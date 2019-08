11. Povinné a nepovinné parametry anonymních funkcí

12. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

13. Parametry anonymních funkcí explicitně specifikované svým jménem

14. Parametry pojmenovaných funkcí specifikované jménem

15. Pojmenované a nepojmenované funkce s různou aritou

16. Funkce jako hodnoty

17. Obsah následující části seriálu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Racket – programovací jazyk a současně i platforma pro vývoj nových jazyků

V dnešní části seriálu o rozsáhlém a možná i poněkud chaotickém světě lispovských programovacích jazyků se seznámíme se základními vlastnostmi systému nazvaného Racket. Naprostá většina programovacích jazyků (což většinou byly různé varianty Scheme či LISPu), s nimiž jsme se až doposud seznámili, sestávala z interpretru a/nebo překladače, který byl doplněn o interaktivní smyčku REPL a taktéž o základní podpůrné knihovny. Systém Racket se ovšem z tohoto ustáleného schématu poněkud vymyká, protože kromě již zmíněných modulů – interpretru, překladače, REPL, základních knihoven – obsahuje i integrované vývojové prostředí, opravdu rozsáhlé množství knihoven a navíc systém pro snadnou instalaci dalších knihoven (či možná lépe řečeno celých balíčků).

Poznámka: původně se Racket jmenoval PLT Scheme, takže asi nebude velkým překvapením, že většina základních vlastností Racketu je ze Scheme odvozeno.

Ale to není zdaleka vše, protože samotný programovací jazyk Racketu je poměrně snadno rozšiřitelný a modifikovatelný, takže vzniklo hned několik jeho variant. Kromě klasického dynamicky typovaného jazyka Scheme je tak možné použít jazyk s možností přesné deklarace datových typů, jazyk s infixovu notací zápisu aritmetických výrazů, dokonce i implementaci Algolu 60 atd. (samotný dialekt se vybírá pomocí řádku začínajícího na #lang, což uvidíme v demonstračních příkladech).

Dnes se však seznámíme především s první zmíněnou variantou programovacího jazyka Racket, přesněji řečeno s jedním dialektem programovacího jazyka Scheme s dynamickým typovým systémem (typ je odvozen od hodnoty, nemusí být specifikován u proměnné ani u parametru funkce). Uvidíme, že i „základní dialekt Scheme“ doznal několika užitečných rozšíření. Teprve v navazujících článcích si ukážeme i další rozšíření tohoto jazyka o další syntaxi a taktéž o novou sémantiku (což je důležitější, než samotný způsob zápisu).

Poznámka: možná to bude znít poněkud přízemně, ale jedním z nejdůležitějších praktických rozšíření, které v systému Racket nalezneme, souvisí se systémem modulů. Mnoho implementací LISPu a Scheme (možná i většina implementací) systém modulů buď vůbec neobsahuje, nebo ho má vyřešený dosti problematickým způsobem, například omezením na definici jmenných prostorů atd. Tímto neduhem dokonce částečně trpí i programovací Clojure; ostatně dotazy, jak vlastně přesně funguje systém jmenných prostorů v Clojure, jsou velmi časté (ostatně neexistencí rozumného systému modulů trpí i některé mainstreamové programovací jazyky).

Obrázek 1: Logo systému Racket.

2. Instalace systému Racket

Instalace celého systému Racket, včetně již výše zmíněného vývojového prostředí, je poměrně jednoduchá, protože postačuje ze stránky https://download.racket-lang.org/ stáhnout instalační soubor připravený pro vámi používaný operační systém, což je v případě Linuxu BASH script, na jehož konci je celý systém Racket zabalený. Tento soubor získáme například s využitím nástroje wget (nebo libovolným webovým prohlížečem):

$ wget https://mirror.racket-lang.org/installers/7.4/racket-7.4-x86_64-linux.sh

Po stažení tohoto souboru je možné ho spustit, a to dokonce i bez práv roota, ideálně pod novým uživatelem, který bude mít přístup jen k Racketu:

$ bash racket-7.4-x86_64-linux.sh

Na začátku nám instalační skript položí několik otázek:

This program will extract and install Racket v7.4. Note: the required diskspace for this installation is 523M. Do you want a Unix-style distribution? In this distribution mode files go into different directories according to Unix conventions. A "racket-uninstall" script will be generated to be used when you want to remove the installation. If you say 'no', the whole Racket directory is kept in a single installation directory (movable and erasable), possibly with external links into it -- this is often more convenient, especially if you want to install multiple versions or keep it in your home directory. Enter yes/no (default: no) >

Povšimněte si, že instalační skript nám nabízí dvě možnosti instalace. První takzvaná „unixová“ varianta spočívá v tom, že se Racket nainstaluje do běžné adresářové struktury, na kterou jsme zvyklí z Unixových systémů: spustitelné soubory budou uloženy v adresáři /usr/bin, manuálové stránky v adresáři /usr/share/man atd. atd. Pro tento typ instalace pochopitelně budete potřebovat práva roota a navíc koliduje se správcem balíčků dané distribuce. Předností je, že lze snadno vytvářet spustitelné skripty programované v Racketu. Tyto skripty musí mít nastaven příznak +x a musí začínat řádkem s klasickým „she-bangem“:

