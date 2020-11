První miniaplikace vytvořené v nástroji Pygame Zero: vstupní zařízení a animace

Obsah

V předchozí části miniseriálu, v němž se zabýváme popisem možností nástroje Pygame Zero určeného pro výuku programování formou tvorby her a multimediálních aplikací, jsme se zmínili o základních třídách, které jsou v Pygame Zero deklarovány a které se používají při tvorbě aplikací (tyto třídy resp. jejich balíčky není zapotřebí importovat – to je provedeno při inicializaci jednotlivých subsystémů Pygame Zero zcela automaticky). Taktéž jsme si řekli, že po inicializaci aplikace jsou opět zcela automaticky k dispozici některé instance těchto tříd. Týká se to především objektu screen představujícího (jediné) okno aplikace a dále o objekty používané při práci s rastrovými obrázky (pozadí aplikace, sprity atd.) a fonty – tyto takzvané zdroje (resource) jsou totiž automaticky hledány v adresářích „images“ popř. „fonts“. Podobně se bude pracovat, jak ostatně uvidíme dále, i se soubory s uloženými zvuky popř. s hudbou. Pro krátké připomenutí si ještě jednou ukažme tabulku, v níž jsou vypsány třídy a jejich instance (tedy objekty) využívané v aplikacích založených na projektu Pygame Zero:

# Třída Instance Stručný popis 1 Screen screen obrazovka, přesněji řečeno okno, do kterého se vykresluje scéna hry/aplikace 2 Actor reprezentuje takzvaný sprite 3 Surface screen.surface vlastní plocha okna, do kterého se kreslí (odvozeno z Pygame) 4 SurfacePainter screen.draw pomocný objekt obsahující metody pro kreslení základní 2D entit 5 Rect, NoIntersect, ZRect osově orientovaný obdélník používaný na více místech 6 ImageLoader images všechny obrázky uložené v podadresáři „images“ 7 Sound třída umožňující přehrávání zvuků 8 SoundLoader sounds všechny nalezené zvukové soubory ve formátech WAV a .ogg (bude popsáno příště) 9 _MusicLoader třída umožňující načítání hudby 10 Music music všechny soubory s hudbou nalezené v podadresáři „music“ 11 Clock clock objekt umožňující plánování (načasování) provedení nějaké úlohy 12 Animation třída podporující postupnou změnu stavu prakticky libovolného objektu Pygame Zero 13 Keyboard keyboard atributy pro všechny klávesy nastavené na True či False podle stavu stisknutí 14 FontLoader načítání fontů uložených v podadresáři „fonts“

2. Práce se vstupními zařízeními a animace

Dnes se zaměříme na dvě oblasti používané prakticky ve všech multimediálních aplikacích, resp. přesněji řečeno v interaktivních aplikacích. První z těchto oblastí je práce se vstupními zařízeními, což v praxi znamená práci s klávesnicí a myší, i když na tomto místě je dobré poznamenat, že knihovna Pygame, nad níž je Pygame Zero postavena, podporuje i další vstupní zařízení – různé herní ovladače atd. Zapomenout nesmíme ani na tvorbu animací, protože ty tvoří nedílnou součást prakticky všech multimediálních aplikací i her (ostatně i samotný pohyb hráče popř. NPC v herním světě je mnohdy i poměrně složitě animován). Začneme popisem práce se vstupními zařízeními. Použijeme přitom kostru jednoduché aplikace, kterou budeme postupně rozšiřovat o další funkcionalitu. Tato aplikace bude zpočátku značně triviální – pouze se v ní zobrazí okno s pozadím vyplněným zadanou barvou a v tomto okně je navíc umístěn sprite, což je rastrový obrázek (s některými pixely průhlednými či poloprůhlednými), kterým je možné manipulovat – měnit jeho polohu atd.

Obrázek 1: Funkcionalita kostry demonstračního příkladu – sprite vykreslený přesně uprostřed obrazovky (resp. přesněji řečeno okna aplikace).

3. Kostra demonstračních příkladů – zobrazení spritu

Připomeňme si základní informace o spritech, které jsme si řekli již v úvodním článku: jedná se o grafické objekty představované rastrovými obrázky, kterými je možné po obrazovce pohybovat a v nejnovější verzi nástroje Pygame Zero dokonce i otáčet. Relativně snadno je možné implementovat i takzvanou detekci kolizí (collision detection) mezi jednotlivými sprity popř. mezi spritem a nepohyblivými objekty umístěnými na obrazovce. Termín „sprite“ pochází z doby osmibitových herních konzolí i osmibitových domácích mikropočítačů, které mnohdy obsahovaly specializovaný hardware určený jak pro zobrazení pohyblivých spritů (nezávislých na takzvaném herním poli – playground), tak i pro detekci kolizí mezi sprity popř. mezi spritem a barvami (resp. přesněji řečeno obarvenými pixely) v herním poli. Ovšem samotný termín „sprite“ může být v dnešní době trošku matoucí (zejména bez znalosti historie herní grafiky), takže se v nástroji Pygame Zero namísto toho používá název „actor“. A stejně je pojmenována i třída s definicí chování spritů.

