či informace o crackerech), a dál se nedostanou. Nenašel jsem na webu kloudné řešení.

V mém případě mne trkl jiný nápad – ač neamigista, i já jsem několikrát zaslechl vzpomínky na zázračný program se jménem X-COPY, který umí udělat dokonalou kopii diskety. Tedy jsem jej stáhl (věnují se mu celé webovky www.jope.fi/xcopy, kde je snad každá verze, co vyšla) a nahrál na GoTek. Bez problému nabootoval a přede mnou bylo poměrně jednoduché rozhraní:



Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0 Program X-Copy (zde ve verzi 2.9 PRO) připravený pro kopírování obrazu diskety s programem pro Amigu z externí floppy (GoTek) na interní.

Tedy jsem jen nastavil FD1 (GoTek) jako zdrojovou, FD0 (mechanika Amigy) jako cílovou a vložil disketu s povoleným zápisem. Na GoTeku jsem přelistoval na požadovaný obraz, X-COPY to nevadí, je načtený do RAM. První co jsem vyzkoušel, byl Lotus III, předtím jsem zkoušel snad desítku různých obrazů a na virtuální mechanice nefungoval ani jeden (a dle hledání na internetu jsem nebyl sám). Obraz se pěkně stopu po stopě nakopíroval na fyzickou 3,5" disketu. A ještě jednou zopakovat s druhým obrazem (Lotus 3 je dvoudisketový).

Chvíle napětí a během nedlouhé doby jsem dostal obrazovku protipirátské ochrany (cracknutou – jako u většiny dostupných obrazů), odklikl ji a voilà – zahrálo logo Magnetic Fields a spustila se úvodní melodie (mimochodem Lotus 3 má na Amize naprosto epický hudební doprovod) a intro. Pár kliků a jsem ve hře. Naprostý úspěch.

Vyzkoušel jsem pár dalších obrazů, které původně z GoTeku neběžely, a všechny z vytvořené reálné diskety bez problémů naběhly.

Když se ještě vrátím k odlišnému způsobu práce s mechanikou u těchto her, tak předem přiznávám, že to jen odhaduji, bohužel se mi nepodařilo najít na webu detaily (či nevím, pod čím je hledat). Usuzuji tedy tak z toho, že zatímco u ostatních má mechanika klasický známý zvuk, tak u těchto disket po načtení úvodních dat začne vydávat hluboký (až drnčivý) zpomalený tón při pohybu vozíku s hlavou. U Atari ST jsem to u některých her zaregistroval také. Tady mi třeba některý z čtenářů pomůže objasnit, co je konkrétně důvodem, či nasměruje na stránky s relevantními informacemi.

Když už jsem zmínil ST, napadla mne ještě jedna věc. O X-COPY jsem právě četl v souvislosti s tím, že se s pomocí tohoto programu a Amigy perfektně vytvářely kopie disket pro tento počítač. Tedy pokud umí FlashFloppy GoTek otevřít obraz floppy pro ST, mohl bych vytvářet diskety pro něj na Amize a nemusel držet v provozu starý počítač s XP kvůli disketové mechanice.

Prvním krokem tedy bylo nahrát obraz s příponou .st na flash disk GoTeku. Zde jsem předpokládal, že si s tím floppy emulátor poradí, a předpoklad byl správný, zcela bez protestů zobrazil a přiřadil disketu původně určenou pro Atari ST (a můj předpoklad je, že se správným kabelem by mohl sloužit i jako sekundární mechanika pro tento počítač – nemám odzkoušeno a nevím tedy s jistotou, zda by stačilo pouhým kabelem upravit rozdílné signálové cesty).



Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0 Detail displeje GoTeku s načteným obrazem (zde pro Atari ST). Vrchní řádek displeje roluje celý název souboru, vlevo dole je číslo vybraného obrazu/celkový počet obrazů na USB a v pravo dole je pozice „virtuální” hlavy.

Pozn. ST na začátku nadpisu je ručně vloženo mnou do názvu obrazu, abych jej snadno identifikoval. Samotný GoTek zobrazí příponu souboru při výběru v místě, kde je pak informace, která „stopa” je aktuálně čtena.

Nebyl tedy problém nabootovat X-COPY (použil jsem verzi Professional v3.1) a přiřadit mu ST disketu. Nicméně z výchozího stavu takto nefunguje, protože výchozí je volba DOSCOPY+ (DOS není jako MS-DOS, ale diskový systém Amigy). V dnešní době není úplně jednoduché najít na netu jakoukoli nápovědu (já nenašel žádnou). Takže jsem šel na metodu pokus/omyl. Naštěstí není nastavení programu nějak extrémně složité, asi na třetí pokus jsem trefil funkční konfiguraci. Zde je screenshot nastavení X-COPY pro vytváření ST disket:



Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0 Další screenshot programu X-Copy (tentokrát verze 3.1 PRO), na kterém je vidět úspěšně zkopírovaná disketa. Toto konkrétní nastavení programu jsem úspěšně použil pro vytvoření reálné diskety pro Atari ST.

Jako finální výsledek tu máme zpět ST, na obrazovce běží Lotus III z disket vytvořených na Amize zmíněným postupem. A mohu konstatovat, že takto vytvořená disketa je mnohem spolehlivější, než postupem přes speciální drivery z počítače s Windows (postup původně uvedený v Projektu ST).



Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0 A tady máme zpět hrdinu prvního mého projektu renovace starých počítačů. Na Atari 1040 STFM beží Lotus III z diskety, která byla vytvořena na Amize pomocí programu X-Copy z obrazu .st na GoTeku.

Ještě se vrátím k interní mechanice Amigy. Ta nyní po servisu funguje bezvadně, ale kromě speciální práce se řadičem má Amiga ještě jednu vlastnost, která je dle mého spíše otravná. Mechanika si umí detekovat vložení diskety, nicméně to provádí pomocí „seekování” mezi nultým a prvním sektorem diskety. To bohužel způsobuje to, že když mechanika je bez vložené diskety, ozývá se co pár vteřin cvaknutí.

Toto cvakání je po chvíli poměrně otravné. Řešení je do mechaniky vložit prázdnou disketu (tento tip jsem několikrát četl na internetu, není to tedy můj výmysl). Nevím, jak za dob plného nasazení počítače byla detekce vložené diskety užitečná (to by byl schopen říct nějaký pamětník, ovšem při použití pevného disku to už tenkrát nejspíš bylo znát), nicméně mne tato vlastnost přijde spíše otravná.

V příštím díle se už podíváme na to, jak vypadá složený celý amigácký koutek, a zároveň se podíváme na pár ukázek toho, jak a v čem se liší hry běžící na Amize a jejím největším konkurentovi – Atari ST.