#!/usr/bin/env racket

Výhodnější ovšem může být, zejména ve chvíli, kdy Racket má používat jen jediný uživatel, alternativní způsob instalace, který spočívá v tom, že se Racket rozbalí do zvoleného adresáře. Tím může být například adresář /opt nebo je pochopitelně možné instalaci provést přímo do domovského adresáře toho uživatele, který instalaci provádí:

Enter yes/no (default: no) > no

Po odpovědi „no“ se instalační skript zeptá, do jakého adresáře se má tedy instalace provést:

Where do you want to install the "racket" directory tree? 1 - /usr/racket [default] 2 - /usr/local/racket 3 - ~/racket (/home/tester/racket) 4 - ./racket (here) Or enter a different "racket" directory to install in. > 4

/opt. Po takto nakonfigurované instalaci je potom dobré přidat cestu /opt/racket/bin do proměnné PATH, čímž se vám zjednoduší přístup ke spuštění interpretru, REPLu i samotného vývojového prostředí. Poznámka: instalaci můžete provést jako já do adresáře. Po takto nakonfigurované instalaci je potom dobré přidat cestudo proměnné, čímž se vám zjednoduší přístup ke spuštění interpretru, REPLu i samotného vývojového prostředí.

Samotná instalace proběhne poměrně rychle, a to i přesto, že se na disku obsadí relativně velké množství prostoru: více než 460 MB (což je skutečně hodně, i když samotný instalační skript hlásí dokonce ještě větší číslo):

Checking the integrity of the binary archive... ok. Unpacking into "/opt/racket" (Ctrl+C to abort)... Done. If you want to install new system links within the "bin", "man" and "share/applications" subdirectories of a common directory prefix (for example, "/usr/local") then enter the prefix of an existing directory that you want to use. This might overwrite existing symlinks, but not files.

Adresářová struktura nainstalovaného systému Racket vypadá následovně:

. ├── bin ├── collects │ ├── acks │ ├── compiler │ ├── data │ ├── db │ ├── dynext │ ├── ffi │ ├── file │ ├── info │ ├── info-domain │ ├── json │ ├── launcher │ ├── net │ ├── openssl │ ├── pkg │ ├── planet │ ├── racket │ ├── raco │ ├── reader │ ├── realm │ ├── setup │ ├── s-exp │ ├── syntax │ ├── version │ └── xml ├── doc │ ├── 2d │ ├── acks │ ├── algol60 │ ├── browser │ ├── bug-report │ ├── cards │ ├── compatibility │ ├── continue │ ├── contract-profile │ ├── cookies │ ├── data │ ├── datalog │ ├── db │ ├── deinprogramm │ ├── demo-m1 │ ├── demo-m2 │ ├── demo-manual-m1 │ ├── demo-manual-m2 │ ├── demo-manual-s1 │ ├── demo-manual-s2 │ ├── demo-s1 │ ├── demo-s2 │ ├── distributed-places │ ├── draw │ ├── drracket │ ├── drracket-tools │ ├── ds-store │ ├── dynext │ ├── embedded-gui │ ├── eopl │ ├── errortrace │ ├── file │ ├── foreign │ ├── framework │ ├── frtime │ ├── future-visualizer │ ├── games │ ├── getting-started │ ├── gl-board-game │ ├── graphics │ ├── gui │ ├── guide │ ├── help │ ├── htdp │ ├── htdp-langs │ ├── htdp-ptr │ ├── html │ ├── images │ ├── inside │ ├── json │ ├── lazy │ ├── license │ ├── local-redirect │ ├── macro-debugger │ ├── make │ ├── math │ ├── more │ ├── mrlib │ ├── mysterx │ ├── mzcom │ ├── mzlib │ ├── mzscheme │ ├── net │ ├── openssl │ ├── optimization-coach │ ├── option-contract │ ├── osx-ssl │ ├── parser-tools │ ├── pict │ ├── pict-snip │ ├── picturing-programs │ ├── pkg │ ├── plai │ ├── planet │ ├── plot │ ├── plt-installer │ ├── preprocessor │ ├── profile │ ├── quick │ ├── quickscript │ ├── r5rs │ ├── r6rs │ ├── racket-cheat │ ├── racklog │ ├── rackunit │ ├── raco │ ├── readline │ ├── redex │ ├── reference │ ├── release │ ├── sasl │ ├── scheme │ ├── scribble │ ├── scribble-pp │ ├── scriblib │ ├── search │ ├── sgl │ ├── slatex-wrap │ ├── slideshow │ ├── source-syntax │ ├── srfi │ ├── srfi-nf │ ├── stepper │ ├── string-constants │ ├── style │ ├── swindle │ ├── syntax │ ├── syntax-color │ ├── teachpack │ ├── test-engine │ ├── tool │ ├── tools │ ├── trace │ ├── ts-guide │ ├── ts-reference │ ├── turtles │ ├── unix-socket │ ├── version │ ├── web-server │ ├── web-server-internal │ ├── win32-ssl │ ├── xml │ └── xrepl ├── etc ├── include ├── lib ├── man │ └── man1 └── share ├── applications └── pkgs

Nastavení proměnné prostředí PATH takovým způsobem, aby bylo možné jednoduše spustit interpret i REPL:

$ whereis racket racket: /opt/racket/bin/racket $ export PATH=$PATH:/opt/racket/bin $ whereis racket racket: /opt/racket/bin/racket $ racket --version Welcome to Racket v7.4.

