 »   »  Prolomení WPA2, příběh domény .SK, konec Unity a Intel ME, to byl rok 2017

Rok 2017 je za námi a my vám jako obvykle přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se v uplynulém roce stalo. O důležitosti jste v tomto případě rozhodli vy tím, že jste se o daná témata nejvíce zajímali. Pokud jste ale přeci jen něco důležitého vynechali, teď je na čase si doplnit přehled o uplynulém dění.

Poslední léta vývoje ukazují, že internet jako univerzální a globální prostor pro šíření informací začíná zaostávat. Připojení k velké síti už není tak důležité jako dřív. Uživatele totiž zajímá obsah, a ten je v CDN.

Několik bezpečnostních problémů bylo objeveno v šifrovacím protokolu WPA2, který je dnes velmi často používán na Wi-Fi sítích. Útok byl nazván KRACK a umožňuje odposlech i podvržení informací.

V tomto článku jsme si podrobně popsali, jak funguje zabezpečení WPA2-PSK a následně se podívali na možnosti odposlouchávání a prolamování hesla.

Další případ únosu rozšíření opět poukázal na známý problém: jde o část prohlížeče, kterou nemáme vůbec pod kontrolou, a přitom může téměř cokoliv. Tvůrci prohlížečů staví zdi, které tvůrci rozšíření bourají.

Slovenská národní doména .SK je už téměř dvacet let v držení soukromé firmy. To není běžná situace, rozhodně ne v Evropě či jiných civilizovaných částech světa. Navíc firma ke správě domény přišla podvodem.

Nejnovější zjištění o Intel Management Engine, maličkém počítači uvnitř (téměř) každého CPU Intel, vysvětlují velký zájem inženýrů firmy o MINIX v době před několika lety. MINIX běží ve všech nových procesorech.

Společnost WEDOS staví v Hluboké nad Vltavou druhé datacentrum. Chce v něm chladit servery výhradně olejem a odpadní teplo pak dodávat na nedaleké koupaliště. Byli jsme se podívat, jak stavba vypadá.

Server WikiLeaks zveřejnil první část dokumentů, které unikly americké CIA. Podle nich má organizace nástroje pro útok na celou řadu platforem i zařízení. Kauza má šanci stát se případem Snowden 2.0.

Still working through the publication, but what @Wikileaks has here is genuinely a big deal. Looks authentic.