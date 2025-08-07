Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Propojení Pythonu s nativními knihovnami s využitím balíčku ctypes: ukazatele ve strukturách, bitová pole

Propojení Pythonu s nativními knihovnami s využitím balíčku ctypes: ukazatele ve strukturách, bitová pole

Dnes se budeme zabývat trojicí částečně souvisejících problémů: způsobem předávání struktur, které obsahují jako své prvky ukazatele, předáváním bitových polí a na závšr taktéž problematikou zarovnání prvků ve strukturách.

Obsah

1. Propojení Pythonu s nativními knihovnami s využitím balíčku ctypes: ukazatele ve strukturách, bitová pole

2. Krátké zopakování: nativní (céčková) knihovna pro výpočet a vykreslení fraktálů

3. Interaktivní části aplikace naprogramovaná v Pythonu

4. Céčkovská struktura obsahující ukazatel

5. Céčkovské funkce akceptující strukturu obsahující ukazatel

6. Volání upravených nativních funkcí z Pythonu s předáním struktury s ukazateli

7. Chování po spuštění

8. Úplný zdrojový kód Pythonní části demonstračního příkladu

9. Korektní varianta předávání struktury obsahující ukazatel

10. Poslední varianta demonstračního příkladu: nativní i Pythonní část

11. Bitová pole v jazyku C a Pythonu

12. Předání běžné struktury (nikoli bitového pole) hodnotou a odkazem

13. Definice bitového pole v jazyku C

14. Definice struktury v Pythonu bez ohledu na bitové šířky prvků

15. Definice struktury v Pythonu s ohledem na bitové šířky prvků

16. Korektní způsob předání bitového pole z Pythonu do nativní funkce

17. Zarovnání prvků ve strukturách

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Propojení Pythonu s nativními knihovnami s využitím balíčku ctypes: zarovnání ve strukturách, bitová pole

V předchozím článku o volání nativních funkcí z Pythonu přes knihovnu ctypes jsme se zabývali způsobem předávání struktur (struct) a ukazatelů (pointer) z jazyka Python do céčka (včetně kombinace obou způsobů, tj. předání ukazatele na strukturu). Dnes na toto téma navážeme. Zabývat se budeme trojicí problémů: předáváním struktur, které obsahují jako své prvky ukazatele, předáváním bitových polí a taktéž problematikou zarovnání prvků ve strukturách. Se všemi těmito problémy se pochopitelně velmi často můžeme setkat v praxi.

Poznámka: ukazatele jsou v C používány i při práci s řetězci, takže se s jejich zpracováním skutečně setkáme doslova v každém céčkovském programu.
Poznámka2: nativní část aplikace naprogramovaná v céčku vyžaduje pouze ANSI C/C99.

2. Krátké zopakování: nativní (céčková) knihovna pro výpočet a vykreslení fraktálů

Připomeňme si hlavní téma předchozího článku. Ukázali jsme si v něm, jakým způsobem je možné předávat datové struktury z Pythonu do nativních funkcí naprogramovaných v jazyku C. Jedná se (z pohledu jazyka C) o běžné struktury (struct) předávané buď hodnotou nebo odkazem, tedy přes ukazatel.

Konkrétně se jednalo o tyto dvě jednoduché struktury:

typedef struct {
    unsigned int width;
    unsigned int height;
} image_size_t;
 
typedef struct {
    unsigned int maxiter;
    double cx;
    double cy;
} rendering_params_t;

Tyto struktury jsou použity pro předání parametrů do nativních (céčkovských) funkcí nazvaných render_mandelbrot a render_julia:

#include "renderer.h"
 
void putpixel(unsigned char **pixel, const unsigned char *palette,
              int color_index) {
    int color_offset = color_index * 3;
    unsigned char *pal = (unsigned char *)(palette + color_offset);

    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal;
    (*pixel)++;
}
 
void render_mandelbrot(image_size_t *image_size,
                       const unsigned char *palette, unsigned char *pixels,
                       rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double cx, cy;
    double xmin = -2.0, ymin = -1.5, xmax = 1.0, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = pixels;
 
    cy = ymin;
    for (y = 0; y < image_size->height; y++) {
        cx = xmin;
        for (x = 0; x < image_size->width; x++) {
            double zx = 0.0;
            double zy = 0.0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + cy;
                zx = zx2 - zy2 + cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            cx += (xmax - xmin) / image_size->width;
        }
        cy += (ymax - ymin) / image_size->height;
    }
}
 
void render_julia(image_size_t *image_size,
                  const unsigned char *palette, unsigned char *pixels,
                  rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double zx0, zy0;
    double xmin = -1.5, ymin = -1.5, xmax = 1.5, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = pixels;
 
    zy0 = ymin;
    for (y = 0; y < image_size->height; y++) {
        zx0 = xmin;
        for (x = 0; x < image_size->width; x++) {
            double zx = zx0;
            double zy = zy0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + rendering_params->cy;
                zx = zx2 - zy2 + rendering_params->cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            zx0 += (xmax - xmin) / image_size->width;
        }
        zy0 += (ymax - ymin) / image_size->height;
    }
}
Poznámka: povšimněte si, že obě struktury jsou do céčkovských funkcí skutečně předávány odkazem, tedy přes ukazatel.

Obrázek 1: Vykreslení Mandelbrotovy a Juliovy množiny demonstračními příklady.

Autor: Pavel Tisnovsky, podle licence: Rights Managed

3. Interaktivní části aplikace naprogramovaná v Pythonu

Opět si pro zopakování ukažme, jak vypadá interaktivní část aplikace, která je naprogramovaná v Pythonu a která volá nativní funkce render_mandelbrot a render_julia. Těmto funkcím jsou pochopitelně předány všechny potřebné parametry, včetně dvou struktur (dokonce referencí, nikoli hodnotou):

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_double,
    c_int,
    c_uint,
    create_string_buffer,
    Structure,
    pointer,
)
 
from palette_mandmap import palette
 
import pygame
import pygame.locals
 
TITLE = "Renderer"
SCREEN_WIDTH = 600
SCREEN_HEIGHT = 300
IMAGE_WIDTH = 256
IMAGE_HEIGHT = 256
 
MAXITER = 150
 
 
def initialize_ui(title, width, height):
    """Initialize Pygame display, drawing surface, and clocks."""
    # set window title
    pygame.display.set_caption(title)
 