.bashrc, .profile nebo .bash_profile: Poznámka: toto nastavení můžete provést i v konfiguračních skriptechnebo

export PATH=$PATH:~/bin:~/.local/bin/:/opt/go/bin:~/go/bin:/opt/racket/bin

3. Integrované vývojové prostředí a interaktivní smyčka REPL

Po doufejme že úspěšné instalaci Racketu máme hned několik možností, jak celý systém začít používat. Můžeme například spustit jeho integrované vývojové prostředí:

/opt/racket/bin $ ./drracket

Obrázek 2: Spuštění IDE systému Racket.

Prozatím si však vystačíme s interaktivní smyčkou REPL, kterou spustíme příkazem racket:

/opt/racket/bin $ ./racket Welcome to Racket v7.4.

racket i jméno skriptu, ten bude spuštěn, takže kromě REPLu pracuje tento nástroj i jako interpret. Poznámka: pokud navíc zadáme příkazui jméno skriptu, ten bude spuštěn, takže kromě REPLu pracuje tento nástroj i jako interpret.

Obrázek 3: Výběr jazyka a dialektu.

Interaktivní smyčka je použitelná prakticky stejným způsobem, jako ostatní REPL, s nimiž jsme se až doposud seznámili ve článcích o jazycích Guile, TinyScheme, PicoLispu, systému Kawa atd. Jednotlivé formy jsou ihned po svém zápisu vyhodnocovány. Nejjednodušší je pochopitelně situace ve chvíli, kdy je celá forma zapsána na jediném řádku:

> (+ 1 1) 2 > (* 6 7) 42

Formy zapisované na více řádcích jsou vyhodnoceny až se zápisem poslední pravé kulaté závorky:

> (+ 1 2 ) 3

K dispozici je i nápověda, která se ovšem neotevře přímo v terminálu, ale ve webovém prohlížeči:

> (help random) Loading help index... Sending to web browser... file: /opt/racket/doc/reference/generic-numbers.html anchor: (def._((lib._racket/private/base..rkt)._random))

Obrázek 4: Nápověda zobrazená ve webovém prohlížeči.

Lynx je možné si nastavit i jiný prohlížeč, ovšem Lynx poměrně pěkně zapadá do konceptu vývoje z terminálu. Poznámka: kromě výchozího prohlížeče, kterým jeje možné si nastavit i jiný prohlížeč, ovšem Lynx poměrně pěkně zapadá do konceptu vývoje z terminálu.

4. Základy programovacího jazyka Racket

Ve druhé části článku se seznámíme se základními vlastnostmi programovacího jazyka Racket. Ten vychází z jazyka Scheme, takže většina dále popsaných příkladů již může být čtenářům tohoto seriálu již dobře známa. Zaměříme se především na tři sice základní, ale o to důležitější součásti programovacího jazyka Racket:

Práci s numerickými hodnotami a využitím celé takzvané „numerické věže“ Definicí pojmenovaných i anonymních funkcí, včetně funkcí s proměnným počtem parametrů, nepovinnými parametry, tzv. keywords parametry atd. Funkce jsou základním stavebním prvkem funkcionálních jazyků, takže je dobré znát všechny jejich možnosti (některé vlastnosti lze plně využít pouze při přímém použití anonymních funkcí). Některými základními speciálními formami určenými pro ovlivnění běhu programu. Jedná se pochopitelně o podmínky a taktéž o programové smyčky.

5. Numerická věž a příslušné základní predikáty

S takzvanou „numerickou věží“ jsme se již v tomto seriálu setkali při popisu možností dalších dialektů programovacího jazyka Scheme. Připomeňme si ve stručnosti, že se jedná o hierarchii datových typů reprezentujících různé typy čísel. Na vrcholu této hierarchie stojí obecný typ number, pod ním leží komplexní čísla, dále čísla reálná, čísla racionální (zlomky) a nakonec čísla celá:

# Typ Význam 1 number libovolná obecná čísla 2 complex komplexní čísla 3 real reálná čísla 4 rational zlomky (racionální čísla) 5 integer celá čísla

Převody mezi numerickými typy jsou prováděny automaticky na základě vyhodnocovaného výrazu. Například v následujícím výrazu bylo nutné vyhodnotit výsledek jako komplexní číslo, protože jsme se snažili vypočítat druhou odmocninu ze záporného čísla:

(sqrt (/ 3.14159 (- (expt 2 32)))) 0+2.704548801180264e-05i

V jazyce Racket dále existuje velké množství predikátů určených pro zjištění, jakého typu je daná hodnota (a zda se vůbec jedná o číslo). Povšimněte si, že některé predikáty slouží pro zjištění, zda se jedná o „přesná“ či naopak „nepřesná“ čísla. Mezi „přesná čísla“ patří ty hodnoty, jejichž reálná i imaginární část je buď celé číslo nebo zlomek (pozor na rozdíl mezi reálnou části komplexního čísla a reálným číslem):

# Predikát Stručný popis 1 number? test, zda se jedná o jakoukoli numerickou hodnotu 2 complex? test, zda se jedná o komplexní číslo 3 real? test, zda se jedná o reálné číslo 4 rational? test, zda se jedná o racionální číslo (zlomek) 5 integer? test, zda se jedná o celé číslo 6 exact-integer? test, zda se jedná o „přesné“ celé číslo 7 exact-nonnegative-integer? test, zda se jedná o „přesné“ celé nezáporné číslo 8 exact-positive-integer? test, zda se jedná o „přesné“ celé kladné číslo 9 inexact-real? test, zda se jedná o „nepřesné“ reálné číslo 10 zero? test na nulu 11 positive? test na kladné číslo 12 negative? test na záporné číslo 13 even? test na sudé číslo 14 odd? test na liché číslo 15 exact? test na libovolné „přesné“ číslo 16 inexact? test na libovolné „nepřesné“ číslo

