První úspěšný render s Apple M1 GPU, LG licencuje WebOS

Vyšlo GhostBSD 21.01.15

První letošní verze uživatelsky přívětivé variace na FreeBSD je na světě. Tvůrci tentokrát soustředili síly na pročištění systému, což mimo jiné znamená odstranění kancelářského balíku LibreOffice a komunikátor Telegram z výchozího výběru balíků pro instalaci systému. Stalo se tak kvůli pracím na podpoře ZFS RW, kde lze nyní konfiguraci se ZFS provozovat i na strojích se 4 GB RAM.

Z výchozího nastavení instalace také mizí volba použití UFS pro celý disk (ručně lze takovouto variantu samozřejmě nakonfigurovat, ale nedoporučuje se to). Opraveny jsou nějaké chyby, balíčky jsou v novějších verzích a opraveno je chybějící výchozí nastavení lokalizace, plus došlo na přidání výchozího nastavení pro linuxový Steam. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

LG začíná licencovat WebOS dalším výrobcům

Vlastní platformu WebOS používá LG už delší dobu u svých Smart TV. Nyní tento výrobce spouští licenční program, který umožní použití WebOS i dalším výrobcům, a to nejen pro TV, ale také třeba projektory, elektronické systémy v automobilech či třeba ledničkách.

Ač WebOS neobsahuje tak širokou škálu aplikací jako třeba Android TV, oproti jiným malým SmartTV platformám má přeji jen širší záběr a jsou na ní dostupné mnohé stěžejní aplikace jako Disney6, HBO, Netflix či YouTube atd. Prvními zájemci o WebOS jsou značky Konka a Blaupunkt. Druhý jmenovaný nasadí loňský WebOS 5.0, LG mezitím již připravila i verzi 6.0 pro své letošní TV, které tak nabídnou přepracovanou domovskou obrazovku.

Paramount+ startuje v březnu

Svoji vlastní streamovací službu má už prakticky každý, tak proč ne filmové studio Paramount. ViacomCBS spustí službu Paramount+ už 4. března v USA, Kanadě (zde nahradí dosavadní službu CBS All Access) a Latinské Americe, další regiony/země budou následovat postupně.

Lze jistě říci, že zatímco na konci minulého století byla TV zařízením, u kterého se fyzicky přepínaly naladěné frekvence, na nichž probíhalo realtime TV vysílání, TV ve 20. letech 21. století se primárně stává počítačem s obří obrazovkou, který se připojuje ke konkrétním streamovacím službám běžícím na internetu … a z historického důvodu ještě pořád obsahuje i DVB TV tuner(y).

První úspěšný render na Apple M1 GPU pomocí open-source kódu

Apple se o detaily fungování svého GPU v čipu M1 nepodělí, takže práce na open-source/linuxové podpoře stojí a padají s reverzním inženýrstvím. Alyssa Rosenzweig z Panfrostu nyní představila první pokusný render na tomto GPU pomocí vlastního kódu. Je to malý krůček, každopádně toto představení je součástí druhé části obsáhlého povídání o lámání Apple M1.

Linux 5.12 s podporou Nintendo 64

Čtvrt století od svého uvedení dostává herní konzole Nintendo 64 oficiální podporu běhu na Linuxu (vytvoření portu bylo oznámeno koncem loňského roku). Stane se tak s vydáním jádra Linux 5.12, zhruba někdy v dubnu. Bude zajímavé vidět, jak Linux 5.12 z roku 2021 běhá na herní konzoli s ~94MHz MIPS64 procesorem NEC VR4300, ~63MHz GPU SGI Reality a s pouhými 4 MB RAM (právě boj s nedostatkem paměti Lauri Kasanen zmiňuje ve svých pracích na portu).