Obrázek 2: Osm čtyřbarevných spritů zobrazených v režimu multi-color čipem VIC-II na počítači Commodore C64.

Kostra demonstračního příkladu, který budeme v rámci dalších kapitol postupně rozšiřovat, vypadá následovně:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw()

Všechny části tohoto demonstračního příkladu již známe, takže jen ve stručnosti:

Konstanty pojmenované WIDTH a HEIGHT jsou nástrojem Pygame Zero zpracovány a na jejich základě je vytvořeno okno aplikace se zadanými rozměry (specifikovanými v pixelech). Z tohoto důvodu je nutné použít přesně takto pojmenované konstanty. Vykreslení obsahu okna je řízeno z funkce nazvanédraw, která je (resp. jejíž jméno je) taktéž rozpoznáno a použito nástrojem Pygame Zero. Ovšem snadno poznáme, že tato funkce není volána opakovaně (postačuje do funkce přidat například jednoduché logování atd.), pouze ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné pro překreslení scény. Obrazovka je vyplněna specifikovanou barvou. Tuto barvu je možné zadat buď pomocí jejího jména nebo jako trojici hodnot představujících barvové složky RGB (Red, Green, Blue). Jména podporovaných barev naleznete v samostatné kapitole, popř. na adrese https://pygame-zero.readthedocs.io/en/la­test/colors_ref.html. Instance třídy Actor představuje sprite, který lze vykreslit na libovolné místo na obrazovce. Implicitně je bod 0, 0 spritu vztažen k jeho středu, takže pozicování spritu přesně do středu obrazovky je snadné (resp. přesněji řečeno může být střed posunut o jeden pixel v případě, kdy jeden z odpovídajících rozměrů je lichý a druhý sudý). Rastrový obrázek, který určuje způsob zobrazení spritu, je načten ze souboru uloženého v podadresáři „images“. Tento obrázek může obsahovat (a v našem případě skutečně i obsahuje) průhledné a poloprůhledné pixely, což je ostatně jedna z typických vlastností spritů – nemusí po vykreslení tvořit čtverec či obdélník – podporovaná již od poloviny sedmdesátých let minulého století.

Poznámka: v nástroji Pygame Zero vidíme relativně minimalistický přístup k tvorbě grafiky. Můžeme totiž vymazat obrazovku, zobrazit na její ploše rastrové obrázky, popř. použít objekt screen.draw se základními 2D entitami typu úsečka, obdélník, kružnice či text. Teoreticky je ještě možné přímo měnit barvu jednotlivých pixelů. A to je vlastně vše – žádné pokročilejší vykreslovací rutiny a operace nejsou k dispozici. Mohlo by se to zdát málo, ovšem v praxi lze i na těchto základech vystavět i aplikace se sofistikovanou grafikou (i když mnohdy je vykreslování pomalé, protože jedinou akcelerovanou operací je v tomto případě pouze vykreslení spritů).

Obrázek 3: Kdysi byly možnosti grafiky a dostupných příkazů ještě menší. Zde můžeme vidět monochromatický grafický režim známý pod označením GRAPHICS 8 podle příkazu, kterým se nastavoval v Atari Basicu. V tomto režimu bylo možné na jednom obrazovém řádku zobrazit 320 pixelů, u nichž se, podobně jako ve standardním textovém režimu, rozlišovala pouze intenzita barvy – barevný odstín byl pro pozadí i popředí totožný. Ve spodní části obrazovky se nachází čtyři volitelné textové řádky, ve kterých jsou vypsány příkazy pro zobrazení úsečky. Repertoár grafických příkazů byl minimální: výběr barvy kreslení příkazem COLOR, vykreslení bodu příkazem PLOT a nakreslení úsečky příkazem DRAWTO.