6. Funkce jako základní stavební bloky programů

Naprostým základem při tvorbě každé jen trošku rozsáhlejší aplikace je dekompozice problému na menší části, které je možné realizovat snadněji, protože se výchozí problém více konkretizuje (a přibližuje se tak jak možnostem použitého programovacího jazyka, tak i schopnosti vývojáře problém naprogramovat :-). V programovacím jazyku Racket se, podobně jako v mnoha dalších imperativních a především funkcionálních programovacích jazycích, pro rozklad problému na menší části používají uživatelsky definované funkce, a to jak funkce pojmenované (navázané na nějaký symbol – jméno), tak i funkce anonymní (tento typ funkcí je představován lambda výrazy).

Poznámka: může to být poněkud matoucí, ale funkce se v jazyku Racket (i v jeho dokumentaci) někdy označují poněkud obecnějším termínem procedury.

V této kapitole si popíšeme způsob tvorby pojmenovaných funkcí a v kapitole osmé se budeme zabývat problémem tvorby funkcí anonymních, s čímž souvisí i problematika vytvoření a následného použití lokálních proměnných. Možná by na tomto místě bylo vhodné připomenout, že z čistě teoretického hlediska by se měly anonymní funkce popsat dříve než funkce pojmenované, protože právě anonymní funkce tvoří základ pro vytváření jak funkcí pojmenovaných, tak i lokálních proměnných (a mnoha dalších užitečných jazykových konstrukcí). Vytvoření uživatelské pojmenované funkce je v programovacím jazyku Racket velmi jednoduché – použije se speciální forma define, za níž se do seznamu zapíše jméno nově vytvářené funkce i jména jejích formálních parametrů. Za tímto seznamem následuje tělo funkce, tj. výraz či sekvence výrazů, které se mají vyhodnotit (v těchto výrazech je samozřejmě možné používat formální parametry funkce).

define je speciální formou z toho důvodu, že se jazyk Racket nesnaží i okamžité vyhodnocení jejích parametrů. Poznámka: připomeňme si, žeje speciální formou z toho důvodu, že se jazyk Racket nesnaží i okamžité vyhodnocení jejích parametrů.

Hodnota posledního vyhodnoceného výrazu se stává i návratovou hodnotou celé funkce, což mj. znamená, že všechny předchozí výrazy musí mít vedlejší efekt, jinak je jejich volání (použití v těle funkce) vlastně zbytečné.

return. Poznámka: tento způsob – poslední výraz ve funkci je současně (po vyhodnocení) její návratovou hodnotou – se používá i v některých moderních programovacích jazycích, které tak mnohdy nevyžadují explicitní použití klíčového slova

Formálně vypadá vytvoření nové funkce následovně:

(define ([jméno funkce] [formální parametry]) [tělo funkce])

Definice konkrétní pojmenované funkce bez parametrů (vrací konstantu 0) a její následné zavolání:

(define (nothing) 0) (nothing) 0

Postup vytvoření uživatelské funkce s jedním parametrem a jejího následného použití:

(define (square x) (* x x)) (square 42) 1764 (square (+ 1 2)) 9 (+ (square 3) (square 4)) 25

Samozřejmě je možné vytvořit i funkci víceparametrickou, zde konkrétně funkci pro výpočet hodnoty kvadratické funkce ve tvaru y=ax2+bx+c pro zadanou hodnotu x:

(define (quadratic a b c x) (+ (* a x x) (* b x) c)) (quadratic 1 0 0 1) 1 (quadratic 2 2 2 4) 42

Ve funkci je možné vytvořit blok s lokálními proměnnými formou let:

(define (square x) (let ((result (* x x))) result))

Ovšem let lze použít i mimo definici funkce pro vytvoření lokálních proměnných (přesněji řečeno lokálního navázání symbolu/symbolů na určité hodnoty):

(define (add x y) (+ x y)) (print (let ((x 10) (y 20)) (add x y)))

7. Pojmenování uživatelských funkcí

V programovacím jazyku Racket lze vytvářet i funkce, v jejichž názvu se nachází různé nealfanumerické znaky. Je to ostatně logické, protože se jedná o jeden z těch jazyků (a je jich překvapivě velké množství), v nichž neexistují ani operátory (zapisované většinou právě pomocí nealfanumerických znaků) ani většina dalších speciálních syntaktických konstrukcí. V předchozích částech tohoto seriálu jsme si již ukázali některé predikáty, u nichž je obvyklé, že jsou jejich jména ukončena znakem otazník (?):

# Funkce (predikát) 1 exact? 2 inexact? 3 odd? 4 even? 5 zero? 6 positive? 7 negative? 8 eq? 9 eqv? 10 equal? 11 null? 12 number?

