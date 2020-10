Purism nabízí vlastní SIMku Librem AweSIM, první kandidát na PHP 8.0

Linux má počáteční patche pro hybridní CPU Intel

Vývojáři společnosti Intel připravili úvodní sadu patchů pro linuxové jádro, které zavádějí podporu budoucích CPU s hybridní architekturou, která Intel připravuje. Jde o procesory, které budou kombinovat úsporná jádra typu Atom s „plnohodnotnými“ jádry architektury Core. Podobné práce probíhají i na úrovni kompilátoru GCC.

Nové patche pro Linux ukazují hybridní topologii budoucích procesorů a připravují půdu pro budoucí zpřístupňování potřebných informací v uživatelském prostoru. Další patche pak budou následovat v budoucnu. Podpora se prvotně týká čipů rodiny Lakefield, které budou kombinovat CPU architektury v podobě jader Sunny Cove (Core) a Tremont (Atom) – například v létě se objevily testy super-úsporného CPU generace Lakefield obsahujícího 4× Tremont + 1× Sunny Cove a další potřebnou logiku, vše v 7W čipu.

Příští rok pak čekejme nástupnické produkty rodiny Alder Lake, kombinující CPU architektury Golden Cove a Gracemont.

Vyšlo FreeBSD 12.2-BETA3

Třetí beta verze ukazuje budoucí FreeBSD 12.2 v již téměř finálním provedení. Systém, který přijde 27. října, nabídne několik novinek, avšak BETA3 je o opravách nahlášených chyb.

Opravena je například chyba v procesu instalací s certctl , do OpenZFS přibyla podpora čtení a ukládání kstats pro ZFS datasety, kontrola integrity kern.geom.part.check_integrity v sysctl je nově rozšířena i pro GPT oddíly, aktualizován je firmware cxgbe , opravena chyba potenciálně vedoucí k pádům NFS serveru atd. Více v oznámení o třetí betě a/nebo v poznámkách o vydání FreeBSD 12.2.

Samsung prezentoval technologii vrstvených 65nm/14nm CMOS snímačů

Horní vrstva snímacích fotocitlivých CMOS buněk (CIS – CMOS Image Sensor) vyrobená 65nm procesem a spodní vrstva elektroniky snímače na úsporném 14nm FinFET procesu, to je ve stručnosti idea nově představené technologie, kterou vyvinuli vědci v jihokorejském Samsungu.

Studie pod názvem „A Low-Power 65/14nm Stacked CMOS Image Sensor“ bude prezentována v rámci 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) za několik dnů. Samsung zde představuje výrobní technologii opírající se o vrstvení čipů a jejich propojování po léta zdokonalovanou firemní technologií Through Silicon Via (TSV). Oproti konvenční předchozí generaci kombinující 65nm snímač s 28nm planární elektronikou vykazuje 14nm FinFET elektronika o 29 % nižší spotřebu celého řešení, z čehož logicky plyne i nižší měřený šum snímače.

Dlužno dodat, že v posledních letech Samsung do vývoje fotosnímačů značně investuje a v mnoha případech už nahrazuje dosavadního vládce trhu, japonskou Sony (například ve vyšších telefonech Xiaomi, kde se jeho 108Mpix snímač objevil poprvé). 65nm proces pro výrobu CIS vrstvy přitom Samsung s velkou slávou ohlašoval v souvislosti se svou někdejší špičkovou APS-C bezzrcadlovkou NX-1 před více než 5 lety.

První kandidát na PHP 8.0

Pomalu se blíží vydání PHP 8.0, jehož RC1 verzi můžeme nyní testovat. Vylepšení v osmičce zahrnují zvýšení výkonu PHP i oproti dosavadní řadě 7.x, dále třeba podporu JSON přímo v PHP namísto volitelného rozšíření, vylepšení knihovny PHP GD, podporu syntaxe kryptografických zpráv v PHP OpenSSL, vylšpšení v PHP Zip a mnoho dalšího včetně union typů, operátoru nullsafe, atributů, match expressions atd.

Očekává se, že ve dvoutýdenních intervalech budou následovat další RC verze až do chvíle, kdy bude možné PHP 8.0 prohlásit za hotové (někdy koncem listopadu). Podrobnosti jsou k dispozici na domovském webu PHP.