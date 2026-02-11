Python a Ollama: pracujeme s lokálnymi jazykovými modelmi

Nástroj Ollama
Co se dozvíte v článku
Ollama je v súčasnosti najpopulárnejší open‑source nástroj na spúšťanie, správu a používanie veľkých jazykových modelov lokálne na vlastnom počítači. Umožňuje vývojárom, výskumníkom aj bežným nadšencom používať výkonné AI modely bez odovzdávania dát do cloudu, bez mesačných poplatkov a bez závislosti na internete.
Ollama výrazne zjednodušila celý proces práce s lokálnymi jazykovými modelmi. Umožňuje jednoduché sťahovanie a spúšťanie modelov, správu VRAM/DRAM zdrojov, a poskytuje konzistentné API kompatibilné s OpenAI. Ponúka tiež jednoduché REST API a SDK pre Python a JavaScript/TypeScript.
Pri použití Ollama získavame nasledujúce výhody:
- Maximálne súkromie – žiadne dáta neopúšťajú váš počítač.
- Plne offline prevádzka.
- Výborná kompatibilita s OpenAI API.
- Podpora volania nástrojov, štruktúrovaných výstupov (JSON schema) a multimodálnych modelov.
- Veľmi jednoduchá integrácia do Pythonu, JS/TS, LangChain, LlamaIndex atď.
Systémové požiadavky
Pre efektívnu prácu s Ollama je potrebné mať primeraný hardvér. Nasledujúca tabuľka uvádza odporúčané konfigurácie pre rôzne veľkosti modelov:
|Veľkosť modelu
|Minimálna RAM
|Odporúčaná RAM
|GPU VRAM (4-bit)
|Typické použitie
|1–4B
|6–8 GB
|12–16 GB
|— (stačí CPU)
|testovanie, mobilné zariadenia
|7–9B
|10–12 GB
|16–24 GB
|6–8 GB
|bežná práca, programovanie
|13–27B
|16–24 GB
|32–48 GB
|10–16 GB
|vážne použitie, RAG, analýza
|32–70B+
|32+ GB
|64+ GB
|20–40+ GB
|takmer GPT-4 úroveň (s GPU)
Ollama podporuje aj CPU, no pri väčších modeloch je potrebné mať GPU. Pre optimálny výkon sa odporúča mať modernú NVIDIA kartu s podporou CUDA a aspoň 6 GB VRAM.
Inštalácia
Proces inštalácie Ollama je jednoduchý. Na Linuxe môžeme použiť inštalačný skript alebo Docker.
$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
Tento príkaz stiahne a nainštaluje Ollamu spolu s potrebnými závislosťami.
$ docker run -d --gpus all -v ollama:/johndoe/.ollama \ -p 11434:11434 --name ollama ollama/ollama
Tento príkaz spustí Ollama v Docker kontajneri s prístupom k GPU a perzistentným úložiskom.
Základné príkazy CLI
Po inštalácii Ollama môžete používať nasledujúce príkazy v termináli:
ollama pull gemma2:9b– Stiahnutie modelu
ollama run llama3.2:3b– Spustenie modelu v interaktívnom režime
ollama list– Zoznam nainštalovaných modelov
ollama ps– Bežiace modely a spotreba zdrojov
ollama stop phi4– Zastavenie bežiaceho modelu
ollama rm deepseek-r1:32b– Odstránenie modelu (uvoľnenie miesta)
ollama create moj-model -f Modelfile– Vytvorenie vlastného modelu z Modelfile
ollama show llama3.2– Zobrazenie detailných informácií o modeli
ollama cp llama3.2 moj-zalozny-model– Kopírovanie/premenovanie modelu
ollama serve– Spustenie lokálneho servera
ollama --help– Nápoveda pre všetky príkazy
ollama --version– Verzia Ollama
ollama push meno/model– Nahratie modelu do vlastného repozitára na ollama.com
ollama run llama3.2 --verbose– Spustenie modelu so zobrazením štatistík
ollama run llama3.2 --format json– Vynútenie odpovede modelu vo formáte JSON
ollama run llama3.2 --keepalive 1h– Nastavenie času, počas ktorého ostane model v pamäti (VRAM)
ollama help run– Podrobná nápoveda pre konkrétny príkaz
Tieto príkazy pokrývajú základnú správu modelov, ich spúšťanie a interakciu s Ollama prostredníctvom terminálu. Práca s modelmi veľmi pripomína prácu s kontajnermi v Dockeri, preto tí, ktorí sú s Dockerom oboznámení, sa budú cítiť ako doma.