Také jsme se seznámili s konverzními funkcemi používajícími ve svém názvu dvojici znaků ->. Mnohdy se také můžeme setkat s tím, že se jméno uživatelské funkce skládá z více slov oddělených pomlčkou (-), která je v jiných programovacích jazycích většinou rezervována pro zápis operátoru rozdílu, popř. změny znaménka. V následujících příkladech je ukázáno, že jména uživatelských funkcí mohou opravdu obsahovat téměř jakýkoli nealfanumerický znak (výjimek je pouze několik, vypsány jsou pochopitelně v manuálu jazyka Racket a většinou se jedná o různé formy závorek a taktéž o znak #):

(define (>= x y) (or (> x y) (= x y)) ) ; druhá možná definice (define (>= x y) (not (< x y)) )

První přiblížení k tomu, jak by se mohl zapsat ternární výraz. Tento příklad však má jeden poměrně závažný nedostatek vyplývající z vlastnosti jazyka Racket (a obecně jakéhokoli lispovského jazyka). Dokážete přijít na to, o jaký nedostatek se jedná?

(define (?: podminka prvni-vyraz druhy-vyraz) (if podminka prvni-vyraz druhy-vyraz) ) ; test (?: #t 1 2) 1 ; další test (?: #f 1 2) 2 ; Při tisku jednotlivých slov lze namísto ; řetězců použít i takzvané symboly uvozené apostrofem (?: (< 1 2) 'mensi 'vetsi) mensi (?: (< 2 1) 'mensi 'vetsi) vetsi

Programátoři znalí Basicu :-) pravděpodobně znají operátor <> (nerovnost), který lze v jazyku Racket velmi jednoduše vytvořit jako uživatelskou funkci:

(define (<> x y) (not (= x y))) (<> 1 2) #t (<> 1 1) #f

Ovšem výše uvedenou funkci můžeme též zobecnit na libovolný typ parametrů:

(define (<> a b) (not (equal? a b))) (<> 'a 'b) #t (<> "hello" "world") #t (<> "hello" "hello") #f

8. Anonymní funkce

Kromě pojmenovaných funkcí popsaných v předchozích dvou kapitolách je možné v programovacím jazyce Racket, podobně jako v LISPu a pochopitelně i v klasickém Scheme, ale i mnoha dalších jazycích umožňujících funkcionální programování, vytvářet a používat takzvané funkce anonymní. Tyto funkce, které je možné s výhodou využít například při zápisu iterací nad prvky seznamů či při omezování oblasti platnosti proměnných, se vytváří s využitím speciální formy lambda, jejíž název je odvozen ze slavné Churchovy teorie Lambda kalkulu, která má poměrně velký význam jak v teoretické informatice, tak i v dalších odvětvích informatiky (viz též odkazy uvedené v poslední kapitole). Samotný zápis anonymní funkce se příliš neliší od zápisu funkce pojmenované – jediný syntaktický rozdíl spočívá v tom, že se při zápisu speciální formy lambda nikde neuvádí jméno funkce, pouze seznam (jména) formálních parametrů, za nimiž následuje tělo funkce:

(lambda ([formální parametry]) [tělo anonymní funkce])

; pouze vytvoření anonymní funkce bez ; jejího dalšího použití (umělý příklad, který ; nemá větší význam, protože se anonymní funkce ; nikde nevolá) > (lambda (x) (* x x)) #

Poznámka: ve skutečnosti jsou možnosti specifikace parametrů ještě dále rozšířeny, což si popíšeme v navazujících kapitolách.

Ihned po vytvoření anonymní funkce je ji možné zavolat:

; vytvoření anonymní funkce s jejím následným ; zavoláním s parametrem 42 ((lambda (x) (* x x)) 42) 1764

Příklad použití anonymní funkce s více parametry:

; anonymní funkce s více parametry (lambda (a b c) (+ a b c)) #<procedure #f (a b c)> ((lambda (a b c) (+ a b c)) 1 2 3) 6

Mezi funkcemi pojmenovanými a anonymními existuje velmi úzká vazba, kterou si můžeme vysvětlit na jednoduchém příkladu. Mějme uživatelskou funkci nazvanou plus, která sečte své dva parametry (pro jednoduchost považujme tyto parametry vždy za čísla) a vrátí součet hodnot obou parametrů. Definice takové funkce je velmi jednoduchá:

(define (plus x y) (+ x y)) ; test (plus 1 2) 3

Výše uvedený zápis je ekvivalentní s následujícím zápisem, ve kterém se vytváří proměnná nazvaná plus, která jako svoji hodnotu obsahuje (anonymní) funkci. Již v úvodním článku o programovacím jazyku Scheme jsme si řekli, že funkce lze používat na stejných místech jako hodnoty jiných typů, takže je tento zápis korektní (a to i v Racketu, který je, jak již víme, ze Scheme odvozen):

(define plus (lambda (x y) (+ x y))) ; zjistíme, jaká hodnota je na symbol plus navázána plus #<procedure:plus> ; test (plus 1 2) 3

define a lambda, se často setkáme v dalším textu i v navazujících částech tohoto seriálu. Poznámka: právě s posledním zápisem, který je kombinací speciálních forem, se často setkáme v dalším textu i v navazujících částech tohoto seriálu.