4. Konstanty se jmény stisknutých kláves popř. použitých modifikátorů

Konstanty reprezentující jména stisknutých (či naopak puštěných) kláves jsou uloženy ve formě atributů objektu keys. Jména těchto konstant v naprosté většině případů odpovídají stejně pojmenovaným klávesám. Prefix K_ odpovídá klávesám umístěným v numerickém bloku:

Konstanta Konstanta Konstanta Konstanta BACKSPACE TAB CLEAR RETURN PAUSE ESCAPE SPACE EXCLAIM QUOTEDBL HASH DOLLAR AMPERSAND QUOTE LEFTPAREN RIGHTPAREN ASTERISK PLUS COMMA MINUS PERIOD SLASH K 0 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 COLON SEMICOLON LESS EQUALS GREATER QUESTION AT LEFTBRACKET BACKSLASH RIGHTBRACKET CARET UNDERSCORE BACKQUOTE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DELETE KP0 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 KP_PERIOD KP_DIVIDE KP_MULTIPLY KP_MINUS KP_PLUS KP_ENTER KP_EQUALS UP DOWN RIGHT LEFT INSERT HOME END PAGEUP PAGEDOWN F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 NUMLOCK CAPSLOCK SCROLLOCK RSHIFT LSHIFT RCTRL LCTRL RALT LALT RMETA LMETA LSUPER RSUPER MODE HELP PRINT SYSREQ BREAK MENU POWER EURO LAST

Klávesy lze stisknout (pustit) společně s nějakým modifikátorem či modifikátory. Hodnoty modifikátorů jsou uloženy jako atributy objektu keymods:

Jméno konstanty LSHIFT RSHIFT SHIFT LCTRL RCTRL CTRL LALT RALT ALT LMETA RMETA META NUM CAPS MODE

Poznámka: můžeme zde vidět jména kláves, které se na klasické PC klávesnici nenachází. To je v pořádku, protože Pygame Zero je, podobně jako samotná Pygame, multiplatformní knihovnou.

5. Tisk kódu stisknuté klávesy a modifikátoru(ů)

Po stisku klávesy se zavolá handler deklarovaný funkcí nazvanou on_key_down; naopak při puštění/uvolnění klávesy se zavolá handler on_key_up. Handleru on_key_down se předává kód klávesy, bitové pole s modifikátory a taktéž Unicode znak, který odpovídá stisknuté kombinaci (klávesa „A“ vrátí „a“ zatímco „Shift+A“ vrátí „A“). V další úpravě demonstračního příkladu zobrazíme po stisku jakékoli klávesy její kód, modifikátory (Shift atd.) a taktéž Unicode znak, který odpovídá stisknuté klávese (jen pokud to má význam – ne všechny klávesy reprezentují reálné znaky):

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): print(key, mod, unicode)

6. Ukončení aplikace zvolenou klávesou

Nyní se pokusme náš prozatím velmi primitivní demonstrační příklad upravit, a to takovým způsobem, aby bylo možné aplikaci ukončit klávesou Esc. Prozatím je totiž nutné okno aplikace explicitně zavřít s využitím prostředků správce oken (popř. použít utilitu kill, xkill apod.). Demonstrační příklad je nutné nepatrně rozšířit, a to konkrétně o naprogramovanou reakci na událost typu „stisk klávesy“ představovanou handlerem on_key_down. Ve funkci s naprogramovanou reakcí na tuto událost pouze otestujeme, jaká klávesa byla stisknuta. A pokud se bude skutečně jednat o klávesu Esc, dojde k ukončení celé aplikace funkcí exit (což je ovšem odlišná funkce než sys.exit):

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit()

Poznámka: funkce exit korektně uvolní všechny prostředky, zavře okno a teprve poté aplikaci ukončí.

7. Posun spritu s využitím kurzorových šipek

Další modifikace našeho postupně upravovaného demonstračního příkladu bude spočívat v tom, že umožníme pohyb spritu na obrazovce s využitím kurzorových kláves. Využijeme zde tedy dvě vlastnosti nástroje Pygame Zero: možnost měnit pozici spritu na obrazovce změnou jeho souřadnic a reakci na stisk kláves, konkrétně kurzorových šipek. Pokusme se tedy o vytvoření první varianty příkladu:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit() if key == keys.UP: sprite.top -= 1 if key == keys.DOWN: sprite.top += 1 if key == keys.LEFT: sprite.left -= 1 if key == keys.RIGHT: sprite.left += 1

Pokud se nyní po spuštění příkladu příkazem pgzrun pokusíte o stisk kurzorových kláves, uvidíte, že každý stisk klávesy odpovídá jedinému posunu spritu o pixel doleva, doprava, nahoru či dolů. Teprve po puštění/uvolnění klávesy a jejím opětovném stisku se sprint posune o další pixel. To pravděpodobně není očekávané chování, takže budeme muset náš příklad ještě upravit.