    # initialize window
    display = pygame.display.set_mode([width, height])
    display.fill((0, 0, 0))
 
    clock = pygame.time.Clock()
 
    return display, clock
 
 
def palette_to_buffer(p):
    s = create_string_buffer(len(p) * 3)
    i = 0
    for color in p:
        s[i] = color[0]
        s[i + 1] = color[1]
        s[i + 2] = color[2]
        i += 3
    return s
 
 
def event_loop(display, image1, image2, clock):
    while True:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.locals.QUIT:
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if event.type == pygame.locals.KEYDOWN:
                if event.key == pygame.locals.K_ESCAPE:
                    pygame.quit()
                    sys.exit()
 
        # all events has been processed - update scene and redraw the screen
        display.blit(image1, (30, 20))
        display.blit(image2, (60 + image1.get_width(), 20))
 
        # and update the whole display
        pygame.display.update()
        clock.tick(25)
 
 
def image_from_buffer(buffer, width, height, fmt):
    return pygame.image.frombytes(bytes(buffer), (width, height), fmt)
 
 
class ImageSize(Structure):
    _fields_ = [("width", c_uint), ("height", c_uint)]
 
 
class RenderingParams(Structure):
    _fields_ = [("maxiter", c_uint), ("cx", c_double), ("cy", c_double)]
 
 
def main():
    image_size = ImageSize(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT)
 
    cx = -0.171119200000000013445
    cy = 0.657309400000000000000
    rendering_params = RenderingParams(MAXITER, cx, cy)
 
    pal = palette_to_buffer(palette)
 
    display, clock = initialize_ui(TITLE, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT)
 
    # try to load dynamically linked library
    renderer = CDLL("./renderer.so")
 
    # create buffer for raster image
    buffer = create_string_buffer(4 * IMAGE_WIDTH * IMAGE_HEIGHT)
 
    # render Mandelbrot set into buffer
    renderer.render_mandelbrot(
        pointer(image_size), pal, buffer, pointer(rendering_params)
    )
    image1 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    # render Julia set into buffer
    renderer.render_julia(pointer(image_size), pal, buffer, pointer(rendering_params))
    image2 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    event_loop(display, image1, image2, clock)
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

4. Céčkovská struktura obsahující ukazatel

V předchozím demonstračním příkladu se do céčkových funkcí ve skutečnosti samostatně předávaly dvě informace související s obrázkem – struktura s jeho rozměry a v dalším samostatném parametru ukazatel na buffer s pixely:

void render_mandelbrot(image_size_t *image_size,
                       const unsigned char *palette, unsigned char *pixels,
                       rendering_params_t *rendering_params) {

Možná by mohlo být výhodnější tyto informace spojit do jediné struktury, která by mohla vypadat následovně:

typedef struct {
    unsigned int width;
    unsigned int height;
    unsigned char *pixels;
} image_t;
Poznámka: povšimněte si, že se změnil i název struktury, protože už se nejedná jen o informace o obrázku, ale o celý samostatný rastrový obrázek.

Druhá datová struktura, kterou používáme a která obsahuje informace o fraktálu, zůstane stále stejná:

typedef struct {
    unsigned int maxiter;
    double cx;
    double cy;
} rendering_params_t;

5. Céčkovské funkce akceptující strukturu obsahující ukazatel

Ve druhém kroku upravíme hlavičky obou céčkovských funkcí, do kterých se bude předávat struktura (resp. přesněji řečeno ukazatel na strukturu) se všemi informacemi o rastrovém obrázku, tj. s jeho rozměry i ukazatelem na buffer  hodnotami pixelů:

void render_mandelbrot(image_t *image,
                       const unsigned char *palette,
                       rendering_params_t *rendering_params) {
}
 
 
 
void render_julia(image_t *image,
                  const unsigned char *palette,
                  rendering_params_t *rendering_params) {

V tělech těchto funkcí dojde k nepatrným změnám, konkrétně při získání rozměrů obrázku a ukazatele na hodnoty (barvy) pixelů:

...
...
...
    unsigned char *p = image->pixels;
...
...
...
    cy = ymin;
    for (y = 0; y < image->height; y++) {
        cx = xmin;
        for (x = 0; x < image->width; x++) {

Úplný zdrojový kód céčkovské části aplikace bude po všech provedených úpravách vypadat následovně:

#include "renderer.h"
 
void putpixel(unsigned char **pixel, const unsigned char *palette,
              int color_index) {
    int color_offset = color_index * 3;
    unsigned char *pal = (unsigned char *)(palette + color_offset);
 
    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal;
    (*pixel)++;
}
 
void render_mandelbrot(image_t *image,
                       const unsigned char *palette,
                       rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double cx, cy;
    double xmin = -2.0, ymin = -1.5, xmax = 1.0, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = image->pixels;
 
    cy = ymin;
    for (y = 0; y < image->height; y++) {
        cx = xmin;
        for (x = 0; x < image->width; x++) {
            double zx = 0.0;
            double zy = 0.0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + cy;
                zx = zx2 - zy2 + cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            cx += (xmax - xmin) / image->width;
        }
        cy += (ymax - ymin) / image->height;
    }
}
 
void render_julia(image_t *image,
                  const unsigned char *palette,
                  rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double zx0, zy0;
    double xmin = -1.5, ymin = -1.5, xmax = 1.5, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = image->pixels;
 
    zy0 = ymin;
    for (y = 0; y < image->height; y++) {
        zx0 = xmin;
        for (x = 0; x < image->width; x++) {
            double zx = zx0;
            double zy = zy0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + rendering_params->cy;
                zx = zx2 - zy2 + rendering_params->cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            zx0 += (xmax - xmin) / image->width;
        }
        zy0 += (ymax - ymin) / image->height;
    }
}

6. Volání upravených nativních funkcí z Pythonu s předáním struktury s ukazateli

Aby bylo možné obě výše uvedené nativní funkce volat a předat jim strukturu s ukazatelem, musíme v Pythonu vytvořit odpovídající třídu odvozenou od třídy ctypes.Structure. Pokusme se nejdříve v této třídě o definici prvku nazvaného pixels, jehož typ je ctypes.c_char_p. To by mělo být – alespoň na první pohled – korektní:

class Image(Structure):
    _fields_ = [
        ("width", c_uint),
        ("height", c_uint),
        ("pixels", c_char_p)
    ]