9. Anonymní funkce s proměnným počtem parametrů

Kromě anonymních funkcí, v nichž jsou explicitně vyjmenovány všechny jejich parametry, lze v programovacím jazyku Racket vytvářet a následně i volat funkce s proměnným počtem parametrů, což může být v některých případech velmi užitečné. V nejjednodušším případě, pokud mají být všechny parametry proměnné (tj. ve skutečnosti se anonymní funkce nemusí volat s parametrem žádným) se používá následující způsob vytvoření anonymní funkce:

(lambda [jméno jediného formálního parametru] [tělo anonymní funkce])

To tedy znamená, že mezi následujícími dvěma výrazy je poměrně velký rozdíl:

(lambda (x) ...) (lambda y ...)

x, druhý lambda výraz pak libovolný počet parametrů, které se transformují do seznamu pojmenovaného pro změnu y. Poznámka: první lambda výraz akceptuje jediný parametr nazvaný, druhý lambda výraz pak libovolný počet parametrů, které se transformují do seznamu pojmenovaného pro změnu

Při volání druhé výše uvedené anonymní funkce se do formálního parametru y předá seznam obsahující všechny skutečně předávané parametry. S tímto seznamem je možné pracovat jako s kterýmkoli jiným seznamem, tj. například lze procházet přes jeho prvky atd:

; jeden ze způsobů vytvoření seznamu ((lambda x x) 1 2 3 4) '(1 2 3 4) ; součet hodnot všech předaných parametrů ; (apply bude popsána dále) ((lambda x (apply + x)) 1 2 3 4) 10 ; na parametr (seznam) lze aplikovat různé funkce ((lambda x (length x)) 'a 'b 'c 'd) 4

V programovacím jazyku Racket lze též použít kombinaci obou předchozích způsobů, tj. vytvoření anonymní funkce vyžadující pevný počet povinných parametrů s tím, že všechny ostatní hodnoty předané anonymní funkci jsou nepovinné. Všechny nepovinné hodnoty jsou při volání anonymní funkce uloženy do seznamu přiřazeného poslednímu parametru, přičemž tento parametr musí být při definici anonymní funkce od ostatních parametrů oddělen tečkou. Povšimněte si, že se v tomto případě nejedná o nějakou speciální syntaxi, kterou bylo nutné do jazyka zavést, ale pouze o využití již existujících možností Racketu, které podporuje, podobně jako LISP, explicitní zápis tečka-dvojic:

(lambda ([formální parametry].poslední parametr) [tělo anonymní funkce])

Následují příklady použití anonymní funkce s několika povinnými (pojmenovanými) parametry a možností předání dalších hodnot v seznamu předanému poslednímu parametru. Ve všech příkladech se v těle anonymní funkce pouze vytiskne obsah posledního „seznamového“ parametru:

((lambda (a . b) b) 1 2 3 4) '(2 3 4) ((lambda (a b . c) c) 1 2 3 4) '(3 4) ((lambda (a b c . d) d) 1 2 3 4) '(4) ((lambda (a b c d . e) e) 1 2 3 4) '()

Poznámka: programovací jazyk Racket, přesněji řečeno jeho interaktivní smyčka REPL, se nepatrně odlišuje od některých dalších implementací jazyka Scheme v tom ohledu, že seznamy, které jsou výsledkem nějakých výpočtů, jsou zobrazeny s apostrofem na začátku. Některé další interpretry Scheme namísto toho zobrazí obsah seznamu bez apostrofu, což znamená, že například předchozí příklad by při spuštění v REPLu vypadal následovně:

((lambda (a . b) b) 1 2 3 4) (2 3 4) ((lambda (a b . c) c) 1 2 3 4) (3 4) ((lambda (a b c . d) d) 1 2 3 4) (4) ((lambda (a b c d . e) e) 1 2 3 4) ()

10. Pojmenované funkce s proměnným počtem parametrů

Vzhledem k tomu, že speciální formu define (ve variantě, kdy se definuje funkce) lze kdykoli zapsat s využitím speciální formy lambda, je v programovacím jazyku Racket možné nadefinovat pojmenovanou funkci akceptující proměnný (tj. v krajním případě i nulový) počet parametrů, z nichž je při volání funkce automaticky vytvořen seznam, se kterým je možné v těle funkce libovolným způsobem manipulovat. Syntakticky vypadá definice takové funkce následovně:

(define (jméno funkce . parametr) [tělo funkce])

Což je ekvivalentní zápisu, který již známe z předchozího textu:

(define jméno funkce (lambda parametr [tělo funkce]))

parametr není uzavřen do kulatých závorek tak, jak by tomu bylo v případě, kdyby se jednalo o klasický seznam parametrů. Poznámka: v předchozím zápisu je důležité, ženení uzavřen do kulatých závorek tak, jak by tomu bylo v případě, kdyby se jednalo o klasický seznam parametrů.

Následuje příklad definice funkce s proměnným počtem parametrů:

; funkce vracející počet skutečně předaných parametrů (define (foo . parametry) (length parametry))

Zavolání této funkce bez parametrů vrátí nulu:

(foo) 0

Předat můžeme jeden parametr:

(foo 42) 1

A samozřejmě i větší počet parametrů:

(foo 1 2) 2 (foo "bar" "baz") 2 (foo '(1 2 3 4)) 1

Poznámka: v posledním příkladu byl předán jediný parametr (kterým je čistě náhodou seznam), proto se vrátila jednička.

Ukažme si ještě alternativní formu zápisu využívající kombinace define a lambda:

; alternativní forma zápisu (define foo (lambda parametry (length parametry))) ; volání funkce bez parametrů (foo) 0 ; volání funkce se třemi parametry (zde se jedná o trojici symbolů) (foo 'a 'b 'c) 3

11. Povinné a nepovinné parametry anonymních funkcí

Při deklaraci anonymních funkcí můžeme použít i takzvané nepovinné parametry. Pokud se při volání anonymní funkce neuvede hodnota takového parametru, bude za ni dosazena výchozí hodnota. Nepovinné parametry se poznají snadno – jsou zapsány formou vektoru o dvou prvcích. Prvním prvkem vektoru je jméno parametru, druhým prvkem pak výchozí hodnota nepovinného parametru.

