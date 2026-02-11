Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Python a Ollama: pracujeme s lokálnymi jazykovými modelmi

Python a Ollama: pracujeme s lokálnymi jazykovými modelmi

Ján Bodnár
Dnes
Doba čtení: 10 minut
přidejte názor

Programátor a lama Ollama
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
V tomto článku si ukážeme, ako spúšťať výkonné jazykové modely menšej veľkosti lokálne na vlastnom počítači pomocou nástroja Ollama a ako ich jednoducho a prakticky integrovať do Python aplikácií.

Nástroj Ollama

Co se dozvíte v článku
  1. Nástroj Ollama
  2. Systémové požiadavky
  3. Inštalácia
  4. Základné príkazy CLI
  5. Najpopulárnejšie modely v februári 2026
  6. Spustenie modelu Gemma 3
  7. Oficiálna knižnica ollama
  8. Grounding
  9. Jednoduchá analýza dát

Ollama je v súčasnosti najpopulárnejší open‑source nástroj na spúšťanie, správu a používanie veľkých jazykových modelov lokálne na vlastnom počítači. Umožňuje vývojárom, výskumníkom aj bežným nadšencom používať výkonné AI modely bez odovzdávania dát do cloudu, bez mesačných poplatkov a bez závislosti na internete.

Ollama výrazne zjednodušila celý proces práce s lokálnymi jazykovými modelmi. Umožňuje jednoduché sťahovanie a spúšťanie modelov, správu VRAM/DRAM zdrojov, a poskytuje konzistentné API kompatibilné s OpenAI. Ponúka tiež jednoduché REST API a SDK pre Python a JavaScript/TypeScript.

Pri použití Ollama získavame nasledujúce výhody:

  • Maximálne súkromie – žiadne dáta neopúšťajú váš počítač.
  • Plne offline prevádzka.
  • Výborná kompatibilita s OpenAI API.
  • Podpora volania nástrojov, štruktúrovaných výstupov (JSON schema) a multimodálnych modelov.
  • Veľmi jednoduchá integrácia do Pythonu, JS/TS, LangChain, LlamaIndex atď.

Systémové požiadavky

Pre efektívnu prácu s Ollama je potrebné mať primeraný hardvér. Nasledujúca tabuľka uvádza odporúčané konfigurácie pre rôzne veľkosti modelov:

Veľkosť modelu Minimálna RAM Odporúčaná RAM GPU VRAM (4-bit) Typické použitie
1–4B 6–8 GB 12–16 GB — (stačí CPU) testovanie, mobilné zariadenia
7–9B 10–12 GB 16–24 GB 6–8 GB bežná práca, programovanie
13–27B 16–24 GB 32–48 GB 10–16 GB vážne použitie, RAG, analýza
32–70B+ 32+ GB 64+ GB 20–40+ GB takmer GPT-4 úroveň (s GPU)

Ollama podporuje aj CPU, no pri väčších modeloch je potrebné mať GPU. Pre optimálny výkon sa odporúča mať modernú NVIDIA kartu s podporou CUDA a aspoň 6 GB VRAM.

Inštalácia

Proces inštalácie Ollama je jednoduchý. Na Linuxe môžeme použiť inštalačný skript alebo Docker.

$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Tento príkaz stiahne a nainštaluje Ollamu spolu s potrebnými závislosťami.

$ docker run -d --gpus all -v ollama:/johndoe/.ollama \
  -p 11434:11434 --name ollama ollama/ollama

Tento príkaz spustí Ollama v Docker kontajneri s prístupom k GPU a perzistentným úložiskom.

Základné príkazy CLI

Po inštalácii Ollama môžete používať nasledujúce príkazy v termináli:

  • ollama pull gemma2:9b  – Stiahnutie modelu
  • ollama run llama3.2:3b  – Spustenie modelu v interaktívnom režime
  • ollama list  – Zoznam nainštalovaných modelov
  • ollama ps  – Bežiace modely a spotreba zdrojov
  • ollama stop phi4  – Zastavenie bežiaceho modelu
  • ollama rm deepseek-r1:32b  – Odstránenie modelu (uvoľnenie miesta)
  • ollama create moj-model -f Modelfile  – Vytvorenie vlastného modelu z Modelfile
  • ollama show llama3.2  – Zobrazenie detailných informácií o modeli
  • ollama cp llama3.2 moj-zalozny-model  – Kopírovanie/premenovanie modelu
  • ollama serve  – Spustenie lokálneho servera
  • ollama --help  – Nápoveda pre všetky príkazy
  • ollama --version  – Verzia Ollama
  • ollama push meno/model  – Nahratie modelu do vlastného repozitára na ollama.com
  • ollama run llama3.2 --verbose  – Spustenie modelu so zobrazením štatistík
  • ollama run llama3.2 --format json  – Vynútenie odpovede modelu vo formáte JSON
  • ollama run llama3.2 --keepalive 1h  – Nastavenie času, počas ktorého ostane model v pamäti (VRAM)
  • ollama help run  – Podrobná nápoveda pre konkrétny príkaz

Tieto príkazy pokrývajú základnú správu modelov, ich spúšťanie a interakciu s Ollama prostredníctvom terminálu. Práca s modelmi veľmi pripomína prácu s kontajnermi v Dockeri, preto tí, ktorí sú s Dockerom oboznámení, sa budú cítiť ako doma.