8. Posun spritu ve funkci update

Pro plynulý pohyb spritu můžeme použít ještě jeden přístup – samotný posun bude realizován ve funkci update, která je (pokud pochopitelně existuje) automaticky volaná pravidelně každou šedesátinu sekundy. Pokud tedy v této funkci posuneme sprite o jeden pixel (libovolným směrem), bude jeho rychlost rovna šedesáti pixelům za sekundu. Musíme si tedy zapamatovat směr pohybu spritu, například v dvojici globálních proměnných:

dx = 0 dy = 0

Tyto proměnné použijeme ve funkci update:

def update(): sprite.left += dx sprite.top += dy

A modifikovat je budeme při detekci stisku klávesy, konkrétně některé kurzorové šipky. V tomto kódu přímo nastavujeme hodnoty globálních proměnných, takže musíme provést jejich deklaraci v sekci global (jinak by se vytvořily lokální proměnné dx resp. dy):

def on_key_down(key, mod, unicode): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key == keys.UP: dy = -1 if key == keys.DOWN: dy = 1 if key == keys.LEFT: dx = -1 if key == keys.RIGHT: dx = 1

Poznámka: alternativně je možné vytvořit slovník, jehož klíčem budou kódy kláves a hodnotami posuny spritu v horizontálním a vertikálním směru:

directions = { keys.UP: (0, -1), keys.DOWN: (0, 1), keys.LEFT: (-1, 0), keys.RIGHT: (1, 0), } def on_key_down(key, mod, unicode): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key in directions: dx, dy = directions[key]

9. Úplný zdrojový kód upraveného příkladu

Upravený zdrojový kód demonstračního příkladu má délku pouze 33 programových řádků (včetně řádků prázdných):

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) dx = 0 dy = 0 def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def update(): sprite.left += dx sprite.top += dy def on_key_down(key, mod, unicode): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key == keys.UP: dy = -1 if key == keys.DOWN: dy = 1 if key == keys.LEFT: dx = -1 if key == keys.RIGHT: dx = 1

10. Korektní reakce na stisk i puštění (uvolnění) klávesy

V případě, že předchozí variantu demonstračního příkladu spustíte, zjistíte, že je možné pomocí kurzorových šipek začít s plynulým přesunem spritu do libovolného z osmi základních směrů (nahoru, dolů, doleva, doprava a šikmo kombinací dvou na sebe kolmých směrů). Jediný problém spočívá v tom, že se posun spritu nezastaví, protože žádným způsobem – alespoň prozatím – nezjišťujeme, kdy jsou klávesy puštěny (uvolněny). Tento nedostatek můžeme snadno napravit, například tak, že pokud je puštěna alespoň jedna kurzorová klávesa, pohyb spritu se zastaví. Tento kód je nutné zapsat do handleru on_key_up:

def on_key_up(key, mod): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key in (keys.UP, keys.DOWN, keys.LEFT, keys.RIGHT): dx = 0 dy = 0

Alternativně je možné reagovat na každou kurzorovou šipku zvlášť, což umožňuje měnit směr ze šikmého na vodorovný nebo svislý (změna kombinace kláves):

def on_key_up(key, mod): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key == keys.UP or key == keys.DOWN: dy = 0 if key == keys.LEFT or key == keys.RIGHT: dx = 0

11. Úplný zdrojový kód upraveného příkladu

Ukažme si nyní úplný zdrojový kód našeho upraveného demonstračního příkladu. Stále se jedná o krátký kód o délce čtyřiceti dvou programových řádků, i když již provádí relativně složitou činnost:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) dx = 0 dy = 0 def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def update(): sprite.left += dx sprite.top += dy def on_key_down(key, mod, unicode): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key == keys.UP: dy = -1 if key == keys.DOWN: dy = 1 if key == keys.LEFT: dx = -1 if key == keys.RIGHT: dx = 1 def on_key_up(key, mod): global dx, dy if key == keys.ESCAPE: exit() if key in (keys.UP, keys.DOWN, keys.LEFT, keys.RIGHT): dx = 0 dy = 0

12. Posun spritu společně s kurzorem myši

Nyní již umíme dostatečným způsobem pracovat s klávesnicí, takže se podívejme na způsob práce s myší. K dispozici jsou tři typy handlerů, které jsou určeny pro reakci na pohyb myši popř. na stisk či uvolnění tlačítek myši:

on_mouse_down: stisk tlačítka myši on_mouse_up: uvolnění tlačítka myši on_mouse_move: posun kurzoru myši (se stiskem nebo bez stisku tlačítka)

Další demonstrační příklad bude ve skutečnosti kratší, než příklady předchozí. Upravíme ho totiž takovým způsobem, že sprite bude sledovat kurzor myši (pokud bude kurzor umístěn v ploše okna aplikace). Použijeme tedy poslední handler nazvaný on_mouse_move. Tomuto handleru se předává trojice parametrů – pozice myši (absolutní v rámci okna), relativní změna kurzoru a bitové pole s kódy stlačených tlačítek myši). Nás nyní bude zajímat pouze hodnota prvního parametru, což je dvojice souřadnic (x,y):

def on_mouse_move(pos, rel, buttons): sprite.pos = pos

Úplný zdrojový kód příkladu se zkrátí i proto, že nebudeme potřebovat dvojici pomocných globálních proměnných (a zmenšení globálního stavu je vždy dobrá cesta):