Najpopulárnejšie modely v februári 2026
Nasledujúca tabuľka zobrazuje najpoužívanejšie modely, ktoré sú dostupné cez Ollama:
|Poradie
|Model
|Veľkosť
|Silné stránky
|1
|qwen2.5-coder
|7B-32B
|programovanie, matematika, dlhé kontexty
|2
|gemma3 / gemma3-it
|4B-27B
|všestranný výkon / cena / rýchlosť
|3
|dolphin-llama3.1
|8B-70B
|agentické úlohy, tool calling
|4
|deepseek-r1 / deepseek-coder-v3
|7B-67B
|kódovanie, matematika, reasoning
|5
|phi-4 / phi-4-mini
|3.8B-14B
|extrémne rýchly, dobrý reasoning
|6
|llama3.2 / llama3.1
|1B-70B
|stabilita, dlhodobo najviac fine-tunov
|7
|mistral-nemo / mistral-large-3
|12B-123B
|multimodálny, enterprise kvalita
V našich príkladoch budeme používať model
gemma3:1b a model
ministral-3:3b.
Spustenie modelu Gemma 3
Gemma 3 je otvorený jazykový model od Google DeepMind, ktorý je dostupný vo veľkostiach 270M, 1B, 4B, 12B a 27B parametrov. Jeho hlavné prednosti zahŕňajú výborný pomer výkon/cena/rýchlosť, čo z neho robí všestranný model vhodný pre väčšinu úloh. Napriek menšej veľkosti dosahuje prekvapivo kvalitné výsledky a ponúka dobrú multijazyčnú podporu, vrátane slovenčiny. Variant 4B má nízke hardvérové nároky a beží pohodlne aj na bežných počítačoch.
$ ollama pull gemma3:1b $ ollama list NAME ID SIZE MODIFIED gemma3:1b 8648f39daa8f 815 MB 10 minutes ago $ ollama run gemma3:1b >>> Is Pluto a Planet? Okay, let's break down the complex and fascinating question of whether Pluto is still a planet. The short answer is: **mostly, but with a significant caveat.** ...
Pomocou týchto príkazov si stiahneme model
gemma3:1b a spustíme ho. Po spustení máme k dispozícii interaktívny režim, kde môžeme klásť otázky.
Model môžeme používať aj cez REST API, ktoré Ollama poskytuje na porte 11434.
$ xh :11434/api/chat model=gemma3:1b stream:=false messages:='[{"role": "user", "content": "What is the capital of Slovakia?"}]' HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 367 Content-Type: application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 26 Jan 2026 14:00:26 GMT { "model": "gemma3:1b", "created_at": "2026-01-26T14:00:26.110078707Z", "message": { "role": "assistant", "content": "The capital of Slovakia is **Bratislava**. \n\nIt's a lovely city! 😊" }, "done": true, "done_reason": "stop", "total_duration": 794772131, "load_duration": 194088768, "prompt_eval_count": 16, "prompt_eval_duration": 77271035, "eval_count": 21, "eval_duration": 510297773 }
Streamovanie vypneme pomocou parametra
stream:=false a pošleme požiadavku na endpoint
/api/chat. Model nám vráti odpoveď vo formáte JSON, ktorá obsahuje odpoveď a relevantné metadáta.
$ xh -b :11434/api/chat model=gemma3:1b messages:='[{"role": "user", "content": "Is Pluto a planet?"}]' | jq -j '.message.content'
Tento príkaz využíva nástroj
xh na odoslanie požiadavky a
jq na získanie len textovej odpovede. Voľba
-b nástroja
xh znamená „body only“; zobrazí sa len telo odpovede (bez HTTP hlavičiek). Pomocou voľby
-j nástroja
jq sa zabezpečí, že výstup bude bez uvodzoviek a na jednom riadku.
Takto dostaneme len čistú textovú odpoveď bez JSON štruktúry a formátovania.
Oficiálna knižnica ollama
Pre jazyk Python máme natívnu knižnicu
ollama, ktorá poskytuje jednoduché API špeciálne navrhnuté pre Ollama.
$ uv add -U ollama
Knižnicu si nainštalujeme pomocou
uv nástroja. Namiesto
pip nástroja sme použili
uv manažér. V súčasnosti je to pre prácu s modernými AI nástrojmi na Linuxe nevyhnutnosť.
import ollama response = ollama.chat( model='gemma3:1b', messages=[ { 'role': 'system', 'content': 'You are a helpful assistant.' }, { 'role': 'user', 'content': 'Is Pluto a planet?' } ], options={'temperature': 0.15} ) print(response['message']['content'])
V tomto príklade vytvoríme jednoduchý chat s modelom
gemma3:1b. Nastavíme systémovú správu, ktorá definuje správanie modelu, a používateľskú správu s konkrétnou požiadavkou. Parameter
temperature nastavený na 0.15 zabezpečí viac deterministickejšie a konzistentnejšie odpovede. Výsledok dostaneme cez slovníkový
content kľúč.
Streaming odpovede
Streamovanie je užitočné pri generovaní dlhších textov, pretože umožňuje zobrazovať odpoveď postupne počas jej generovania.
import ollama stream = ollama.chat( model='gemma3:1b', messages=[{'role': 'user', 'content': 'Why is the sky blue?'}], stream=True, ) for chunk in stream: print(chunk['message']['content'], end='', flush=True)
Nastavením
stream=True dostaneme iterovaný objekt, cez ktorý prechádzame v cykle. Každý chunk obsahuje časť odpovede, ktorú okamžite vypíšeme bez nového riadku (
end='') a s okamžitým vyprázdnením bufferu (
flush=True), čo vytvára plynulý efekt písania.
Štruktúrované výstupy
V nedávnej dobe pribudla podpora štruktúrovaných výstupov, ktoré umožňujú modelu generovať odpovede vo formáte JSON.
$ ollama pull ministral-3:3b
Keďže ide o náročnejšiu úlohu, použijeme väčší model
ministral-3:3b.
from ollama import chat text = """ Extract information about people mentioned in the following text. For each person, provide their name, age, and city of residence in a structured JSON format. John Doe is a software engineer living in New York. He is 30 years old and enjoys hiking and photography. Jane Smith is a graphic designer based in San Francisco. She is 28 years old and loves painting and traveling.""" response = chat( model='ministral-3:3b', messages=[{'role': 'user', 'content': text}], format='json' ) print(response.message.content)
Parameter
format='json' povie modelu aby generoval odpoveď vo formáte JSON. Model sa pokúsi vytvoriť platnú JSON štruktúru s relevantnými informáciami podľa zadania.
$ uv run python main.py {"people": [ { "name": "John Doe", "age": 30, "city_of_residence": "New York" }, { "name": "Jane Smith", "age": 28, "city_of_residence": "San Francisco" } ]}
OpenAI-kompatibilné rozhranie
Ollama poskytuje kompatibilné rozhranie s OpenAI API, čo umožňuje jednoduchú migráciu existujúceho kódu.
from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama" # dummy hodnota - ignoruje sa ) response = client.responses.create( model="gemma3:1b", input="Write a haiku about a gray, winter day." ) print(response.output_text)
Knižnica
openai je široko používaná v komunite. Ollama poskytuje kompatibilný API endpoint (
/v1), čo umožňuje použiť existujúci kód určený pre OpenAI bez väčších zmien. Stačí upraviť
base_url na lokálny Ollama server. Parameter
api_key je ignorovaný (môže byť ľubovoľný), pretože lokálne Ollama nevyžaduje autentifikáciu.
$ uv run python ollama_openai.py Snow falls soft and slow, Gray light blankets all the land, Quiet peace descends.
Grounding
Jednou z najsilnejších funkcií Ollama je podpora groundingu, čo umožňuje modelom pristupovať k externým dátam a nástrojom počas generovania odpovedí. Ide o spôsob, ako model „uzemniť“ v aktuálnych, overiteľných a externých informáciách namiesto toho, aby sa spoliehal len na to, čo má naučené z tréningu.
Jazykové modely sú skvelé v generovaní textu, ale ich vedomosti sú vždy len tak aktuálne, ako dáta, na ktorých boli trénované. Grounding tento problém rieši.
Ollama využíva svoj vlastné properietárne vyhľadávanie dostupné cez
https://ollama.com/api/web_search a
https://ollama.com/api/web_fetch endpointy.
export OLLAMA_API_KEY="my_secret_key"
Pre webové vyhľadávanie sa potrebujeme zaregistrovať na
ollama.com a získať API kľúč. Ollama umožňuje registráciu prostredníctvom Google alebo Github. Následne nastavíme premennú prostredia
OLLAMA_API_KEY s naším kľúčom.
import ollama response = ollama.web_search("What are Vedas?", max_results=6) for result in response.results: print('--- Search Result ---') print(f"Title: {result.title}") print(f"URL: {result.url}") print(f"Content: {result.content}\n") print("---------------\n") print(f"Total Results: {len(response.results)}")
Funkcia
ollama.web_search vykoná webové vyhľadávanie a vráti zoznam nájdených výsledkov. Počet výsledkov môžeme špecifikovať pomocou voľby
max_results.
from ollama import web_fetch result = web_fetch('https://docs.ollama.com/api/introduction') print(result.content)
V prípade jedného zdroja môžeme použiť funkciu
ollama.web_fetch, ktorá načíta obsah zadaného URL a vráti ho ako text.
Jednoduchá analýza dát
V nasledujúcom príklade ukážeme, ako môžeme použiť Ollama pre jednoduchú analýzu dát. V tomto príklade budeme pracovať s dátami o používateľoch, ktoré sú uložené v súbore
users.csv:
id,first_name,last_name,email,occupation,salary,created_at 1,Jana,Nováková,jana.novakova@gmail.com,Software Engineer,3200.0,2026-01-01 2,Peter,Kováč,peter.kovac@example.com,Data Analyst,2800.0,2026-01-02 3,Lucia,Horváthová,lucia.horvathova@example.com,Project Manager,3500.0,2026-01-03 4,Martin,Tóth,martin.toth@example.com,UX Designer,3000.0,2026-01-04 5,Simona,Varga,simona.varga@example.com,QA Engineer,2700.0,2026-01-05 6,Marek,Polák,marek.polak@example.com,DevOps Engineer,3400.0,2026-01-06 7,Zuzana,Bartošová,zuzana.bartosova@example.com,HR Specialist,2500.0,2026-01-07 8,Tomáš,Urban,tomas.urban@example.com,Business Analyst,2900.0,2026-01-08 9,Barbora,Králová,barbora.kralova@simplemail.com,Marketing Manager,3300.0,2026-01-09 10,Jozef,Šimek,jozef.simek@example.com,System Administrator,3100.0,2026-01-10 11,Michaela,Dudová,michaela.dudova@example.com,Content Writer,2200.0,2026-01-11 12,Richard,Bielik,richard.bielik@example.com,Product Owner,3600.0,2026-01-12 13,Katarína,Farkašová,katarina.farkasova@gmail.com,Accountant,2600.0,2026-01-13 14,Andrej,Gregor,andrej.gregor@example.com,Network Engineer,3200.0,2026-01-14 15,Veronika,Kučerová,veronika.kucerova@gmail.com,Graphic Designer,2400.0,2026-01-15 16,Patrik,Holub,patrik.holub@gmail.com,Mobile Developer,3300.0,2026-01-16 17,Eva,Švecová,eva.svecova@example.com,Recruiter,2300.0,2026-01-17 18,Roman,Marek,roman.marek@simplemail.com,Database Administrator,3400.0,2026-01-18 19,Monika,Blažeková,monika.blazekova@example.com,Scrum Master,3100.0,2026-01-19 20,Filip,Klein,filip.klein@example.com,Web Developer,3000.0,2026-01-20
V súbore máme dvadsať záznamov o používateľoch vrátane ich platov. Naším cieľom je vygenerovať report obsahujúci minimálny, maximálny, priemerný plat a súčet platov.
import ollama file_name = 'users.csv' with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as file: data = file.read() prompt = f"""Generate a report containing minimum, maximum,sum, and average of salaries from the CSV data provided. Please provide the results in JSON format.\n\nData:\n{data}""" response = ollama.chat( model='ministral-3:3b', format='json', messages=[ {"role": "user", "content": prompt} ] ) print(response['message']['content'])
Príklad načíta obsah súboru
users.csv a odosiela ho do modelu
ministral-3:3b spolu s požiadavkou na vygenerovanie štatistického reportu o platoch.
$ uv run python data_analysis.py {"salary_statistics": { "minimum": 2200.0, "maximum": 3600.0, "sum": 48400.0, "average": 48400.0, "count": 20 } }
Model vráti odpoveď vo formáte JSON obsahujúcu požadované štatistiky o platoch. V prípade sumy a priemeru platov sa model pomýlil. Na takúto úlohu je potrebné teda použiť väčší model.
Všetky príklady z článku a mnohé ďalšie sú dostupné na GitHub repozitári github.com/janbodnar/Python-AI-Skolenie.