Najpopulárnejšie modely v februári 2026

Nasledujúca tabuľka zobrazuje najpoužívanejšie modely, ktoré sú dostupné cez Ollama:

Poradie Model Veľkosť Silné stránky
1 qwen2.5-coder 7B-32B programovanie, matematika, dlhé kontexty
2 gemma3 / gemma3-it 4B-27B všestranný výkon / cena / rýchlosť
3 dolphin-llama3.1 8B-70B agentické úlohy, tool calling
4 deepseek-r1 / deepseek-coder-v3 7B-67B kódovanie, matematika, reasoning
5 phi-4 / phi-4-mini 3.8B-14B extrémne rýchly, dobrý reasoning
6 llama3.2 / llama3.1 1B-70B stabilita, dlhodobo najviac fine-tunov
7 mistral-nemo / mistral-large-3 12B-123B multimodálny, enterprise kvalita

V našich príkladoch budeme používať model gemma3:1b a model ministral-3:3b.

Spustenie modelu Gemma 3

Gemma 3 je otvorený jazykový model od Google DeepMind, ktorý je dostupný vo veľkostiach 270M, 1B, 4B, 12B a 27B parametrov. Jeho hlavné prednosti zahŕňajú výborný pomer výkon/cena/rýchlosť, čo z neho robí všestranný model vhodný pre väčšinu úloh. Napriek menšej veľkosti dosahuje prekvapivo kvalitné výsledky a ponúka dobrú multijazyčnú podporu, vrátane slovenčiny. Variant 4B má nízke hardvérové nároky a beží pohodlne aj na bežných počítačoch.

$ ollama pull gemma3:1b
$ ollama list
NAME         ID              SIZE      MODIFIED
gemma3:1b    8648f39daa8f    815 MB    10 minutes ago
$ ollama run gemma3:1b
>>> Is Pluto a Planet? Okay, let's break down the complex
and fascinating question of whether Pluto is still a planet. The short answer
is: **mostly, but with a significant caveat.**
...

Pomocou týchto príkazov si stiahneme modelgemma3:1b a spustíme ho. Po spustení máme k dispozícii interaktívny režim, kde môžeme klásť otázky.

Model môžeme používať aj cez REST API, ktoré Ollama poskytuje na porte 11434.

$ xh :11434/api/chat model=gemma3:1b stream:=false messages:='[{"role": "user", "content": "What is the capital of Slovakia?"}]'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 367
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 26 Jan 2026 14:00:26 GMT

{
    "model": "gemma3:1b",
    "created_at": "2026-01-26T14:00:26.110078707Z",
    "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "The capital of Slovakia is **Bratislava**. \n\nIt's a lovely city! 😊"
    },
    "done": true,
    "done_reason": "stop",
    "total_duration": 794772131,
    "load_duration": 194088768,
    "prompt_eval_count": 16,
    "prompt_eval_duration": 77271035,
    "eval_count": 21,
    "eval_duration": 510297773
}

Streamovanie vypneme pomocou parametra stream:=false a pošleme požiadavku na endpoint /api/chat. Model nám vráti odpoveď vo formáte JSON, ktorá obsahuje odpoveď a relevantné metadáta.

$ xh -b :11434/api/chat model=gemma3:1b messages:='[{"role": "user", "content": "Is Pluto a planet?"}]' | jq -j '.message.content'

Tento príkaz využíva nástroj xh na odoslanie požiadavky a jq na získanie len textovej odpovede. Voľba -b nástroja xh znamená „body only“; zobrazí sa len telo odpovede (bez HTTP hlavičiek). Pomocou voľby -j nástroja jq sa zabezpečí, že výstup bude bez uvodzoviek a na jednom riadku.

Takto dostaneme len čistú textovú odpoveď bez JSON štruktúry a formátovania.

Oficiálna knižnica ollama

Pre jazyk Python máme natívnu knižnicu ollama, ktorá poskytuje jednoduché API špeciálne navrhnuté pre Ollama.