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit() def on_mouse_move(pos, rel, buttons): sprite.pos = pos

13. Posun spritu po stisku libovolného tlačítka myši

Zdrojový kód demonstračního příkladu můžeme upravit také tak, že se sprite přesune na novou pozici kurzoru po stisku (libovolného) tlačítka myši. Úprava je v tomto případě triviální – pouze přejmenujeme handler on_mouse_move na on_mouse_down a odstraníme parametr obsahující relativní změnu pozice kurzoru. Nový kód bude vypadat následovně:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit() def on_mouse_down(pos, button): sprite.pos = pos

Po spuštění příkladu můžeme kurzor myši přesunout na libovolné místo v okně aplikace a po stisku tlačítka se na toto místo přesune i sprite, a to takovým způsobem, že jeho střed bude ležet na levý horní roh šipky (což by měl být výchozí tvar kurzoru).

14. Základy tvorby animací v Pygame Zero

Pokud bychom v demonstračních příkladech namísto spritu ve tvaru zeměkoule požívali nějakého panáčka, byl by pohyb (nebo lépe řečeno přeskok na novou pozici) po stisku tlačítka myši neakceptovatelný. Lepší by bylo, aby se sprite/panáček na nové místo přesunul plynulým pohybem. K tomuto účelu je možné v knihovně Pygame Zero použít animace (alternativně je samozřejmě možné pohyb počítat explicitně vlastním programovým kódem). Animace jsou ve skutečnosti relativně jednoduše použitelné, neboť slouží k více či méně plynulé změně nějakých atributů zvoleného objektu – nemusí se tedy ve všech případech nutně jednat o animaci v grafickém slova smyslu. Samotná animace se vytvoří funkcí animate, které se předávají minimálně dva parametry:

Objekt, jehož atributy se mají v rámci animace měnit Atribut(y) a jejich konečné parametry po dokončení animace

Podívejme se nyní na jednoduchý (umělý) příklad, v němž budeme postupně měnit horizontální pozici spritu, který plynule přejede přes celou obrazovku. Animovaným objektem tedy bude sprite, atributem pak x, koncovou hodnotou 480, což je šířka obrazovky:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (0, 240) animation = animate(sprite, x=WIDTH) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit()

Animaci lze i zpomalit na pět sekund (implicitně je provedena v jedné sekundě):

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (0, 240) animation = animate(sprite, x=WIDTH, duration=5) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit()

15. Animovaný přesun spritu na pozici kurzoru myši

Příklad ze třinácté kapitoly lze velmi snadno upravit takovým způsobem, aby se sprite přesunul na novou pozici na obrazovce plynulým přímočarým pohybem. Povšimněte si, jak je používaní animací elegantní:

WIDTH = 480 HEIGHT = 480 BACKGROUND_COLOR = (0, 0x80, 0x80) sprite = Actor("sprite1.png") sprite.pos = (240, 240) def draw(): screen.fill(BACKGROUND_COLOR) sprite.draw() def on_key_down(key, mod, unicode): if key == keys.ESCAPE: exit() def on_mouse_down(pos, button): animate(sprite, pos=pos)

Poznámka: toto je pouze základní příklad využití animací. Složitější a praktičtější příklady si uvedeme příště.

16. Pojmenované barvy podporované nástrojem Pygame Zero

Nástroj Pygame Zero importuje jména barev přímo z knihovny Pygame, odkud je tyto údaje snadné získat. Jedná se o tyto barvy (seřazené podle jména):