Další postup již poměrně dobře známe. Nejdříve načteme dynamicky linkovanou knihovnu:

# try to load dynamically linked library
renderer = CDLL("./renderer.so")

Dále naalokujeme buffer pro celý obrázek. Velikost bufferu odpovídá rozlišení obrázku vynásobeného hodnotou 4 (RGBA):

# create buffer for raster image
buffer = create_string_buffer(4 * IMAGE_WIDTH * IMAGE_HEIGHT)

Zkonstruujeme instanci třídy Image, a to včetně bufferu (odkazu na něj):

c_image_1 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)

A následně se pokusíme zavolat nativní funkci s předáním ukazatele na c_image1:

# render Mandelbrot set into buffer
renderer.render_mandelbrot(
    pointer(c_image_1), pal, pointer(rendering_params)
)

Totéž se pokusíme provést i pro druhý fraktál, který má být umístěn v samostatném obrázku:

c_image_2 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
 
# render Julia set into buffer
renderer.render_julia(pointer(c_image_2), pal, pointer(rendering_params))
image2 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")

7. Chování po spuštění

Ve skutečnosti je výše uvedená konstrukce třídy Image nekorektní, což se ovšem v Pythonu dozdíme až po spuštění skriptu:

Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
Traceback (most recent call last):
  File "/home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/ctypes/exampleH/show.py", line 117, in <module>
    main()
  File "/home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/ctypes/exampleH/show.py", line 99, in main
    c_image_1 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TypeError: incompatible types, c_char_Array_262144 instance instead of c_char_p instance

I když je to na první pohled poněkud zvláštní, neodpovídá typ ctypes.c_char_p datovému typu hodnoty vrácené z funkce ctypes.create_string_buffer. Pozor: toto je poměrně častá chyba, s níž se při práci s knihovnou ctypes setká prakticky každý.

8. Úplný zdrojový kód Pythonní části demonstračního příkladu

Pro úplnost i uveďme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu, resp. přesněji řečeno jeho Pythonní části:

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_double,
    c_int,
    c_uint,
    c_char_p,
    create_string_buffer,
    Structure,
    pointer,
)
 
from palette_mandmap import palette
 
import pygame
import pygame.locals
 
TITLE = "Renderer"
SCREEN_WIDTH = 600
SCREEN_HEIGHT = 300
IMAGE_WIDTH = 256
IMAGE_HEIGHT = 256
 
MAXITER = 150
 
 
def initialize_ui(title, width, height):
    """Initialize Pygame display, drawing surface, and clocks."""
    # set window title
    pygame.display.set_caption(title)
 
    # initialize window
    display = pygame.display.set_mode([width, height])
    display.fill((0, 0, 0))
 
    clock = pygame.time.Clock()
 
    return display, clock
 
 
def palette_to_buffer(p):
    s = create_string_buffer(len(p) * 3)
    i = 0
    for color in p:
        s[i] = color[0]
        s[i + 1] = color[1]
        s[i + 2] = color[2]
        i += 3
    return s
 
 
def event_loop(display, image1, image2, clock):
    while True:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.locals.QUIT:
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if event.type == pygame.locals.KEYDOWN:
                if event.key == pygame.locals.K_ESCAPE:
                    pygame.quit()
                    sys.exit()
 
        # all events has been processed - update scene and redraw the screen
        display.blit(image1, (30, 20))
        display.blit(image2, (60 + image1.get_width(), 20))
 
        # and update the whole display
        pygame.display.update()
        clock.tick(25)
 
 
def image_from_buffer(buffer, width, height, fmt):
    return pygame.image.frombytes(bytes(buffer), (width, height), fmt)
 
 
class Image(Structure):
    _fields_ = [("width", c_uint), ("height", c_uint), ("pixels", c_char_p)]
 
 
class RenderingParams(Structure):
    _fields_ = [("maxiter", c_uint), ("cx", c_double), ("cy", c_double)]
 
 
def main():
    cx = -0.171119200000000013445
    cy = 0.657309400000000000000
    rendering_params = RenderingParams(MAXITER, cx, cy)
 
    pal = palette_to_buffer(palette)
 
    display, clock = initialize_ui(TITLE, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT)
 
    # try to load dynamically linked library
    renderer = CDLL("./renderer.so")
 
    # create buffer for raster image
    buffer = create_string_buffer(4 * IMAGE_WIDTH * IMAGE_HEIGHT)
 
    c_image_1 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
 
    # render Mandelbrot set into buffer
    renderer.render_mandelbrot(
        pointer(c_image_1), pal, pointer(rendering_params)
    )
    image1 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    c_image_2 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
 
    # render Julia set into buffer
    renderer.render_julia(pointer(c_image_2), pal, pointer(rendering_params))
    image2 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    event_loop(display, image1, image2, clock)
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

9. Korektní varianta předávání struktury obsahující ukazatel

V případě, že má struktura předávaná z Pythonu do jazyka C obsahovat ukazatel (nebo ukazatele), musíme postupovat nepatrně odlišně. Typ „ukazatel na typ X“ je nutné definovat formou:

ctypes.POINTER(typ)

Nejprve identifikátor POINTER (což je jméno vestavěné funkce) musíme importovat:

from ctypes import POINTER

Následně upravím definici třídy Image, která datovou strukturu popisuje:

class Image(Structure):
    _fields_ = [
        ("width", c_uint),
        ("height", c_uint),
        ("pixels", POINTER(c_char))
    ]

10. Poslední varianta demonstračního příkladu: nativní i Pythonní část

Poslední – nyní již plně korektní – varianta demonstračního příkladu, ve kterém se z Pythonu volá nativní funkce a předává se jí struktura s ukazatelem, bude vypadat následovně.