$ uv add -U ollama

Knižnicu si nainštalujeme pomocou uv nástroja. Namiesto pip nástroja sme použili uv manažér. V súčasnosti je to pre prácu s modernými AI nástrojmi na Linuxe nevyhnutnosť.

import ollama

response = ollama.chat(
    model='gemma3:1b',
    messages=[
        {
            'role': 'system',
            'content': 'You are a helpful assistant.'
        },
        {
            'role': 'user',
            'content': 'Is Pluto a planet?'
        }
    ],
    options={'temperature': 0.15}
)

print(response['message']['content'])

V tomto príklade vytvoríme jednoduchý chat s modelom gemma3:1b. Nastavíme systémovú správu, ktorá definuje správanie modelu, a používateľskú správu s konkrétnou požiadavkou. Parameter temperature nastavený na 0.15 zabezpečí viac deterministickejšie a konzistentnejšie odpovede. Výsledok dostaneme cez slovníkový content kľúč.

Streaming odpovede

Streamovanie je užitočné pri generovaní dlhších textov, pretože umožňuje zobrazovať odpoveď postupne počas jej generovania.

import ollama

stream = ollama.chat(
    model='gemma3:1b',
    messages=[{'role': 'user', 'content': 'Why is the sky blue?'}],
    stream=True,
)

for chunk in stream:
    print(chunk['message']['content'], end='', flush=True)

Nastavením stream=True dostaneme iterovaný objekt, cez ktorý prechádzame v cykle. Každý chunk obsahuje časť odpovede, ktorú okamžite vypíšeme bez nového riadku ( end='') a s okamžitým vyprázdnením bufferu ( flush=True), čo vytvára plynulý efekt písania.

Štruktúrované výstupy

V nedávnej dobe pribudla podpora štruktúrovaných výstupov, ktoré umožňujú modelu generovať odpovede vo formáte JSON.

$ ollama pull ministral-3:3b

Keďže ide o náročnejšiu úlohu, použijeme väčší model ministral-3:3b.

from ollama import chat

text = """
Extract information about people mentioned in the following text. For each
person, provide their name, age, and city of residence in a structured JSON
format. John Doe is a software engineer living in New York. He
is 30 years old and enjoys hiking and photography. Jane Smith is a graphic
designer based in San Francisco. She is 28 years old and loves painting and
traveling."""

response = chat(
  model='ministral-3:3b',
  messages=[{'role': 'user', 'content': text}],
  format='json'
)

print(response.message.content)

Parameter format='json' povie modelu aby generoval odpoveď vo formáte JSON. Model sa pokúsi vytvoriť platnú JSON štruktúru s relevantnými informáciami podľa zadania.

$ uv run python main.py
{"people": [
    {
        "name": "John Doe",
        "age": 30,
        "city_of_residence": "New York"
    },
    {
        "name": "Jane Smith",
        "age": 28,
        "city_of_residence": "San Francisco"
    }
]}

OpenAI-kompatibilné rozhranie

Ollama poskytuje kompatibilné rozhranie s OpenAI API, čo umožňuje jednoduchú migráciu existujúceho kódu.

from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="http://localhost:11434/v1",
    api_key="ollama" # dummy hodnota - ignoruje sa
)

response = client.responses.create(
    model="gemma3:1b", input="Write a haiku about a gray, winter day."
)

print(response.output_text)

Knižnica openai je široko používaná v komunite. Ollama poskytuje kompatibilný API endpoint ( /v1), čo umožňuje použiť existujúci kód určený pre OpenAI bez väčších zmien. Stačí upraviť base_url na lokálny Ollama server. Parameter api_key je ignorovaný (môže byť ľubovoľný), pretože lokálne Ollama nevyžaduje autentifikáciu.

$ uv run python ollama_openai.py
Snow falls soft and slow,
Gray light blankets all the land,
Quiet peace descends.

Grounding

Jednou z najsilnejších funkcií Ollama je podpora groundingu, čo umožňuje modelom pristupovať k externým dátam a nástrojom počas generovania odpovedí. Ide o spôsob, ako model „uzemniť“ v aktuálnych, overiteľných a externých informáciách namiesto toho, aby sa spoliehal len na to, čo má naučené z tréningu.

Jazykové modely sú skvelé v generovaní textu, ale ich vedomosti sú vždy len tak aktuálne, ako dáta, na ktorých boli trénované. Grounding tento problém rieši.