Barva Barva Barva Barva Barva aliceblue antiquewhite antiquewhite1 antiquewhite2 antiquewhite3 antiquewhite4 aquamarine aquamarine1 aquamarine2 aquamarine3 aquamarine4 azure azure1 azure2 azure3 azure4 beige bisque bisque1 bisque2 bisque3 bisque4 black blanchedalmond blue blue1 blue2 blue3 blue4 blueviolet brown brown1 brown2 brown3 brown4 burlywood burlywood1 burlywood2 burlywood3 burlywood4 cadetblue cadetblue1 cadetblue2 cadetblue3 cadetblue4 chartreuse chartreuse1 chartreuse2 chartreuse3 chartreuse4 chocolate chocolate1 chocolate2 chocolate3 chocolate4 coral coral1 coral2 coral3 coral4 cornflowerblue cornsilk cornsilk1 cornsilk2 cornsilk3 cornsilk4 cyan cyan1 cyan2 cyan3 cyan4 darkblue darkcyan darkgoldenrod darkgoldenrod1 darkgoldenrod2 darkgoldenrod3 darkgoldenrod4 darkgray darkgreen darkgrey darkkhaki darkmagenta darkolivegreen darkolivegreen1 darkolivegreen2 darkolivegreen3 darkolivegreen4 darkorange darkorange1 darkorange2 darkorange3 darkorange4 darkorchid darkorchid1 darkorchid2 darkorchid3 darkorchid4 darkred darksalmon darkseagreen darkseagreen1 darkseagreen2 darkseagreen3 darkseagreen4 darkslateblue darkslategray darkslategray1 darkslategray2 darkslategray3 darkslategray4 darkslategrey darkturquoise darkviolet deeppink deeppink1 deeppink2 deeppink3 deeppink4 deepskyblue deepskyblue1 deepskyblue2 deepskyblue3 deepskyblue4 dimgray dimgrey dodgerblue dodgerblue1 dodgerblue2 dodgerblue3 dodgerblue4 firebrick firebrick1 firebrick2 firebrick3 firebrick4 floralwhite forestgreen gainsboro ghostwhite gold gold1 gold2 gold3 gold4 goldenrod goldenrod1 goldenrod2 goldenrod3 goldenrod4 gray gray0 gray1 gray10 gray100 gray11 gray12 gray13 gray14 gray15 gray16 gray17 gray18 gray19 gray2 gray20 gray21 gray22 gray23 gray24 gray25 gray26 gray27 gray28 gray29 gray3 gray30 gray31 gray32 gray33 gray34 gray35 gray36 gray37 gray38 gray39 gray4 gray40 gray41 gray42 gray43 gray44 gray45 gray46 gray47 gray48 gray49 gray5 gray50 gray51 gray52 gray53 gray54 gray55 gray56 gray57 gray58 gray59 gray6 gray60 gray61 gray62 gray63 gray64 gray65 gray66 gray67 gray68 gray69 gray7 gray70 gray71 gray72 gray73 gray74 gray75 gray76 gray77 gray78 gray79 gray8 gray80 gray81 gray82 gray83 gray84 gray85 gray86 gray87 gray88 gray89 gray9 gray90 gray91 gray92 gray93 gray94 gray95 gray96 gray97 gray98 gray99 green green1 green2 green3 green4 greenyellow grey grey0 grey1 grey10 grey100 grey11 grey12 grey13 grey14 grey15 grey16 grey17 grey18 grey19 grey2 grey20 grey21 grey22 grey23 grey24 grey25 grey26 grey27 grey28 grey29 grey3 grey30 grey31 grey32 grey33 grey34 grey35 grey36 grey37 grey38 grey39 grey4 grey40 grey41 grey42 grey43 grey44 grey45 grey46 grey47 grey48 grey49 grey5 grey50 grey51 grey52 grey53 grey54 grey55 grey56 grey57 grey58 grey59 grey6 grey60 grey61 grey62 grey63 grey64 grey65 grey66 grey67 grey68 grey69 grey7 grey70 grey71 grey72 grey73 grey74 grey75 grey76 grey77 grey78 grey79 grey8 grey80 grey81 grey82 grey83 grey84 grey85 grey86 grey87 grey88 grey89 grey9 grey90 grey91 grey92 grey93 grey94 grey95 grey96 grey97 grey98 grey99 honeydew honeydew1 honeydew2 honeydew3 honeydew4 hotpink hotpink1 hotpink2 hotpink3 hotpink4 indianred indianred1 indianred2 indianred3 indianred4 ivory ivory1 ivory2 ivory3 ivory4 khaki khaki1 khaki2 khaki3 khaki4 lavender lavenderblush lavenderblush1 lavenderblush2 lavenderblush3 lavenderblush4 lawngreen lemonchiffon lemonchiffon1 lemonchiffon2 lemonchiffon3 lemonchiffon4 lightblue lightblue1 lightblue2 lightblue3 lightblue4 lightcoral lightcyan lightcyan1 lightcyan2 lightcyan3 lightcyan4 lightgoldenrod lightgoldenrod1 lightgoldenrod2 lightgoldenrod3 lightgoldenrod4 lightgoldenrodyellow lightgray lightgreen lightgrey lightpink lightpink1 lightpink2 lightpink3 lightpink4 lightsalmon lightsalmon1 lightsalmon2 lightsalmon3 lightsalmon4 lightseagreen lightskyblue lightskyblue1 lightskyblue2 lightskyblue3 lightskyblue4 lightslateblue lightslategray lightslategrey lightsteelblue lightsteelblue1 lightsteelblue2 lightsteelblue3 lightsteelblue4 lightyellow lightyellow1 lightyellow2 lightyellow3 lightyellow4 limegreen linen magenta magenta1 magenta2 magenta3 magenta4 maroon maroon1 maroon2 maroon3 maroon4 mediumaquamarine mediumblue mediumorchid mediumorchid1 mediumorchid2 mediumorchid3 mediumorchid4 mediumpurple mediumpurple1 mediumpurple2 mediumpurple3 mediumpurple4 mediumseagreen mediumslateblue mediumspringgreen mediumturquoise mediumvioletred midnightblue mintcream mistyrose mistyrose1 mistyrose2 mistyrose3 mistyrose4 moccasin navajowhite navajowhite1 navajowhite2 navajowhite3 navajowhite4 navy navyblue oldlace olivedrab olivedrab1 olivedrab2 olivedrab3 olivedrab4 orange orange1 orange2 orange3 orange4 orangered orangered1 orangered2 orangered3 orangered4 orchid orchid1 orchid2 orchid3 orchid4 palegoldenrod palegreen palegreen1 palegreen2 palegreen3 palegreen4 paleturquoise paleturquoise1 paleturquoise2 paleturquoise3 paleturquoise4 palevioletred palevioletred1 palevioletred2 palevioletred3 palevioletred4 papayawhip peachpuff peachpuff1 peachpuff2 peachpuff3 peachpuff4 peru pink pink1 pink2 pink3 pink4 plum plum1 plum2 plum3 plum4 powderblue purple purple1 purple2 purple3 purple4 red red1 red2 red3 red4 rosybrown rosybrown1 rosybrown2 rosybrown3 rosybrown4 royalblue royalblue1 royalblue2 royalblue3 royalblue4 saddlebrown salmon salmon1 salmon2 salmon3 salmon4 sandybrown seagreen seagreen1 seagreen2 seagreen3 seagreen4 seashell seashell1 seashell2 seashell3 seashell4 sienna sienna1 sienna2 sienna3 sienna4 skyblue skyblue1 skyblue2 skyblue3 skyblue4 slateblue slateblue1 slateblue2 slateblue3 slateblue4 slategray slategray1 slategray2 slategray3 slategray4 slategrey snow snow1 snow2 snow3 snow4 springgreen springgreen1 springgreen2 springgreen3 springgreen4 steelblue steelblue1 steelblue2 steelblue3 steelblue4 tan tan1 tan2 tan3 tan4 thistle thistle1 thistle2 thistle3 thistle4 tomato tomato1 tomato2 tomato3 tomato4 turquoise turquoise1 turquoise2 turquoise3 turquoise4 violet violetred violetred1 violetred2 violetred3 violetred4 wheat wheat1 wheat2 wheat3 wheat4 white whitesmoke yellow yellow1 yellow2 yellow3 yellow4 yellowgreen