Chrome 88 zahazuje Flash, Chrome 89 nabídne AV1 encoder

S vydáním Chrome 88 skončila v tomto prohlížeči podpora Adobe Flashe. Z dalších podstatných novinek je tu úprava chování odkazů s target="_blank , které automaticky dostávají z bezpečnostních důvodů i rel="noopener" a zmizela i podpora starého FTP. Toto vydání připomínám po pár dnech pouze proto, abychom si připomněli, že osmaosmdesátka byla poměrně významné vydání, ale 89. verze se také nenechá zahanbit.

Po zahrnutí AV1 dekodéru do Chrome přes více než dvěma roky na to naváže Chrome 89 (a Chromium) s implementací kodéru do formátu AV1. Stane se tak kvůli podpoře AV1 přenosů ve WebRTC, kde služby jako WebEx, Meet či Duo (a mnohé jiné) podporu AV1 již zahrnují. Použit samozřejmě bude softwarový kodér běžící na CPU, hardwarové implementace v PC/mac světě zatím nejsou k dispozici. Chrome 89 by mělo používat referenční kodér libaom – před časem jsme psali, že ten by měl využívat SVT-AV1, což je momentálně asi jediný smysluplně rychlý AV1 kodér pro realtime použití. Tak jako tak ale lze předpokládat, že zde bude značné výkonnostní omezení, zejména na noteboocích či počítačích s méně procesorovými jádry (či dokonce bez AVX2)

Na stejné věci pracuje i Mozilla, Firefox též výhledově nabídne AV1 kodér, jistě ale nepřekvapí, že Mozilla zde spíše cílí na projekt rav1e, tedy kodér tvořený v původně jejím jazyku Rust (jeho výkon viz testy Phoronixu).

KDE Plasma 5.21 ve stádiu Beta

Prvním velkým vydáním desktopu KDE Plasma bude verze 5.21 v polovině února, tedy za zhruba tři týdny. Významnou novinkou bude výrazně vylepšení podpora běhu na Waylandu, na projektu kompozitoru KWin se usilovně pracuje řadu let a právě příští měsíc by KDE Plasma měla přinést řadu vylepšení, včetně třeba HiDPI a použití ve vícemonitorových systémech s různými obnovovacími frekvencemi jednotlivých monitorů

Dále se v Plasmě 5.21 objeví například nastavení firewallu v systémových nastaveních, nový spouštěč aplikací, různá vylepšení tématu desktopu, nové výchozí téma Breeze Twilight (kombinuje tmavé a světlé téma), nové rozhraní pro Plasma System Monitor a různá vylepšení v Plasma Mobile. Podrobnosti tohoto vydání, které se nyní nachází v beta verzi, shrnuje domovský web projektu.

Ubuntu 21.04 setrvá na GNOME 3.38

Obvykle Ubuntu při svém vydání nabídne nejnovější verzi desktopu GNOME. S dubnovou verzí Ubuntu 21.04 se tak ale nestane. Vydání do určité míry přelomové verze GNOME 40 je v plánu na březen a Canonical se obává, že by počáteční problémy s GTK 4.0 a třeba i drobné nekompatibility například vzhledu Ubuntu Yaru s novým GNOME způsobily, že by vydání 21.04 mělo horší kvalitu, a tak pro toto vydání ještě ponechá Ubuntu na GNOME 3.38 s GTK 3.

Prvním ostrým vydáním Ubuntu s GNOME 40(+) tak bude až podzimní 20.10 v říjnu tohoto roku. v průběhu příštích 9 měsíců ale jistě můžeme čekat, že se objeví GNOME 40 pro Ubuntu 21.04 i starší, i kdyby formou nějakého neoficiálního PPA. A také, že během té doby Fedora a lidé v Red Hatu opraví případné porodní chybičky a GNOME se tak posune do GTK 4.0 éry a s ním i na podzim Ubuntu. První velkou distribucí s GNOME 40 ve výchozí instalací tak bude nepochybně Fedora Workstation 34 v dubnu (i když otázkou je, kdy/jak přijde na svět třeba Mageia 8)

Krátce