Příklad anonymní funkce s jediným parametrem, který je nepovinný a jehož výchozí hodnota je rovna dvěma:

(lambda ([parametr 2]) ...tělo anonymní funkce...)

Příklad anonymní funkce s jedním povinným parametrem a jedním parametrem nepovinným:

(lambda (parametr-1 [parametr-2 2]) ...tělo anonymní funkce...)

Příklad anonymní funkce se dvěma nepovinnými parametry:

(lambda ([parametr-1 100] [parametr-2 200]) ...tělo anonymní funkce...)

Poznámka: z předchozích ukázek mj. vyplývá (logický) důsledek – nejprve musí být uvedeny všechny povinné parametry a teprve poté případné parametry nepovinné.

V další ukázce je deklarována funkce inc zvyšující hodnotu svého (povinného) parametru buď o jedničku nebo o uvedenou nepovinnou hodnotu delta:

#lang racket/base (define inc (lambda (x [delta 1]) (+ x delta))) (display (inc 10)) (newline) (display (inc 10 20)) (newline) (display ((lambda (x [delta 1]) (+ x delta)) 10)) (newline) (display ((lambda (x [delta 1]) (+ x delta)) 10 20)) (newline)

Výsledky:

11 30 11 30

Poznámka: povšimněte si, že celý skript začíná uvedením typu jazyka a jeho dialektu. Podobnými řádky budou začínat i všechny demonstrační příklady, s nimiž se setkáme v navazujícím textu.

12. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

Podobně, jako u lambda výrazů, je možné povinné a nepovinné parametry použít i při deklaraci běžných pojmenovaných funkcí. Příklad z předchozí kapitoly, v němž jsme definovali funkci inc, tedy můžeme velmi snadno přepsat takto:

#lang racket/base (define (inc x [delta 1]) (+ x delta)) (display (inc 10)) (newline) (display (inc 10 20)) (newline)

S výsledky:

11 30

Následuje poněkud složitější (a možná i praktičtější) příklad, v němž je deklarována funkce pro výpočet lineární transformace. Tato funkce akceptuje jeden povinný parametr x a dále dvojici nepovinných parametrů, které představují měřítko (hodnotu změny měřítka) a offset (posun). Výchozí hodnota měřítka je 1 (identita) a výchozí hodnota posunu je 0 (bez posunu):

#lang racket/base (define (transform x [scale 1] [offset 0]) (+ offset (* x scale))) (display (transform 10)) (newline) (display (transform 10 20)) (newline) (display (transform 10 20 -50)) (newline)

Opět si ukažme výsledky použití této funkce:

10 200 150

13. Parametry anonymních funkcí explicitně specifikované svým jménem

Kromě povinných a nepovinných parametrů, popř. volitelného počtu parametrů existují ještě další způsoby, jakými je možné funkcím předávat hodnoty, které mají funkce zpracovávat. Jednou z dalších možností jsou takzvané keywords parametry, což jsou parametry s explicitně specifikovaným jménem.

Poznámka: s podobným konceptem se můžeme setkat například v programovacím jazyku Python, viz například Keyword (Named) Arguments in Python: How to Use Them

V dalším demonstračním příkladu se opět setkáme s funkcí určenou pro výpočet lineární transformace. Tentokrát jsou ovšem parametry s měřítkem a offsetem (posunem) deklarovány takovým způsobem, že je nutné je specifikovat přímo svým jménem, které začíná křížkem a dvojtečkou:

#lang racket/base (define transform (lambda (x #:scale scale #:offset offset) (+ offset (* x scale))))

Příklad použití:

(display (transform 10 #:offset 0 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 100)) (newline)

Poznámka: pojmenované parametry jsou vždy uváděny až za běžnými parametry nepovinnými.

Mnohem praktičtější je však kombinace obou předchozích možností – parametrů nepovinných a současně specifikovaných svým jménem. I to je v jazyku Racket pochopitelně možné, a to následujícím způsobem:

(define transform (lambda (x #:scale [scale 1] #:offset [offset 0]) (+ offset (* x scale))))

Popř. pro větší názornost:

(define transform (lambda (x #:scale [scale 1] #:offset [offset 0]) (+ offset (* x scale))))

Příklad použití:

(display (transform 10 #:offset 0 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10)) (newline) (display (transform 10 #:offset -10)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 100)) (newline)

14. Parametry pojmenovaných funkcí specifikované jménem

Tato kapitola bude velmi stručná, protože i u pojmenovaných funkcí je možné specifikovat parametry, které se při volání funkce musí uvádět společně se svým jménem. Následuje tedy ekvivalent prvního příkladu z předchozí kapitoly:

#lang racket/base (define (transform x #:scale scale #:offset offset) (+ offset (* x scale))) (display (transform 10 #:offset 0 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 100)) (newline)

Taktéž můžeme vytvořit funkci akceptující nepovinné a současně i pojmenované parametry:

#lang racket/base (define (transform x #:scale [scale 1] #:offset [offset 0]) (+ offset (* x scale))) (display (transform 10 #:offset 0 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10)) (newline) (display (transform 10 #:offset -10)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 1)) (newline) (display (transform 10 #:offset -100 #:scale 100)) (newline)