Hlavičkový soubor s definicí struktur:

typedef struct {
    unsigned int width;
    unsigned int height;
    unsigned char *pixels;
} image_t;
 
typedef struct {
    unsigned int maxiter;
    double cx;
    double cy;
} rendering_params_t;

Nativní část aplikace naprogramovaná v jazyku C:

#include "renderer.h"
 
void putpixel(unsigned char **pixel, const unsigned char *palette,
              int color_index) {
    int color_offset = color_index * 3;
    unsigned char *pal = (unsigned char *)(palette + color_offset);
 
    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal++;
    *(*pixel)++ = *pal;
    (*pixel)++;
}
 
void render_mandelbrot(image_t *image,
                       const unsigned char *palette,
                       rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double cx, cy;
    double xmin = -2.0, ymin = -1.5, xmax = 1.0, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = image->pixels;
 
    cy = ymin;
    for (y = 0; y < image->height; y++) {
        cx = xmin;
        for (x = 0; x < image->width; x++) {
            double zx = 0.0;
            double zy = 0.0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + cy;
                zx = zx2 - zy2 + cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            cx += (xmax - xmin) / image->width;
        }
        cy += (ymax - ymin) / image->height;
    }
}
 
void render_julia(image_t *image,
                  const unsigned char *palette,
                  rendering_params_t *rendering_params) {
    int x, y;
    double zx0, zy0;
    double xmin = -1.5, ymin = -1.5, xmax = 1.5, ymax = 1.5;
    unsigned char *p = image->pixels;
 
    zy0 = ymin;
    for (y = 0; y < image->height; y++) {
        zx0 = xmin;
        for (x = 0; x < image->width; x++) {
            double zx = zx0;
            double zy = zy0;
            unsigned int i = 0;
            while (i < rendering_params->maxiter) {
                double zx2 = zx * zx;
                double zy2 = zy * zy;
                if (zx2 + zy2 > 4.0) {
                    break;
                }
                zy = 2.0 * zx * zy + rendering_params->cy;
                zx = zx2 - zy2 + rendering_params->cx;
                i++;
            }
            putpixel(&p, palette, i);
            zx0 += (xmax - xmin) / image->width;
        }
        zy0 += (ymax - ymin) / image->height;
    }
}

Poslední část aplikace naprogramovaná v Pythonu, z něhož se volají nativní funkce:

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_double,
    c_int,
    c_uint,
    c_char,
    create_string_buffer,
    Structure,
    pointer,
    POINTER,
)
 
from palette_mandmap import palette
 
import pygame
import pygame.locals
 
TITLE = "Renderer"
SCREEN_WIDTH = 600
SCREEN_HEIGHT = 300
IMAGE_WIDTH = 256
IMAGE_HEIGHT = 256
 
MAXITER = 150
 
 
def initialize_ui(title, width, height):
    """Initialize Pygame display, drawing surface, and clocks."""
    # set window title
    pygame.display.set_caption(title)
 
    # initialize window
    display = pygame.display.set_mode([width, height])
    display.fill((0, 0, 0))
 
    clock = pygame.time.Clock()
 
    return display, clock
 
 
def palette_to_buffer(p):
    s = create_string_buffer(len(p) * 3)
    i = 0
    for color in p:
        s[i] = color[0]
        s[i + 1] = color[1]
        s[i + 2] = color[2]
        i += 3
    return s
 
 
def event_loop(display, image1, image2, clock):
    while True:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.locals.QUIT:
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if event.type == pygame.locals.KEYDOWN:
                if event.key == pygame.locals.K_ESCAPE:
                    pygame.quit()
                    sys.exit()
 
        # all events has been processed - update scene and redraw the screen
        display.blit(image1, (30, 20))
        display.blit(image2, (60 + image1.get_width(), 20))
 
        # and update the whole display
        pygame.display.update()
        clock.tick(25)
 
 
def image_from_buffer(buffer, width, height, fmt):
    return pygame.image.frombytes(bytes(buffer), (width, height), fmt)
 
 
class Image(Structure):
    _fields_ = [("width", c_uint), ("height", c_uint), ("pixels", POINTER(c_char))]
 
 
class RenderingParams(Structure):
    _fields_ = [("maxiter", c_uint), ("cx", c_double), ("cy", c_double)]
 
 
def main():
    cx = -0.171119200000000013445
    cy = 0.657309400000000000000
    rendering_params = RenderingParams(MAXITER, cx, cy)
 
    pal = palette_to_buffer(palette)
 
    display, clock = initialize_ui(TITLE, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT)
 
    # try to load dynamically linked library
    renderer = CDLL("./renderer.so")
 
    # create buffer for raster image
    buffer = create_string_buffer(4 * IMAGE_WIDTH * IMAGE_HEIGHT)
 
    c_image_1 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
 
    # render Mandelbrot set into buffer
    renderer.render_mandelbrot(
        pointer(c_image_1), pal, pointer(rendering_params)
    )
    image1 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    c_image_2 = Image(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, buffer)
 
    # render Julia set into buffer
    renderer.render_julia(pointer(c_image_2), pal, pointer(rendering_params))
    image2 = image_from_buffer(buffer, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, "RGBX")
 
    event_loop(display, image1, image2, clock)
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

11. Bitová pole v jazyku C a Pythonu

V programovacím jazyku C lze definovat takzvaná bitová pole (bitfields). Opět se jedná o datové struktury, ovšem prvky těchto struktur neobsahují pouze své názvy a informace o typu, ale i počet bitů nutných pro uložení tohoto prvku. Je tak například možné specifikovat, že hodnota prvku x má být typu unsigned int a současně se má v paměti pro tento prvek rezervovat n bitů (například jeden bit, čtyři bity atd.). Bitová pole se často používají pro implementaci různých datových struktur, které (například) kromě ukazatelů obsahují i takzvané tagy. Taktéž se s nimi setkáme ve chvíli, kdy je nutné pracovat s HW registry, které mohou mít na jednotlivé bity namapovány různé informace. Příkladem může být uložení barvových atributů ve standardních textových režimech IBM PC:

 ╓7┬6┬5┬4┬3┬2┬1┬0╖
 ║ │bkgnd│ frgnd ║
 ╙─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─╜ bity
  ║ ╚═╦═╝ ╚═════╩═► 0-3:  barva popředí 0-15
  ║   ╚═══════════► 4-6:  barva pozadí 0-7
  ╚═══════════════►   7:  povolení blikání

Jak již bylo napsáno výše, je podpora bitových polí v jazyku C jednoduchá, ovšem při volání céčkovských funkcí musíme umět s bitovými poli pracovat i v Pythonu.

