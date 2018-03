 »   »  Qualcomm představil řešení pro Wi-Fi 802.11ax

VISA si pochvaluje chip-and-PIN zabezpečení platebních karet

Nasazení takzvané technologie chip-and-PIN snížilo od prosince 2015 do září 2017 dle VISA počty podvodů o 70 %. Údaj se samozřejmě vztahuje na nedávné – oproti Evropě opožděné – zavedení těchto bezpečnostních prvků v USA. Chip an PIN, nebo též obecně EMV je společný zabezpečovací standard Europay, MasterCard a Visa zahrnující jak platební karty, tak platební terminály a bankomaty.

Platby kartami s příslušným čipem a sama možnost plateb touto technologií na terminálech u obchodníků, se v USA rozbíhala velmi pozvolna a vlastně dodnes stále rozbíhá. Nyní je u VISA zhruba 67 % karet takto vybaveno a v posledních letech i rapidně přibylo míst, kde je tato forma platby v Evropě běžná, dostupná.

Qualcomm je na Wi-Fi 802.11ax připraven

Americký Qualcomm se nejen dohaduje s Broadcommem na případné ceně za odkup společnosti a věnuje spoustu zdrojů vývoji 5G technologií, ale pracuje i na jiných standardech. V těchto dnech představil řešení a konkrétní čip pro příští generací Wi-Fi 802.11ax. Ta zatím ještě není standardizována (stane se tak v příštím roce), ale předpokládá se, že výrobci vyvinou dopředu implementace na bázi draftu existující specifikace.

802.11ax přinese podporou 2,4 i 5GHz pásem, MIMO/MU-MIMO (opět více antén), OFDMA či 1024 QAM. Předpokládá se nárůst propustnosti na čtyřnásobek a vyšší energetická efektivita, plus podpora nového zabezpečení WPA3.

Ubuntu 18.04 LTS je ve fázi Feature Freeze

Zmražení vlastností příštího vydání distribuce Ubuntu znamená, že v hrubých obrysech víme, co bude obsahovat. Již nejsou (až na určité výjimky) přidávány nové vlastnosti, posledních zhruba 5 týdnů se budou tvůrci soustředit na opravy chyb a vyladění tohoto příštího LTS vydání do co nejlepšího stavu.

Pro příští týden je v plánu beta verze, následovat bude 22. března UI Freeze a finální beta verze 5. dubna a konečně 12. dubna Kernel Freeze. O týden později se objeví RC, tedy kandidát na vydání ostré verze a pokud vše půjde hladce. Ubuntu 18.04 se objeví 26. dubna 2018.<úp>

Aktuálně je tedy tato vývojová verze tvořena softwarovým mixem jádra řady 4.15, X.Org Serveru 1.19 (Wayland je podporován jako alternativa) a desktopem stavějícím na mixu balíčků z GNOME 3.26 až 3.28 package. Dále nechybí GCC 7.3 či Mesa 18.0.

Krátce

Western Digital / SanDisk předvedl na Mobile World Congress 2018, konaném již tradičně ve španělské Barceloně, karty rodiny Secure Digital (SD) využívající rozhraní PCI Express 3.0 ×1 a NVM Express. Dosahované rychlosti jsou až 888 MB/s, přičemž systém je zpětně kompatibilní (pro svou komunikaci využívá již existující rozšiřující UFS piny, nijak neovlivňuje „základní“ typ rozhraní SD karet).