 »   »  Puppy Linux 8.0: stále dobrá volba pro starší počítače

Puppy je jiná distribuce

Puppy Linux může být pro někoho poměrně matoucí distribuce. Matoucí v tom smyslu, že například ve vesmíru jménem Fedora máte určitá konkrétní vydání, která jsou oficiální a k tomu jasně odlišené spiny a více, na čem jste. Hlavně víte, co je ta „správná výchozí varianta“.

Totéž platí ve světě Ubuntu, kde vedle jeho samotného hrají prim vydání jako Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE či Lubuntu. A k tomu samozřejmě existuje řada jiných neoficiálních verzí, nicméně všichni jasně vědí, co je verze originální a výchozí. A tak bychom mohli pokračovat.

S Puppy se to má jinak. Jako web distribuce se tváří jak puppylinux.org, tak puppylinux.com. Z org verze ale odkaz na Blog vede na com verzi, odkud zase pro stažení verze 8.0 směřují odkazy na ibiblio.org, kde se ale obrazy této inkriminované verze jmenují „Bionicpup…“. Nemělo by vás pak překvapit, že se pak systém hlásí jako Bionicpup 19.03 a při pokusu o aktualizaci zahlásí, že „máte použít originální verzi, tato aktualizovat nejde“.



Autor: David Ježek 32bit Puppy a Grub4Dos na netbooku

Zkrátka svět Puppy Linuxu je zcela jiný než svět tuctových distribucí typu Ubuntu. Puppy lze najít v hromadě různých variant, distribuce je hodně otevřená modifikacím, lze ji instalovat i souběžně s jinými a najít tak tu správnou verzi pro vás – co spíše možná pro vaši babičku s postarším Core 2 Duo E4200 + i865 – může být zajímavý výlet do netuctového světa malých lehoučkých distribucí.

Každopádně následující odstavce hodnotí krátké používání Puppy Linuxu v aktuální verzi Bionicpup32 8.0 na netbooku Asus Eee s dvoujádrovým Intel Atomem, 2 GB RAM, prehistorickým 300GB 5400ot diskem a 10palcovým displejem s rozlišením 1024×600.

Instalace a nastavení

Instalační obraz se díky velikosti pod 300 MB stáhne velmi rychle. Jeho přenos na stylově vysloužilou 2GB flešku za pomoci dd je podobně svižný a stejně tak i proces instalace. Nutno pochválit, že i instalátor Puppy Linuxu je pro mírně znalého linuxáka podobně bezproblémové a nudné klikání, jako třeba v Ubuntu či Fedoře.

Začátečník může v některých krocích tápat, například zde chybí jednoduchá one-click možnost výběru cílové destinace typu „Použij celý disk“ – Puppy si říká o rozhodnutí, zdali použít ten či onen oddíl, případně informuje, že může běžet souběžně s předchozím OS na jeho oddíle (v tomto případě šlo o Lubuntu 16.04 LTS).

Obecně platí, že Puppy ve svých nástrojích včetně instalátoru informuje uživatele detailněji a techničtěji, což jej činí méně vhodným pro linuxové začátečníky a zcela nevhodným pro BFU.

Z instalátoru se do finální instalace nepřenese nastavení prostředí či Wi-Fi. Češtinu je potřeba doinstalovat ručně, ve výchozích repozitářích není a instalace jedním kliknutím tak není možná.

Aplikace a zkušenosti

Puppy v testované variantě používá poměrně očekávanou skladu aplikací pro GTK desktop. Jsou zde kancelářské aplikace jako Abiword či Gnumeric (plus nechybí možnost rychlé doinstalace LibreOffice), je zde odlehčený prohlížeč založený na Firefoxu (zvaný Light), aplikace z LXDE jako LXTerminal či LXTask, místo GIMPu pak mtPaint, IDE pro programátory zastupuje populární Geany.