12. Předání běžné struktury (nikoli bitového pole) hodnotou a odkazem

Podívejme se na velmi jednoduchý příklad, ve kterém budeme chtít (po dalších úpravách) volat nativní funkce a předávat jim bitové pole, a to buď hodnotou nebo odkazem. Prozatím namísto skutečného bitového pole využijeme běžnou strukturu:

#include <stdio.h>
 
typedef struct {
    unsigned int a;
    unsigned int b;
    unsigned int c;
} my_struct;
 
void test_pass_by_value(my_struct s) {
    printf("a=%u\nb=%u\nc=%u\n", s.a, s.b, s.c);
}
 
void test_pass_by_reference(my_struct *s) {
    printf("a=%u\nb=%u\nc=%u\n", s->a, s->b, s->c);
}

V Pythonu budeme strukturu (opět – prozatím ne bitové pole) deklarovat takto:

class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint),
        ("b", c_uint),
        ("c", c_uint),
    ]

Volání nativních funkcí z Pythonu:

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_int,
    c_uint,
    Structure,
    pointer,
    POINTER,
)
 
 
class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint),
        ("b", c_uint),
        ("c", c_uint),
    ]
 
 
def main():
    # try to load dynamically linked library
    bitfield = CDLL("./bitfield.so")
 
    my_struct = MyStruct(1, 2, 3)
 
    # pass my value
    print("Pass struct by value:")
    bitfield.test_pass_by_value(my_struct)
 
    print()
 
    # pass my reference
    print("Pass struct by reference:")
    bitfield.test_pass_by_reference(pointer(my_struct))
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

Chování po spuštění naznačuje, že je vše v pořádku:

Pass struct by value:
a=1
b=2
c=3
 
Pass struct by reference:
a=1
b=2
c=3

13. Definice bitového pole v jazyku C

Nyní přejdeme od běžných datových struktur ke skutečným bitovým polím. Nejdříve si takové pole nadefinujeme v jazyku C:

typedef struct {
    unsigned int a:5;
    unsigned int b:6;
    unsigned int c:7;
} my_struct;

Celá nativní část s funkcemi, které akceptují jako své parametry bitové pole předávané hodnotou nebo odkazem, vypadá následovně:

#include <stdio.h>
 
typedef struct {
    unsigned int a:5;
    unsigned int b:6;
    unsigned int c:7;
} my_struct;
 
void test_pass_by_value(my_struct s) {
    printf("a=%u\nb=%u\nc=%u\n", s.a, s.b, s.c);
}
 
void test_pass_by_reference(my_struct *s) {
    printf("a=%u\nb=%u\nc=%u\n", s->a, s->b, s->c);
}
Poznámka: povšimněte si, že ve funkcích test_pass_by_value a test_pass_by_reference vlastně přímo neodlišujeme mezi strukturou a bitovým polem – k oběma datovým strukturám se chováme naprosto stejným způsobem.

14. Definice struktury v Pythonu bez ohledu na bitové šířky prvků

Pokusme se v Pythonní části naší testací aplikace definovat datovou strukturu s běžnými prvky, nikoli s bitovými poli:

class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint),
        ("b", c_uint),
        ("c", c_uint),
    ]

Zajímavé je, že knihovna ctypes, která většinou velmi dobře hlídá datové typy (někdy až příliš přísně), v tomto případě nebude vypisovat žádné chyby ani varování a umožní nám výše uvedenou strukturu předat do céčkovských (nativních) funkcí:

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_int,
    c_uint,
    Structure,
    pointer,
    POINTER,
)
 
 
class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint),
        ("b", c_uint),
        ("c", c_uint),
    ]
 
 
def main():
    # try to load dynamically linked library
    bitfield = CDLL("./bitfield.so")
 
    my_struct = MyStruct(1, 2, 3)
 
    # pass my value
    print("Pass struct by value:")
    bitfield.test_pass_by_value(my_struct)
 
    print()
 
    # pass my reference
    print("Pass struct by reference:")
    bitfield.test_pass_by_reference(pointer(my_struct))
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

Ovšem po spuštění je patrné, že výsledky nejsou korektní, protože se nevypsaly hodnoty 1, 2 a 3, ale hodnoty 1, 0 a 0. Evidentně si tedy Pythonní část aplikace s céčkovou částí příliš nerozumí:

Pass struct by value:
a=1
b=0
c=0
 
Pass struct by reference:
a=1
b=0
c=0

15. Definice struktury v Pythonu s ohledem na bitové šířky prvků

Aby se korektně naplnily i prvky struktury s bitovými poli, musíme (v Pythonu) provést správnou a kompatibilní deklaraci takové struktury. Konkrétně to znamená, že v deklaraci musíme uvést i počet bitů jednotlivých prvků. To se provede snadno – přidáním třetí informace k prvku. Uvedeme tedy jeho jméno, datový typ a počet bitů:

class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint, 5),
        ("b", c_uint, 6),
        ("c", c_uint, 7),
    ]

16. Korektní způsob předání bitového pole z Pythonu do nativní funkce

Upravený (či možná lépe řečeno opravený) kód v Pythonu bude vypadat následovně:

import sys
from ctypes import (
    CDLL,
    c_int,
    c_uint,
    Structure,
    pointer,
    POINTER,
)
 
 
class MyStruct(Structure):
    _fields_ = [
        ("a", c_uint, 5),
        ("b", c_uint, 6),
        ("c", c_uint, 7),
    ]
 
 
def main():
    # try to load dynamically linked library
    bitfield = CDLL("./bitfield.so")
 
    my_struct = MyStruct(1, 2, 3)
 
    # pass my value
    print("Pass struct by value:")
    bitfield.test_pass_by_value(my_struct)
 
    print()
 
    # pass my reference
    print("Pass struct by reference:")
    bitfield.test_pass_by_reference(pointer(my_struct))
 
 
if __name__ == "__main__":
    main()
 
 
# finito

Nyní po spuštění dostaneme korektní hodnoty – obě části aplikace si tedy dobře rozumí:

Pass struct by value:
a=1
b=2
c=3
 
Pass struct by reference:
a=1
b=2
c=3

17. Zarovnání prvků ve strukturách

V programovacím jazyku C jsou definována pravidla určující způsob zarovnání prvků ve strukturách (alignment). Tato pravidla mohou být relativně komplikovaná a obecně řečeno je nutné je znát zejména ve chvíli, kdy jsou datové struktury předávány mezi různými programovacími jazyky. Ovšem při použití knihovny ctypes jsme (většinou) této práce ušetřeni, protože ctypes používá stejná pravidla, jako překladač jazyka C. Ovšem v případě potřeby je možné i zarovnání řídit (jak na straně C, tak i Pythonu), což je relativně komplikované téma (navíc závislé na použité architektuře), kterému se budeme podrobněji věnovat v závěrečném článku.