Ollama využíva svoj vlastné properietárne vyhľadávanie dostupné cez https://ollama.com/api/web_search a https://ollama.com/api/web_fetch endpointy.

export OLLAMA_API_KEY="my_secret_key"

Pre webové vyhľadávanie sa potrebujeme zaregistrovať na ollama.com a získať API kľúč. Ollama umožňuje registráciu prostredníctvom Google alebo Github. Následne nastavíme premennú prostredia OLLAMA_API_KEY s naším kľúčom.

import ollama

response = ollama.web_search("What are Vedas?", max_results=6)

for result in response.results:
    print('--- Search Result ---')
    print(f"Title: {result.title}")
    print(f"URL: {result.url}")
    print(f"Content: {result.content}\n")
    print("---------------\n")

print(f"Total Results: {len(response.results)}")

Funkcia ollama.web_search vykoná webové vyhľadávanie a vráti zoznam nájdených výsledkov. Počet výsledkov môžeme špecifikovať pomocou voľby max_results.

from ollama import web_fetch

result = web_fetch('https://docs.ollama.com/api/introduction')
print(result.content)

V prípade jedného zdroja môžeme použiť funkciu ollama.web_fetch, ktorá načíta obsah zadaného URL a vráti ho ako text.

Jednoduchá analýza dát

V nasledujúcom príklade ukážeme, ako môžeme použiť Ollama pre jednoduchú analýzu dát. V tomto príklade budeme pracovať s dátami o používateľoch, ktoré sú uložené v súbore users.csv:

id,first_name,last_name,email,occupation,salary,created_at
1,Jana,Nováková,jana.novakova@gmail.com,Software Engineer,3200.0,2026-01-01
2,Peter,Kováč,peter.kovac@example.com,Data Analyst,2800.0,2026-01-02
3,Lucia,Horváthová,lucia.horvathova@example.com,Project Manager,3500.0,2026-01-03
4,Martin,Tóth,martin.toth@example.com,UX Designer,3000.0,2026-01-04
5,Simona,Varga,simona.varga@example.com,QA Engineer,2700.0,2026-01-05
6,Marek,Polák,marek.polak@example.com,DevOps Engineer,3400.0,2026-01-06
7,Zuzana,Bartošová,zuzana.bartosova@example.com,HR Specialist,2500.0,2026-01-07
8,Tomáš,Urban,tomas.urban@example.com,Business Analyst,2900.0,2026-01-08
9,Barbora,Králová,barbora.kralova@simplemail.com,Marketing Manager,3300.0,2026-01-09
10,Jozef,Šimek,jozef.simek@example.com,System Administrator,3100.0,2026-01-10
11,Michaela,Dudová,michaela.dudova@example.com,Content Writer,2200.0,2026-01-11
12,Richard,Bielik,richard.bielik@example.com,Product Owner,3600.0,2026-01-12
13,Katarína,Farkašová,katarina.farkasova@gmail.com,Accountant,2600.0,2026-01-13
14,Andrej,Gregor,andrej.gregor@example.com,Network Engineer,3200.0,2026-01-14
15,Veronika,Kučerová,veronika.kucerova@gmail.com,Graphic Designer,2400.0,2026-01-15
16,Patrik,Holub,patrik.holub@gmail.com,Mobile Developer,3300.0,2026-01-16
17,Eva,Švecová,eva.svecova@example.com,Recruiter,2300.0,2026-01-17
18,Roman,Marek,roman.marek@simplemail.com,Database Administrator,3400.0,2026-01-18
19,Monika,Blažeková,monika.blazekova@example.com,Scrum Master,3100.0,2026-01-19
20,Filip,Klein,filip.klein@example.com,Web Developer,3000.0,2026-01-20

V súbore máme dvadsať záznamov o používateľoch vrátane ich platov. Naším cieľom je vygenerovať report obsahujúci minimálny, maximálny, priemerný plat a súčet platov.

import ollama

file_name = 'users.csv'

with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as file:
    data = file.read()

    prompt = f"""Generate a report containing minimum, maximum,sum, and average of salaries
    from the CSV data provided. Please provide the results in JSON format.\n\nData:\n{data}"""

    response = ollama.chat(
        model='ministral-3:3b',
        format='json',
        messages=[
            {"role": "user", "content": prompt}
        ]
    )

    print(response['message']['content'])

Príklad načíta obsah súboru users.csv a odosiela ho do modelu ministral-3:3b spolu s požiadavkou na vygenerovanie štatistického reportu o platoch.

Školení Hacking

$ uv run python data_analysis.py
{"salary_statistics": {
    "minimum": 2200.0,
    "maximum": 3600.0,
    "sum": 48400.0,
    "average": 48400.0,
    "count": 20
    }
}

Model vráti odpoveď vo formáte JSON obsahujúcu požadované štatistiky o platoch. V prípade sumy a priemeru platov sa model pomýlil. Na takúto úlohu je potrebné teda použiť väčší model.

Všetky príklady z článku a mnohé ďalšie sú dostupné na GitHub repozitári github.com/janbodnar/Python-AI-Skolenie.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Ján Bodnár

Ján Bodnár

Od roku 2006 sa venujem písaniu o počítačových technológiách, predovšetkých programovacím jazykom, grafickému užívateľskému rozhraniu a databázam.

Témata:

