V predchádzajúcich dieloch sme používali pôvodné Chat Completions API, pretože toto API je podporované aj ostatnými poskytovateľmi, napríklad DeepSeek, Qwen, alebo Gemini. Tí zatiaľ prechádzajú na nové API len postupne. Chcel som demonštrovať príklady aj s inými modelmi, nielen s OpenAI.
Co se dozvíte v článku
V tomto článku sa však zameriame výhradne na OpenAI a jeho modely. Pre spúšťanie príkadov je potrebné sa zaregistrovať na portáli platform.openai.com a zakúpiť si kredit. Kredit za 5 dolárov nám na naše testovacie potreby bohato postačí. (Nemýliť si to s chat.openai.com, čo je ChatGPT AI asistent, ktorý používa OpenAI modely, ale neposkytuje priamy prístup k API.) Kredit si zakúpime v nastaveniach, sekcii Billing.
Po zakúpení kreditu je potrebné získať API kľúč, ktorý nám umožní autentifikovať sa pri volaní OpenAI API. Kľúč nájdeme v sekcii API Keys. Tento kľúč je citlivý údaj, ktorý by sme nikdy nemali zdieľať alebo vystavovať v kóde, ktorý bude verejne dostupný (napríklad na GitHub). Preto ho budeme ukladať ako environmentálnu premennú.
export OPENAI_API_KEY=sk-proj-J0RxBN3U...
Premenná prostredia sa typicky na Linuxových systémoch nastavuje v súbore
~/.bashrc alebo
~/.zshrc.
Ak si svoju premennú nazveme
OPENAI_API_KEY, nemusíme ju potom v kóde explicitne uvádzať – OpenAI Python knižnica ju automaticky načíta z prostredia.
from openai import OpenAI client = OpenAI()
Vo všetkých príkladoch sa predpokladá práve takéto nastavenie.
$ uv init $ uv add openai
Potrebujeme si potom nainštalovať samotnú OpenAI knižnicu. Na manažment závislostí odporúčam použiť nástroj uv, obzvlášť na Unixových systémoch.
$ uv run python main.py
Príklady potom spúšťame pomocou
uv run python.
Responses API
OpenAI Responses API je nové rozhranie, ktoré rozširuje možnosti Chat Completions API a prináša zabudované nástroje pre agentické aplikácie. Kľúčové výhody zahŕňajú:
- Natívne nástroje – zabudované funkcie ako vyhľadávanie na webe, interpret kódu, práca s dokumentmi
- Agentické správanie – model automaticky využíva nástroje podľa potreby
- Lepšia výkonnosť – o 3% lepšie výsledky na SWE-bench benchmarku
- Nižšie náklady – o 40–80% lepšie využitie cache
- Stateful kontext – jednoduchšie udržiavanie konverzácie cez
previous_response_id
- Reasoning módy – podpora pre GPT-5 reasoning modely s rôznymi úrovňami úsilia
- Multimodálne vstupy – natívna podpora pre text a obrázky
Tu je prehľad kľúčových rozdielov medzi Chat Completions a Responses API:
|Schopnosť
|Chat Completions
|Responses
|Generovanie textu
|✓
|✓
|Audio
|✓
|Plánované
|Vision
|✓
|✓
|Štruktúrované výstupy
|✓
|✓
|Volanie funkcií
|✓
|✓
|Web search
|✗
|✓
|File search
|✗
|✓
|Computer use
|✗
|✓
|Code interpreter
|✗
|✓
|MCP
|✗
|✓
|Image generation
|✗
|✓
|Reasoning summaries
|✗
|✓
Okrem nových schopností sa líši aj štruktúra API. V Chat Completions sme používali
messages, v Responses používame
input (môže byť reťazec alebo pole správ) a voliteľný
instructions. Odpoveď vráti objekt
Response s
id namiesto
choices poľa. Pre štruktúrované výstupy používame
text_format namiesto
response_format.
Z uvedeného vyplýva, že pre nové aplikácie je rozhodne odporúčané používať nové Responses API, pokiaľ to samozrejme váš model podporuje.
Základné použitie
Začnime jednoduchým príkladom generovania textu. Responses API má veľmi intuitívne rozhranie – použijeme metódu
client.responses.create() a ako parameter
input zadáme jednoduchý prompt.
from openai import OpenAI client = OpenAI() response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input="Write a haiku about the changing seasons.", ) print(response.output_text)
V tomto príklade používame pomocný atribút
output_text, ktorý priamo vráti vygenerovaný text. Responses API je navrhnuté tak, aby bolo jednoduché na použitie pre základné úlohy, no ponúka aj pokročilé možnosti pre komplexnejšie scenáre.
$ uv run python haiku.py Bud unfolds to sun Leaves blaze, then drift in cold winds — Silence seeds the snow
Pole správ pre
input umožňuje zachovať konverzačný kontext.
from openai import OpenAI client = OpenAI() prompt = "What is the capital of France? In one sentence." # 1. Start the conversation history messages = [ { "type": "message", "role": "user", "content": [{"type": "input_text", "text": prompt}] } ] # Turn 1: Ask about France response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=messages ) fr_reply = response.output_text print(f"AI: {fr_reply}") messages.append({ "type": "message", "role": "assistant", "content": [{"type": "output_text", "text": fr_reply}] }) # Turn 2: Follow-up (Notice we don't mention "capital" or "France" again) messages.append({ "type": "message", "role": "user", "content": [{"type": "input_text", "text": "And of Slovakia?"}] }) # Send the WHOLE list (3 messages total now) response_2 = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=messages ) svk_reply = response_2.output_text print(f"AI: {svk_reply}")
V tomto príklade vytvárame pole
messages, ktoré obsahuje celú konverzačnú históriu vrátane otázok a odpovedí. Každý ťah pridávame do tejto histórie, takže model má kontext pre následné otázky. Toto je veľmi užitočné pre udržiavanie stavových konverzácií, kde model „pamätá“ predchádzajúce interakcie bez potreby opakovania informácií v každom requeste.
Reasoning mód
Responses API podporuje nové GPT-5 reasoning modely, ktoré sú optimalizované na riešenie komplexných problémov. Pomocou parametra
reasoning môžeme nastaviť úroveň úsilia, ktorú má model vynaložiť na uvažovanie:
from openai import OpenAI client = OpenAI() prompt = """ Write a bash script that takes a matrix represented as a string with format '[1,2],[3,4],[5,6]' and prints the transpose in the same format. """ response = client.responses.create( model="gpt-5", reasoning={"effort": "medium"}, input=[ { "role": "user", "content": prompt } ] ) print(response.output_text)
Parameter
effort môže mať hodnoty
low,
medium alebo
high. Vyššia úroveň znamená viac času stráveného uvažovaním, čo vedie k lepším výsledkom pri komplexných úlohách, ako je programovanie, matematika alebo logické riešenie problémov. To samozrejme vedie k väčšej spotrebe tokenov a vyššej latencii, takže je dobré experimentovať s rôznymi úrovňami podľa potreby.
Súkromie a ukladanie dát
OpenAI štandardne ukladá konverzácie pre zlepšovanie služby, no pre organizácie s prísnejšími požiadavkami na súkromie existuje parameter
store.
from openai import OpenAI client = OpenAI() response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input="Write a haiku about the changing seasons.", store=False, ) print(response.output_text)
Pri nastavení
store=False OpenAI neukladá žiadne dáta z requestu ani odpovede. Toto je v súlade s Zero Data Retention (ZDR) politikou, ktorá je požadovaná v niektorých odvetviach alebo jurisdikciách.
Na našom OpenAI dashboarde v záložke Logs môžeme vidieť uloženú komunikáciu s modelom, ktorá nemala vypnutý parameter
store.
Pre reasoning modely existuje aj možnosť šifrovaného uvažovania, kde uvažovanie modelu je zašifrované a dešifrované len v pamäti, nikdy nie na disku. Toto sa aktivuje parametrom:
response = client.responses.create( model="gpt-5", reasoning={"effort": "medium", "encrypted": True}, store=False, include=["reasoning.encrypted_content"], input="Sensitive calculation task..." )
V sektore zdravotníctva sú údaje pacientov chránené prísnymi predpismi (ako GDPR v EÚ alebo HIPAA v USA). Šifrované spracovanie dát umožňuje využívať pokročilú AI bez toho, aby poskytovateľ AI videl citlivé medicínske diagnózy v procese „premýšľania“ modelu.
Prístup k týmto voľbám je však dostupný len pre organizácie, ktoré sú v programe ZDR a bežný užívatelia ho nemajú k dispozícii.
Systémové inštrukcie: Architektúra správania modelu
Systémové inštrukcie predstavujú základný stavebný kameň pre definovanie logiky a identity umelej inteligencie. Správne pochopenie rozdielu medzi parametrom
instructions a správou s rolou
system je kľúčové pre stabilitu a efektivitu vyvíjaných aplikácií.
Systémové inštrukcie fungujú ako nadradený operačný manuál. Určujú osobnosť modelu, jeho tón, formát výstupu a striktné obmedzenia. Zatiaľ čo používateľský vstup definuje konkrétnu úlohu, systémové inštrukcie definujú spôsob, akým bude táto úloha vykonaná. Premieňajú generický model na špecializovaný nástroj – napríklad na analytika schopného spracovávať zložité finančné výkazy alebo na asistenta pre plánovanie rozpočtu.
V novom rozhraní Responses API existujú dve cesty, ako tieto inštrukcie modelu odovzdať. Každá má svoje špecifiká z hľadiska architektúry kódu a vplyvu na model.
|Vlastnosť
|Parameter
instructions
|Správa
role: system
|Umiestnenie
|Top-level parameter (mimo zoznamu správ).
|Prvá položka v zozname správ (
input).
|Logika
|Trvalé pravidlá definované nad dátami.
|Súčasť konverzačnej histórie.
|Váha v modeli
|Má vyššiu prioritu v moderných modeloch (GPT-5).
|Môže byť potlačená pri extrémne dlhom čate.
|Implementácia
|Jednoduchý textový reťazec.
|Štruktúrovaný objekt v zozname správ.
Odporúčania pre implementáciu:
- Priorita pre moderné modely: Pre modely ako GPT-5 a GPT-5-mini je preferovanou voľbou parameter
instructions. Modelu to jasne signalizuje, že ide o fixné pravidlá, ktoré nesmú byť ovplyvnené neskoršími manipuláciami v používateľskom čate.
- Súkromie a čistota dát: Využitie samostatného parametra umožňuje čistejšie oddelenie aplikačnej logiky od používateľských dát. Ak je nastavený parameter
store=False, inštrukcie sú spracované ako dočasné riadiace dáta, čo zvyšuje bezpečnosť citlivých firemných promptov.
- Konzistencia v dlhých konverzáciách: V prípade vývoja komplexných aplikácií, kde zoznam správ (
input) neustále narastá, parameter
instructionszabezpečuje, že model nezabudne na svoje pôvodné zadanie. Na rozdiel od správy v histórii, ktorú môže model pri vyčerpaní kontextového okna začať ignorovať, top-level inštrukcie zostávajú ukotvené v každom kroku generovania.
from openai import OpenAI client = OpenAI() # Inštrukcie definujú expertný tón a zameranie na logistiku instructions = """ Si profesionálny itinerár-manažér a cestovný poradca. Tvojou úlohou je vytvárať logicky nadväzujúce plány ciest, ktoré optimalizujú čas, náklady a zážitky pre celú rodinu. """ # Vstup s konkrétnymi preferenciami a obmedzeniami prompt = """ Naplánuj 10-dňový okruh po Islande v máji pre 4 osoby. Máme rozpočet 6 000 €, chceme vidieť vodopády, ale vyhnúť sa najväčším davom. Máme prenajaté auto 4x4. Navrhni mestá na ubytovanie a denný rozpis aktivít. """ # Konfigurácia s využitím instructions, hlbšieho uvažovania a súkromia response = client.responses.create( model="gpt-5", instructions=instructions, input=prompt, reasoning={"effort": "high"}, # Model musí prepočítať vzdialenosti a kapacity v danom mesiaci store=False # Vaše osobné plány a rozpočet sa neukladajú do histórie ) print(response.output_text)
V tomto príklade využívame parameter
instructions na definovanie identity a úlohy modelu. Model je nastavený ako „profesionálny itinerár‑manažér a cestovný poradca“, čo mu poskytuje jasný rámec pre generovanie odpovede. Vstup obsahuje konkrétne požiadavky a obmedzenia, ktoré model musí zohľadniť pri plánovaní cesty.
Výstup modelu bude detailný itinerár s odporúčaniami na ubytovanie, denné aktivity a logistiku, ktorý zohľadňuje vaše preferencie a obmedzenia, a zároveň je optimalizovaný pre efektívne využitie času a rozpočtu.
V druhom príklade využívame systémové inštrukcie v rámci správy s rolou
system. Príklad klasifikuje položky do kategórií veľkosti.
from openai import OpenAI client = OpenAI() # The items to classify items = ["elephant", "mouse", "dog", "snail", "giraffe", "ant"] prompt = f"Classify the following items as [large, medium, small, tiny]:\n {', '.join(items)}" system_instruction = """ You are a helpful assistant that classifies items strictly into the categories provided. """ response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=[ { "role": "system", "content": [ { "type": "input_text", "text": system_instruction } ], }, { "role": "user", "content": [ { "type": "input_text", "text": prompt } ], } ], ) print(response.output_text)
V tomto prípade sú systémové inštrukcie súčasťou konverzačnej histórie. Model dostáva inštrukcie ako prvú správu, ale v závislosti od dĺžky a komplexnosti konverzácie môže začať ignorovať tieto inštrukcie, ak sa dostaneme k limitu kontextového okna. Preto je tento prístup menej spoľahlivý pre dlhé alebo komplexné interakcie, kde je kritické, aby model dodržiaval pevné pravidlá.
Štruktúrované výstupy
Jednou z najužitočnejších funkcií je schopnosť generovať štruktúrované výstupy v JSON formáte. Responses API podporuje dva prístupy: použitie Pydantic modelov alebo manuálnu definíciu JSON schémy.
Pydantic modely
Najelegantnejším spôsobom je využitie Pydantic modelov. Použijeme metódu
responses.parse() a parameter
text_format, ktorý automaticky validuje a parsuje odpoveď do Pydantic objektu:
from openai import OpenAI from pydantic import BaseModel from typing import List client = OpenAI() text = """ Extract information about people mentioned in the following text. For each person, provide their name, age, and city of residence in a structured JSON format. John Doe is a software engineer living in New York. He is 30 years old and enjoys hiking and photography. Jane Smith is a graphic designer based in San Francisco. She is 28 years old and loves painting and traveling. """ class Person(BaseModel): name: str age: int city: str class PeopleExtraction(BaseModel): people: List[Person] response = client.responses.parse( model="gpt-5-mini", input=[{"role": "user", "content": text}], text_format=PeopleExtraction, ) print("Extracted info:", response.output_parsed) print("\nPeople found:") for person in response.output_parsed.people: print(f"- {person.name}, {person.age} years old, from {person.city}")
Výhodou tohto prístupu je typová bezpečnosť – dostávame priamo Python objekt s validovanými typmi. Vlastnosť
output_parsed nám vráti inštanciu triedy
PeopleExtraction, s ktorou môžeme ďalej pracovať ako s bežným Python objektom.
$ uv run python extract_data_resp_pydantic.py Extracted info: people=[Person(name='John Doe', age=30, city='New York'), Person(name='Jane Smith', age=28, city='San Francisco')] People found: - John Doe, 30 years old, from New York - Jane Smith, 28 years old, from San Francisco
Použitie JSON schémy
Alternatívne môžeme použiť manuálnu definíciu JSON schémy. Tento prístup dáva väčšiu kontrolu nad štruktúrou, no vyžaduje viac kódu:
from openai import OpenAI import json client = OpenAI() text = """ Extract information about people mentioned in the following text. For each person, provide their name, age, and city of residence in a structured JSON format. John Doe is a software engineer living in New York. He is 30 years old and enjoys hiking and photography. Jane Smith is a graphic designer based in San Francisco. She is 28 years old and loves painting and traveling.""" format_schema = { "type": "json_schema", "name": "people_extraction", "strict": True, "schema": { "type": "object", "properties": { "people": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "name": {"type": "string"}, "age": {"type": "integer"}, "city": {"type": "string"} }, "required": ["name", "age", "city"], "additionalProperties": False } } }, "required": ["people"], "additionalProperties": False } } response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=[{"role": "user", "content": text}], text={ "format": format_schema } ) data = json.loads(response.output_text) print("Extracted info:", data) if "people" in data: print("\nPeople found:") for person in data["people"]: print(f"- {person['name']}, {person['age']} years old, from {person['city']}")
Pri použití JSON schémy si všimnite parameter
text namiesto
text_format. Odpoveď dostávame cez
output_text a sami ju parsujeme pomocou
json.loads(). Parameter
strict:
True zabezpečuje prísnu validáciu podľa schémy.
Natívne nástroje
Responses API prináša veľkú zmenu v podobe vstavaných nástrojov (tools), ktoré model môže využívať automaticky. Nemusíme už implementovať vlastné API volania – stačí pridať nástroj do poľa
tools a model ho použije, keď to bude potrebné. Použitie nástrojov sa tak mimoriadne zjednodušuje.
Dostupné nástroje zahŕňajú:
|Nástroj
|Popis
|
web_search
|Vyhľadávanie aktuálnych informácií na internete
|
file_search
|Prehľadávanie dokumentov a znalostnej bázy
|
code_interpreter
|Spúšťanie Python kódu v izolovanom prostredí
|
computer_use
|Automatizácia používateľského rozhrania
|
image_generation
|Generovanie obrázkov
|
remote MCP
|Pripojenie k vzdialeným Model Context Protocol serverom
Vyhľadávanie na webe
Najjednoduchší príklad použitia natívneho nástroja je
web_search. Model automaticky vyhľadá aktuálne informácie a odpovie na základe nájdených výsledkov. Tomuto sa v anglickej terminológii hovorí grounding.
from openai import OpenAI client = OpenAI() response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", tools=[{"type": "web_search"}], input="Who are the last three Slovak presidents, including the present one?" ) print(response.output_text)
Model automaticky identifikuje, že potrebuje aktuálne informácie, spustí vyhľadávanie a odpovie na základe nájdených dát. Nemusíme implementovať logiku pre volanie vyhľadávacieho API – všetko sa deje automaticky v rámci agentického správania.
$ uv run python web_search.py The last three presidents of Slovakia (including the current one): - Peter Pellegrini — incumbent president; took office 15 June 2024. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pellegrini?utm_source=openai)) - Zuzana Čaputová — served 15 June 2019 – 15 June 2024. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Zuzana_%C4%8Caputov%C3%A1?utm_source=openai)) - Andrej Kiska — served 15 June 2014 – 15 June 2019. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska?utm_source=openai)) Would you like short bios or links to sources for any of them?
Model poskytne aktuálnu odpoveď spolu s linkami na zdroje.
$ uv run python web_search_no_tool.py As of my last update (June 2024), the most recent three Slovak presidents are: - Zuzana Čaputová — incumbent (in office since 15 June 2019) - Andrej Kiska — 15 June 2014 to 15 June 2019 - Ivan Gašparovič — 15 June 2004 to 15 June 2014 If you need the current holder as of today (Feb 2026), I can look it up—I don't have browsing access in this session, so I can't confirm any changes after June 2024 unless you want me to fetch fresh information.
Ak nepoužijeme nástroj, model sa spolieha na svoje trénované dáta, ktoré sú v našom prípade zastarané. Model však na to inteligentne poukazuje.
Analýza dát s Code Interpreter
Ďalším výkonným nástrojom je
code_interpreter, ktorý umožňuje modelu spúšťať Python kód v izolovanom prostredí. To je užitočné pre matematické výpočty, analýzu dát alebo spracovanie súborov.
Ešte predtým, než sa pustíme do analýzy dát, povedzme si pár slov o využítí LLM pre matematícké výpočty.
Veľké jazykové modely predstavujú vynikajúci nástroj na prácu s matematikou, no ich využitie má svoje limity. Fungujú skôr ako jazykoví experti na matematiku než ako samotné kalkulačky. Excelujú vo vysvetľovaní zložitých konceptov, riešení slovných úloh a generovaní cvičných príkladov.
Hlavným úskalím však zostáva fakt, že LLM sú pravdepodobnostné generátory textu, nie deterministické stroje. Nemajú v sebe zabudovaný logický obvod kalkulačky; namiesto výpočtu sa snažia odhadnúť nasledujúci najpravdepodobnejší „token“. To vedie k tzv. matematickým halucináciám, kedy model sebavedomo predloží nesprávny výsledok. Hoci nové uvažujúce modely vďaka internému reťazcu myšlienok tieto nedostatky zmierňujú, stále nie sú stopercentne spoľahlivé pri čistej aritmetike.
|Úloha
|Štandardné LLM
|Uvažujúce LLM
|Kalkulačka / Wolfram
|Vysvetlenie konceptu
|Vynikajúce
|Vynikajúce
|Žiadne
|Jednoduchá slovná úloha
|Dobré
|Dobré (často lepšie)
|Slabé
|Výpočet 345 × 789
|Dobré (občas chyby)
|Dobré
|Dokonalé
|Výpočet 1,2M x 9,8M
|Nespoľahlivé
|Dobré, nie 100 %
|Dokonalé
|Zložitý integrál
|Časté chyby
|Dobré
|Dokonalé
|Dôkaz novej vety
|Nepoužiteľné
|Vo výskume
|Nemožné
V súčasnosti sa ako najvhodnejší prístup k matematike ukazuje hybridný model. LLM sa použije na pochopenie zadania, navrhnutie postupu alebo brainstorming. Na samotné výpočty, kde záleží na každej cifre, je však vždy potrebné použiť špecializované nástroje ako Wolfram Alpha, Python alebo vedeckú kalkulačku.
Najprv si ukážme jednoduchú analýzu CSV súboru bez použitia code interpreter – model dostane dáta a má ich analyzovať priamo.
id,first_name,last_name,email,occupation,salary,created_at 1,Jana,Nováková,jana.novakova@gmail.com,Software Engineer,3200.0,2026-01-01 2,Peter,Kováč,peter.kovac@example.com,Data Analyst,2800.0,2026-01-02 3,Lucia,Horváthová,lucia.horvathova@example.com,Project Manager,3500.0,2026-01-03 4,Martin,Tóth,martin.toth@example.com,UX Designer,3000.0,2026-01-04 5,Simona,Varga,simona.varga@example.com,QA Engineer,2700.0,2026-01-05 6,Marek,Polák,marek.polak@example.com,DevOps Engineer,3400.0,2026-01-06 7,Zuzana,Bartošová,zuzana.bartosova@example.com,HR Specialist,2500.0,2026-01-07 8,Tomáš,Urban,tomas.urban@example.com,Business Analyst,2900.0,2026-01-08 9,Barbora,Králová,barbora.kralova@simplemail.com,Marketing Manager,3300.0,2026-01-09 10,Jozef,Šimek,jozef.simek@example.com,System Administrator,3100.0,2026-01-10 11,Michaela,Dudová,michaela.dudova@example.com,Content Writer,2200.0,2026-01-11 12,Richard,Bielik,richard.bielik@example.com,Product Owner,3600.0,2026-01-12 13,Katarína,Farkašová,katarina.farkasova@gmail.com,Accountant,2600.0,2026-01-13 14,Andrej,Gregor,andrej.gregor@example.com,Network Engineer,3200.0,2026-01-14 15,Veronika,Kučerová,veronika.kucerova@gmail.com,Graphic Designer,2400.0,2026-01-15 16,Patrik,Holub,patrik.holub@gmail.com,Mobile Developer,3300.0,2026-01-16 17,Eva,Švecová,eva.svecova@example.com,Recruiter,2300.0,2026-01-17 18,Roman,Marek,roman.marek@simplemail.com,Database Administrator,3400.0,2026-01-18 19,Monika,Blažeková,monika.blazekova@example.com,Scrum Master,3100.0,2026-01-19 20,Filip,Klein,filip.klein@example.com,Web Developer,3000.0,2026-01-20
V súbore máme dvadsať záznamov o používateľoch. Našou úlohou je zistiť minimum, maximum, sumu a priemer platov.
from openai import OpenAI from pydantic import BaseModel client = OpenAI() class SalaryReport(BaseModel): minimum: float maximum: float sum: float average: float file_name = "users.csv" with open(file_name, "r", encoding="utf-8") as file: data = file.read() prompt = f"""Generate a report containing minimum, maximum, sum, and average of salaries from the CSV data provided. Please provide the results in JSON format.\n\nData:\n{data}""" response = client.responses.parse( model="gpt-5-mini", input=[{"role": "user", "content": prompt}], text_format=SalaryReport, store=False, ) report = response.output_parsed print(report.model_dump_json(indent=2))
Dáta načítame priamo z CSV súboru a vložíme ich do promptu.
$ uv run python data_analysis_direct.py { "minimum": 2200.0, "maximum": 3600.0, "sum": 59500.0, "average": 2975.0 }
Výsledky sú správne. Avšak nikdy si nemôžeme byť úplne istí.
Teraz to porovnajme s použitím
code_interpreter.
from openai import OpenAI from pydantic import BaseModel client = OpenAI() file_name = "users.csv" class SalaryReport(BaseModel): minimum: float maximum: float sum: float average: float with open(file_name, "r", encoding="utf-8") as file: data = file.read() prompt = f"""Generate a report containing minimum, maximum, sum, and average of salaries from the CSV data provided. Write and run Python tool to analyze the data. Please provide the results in JSON format.\n\nData:\n{data}""" response = client.responses.parse( model="gpt-5-mini", input=[{"role": "user", "content": prompt}], tools=[ { "type": "code_interpreter", "container": {"type": "auto", "memory_limit": "1g"}, } ], text_format=SalaryReport, store=False, ) report = response.output_parsed print(report.model_dump_json(indent=2))
Pri použití nástroja
code_interpreter model napíše Python skript, spustí ho v izolovanom kontajneri, a vráti presné výsledky. Parameter
container umožňuje konfiguráciu prostredia, vrátane limitov pamäte. Na našom účte na portáli OpenAI si môžeme pozrieť na dashboarde v sekcii Usage vytvorenie nového kontajnera.
Vďaka nástroju
code_interpreter je spúšťanie Python kódu triviálnou záležitosťou.
Multimodálne vstupy
Responses API natívne podporuje prácu s obrázkami. Môžeme kombinovať textové a obrázkové vstupy v jednom requeste pomocou typov
input_text a
input_image:
import base64 from openai import OpenAI client = OpenAI() def encode_image(image_path): with open(image_path, "rb") as image_file: return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8") image_path = "sid.jpg" base64_image = encode_image(image_path) response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=[ { "role": "user", "content": [ { "type": "input_text", "text": "Who in this image?" }, { "type": "input_image", "image_url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}", }, ], } ], ) print(response.output_text)
Obrázok musíme najprv zakódovať do formátu Base64. Parameter
content môže obsahovať pole rôznych typov vstupov, čo umožňuje flexibilnú kompozíciu multimodálnych požiadaviek. Model GPT-5-mini aj GPT-5 podporujú vision capabilities pre analýzu a popis obrázkov.
$ uv run python describe_image.py That's Sid the Sloth, the goofy ground sloth character from the Ice Age animated movies (voiced by John Leguizamo).
Tvorba obrázkov
Pre generovanie obrázkov pomocou najnovších modelov platia prísne pravidlá. Je potrebné sa verifikovať a odovzdať osobné informácie. Je to kvôli tomu, aby sa zabránilo tvorbe sexuálne explicitného obsahu alebo deepfake obsahu.
import openai import os client = openai.OpenAI() prompt = "A serene landscape with mountains, a river, and a clear sky at sunset." # 1. Create a Response using image_generation tool response = client.responses.create( model="gpt-4o-mini", # Model that supports image_generation tool input=prompt, tools=[{"type": "image_generation"}] ) # 2. Extract the image from the output items # The Responses API returns a list of items (text, tool calls, or media) for item in response.output: if item.type == "image": image_id = item.image.id print(f"Generated Image ID: {image_id}") # 3. Download the file using the Files API # In the modern stack, images are often stored as internal File objects image_file = client.files.content(image_id) with open("serene_landscape.png", "wb") as f: f.write(image_file.content) print("Image saved as serene_landscape.png")
Osobne som sa kvôli tejto verifikácii a požiadavke na osobné údaje rozhodol tento nástroj zatiaľ nevyužívať.
Prístup k starších modelom zostal zachovaný.
import openai import requests client = openai.OpenAI() prompt = 'A monk writing a book in a monastery library, detailed, realistic' response = client.images.generate( model="dall-e-3", prompt=prompt, size="1024x1024", quality="standard", n=1, # number of images to generate ) image_url = response.data[0].url print(f"Generated image: {image_url}") # Download and save the image image_data = requests.get(image_url).content with open("monk_writing.png", "wb") as f: f.write(image_data) print("Image saved as monk_writing.png")
Tento príklad využíva staršie API a starší model DALL-E 3, ktorý nevyžaduje verifikáciu. Obrázok sa generuje a následne sťahuje cez URL. Tento prístup je stále funkčný.
Všetky príklady z článku a mnohé ďalšie sú dostupné na GitHub repozitári github.com/janbodnar/Python-AI-Skolenie.
V nasledujúcich pokračovaniach tohto seriálu sa pozrieme na ďalšie možnosti, ako je práca s MCP, agentmi, audiom, súbormi, kontajnermi, shellmi a ďalšími nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci Responses API.