Poznámka: tento seznam byl získán a přepracován do formy HTML tabulky následujícím jednoduchým skriptem:

from pygame.colordict import THECOLORS for i, color in enumerate(sorted(THECOLORS)): if i % 5 == 0: print("<tr>", end="") print("<td>" + color + "</td>", end="") if i % 5 == 4: print("</tr>")

17. Zobrazení pojmenovaných barev podporovaných nástrojem Pygame Zero

V této kapitole si ukážeme zdrojový kód pomocného příkladu, po jehož spuštění se zobrazí vybrané pojmenované barvy, které jsou podporovány nástrojem Pygame Zero. Příklad je ve skutečnosti poměrně jednoduchý, protože pouze vykreslí vyplněný obdélník danou barvou a následně do plochy tohoto obdélníka zapíše číslo barvy. Vzhledem k tomu, že barva obdélníka může být jakákoli (a text by tedy nemusel být čitelný), využijeme možnost zobrazit text s obarveným okrajem. A pokud bude text například bílý a okraj černý, bude takový text (nebo alespoň jeho okraj) viditelný na jakémkoli pozadí.

Obrázek 4: Některé pojmenované barvy v Pygame Zero.

Jména podporovaných barev naleznete v tabulce získané následujícím způsobem (používáme v něm přímo knihovnu Pygame):

from pygame.colordict import THECOLORS for i, color in enumerate(sorted(THECOLORS)): print(i, color)

Zdrojový kód demonstračního příkladu, který tyto barvy (resp. jejich vybranou podskupinu) vykreslí, může vypadat takto:

from pygame.colordict import THECOLORS import random WIDTH = 480 HEIGHT = 480 colors = THECOLORS def draw(): screen.fill("gray") for j in range(3): x = 10 + j * 160 for j in range(12): y = 12 + j * 40 color_name, color_value = random.choice(list(colors.items())) rect = Rect((x, y-8), (140, 30)) screen.draw.filled_rect(rect, color_value) screen.draw.text(color_name, (x, y), owidth=1, fontsize=24, ocolor="white", color="black")