Poznámka: v naprosté většině případů bude výchozí chování ctypes korektní.

18. Repositář s demonstračními příklady

V předminulém, minulém i dnešním článku popsané demonstrační příklady naleznete na GitHubu:

# Příklad Stručný popis Adresa
  1 Vyplnění rastrových obrázků vzorkem přímo z Pythonu  
1 show.py Vyplnění rastrových obrázků vzorkem přímo z Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/show.py
       
  2 Zavolání nativní funkce pro vyplnění obrázku vzorkem  
1 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample1/Makefile
2 renderer.c https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample1/renderer.c
3 show.py zobrazení dvojice testovacích obrázků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample1/show.py
       
  3 Vyplnění rastrového obrázku s využitím barvové palety  
5 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample2/Makefile
5 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample2/palette_mandmap.py
6 renderer.c vyplnění rastrového obrázku s využitím barvové palety https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample2/renderer.c
7 show.py zobrazení testovacího obrázku s paletou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample2/show.py
       
  4 Výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v jazyku C  
8 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample3/Makefile
9 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample3/palette_mandmap.py
10 renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample3/renderer.c
11 show.py realizace výpočtu a zobrazení Mandelbrotovy a Juliovy množiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample3/show.py
       
  5 Interaktivní změna tvaru Juliovy množiny  
12 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample4/Makefile
13 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample4/palette_mandmap.py
14 renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample4/renderer.c
15 show.py interaktivní změna hodnoty C při výpočtu Juliovy množiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample4/show.py
       
  6 Využití jednoho (sdíleného) bufferu pro oba obrázky  
16 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample5/Makefile
17 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample5/palette_mandmap.py
18 renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample5/renderer.c
19 show.py využití jednoho (sdíleného) bufferu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample5/show.py
       
  7 Využití dvojice bufferů, jeden buffer pro každý obrázek  
20 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample6/Makefile
21 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample6/palette_mandmap.py
22 renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample6/renderer.c
23 show.py využití dvojice rozličných bufferů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample6/show.py
       
  8 Přístup k pixelům obrázku po 32bitových slovech  
24 Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample7/Makefile
25 palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample7/palette_mandmap.py
26 renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample7/renderer.c
27 show.py využití dvojice rozličných bufferů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample7/show.py
       
28 example8/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample8/Makefile
29 example8/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample8/palette_mandmap.py
30 example8/renderer.c výpočet Mandelbrotovy a Juliovy množiny implementovaný v C https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample8/renderer.c
31 example8/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample8/show.py
       
28 example9/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample9/Makefile
29 example9/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample9/palette_mandmap.py
30 example9/renderer.c úprava předchozího příkladu: předání maximálního počtu iterací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample9/renderer.c
31 example9/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xample9/show.py
       
28 exampleA/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleA/Makefile
29 exampleA/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleA/palette_mandmap.py
30 exampleA/renderer.c úprava předchozího příkladu: předání velikosti obrázku formou struktury https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleA/renderer.c
31 exampleA/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleA/show.py
       
28 exampleB/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleB/Makefile
29 exampleB/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleB/palette_mandmap.py
30 exampleB/renderer.c úprava předchozího příkladu: předání velikosti obrázku formou ukazatele na strukturu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleB/renderer.c
31 exampleB/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleB/show.py
       
28 exampleC/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleC/Makefile
29 exampleC/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleC/palette_mandmap.py
30 exampleC/renderer.c úprava předchozího příkladu: předání parametrů pro výpočet formou ukazatele na strukturu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleC/renderer.c
31 exampleC/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleC/show.py
       
32 exampleD/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleD/Makefile
33 exampleD/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleD/palette_mandmap.py
34 exampleD/renderer.c pokus o uvolnění paměti s předanými strukturami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleD/renderer.c
35 exampleD/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleD/show.py
       
36 exampleE/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleE/Makefile
37 exampleE/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleE/palette_mandmap.py
38 exampleE/renderer.c pokus o uvolnění paměti s předanou bitmapou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleE/renderer.c
39 exampleE/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleE/show.py
       
40 exampleF/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleF/Makefile
41 exampleF/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleF/palette_mandmap.py
42 exampleF/renderer.c realizace chování double-free https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleF/renderer.c
43 exampleF/renderer.h hlavičkový soubor s definicemi datových struktur https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleF/renderer.h
44 exampleF/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleF/show.py
       
45 exampleG/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleG/Makefile
46 exampleG/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleG/palette_mandmap.py
47 exampleG/renderer.c korektní implementace výpočtu fraktálů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleG/renderer.c
48 exampleG/renderer.h hlavičkový soubor s definicemi datových struktur https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleG/renderer.h
49 exampleG/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleG/show.py
       
50 exampleH/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleH/Makefile
51 exampleH/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleH/palette_mandmap.py
52 exampleH/renderer.c nativní funkce akceptující ukazatel na strukturu typu image_t https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleH/renderer.c
53 exampleH/renderer.h hlavičkový soubor s definicemi datových struktur https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleH/renderer.h
54 exampleH/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleH/show.py
       
55 exampleI/Makefile Makefile pro překlad kódu renderer.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleI/Makefile
56 exampleI/palette_mandmap.py definice barvové palety s 256 barvami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleI/palette_mandmap.py
57 exampleI/renderer.c nativní funkce akceptující ukazatel na strukturu typu image_t https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleI/renderer.c
58 exampleI/renderer.h hlavičkový soubor s definicemi datových struktur https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleI/renderer.h
59 exampleI/show.py volání funkcí render_mandelbrot a render_julia s předáním všech potřebných parametrů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/e­xampleI/show.py
       
60 bitfield1/Makefile Makefile pro překlad kódu bitfield.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field1/Makefile
61 bitfield1/bitfield.c funkce akceptující strukturu a ukazatel na strukturu bez bitových polí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field1/bitfield.c
62 bitfield1/test.py volání nativních funkcí s předáním struktury z Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field1/test.py
       
63 bitfield2/Makefile Makefile pro překlad kódu bitfield.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field2/Makefile
64 bitfield2/bitfield.c funkce akceptující strukturu a ukazatel na strukturu s bitovými poli https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field2/bitfield.c
65 bitfield2/test.py volání nativních funkcí s předáním struktury z Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field2/test.py
       