Výsledek předchozího skriptu:

10 10 0 -90 900

15. Pojmenované a nepojmenované funkce s různou aritou

Po přečtení předchozích sedmi kapitol by se mohlo zdát, že rozdíl mezi pojmenovanými a anonymními funkcemi je pouze nepatrný a spočívá v tom, že u pojmenovaných funkcí je nějakému symbolu funkce přiřazena a že tento symbol tedy funkci reprezentuje při jejím volání. Ve skutečnosti jsou však možnosti anonymních funkcí nepatrně větší a to z toho důvodu, že je možné vytvořit anonymní funkci s různou aritou. Ve skutečnosti se jedná o větší počet současně deklarovaných funkcí, které mají (mohou mít) různá těla podle toho, kolik parametrů se při volání funkce použije.

Podívejme se na příklad funkce, která akceptuje různý počet parametrů – od žádného parametru do dvou parametrů. Pro každou variantu je ve skutečnosti použito jiné tělo (tedy z pohledu interpretru naprosto odlišný kód):

#lang racket/base (define inc (case-lambda [() 0] [(x) (+ x 1)] [(x delta) (+ x delta)]))

lambda použije forma case-lambda. Poznámka: povšimněte si, že se v tomto případě namísto speciální formypoužije forma

Příklad použití této multifunkce:

(display (inc)) (newline) (display (inc 10)) (newline) (display (inc 10 -1)) (newline)

Poznámka: s podobným konceptem jsme se setkali i u programovacího jazyka Clojure, kde ovšem bylo možné vytvořit i pojmenované funkce s různou aritou:

(defn multiply ([x] (* x x)) ([x y] (* x y)) ([x y z] (* x y z)))

16. Funkce jako hodnoty

V programovacím jazyku Racket jsou funkce plnohodnotnými objekty, takže je například můžeme navázat na další symboly („uložit do proměnné“) atd. Ukažme si několik jednoduchých příkladů:

> (define plus +) > (define add plus) > (+ 1 2) 3 > (add 1 2) 3 > (plus 1 2) 3 > (add 1 2 3 4) 10

Funkce lze použít jako parametr jiné funkce (funkce vyššího řádu):

> (apply + '(1 2 3)) 6 > (define plus +) > (apply plus '(1 2 3)) 6

Vytvoření nové funkce s využitím compose (podobné threading makru z Clojure):

> ((compose1 - sqr) 10) -100 > ((compose1 sqr - sqr) 10) 10000

17. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o světě lispovských programovacích jazyků si ukážeme některé pokročilejší možnosti tohoto jazyka a především pak knihovny, které je možné ihned po instalaci Racketu použít. Jako ukázku si uvedeme program pro výpočet a vykreslení Mandelbrotovy množiny. Tento příklad byl získán ze stránky projektu Rosetta Code. V tomto příkladu je ukázáno použití knihovny pro práci s rastrovou grafikou, vytvoření rastrového obrázku ve formátu PNG, použití formy for* pro vytvoření zanořených programových smyček atd.:

#lang racket (require racket/draw) (define (iterations a z i) (define z′ (+ (* z z) a)) (if (or (= i 255) (> (magnitude z′) 2)) i (iterations a z′ (add1 i)))) (define (iter->color i) (if (= i 255) (make-object color% "black") (make-object color% (* 5 (modulo i 15)) (* 32 (modulo i 7)) (* 8 (modulo i 31))))) (define (mandelbrot width height) (define target (make-bitmap width height)) (define dc (new bitmap-dc% [bitmap target])) (for* ([x width] [y height]) (define real-x (- (* 3.0 (/ x width)) 2.25)) (define real-y (- (* 2.5 (/ y height)) 1.25)) (send dc set-pen (iter->color (iterations (make-rectangular real-x real-y) 0 0)) 1 'solid) (send dc draw-point x y)) (send target save-file "mandelbrot.png" 'png)) (mandelbrot 300 200)

Obrázek 5: Výsledek výpočtu provedeného předchozím skriptem.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

19. Literatura

Peter Seibel

„Practical Common Lisp“

2009 Paul Graham

„ANSI Common Lisp“

1995 Gerald Gazdar

„Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“

1989 Peter Norvig

„Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“

1991 Alex Mileler et.al.

„Clojure Applied: From Practice to Practitioner“

2015 „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“

2015 Dmitri Sotnikov

„Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“

2016 McCarthy

„Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“

1960 R. Kent Dybvig

„The Scheme Programming Language“

2009 Max Hailperin

„Concrete Abstractions“

1998 Guy L. Steele

„History of Scheme“

2006, Sun Microsystems Laboratories Kolář J., Muller K.:

„Speciální programovací jazyky“

Praha 1981 „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“

Autodesk Ltd., October 1987 „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“

Autodesk Ltd., September 1988 McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.

„LISP 1.5 Programmer's Manual“

MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4 Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger

„A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“

1973 Feiman, J.

„The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“

Gartner Advisory Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:

Structure and Interpretation of Computer Programs

MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk) Paul Graham

On Lisp

Prentice Hall, 1993

Dostupné online na stránce http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html David S. Touretzky

Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)

Peter Norvig

Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp Patrick Winston, Berthold Horn

Lisp (3rd Edition)

ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191 Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski

Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!

ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912

20. Odkazy na Internetu