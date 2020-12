Qualcomm vydává SoC Snapdragon 888, Wine chystá verzi 6.0

Debian 10.7 opravuje bezpečnostní chyby

V pořadí již sedmá aktualizace desáté řady Debianu je na světě. Řeší řadu nahlášených/zjištěných bezpečnostních problémů,m opravuje mnohá CVE, některé chyby v přetečení paměti a přidává například podporu pro migraci enigmailu na GPG v novém Thunderbirdu. Dále tvůrci uvádí, že balík libimobiledevice dostal částečnou podporu Apple iOS 14. Z důvodů konce podpory v prohlížečích končí například balíček freshplayerplugin . Kompletní přehled změn je k dispozici na domovském webu projektu.

Doplňme ještě, že vydání příští verze Debian 11 (Bullseye) je již poměrně blízko.

Qualcomm představil vlajkové 5G ARM SoC Snapdragon 888

Americký Qualcomm ohlásil zbrusu novou mobilní platformu Snapdragon 888 5G, jejímž cílem je nejen být nejlepší na poli běžně dostupných čipů, ale jistě také trochu zkrátit náskok, který v ARM světě vytvořil Apple svým SoC M1. Součástí pak je i nový 5G modem Snapdragon X60.

Firma se tentokrát pouští do zajímavého experimentu. Již žádná čtyři stejná CPU jádra, již žádný osmijádrový koncept big.LITTLE, Snapdragon 888 sází na koncept tří různých typů CPU jader v uspořádání 1+3+4. Najdeme zde jedno ultra-výkonné jádro Cortex-X1 na 2,84 GHz, trojici výkonných Cortex-A78 na 2,4 GHz a pak čtveřici úsporných Cortex-A55 na 1,8 GHz. A k tomu GPU Adreno 660. Trochu to tak nějak připomíná někdejší tříúrovňový big.LITTLE od MediaTeku na čipech jako 20nm Helio X20 a 10nm Helio X30. Qualcomm ale u svého čipu, mimochodem vyráběného 5nm FinFET procesem u TSMC (stejně jako Apple M1) slibuje o 25% vyšší výkon oproti Kryo 585 ve Snapdragonu 865. AI engine Hexagon 780 je třikrát rychlejší než předchozí generace (26 TOPS).

Navíc SoC podporuje až 16 GB RAM, a to buď typu LPDDR4×-2133 nebo novějšího LPDDR5–3200. GPU má být o 35 % rychlejší. Nechybí podpora variabilní snímkové frekvence. Vedle 5G (CA, DSS, globální podpora multiSIM,…) pak nechybí ani podpora Wi-Fi 6E, samotný 5G modem je již třetí generací, umí mmWave i sub-6GHz a download/upload jsou možné rychlostí až 7,5/3,0 Gbit/s. Wi-Fi 6E pracující v novém nelicencovaném pásmu 6GHz také umožní teoreticky rychlosti až 3,6 Gbit/s (nechybí WPA3), dále pak nechybí ani Bluetooth 5.2.

Další součástí je Spectra 580 ISP, který se postará o fotografie i video. Jeho propustnost je až 2,7 Gpix/s, a to klidně ze tří kamerek současně. Tedy dostatečně velká pro tři souběžné 4k HDR streamy, případně tři 28Mpix fotky – neměla by překvapit podpora 10bit barev a formátu HEIF. Možné je též pořizování jednotlivých fotografií v až 200Mpix rozlišení. Video až do kvality 8k/30p (samozřejmě H.265), resp. 720p s 960fps. Podporovány jsou všechny HDR formáty, tedy jak statické HDR10 a HLG, tak dynamické HDR10+ a Dolby Vision. Displej zařízení může mít 4k rozlišení s 60Hz, případně QHD+ (1440×něco) při 144Hz. Nabíjení je Quick Charge 5, USB je podporováno jako 3.1 typu C.

Snapdragon 888 čekejme ve vlajkových lodích řady výrobců telefonů, a to v prvním čtvrtletí příštího roku.

Wine a Wine-Staging 6.0 RC1

První kandidát na ostrou verzi Wine 6.0 je na světě. Představuje současně zmrazení kódu i přidávání nových vlastností do této verze projektu, finální verze 6.0.0 by měla následovat někdy v průběhu ledna 2021 (do té doby budou další a další RC verze).

Mezi novinkami najdeme aktualizaci enginu Gecko, převod dalších knihoven do formátu PE (WindowsCodecs a QCap), rychlejší inicializaci fontů při startu atd. Celkově tvůrci opravili 53 chyb. Nejstarší ohlášená čekala na svou opravu více než 12 let, nejmladší pak 2 dny.

Kromě samotného kandidáta na Wine 6.0 byl vydán též kandidát Wine-Staging 6.0, tedy verze sloužící jako testovací základ pro budoucí věci. Shrnuje balík celkem 740 patchů oproti upstreamovému Winem. Phoronix dodává, že letos se Staging větev pohybuje v rozmezí 600 až 800 patchů oproti standardnímu vydání a tato verze tedy lehce ztratila, neb do Wine se přesunula například řada patchů pro Wine implementaci GStreameru a další opravy.