66 bitfield3/Makefile Makefile pro překlad kódu bitfield.c do dynamicky sdílené knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field3/Makefile
67 bitfield3/bitfield.c funkce akceptující strukturu a ukazatel na strukturu s bitovými poli https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field3/bitfield.c
68 bitfield3/test.py volání nativních funkcí s předáním struktury z Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ctypes/bit­field3/test.py

Navíc si pro úplnost uveďme demonstrační příklady použité v článcích o knihovně cffi. I v těchto článcích jsme se totiž o ctypes zmiňovali:

# Příklad Stručný popis Adresa
1 adder/adder.c funkce psaná v C, která sečte své dva celočíselné parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/adder.c
2 adder/call_via_cffi1.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s korektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_cffi1.py
3 adder/call_via_cffi2.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s nekorektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_cffi2.py
4 adder/call_via_cffi3.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s nekorektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_cffi3.py
5 adder/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění všech tří předchozích Pythonovských skriptů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_cffi.sh
6 adder/call_via_ctypes1.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s korektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_ctypes1.py
7 adder/call_via_ctypes2.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s nekorektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_ctypes2.py
8 adder/call_via_ctypes3.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s nekorektními parametry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_ctypes3.py
9 adder/call_via_ctypes.sh nastavení cest a spuštění všech tří předchozích Pythonovských skriptů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ca­ll_via_ctypes.sh
10 adder/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/ma­ke_library.sh
11 adder/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/adder/clean.sh
       
12 greeter/greeter.c funkce psaná v C, která na standardní výstup vytiskne řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/greeter.c
13 greeter/call_via_cffi1.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s nekorektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_cffi1.py
14 greeter/call_via_cffi2.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s korektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_cffi2.py
15 greeter/call_via_cffi3.py zavolání céčkovské funkce přes cffi s korektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_cffi3.py
16 greeter/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění všech tří předchozích Pythonovských skriptů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_cffi.sh
17 greeter/call_via_ctypes1.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s nekorektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_ctypes1.py
18 greeter/call_via_ctypes2.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s korektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_ctypes2.py
19 greeter/call_via_ctypes3.py zavolání céčkovské funkce přes ctypes s korektním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_ctypes3.py
20 greeter/call_via_ctypes.sh nastavení cest a spuštění všech tří předchozích Pythonovských skriptů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/call_via_ctypes.sh
21 greeter/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter/make_library.sh
22 greeter/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/greeter/clean.sh
       
23 swapper/swapper.c céčkovská funkce prohazující obsah svých dvou parametrů předávaných referencí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swap­per/swapper.c
24 swapper/call_via_cffi1.py zavolání céčkovské knihovny z jazyka Python (korektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swap­per/call_via_cffi1.py
25 swapper/call_via_cffi2.py zavolání céčkovské knihovny z jazyka Python (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swap­per/call_via_cffi2.py
26 swapper/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swap­per/call_via_cffi.sh
27 swapper/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swap­per/make_library.sh
28 swapper/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/swapper/clean.sh
       
29 filler/filler.c céčkovská funkce pro vyplnění části pole zadanou hodnotou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/filler/filler.c
30 filler/call_via_cffi.py zavolání céčkovské knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/filler/ca­ll_via_cffi.py
31 filler/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/filler/ca­ll_via_cffi.sh
32 filler/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/filler/ma­ke_library.sh
32 filler/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/filler/clean.sh
       
33 greeter_h/greeter.c funkce psaná v C, která na standardní výstup vytiskne řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/greeter.c
34 greeter_h/greeter.h prototyp (předběžná deklarace) funkce greeter https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/greeter.h
35 greeter_h/call_via_cffi4.py zavolání céčkovské knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/call_via_cffi4.py
36 greeter_h/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/call_via_cffi.sh
37 greeter_h/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/make_library.sh
38 greeter_h/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h/clean.sh
       
39 greeter_h2/greeter.c funkce psaná v C, která na standardní výstup vytiskne řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/greeter.c
40 greeter_h2/greeter.h prototyp (předběžná deklarace) funkce greeter obalená v testu na existenci symbolu/makra https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/greeter.h
41 greeter_h2/call_via_cffi5.py zavolání céčkovské knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/call_via_cffi5.py
42 greeter_h2/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/call_via_cffi.sh
43 greeter_h2/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/make_library.sh
44 greeter_h2/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h2/clean.sh
       
45 greeter_h3/greeter.c funkce psaná v C, která na standardní výstup vytiskne řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/greeter.c
46 greeter_h3/greeter.h test na existenci symbolu/makra, pokud makro neexistuje, provede se vložení dalšího souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/greeter.h
47 greeter_h3/_greeter.h prototyp (předběžná deklarace) funkce greeter bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/_greeter.h
48 greeter_h3/call_via_cffi5.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/call_via_cffi5.py
49 greeter_h3/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/call_via_cffi.sh
50 greeter_h3/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/make_library.sh
51 greeter_h3/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_h3/clean.sh
       
52 greeter_build/greeter.c funkce psaná v C, která na standardní výstup vytiskne řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_build/greeter.c
53 greeter_build/greeter.h prototyp (předběžná deklarace) funkce greeter bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_build/greeter.h
54 greeter_build/call_via_cffi7.py skript pro překlad céčkovské funkce, vytvoření dynamicky linkované knihovny a zavolání funkce z této knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_build/call_via_cffi7­.py
55 greeter_build/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/gre­eter_build/clean.sh
       
56 vector_printer/vector_printer.c funkce psaná v C, která akceptuje jako svůj parametr strukturu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/vector_printer­.c
57 vector_printer/vector_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_vector bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/vector_printer­.h
58 vector_printer/call_via_cffi.sh zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/call_via_cffi­.sh
59 vector_printer/call_via_cffi.py nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/call_via_cffi­.py
60 vector_printer/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/make_library.sh
61 vector_printer/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer/clean.sh
       
62 vector_printer2/vector_printer.c funkce psaná v C, která akceptuje jako svůj parametr ukazatel na strukturu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/vector_printer­.c
63 vector_printer2/vector_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_vector bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/vector_printer­.h
64 vector_printer2/call_via_cffi.sh zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/call_via_cffi­.sh
65 vector_printer2/call_via_cffi.py nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/call_via_cffi­.py
66 vector_printer2/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/make_library­.sh
67 vector_printer2/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/vec­tor_printer2/clean.sh
       
