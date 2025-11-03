Rakousko buduje digitální nezávislost, Ubuntu Unity nemá kdo vyvíjet

Rakouské ministerstvo přechází na Nextcloud
Rakouské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turismu (BMWET) přesunulo 1 200 zaměstnanců na Nextcloud, čímž ukončilo závislost na zahraničních cloudových službách, konkrétně na Microsoftu. Celá migrace proběhla během pouhých čtyř měsíců a přinesla ministerstvu suverénní infrastrukturu plně pod rakouskou kontrolou.
Ministerstvo zvolilo hybridní přístup – interní spolupráce a sdílení dat běží na Nextcloudu, zatímco Microsoft Teams zůstává jen pro externí schůzky. Nejedná se o ojedinělý krok rakouského státu tímto směrem. Minulý měsíc rakouské ozbrojené síly dokončily migraci 16 000 pracovních stanic z Microsoft Office na LibreOffice.
Ubuntu Unity v personální krizi
V záplavě edic Ubuntu 25.10 tentokrát chybělo Ubuntu Unity. Existuje pro to dobrý důvod: dva vývojáři, kteří Ubuntu Unity spravovali, z větší části přestali na projektu pracovat, což bohužel vedlo k tomu, že chyby nebyly opraveny a nové funkce nebyly řádně otestovány. Vývojáři Ubuntu pak našli kritické chyby, které jim bránily označit ISO jako připravené.
Tyto chyby se však vyskytují i při upgradu z verze 25.04 na 25.10 nebo při pokusu o instalaci desktopu Unity na jinou verzi. V posledních několika verzích Ubuntu Unity od 24.10 se vyskytují chyby, které potřebovaly opravit, ale nestalo se tak kvůli nedostatku času a lidských zdrojů. Projekt hledá nové správce, kteří mohou pomoci opravit chyby a vrátit komunitní edici zpět na správnou cestu.
Fedora 43 je tady
Po půlročním vývoji vyšla Fedora 43, postavená na linuxovém jádře 6.17. Největší novinkou je, že GNOME běží výhradně na Waylandu – podpora X11 byla zcela odstraněna. Přináší GNOME 49 a v edici KDE Plasma 6.4.5 mnoho vylepšení. Distribuce nasazuje nový webový instalátor Anaconda WebUI, založený na DNF5, který je rychlejší a modernější než předchozí verze.
Vylepšen byl i vývojářský stack: GCC 15.2, glibc 2.42, LLVM 21, Python 3.14, Java 25, PostgreSQL 18 a další. Fedora 43 také zrychluje start systému, posiluje bezpečnost a přidává nové nástroje pro sledování přihlášení. Immutable edice Fedora Kinoite nyní navíc automaticky instaluje aktualizace.
KDE Plasma 6.6 bude podporovat Intel Adaptive Sharpness
Vývojáři KDE Plasma jsou i nadále zaneprázdněni opravami nedávno představené verze Plasma 6.5 a zároveň připravují další nové funkce pro Plasma 6.6. Toto vydání přidá podporu pro konfiguraci preferované úrovně vizuální výraznosti rámečků a obrysů kolem prvků uživatelského rozhraní. Plasma 6.6 v kombinaci s budoucí podporovanou verzí jádra umožní nastavit vizuální ostrost veškerého obsahu na obrazovce.
Na straně hardwaru vyžadují adaptivní funkce ostrosti společnosti Intel grafickou kartu Lunar Lake nebo novější. Plasma 6.6 také implementuje USB portál pro aplikace v sandboxu, aby mohly žádat o přístup k USB zařízením. Kromě toho se limit virtuálních ploch v Plasma 6.6 zvýší z 20 na 25, aby bylo možné vytvářet mřížky 5 × 5.
Nově vydáno
Theo de Raadt oznámil vydání OpenBSD 7.8, nejnovější z pravidelných aktualizací multiplatformního unixového operačního systému. Clonezilla Live, distribuce založená na Debianu pro duplikování a obnovování obrazů disků a oddílů vyšla ve verzi 3.3.0–33. Vývojáři Ultramarine Linuxu, sady distribucí založených na Fedoře s možností výběru desktopů Budgie, GNOME, KDE Plasma a Xfce, oznámili nové vydání s číslem 42. Javier Vintimlla oznámil vydání Vinari OS 5.0.0, nejnovější verze distribuce založené na stabilní větvi Debianu a vybavené přizpůsobeným prostředím GNOME.