18. Relevantní funkce z knihovny Pygame

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na dokumentaci k funkcím knihovny Pygame, které jsou interně používány i projektem Pygame Zero. Tyto funkce jsou vidět v některých chybových hlášeních, protože i přes snahy autorů Pygame Zero není odstínění od knihovny Pygame úplné (což je možná jeden z největších současných nedostatků tohoto projektu):

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nástroj Pygame Zero byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující dvojici tabulek:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 00_intro.py prázdný, ovšem plně funkční projekt https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/00_intro.py 2 01_clear_screen.py vymazání obrazovky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/01_clear_screen.py 3 02_fill_in_screen.py vyplnění obrazovky určenou barvou specifikovanou trojicí RGB https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/02_fill_in_screen.py 4 03_fill_in_screen.py vyplnění obrazovky určenou barvou specifikovanou jménem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/03_fill_in_screen.py 5 04_display_sprite.py zobrazení spritu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/04_display_sprite.py 6 05_display_sprite.py zobrazení spritu odlišným způsobem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/05_display_sprite.py 7 06_background.py zobrazení pozadí scény https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/06_background.py 8 07_background_and_sprite.py zobrazení pozadí scény a současně i spritu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/07_background_and_spri­te.py 9 08_screen_type.py výpis typu globální proměnné screen https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/08_screen_type.py 10 09_images_type.py výpis typu globální proměnné images https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/09_images_type.py 11 10_sounds_type.py výpis typu globální proměnné souds https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/10_sounds_type.py 12 11_keyboard_type.py výpis typu globální proměnné keyboard https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/11_keyboard_type.py 13 12_tone_type.py výpis typu globální proměnné tone https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/12_tone_type.py 14 13_draw_lines.py okraj v okně aplikace vykreslený čtveřicí úseček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/13_draw_lines.py 15 14_draw_lines.py úsečky, z nichž každá je vykreslena odlišnou barvou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/14_draw_lines.py 16 15_draw_rect.py obrys obdélníka vykreslený metodou screen.draw.rect https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/15_draw_rect.py 17 16_draw_filled_rect.py část barvové palety, pro jejíž vykreslení je použita metoda screen.draw.filled_rect https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/16_draw_filled_rect.py 18 17_draw_circle.py kružnice vykreslená metodou screen.draw.circle https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/17_draw_circle.py 19 18_draw_filled_circles.py část barvové palety, pro jejíž vykreslení je použita metoda screen.draw.filled_circle https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/18_draw_filled_circles­.py 20 19_draw_simple_text.py nejjednodušší forma vykreslení textu do okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/19_draw_simple_text.py 21 20_font_name.py vykreslení textu fontem o zvolené velikosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/20_font_name.py 22 21_outline.py vykreslení textu se zvýrazněným obrysem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/21_outline.py 23 22_drop_shadow.py vykreslení stínovaného textu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/22_drop_shadow.py 24 23_drop_shadow_more.py vykreslení stínovaného textu s větším odstupem stínu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/23_drop_shadow_more.py 25 24_color_gradient.py text vykreslený s využitím gradientního přechodu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/24_color_gradient.py 26 25_wrapping.py zalomení delšího textu na obrazovce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/25_wrapping.py 27 26_vertical_text.py vertikální text https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/26_vertical_text.py 28 27_rotated_text.py otočení vykreslovaného textu o libovolný úhel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/27_rotated_text.py 29 28_sprite_on_background.py zobrazení spritu na vyplněném pozadí scény https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/28_sprite_on_background­.py 30 29_print_key_codes.py výpis kódů stisknutých kláves https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/29_print_key_codes.py 31 30_esc_to_end.py ukončení aplikace po stisku Esc https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/30_esc_to_end.py 32 31_move_sprite.py přesun spritu kurzorovými klávesami (první verze) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/31_move_sprite.py 33 32_move_sprite_in_update.py přesun spritu kurzorovými klávesami (druhá verze) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/32_move_sprite_in_upda­te.py 34 33_move_sprite_in_update_correct.py přesun spritu kurzorovými klávesami (funkční verze) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/33_move_sprite_in_upda­te_correct.py 35 34_move_sprite_by_mouse.py přesun spritu pohybem myši https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/34_move_sprite_by_mouse­.py 36 35_move_sprite_by_mouse_click.py okamžitý přesun spritu po kliku myší https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/35_move_sprite_by_mouse_clic­k.py 37 36_animate_sprite_by_mouse_click.py animovaný přesun spritu po kliku myší https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/36_animate_sprite_by_mou­se_click.py 38 37_colors_table.py tabulka s názvy barev https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_ze­ro/37_colors_table.py

Obrázky použité v demonstračních příkladech jsou uloženy na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pygame_zero/images.