68 array_printer1/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/array_printer.c
69 array_printer1/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/array_printer.h
70 array_printer1/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/call_via_cffi.sh
71 array_printer1/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/call_via_cffi.py
72 array_printer1/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/make_library.sh
73 array_printer1/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer1/clean.sh
       
74 array_printer2/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/array_printer.c
75 array_printer2/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/array_printer.h
76 array_printer2/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/call_via_cffi.sh
77 array_printer2/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/call_via_cffi.py
78 array_printer2/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/make_library.sh
79 array_printer2/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer2/clean.sh
       
80 array_printer3/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/array_printer.c
81 array_printer3/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/array_printer.h
82 array_printer3/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/call_via_cffi.sh
83 array_printer3/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/call_via_cffi.py
84 array_printer3/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/make_library.sh
85 array_printer3/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer3/clean.sh
       
86 array_printer4/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/array_printer.c
87 array_printer4/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/array_printer.h
88 array_printer4/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/call_via_cffi.sh
89 array_printer4/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/call_via_cffi.py
90 array_printer4/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/make_library.sh
91 array_printer4/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer4/clean.sh
       
92 array_printer5/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje pole s prvky typu vector_t https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/array_printer.c
93 array_printer5/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/array_printer.h
94 array_printer5/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/call_via_cffi.sh
95 array_printer5/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/call_via_cffi.py
96 array_printer5/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/make_library.sh
97 array_printer5/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer5/clean.sh
       
92 array_printer6/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje dvourozměrné pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/array_printer.c
93 array_printer6/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/array_printer.h
94 array_printer6/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/call_via_cffi.sh
95 array_printer6/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/call_via_cffi.py
96 array_printer6/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/make_library.sh
97 array_printer6/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer6/clean.sh
       
98 array_printer7/array_printer.c funkce naprogramovaná v C, která akceptuje dvourozměrné pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/array_printer.c
99 array_printer7/array_printer.h prototyp (předběžná deklarace) funkce print_array bez dalších informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/array_printer.h
100 array_printer7/call_via_cffi.py zavolání céčkovské funkce z knihovny z jazyka Python https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/call_via_cffi.sh
101 array_printer7/call_via_cffi.sh nastavení cest a spuštění Pythonovského skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/call_via_cffi.py
102 array_printer7/make_library.sh skript pro překlad céčkovské funkce a vytvoření dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/make_library.sh
103 array_printer7/clean.sh skript pro smazání objektového souboru i dynamicky linkované knihovny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cffi/arra­y_printer7/clean.sh

19. Odkazy na Internetu

  1. ctypes – A foreign function library for Python
    https://docs.python.org/3/li­brary/ctypes.html
  2. Pygame: display
    https://www.pygame.org/doc­s/ref/display.html
  3. Pygame: event
    https://www.pygame.org/doc­s/ref/event.html
  4. Pygame: image
    https://www.pygame.org/doc­s/ref/image.html
  5. Pygame: clock
    https://www.pygame.org/doc­s/ref/time.html#pygame.ti­me.Clock
  6. Fraktály v počítačové grafice XII
    https://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-xii/
  7. Fraktály v počítačové grafice XIII
    https://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-xiii/
  8. Fraktály v počítačové grafice XIV
    https://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-xiv/
  9. CFFI documentation
    https://cffi.readthedocs.i­o/en/latest/
  10. cffi 1.15.1 na PyPi
    https://pypi.org/project/cffi/
  11. Python Bindings: Calling C or C++ From Python
    https://realpython.com/python-bindings-overview/
  12. Interfacing with C/C++ Libraries
    https://docs.python-guide.org/scenarios/clibs/
  13. Cython, pybind11, cffi – which tool should you choose?
    http://blog.behnel.de/posts/cython-pybind11-cffi-which-tool-to-choose.html
  14. Python FFI with ctypes and cffi
    https://eli.thegreenplace­.net/2013/03/09/python-ffi-with-ctypes-and-cffi
  15. Propojení Go s Pythonem s využitím cgo a ctypes
    https://www.root.cz/clanky/propojeni-go-s-pythonem-s-vyuzitim-cgo-a-ctypes/
  16. Propojení Go s Pythonem s využitím cgo a ctypes (2. část)
    https://www.root.cz/clanky/propojeni-go-s-pythonem-s-vyuzitim-cgo-a-ctypes-2-cast/
  17. Programovací jazyk Rust: použití FFI pro volání funkcí z nativních knihoven
    https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-pouziti-ffi-pro-volani-funkci-z-nativnich-knihoven/
  18. Programovací jazyk Rust: použití FFI při předávání struktur
    https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-pouziti-ffi-pri-predavani-struktur/
  19. Programovací jazyk Rust: použití FFI pro volání funkcí z nativních knihoven (2. část)
    https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-pouziti-ffi-pro-volani-funkci-z-nativnich-knihoven-2-cast/
  20. Dynamic-link library
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic-link_library
  21. Úvod do jazyka C: Deklarace funkcí
    https://www.fi.muni.cz/us­r/jkucera/pb071/sl5.htm
  22. Using standard library headers with CFFI
    https://stackoverflow.com/qu­estions/57481873/using-standard-library-headers-with-cffi
  23. Preparing and Distributing modules
    https://cffi.readthedocs.i­o/en/latest/cdef.html
  24. C Arrays
    https://www.programiz.com/c-programming/c-arrays
  25. C Arrays
    https://www.w3schools.com/c/c_a­rrays.php
  26. Array of Structures in C
    https://overiq.com/c-programming-101/array-of-structures-in-c/#google_vignette
  27. C Structures (structs)
    https://www.w3schools.com/c/c_struc­ts.php
  28. C Structs and pointers
    https://www.programiz.com/c-programming/c-structures-pointers
  29. Bit Fields in C
    https://www.geeksforgeeks.org/c/bit-fields-c/
  30. C Alignment Cheatsheet
    https://github.com/Q1CHENL/c-alignment-cheatsheet
  31. GNU C Language Manual
    https://www.gnu.org/software/c-intro-and-ref/manual/html_node/index.html
  32. C Intro: 15 Structures
    https://www.gnu.org/software/c-intro-and-ref/manual/html_node/Structures.html
  33. C Intro: 15.7 Bit Fields
    https://www.gnu.org/software/c-intro-and-ref/manual/html_node/Bit-Fields.html