Mesa 21.0 dostává podporu kódování HEVC SAO na Radeonech

Majitelé grafických karet Radeon s video enginem Video Core Next 2 (VCN2) – tedy například Navi a APU Renoir – a všechna pozdější mohou začít využívat podporu SAO (sample adaptive offset) u HEVC v Mesa 21.0. Samozřejmě za předpokladu, že si tuto vývojovou verzi Mesa zprovozní, ostrá ještě nějakou dobu nevyjde.

SAO je jednou z kompresních technik ve video formátu HEVC/H.265, slouží pro in-loop filtering snižující sample distortion. Nvidia tuto techniku podporuje se svými GPU od generace Pascal v rámci uzavřeného ovladače GeForce již nějakou dobu.

Manjaro 20.2 Nibia přináší Linux 5.9 a GNOME na Waylandu

Nejnovější vydání z Archu odvozené distribuce Manjaro 20.2 staví na aktuálně nejvyšší verzi linuxového jádra 5.9. V případě použití desktopového prostředí GNOME je již výchozí konfigurací jeho běh na Waylandu, nikoli X.Org.

Z dalších vylepšení tvůrci uvádí aktualizace v instalátoru založeném na Calamares (nově podporuje šifrovaný systém s nešifrovaným oddílem /boot – což mimo jiné zkracuje start systému klidně o jednu minutu oproti plně šifrovanému disku), mnoho vylepšení v Manjaro Application Utility, nastaveních kláves atd.

Vedle jádra 5.9 je k dispozici i LTS kernel Linux 5.4. GNOME povýšilo na aktuální verzi 3.38.2 a jak již zaznělo, výchozím grafickým serverem je zde Wayland, a to s jedinou výjimkou: běh s GPU Nvidia stále používá X.Org. Další desktopy pak zahrnují KDE Plasma 5.20.4 (plus KDE Applications 20.08) či Xfce 4.14.

GhostBSD 20.11.28 je drobná aktualizace

Eric Turgeon ohlásil další dílčí aktualizaci svého GhostBSD, které staví na vývojové verzi FreeBSD a desktopovém prostředí MATE. Přináší nový Live systém postavený na ZFS, kompresi a replikaci (poprvé použil Joe Maloney u FuryBSD). Najdeme zde mnoho vylepšení včetně oprav pro (vylepšují výkon linuxového Steamu), aktualizovaný kernel a také GhostBSD userland.

Desktop MATE povýšil na verzi 1.24.1, Software Station je rychlejší atd. JAVA povýšila z verze 8 na verzi 14. Podrobnosti shrnuje zápisek na domovském webu projektu. Mimochodem, doporučená konfigurace pro tuto verzi je 64bit CPU, 6 GB RAM a 15 GB místa na disku.

Trilogie Pán prstenů míří na UltraHD Blu-ray

Slavná filmová trilogie Pán prstenů od Petera Jacksona má za sebou již 20 let od chvíle, kdy se natáčel první díl. Tehdy se pochopitelně točilo na filmový materiál (první film měl dokonce barevné korekce dělány ještě analogovou cestou), 35mm filmy Kodak (Vision 200T 5274, Vision 500T 5279, Eastman EXR 200T 5293, SFX 200T). Pro různé DVD a Blu-ray edice byla dobová kvalita digitalizace dostatečná, avšak pro 4k rozlišení, které na pětatřicítce a minimálně u pětistovky filmu Vision představuje technologický limit, si trilogie vyžádala nový digitální sken.

Digital Intermediate ve 4k rozlišení s HDR skutečně letos vznikl a nyní tato trilogie míří na UltraHD Blu-ray nosiče. Lze jistě podotknout, že tímto vzniká definitivní nejlepší možná edice pro fanoušky těchto filmů, neboť po UltraHD Blu-ray už žádný další optický nosič nebude a na pětatřicítkách uvedených citlivostí beztak není dost detailů pro 8k. Tím samozřejmě nevylučuji, že za 10 až 20 let nevznikne 8k upscalovaná verze za pomoci nějaké dobře natrénované neuronové sítě.

Původní trilogie Pána prstenů tak je upravena na základě dat ze skenů negativů a následného digitálního zpracování. Současně byla též remasterována trilogie Hobit, která se již točila digitálně, a to ve 4k/5k (odsud též plyne, že těžko vznikne 8k verze, která by oproti 4k přidala nějakou novou obrazovou informaci). Klíčové sdělení, které Peter Jackson zdůrazňuje, je skutečnost, že díky novým remasterům bylo možné poprvé sjednotit podání všech filmů, vzniklých v různých dobách na různých technologiích. I proto by nový remaster neměli fanoušci minout. Ale poslechněte si pana režiséra sami.