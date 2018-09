 »   »  Flatpak bude fungovat ve Windows 10, Rapidshare stojí před soudem

Flatpak na Windows 10

Flatpak by v dohledné budoucnosti mohl víceméně fungovat i na Windows 10. Vývojář tohoto systému Alexander Larsson z Red Hatu na věci už chvíli pracuje a Flatpak na Windows 10 svým způsobem funguje už nyní. Míněna tím samozřejmě není nativní podpora (tj. použití aplikací ve Flatpacích přímo v typických holých Windows 10), věc samozřejmě vyžaduje přítomnost vrstvy Windows Subsystem for Linux a instalaci Win32 X11 Serveru.

Flatpak ve Windows 10

Aplikace ve Flatpacích tak současně přicházejí o jednu z hlavních bezpečnostních výhod, tedy běh v sandboxu (Windows Subsystem for Linux toto nepodporuje).

Zakladatel Rapidshare s manželkou stojí před soudem

Už jsou to více než tři roky, co svého času celosvětově populární web pro sdílení obsahu s příponami typu avi, mkv či mp3 definitivně zavřel krám. Jeho „zlatá éra“ ale sahá do minulosti ještě hlouběji. Každopádně stíny minulosti člověka obvykle dostihnou, a tak zakladatel Rapidshare, jeho manželka i právník stojí před soudem ve Švýcarsku. Veřejný žalobce je viní ze tří napomáhání při porušení copyrightu a požaduje pro ně pokuty / odškodnění ve prospěch majitelů práv.

Dlužno připomenout, že Rapidshare vyrostl do své někdejší velikosti právě díky benevolenci, s jakou nijak zásadně nebránil uploadování chráněných děl, zejména filmů a seriálů (případně programů). Na jeho služby byly postupem doby navěšeny některé další jako třeba výtečný vyhledávač souborů ležících na Rapidshare běžící na doméně gappon.com (před několika lety).

Za dobu své existence vedl RapidShare vícero právních bitev. Postupem let implementoval různá protipirátská opatření, jenže právě v důsledku nich počet uživatelů, návštěvníků a tím i vydělaných peněz rapidně klesal. Ubývalo zaměstnanců až nakonec před třemi lety firma skončila zcela. Tím ale nevymizela z hledáčků právních oddělení držitelů práv k dílům a proto dnes 38letý provozovatel stojí před soudem s obviněním z napomáhání porušování copyrightu.

Rapidshare rozhodně nebyl neziskový. Jak vyplývá z údajů v procesu, jen v roce 2009 („zlaté období“) měl hrubé dividendy na úrovni 49 miliónů dolarů Vlastníci práv tak se svým požadavkem na přibližně 200 tisíc dolarů vlastně nechtějí až tak moc (vzpomeňme, jak dopadli kluci z The Pirate Bay). Prokurátor k tomu navíc požaduje pokuty v celkové výši dalších stovek tisíc franků.

Proces probíhá v těchto dnech. Další slyšení nastane příští týden a závěrečné pak o týden později. Poté bude moudřejší nejen jak to s Rapidshare dopadne, ale dále jaký vliv bude mít výsledek na jiné poskytovatele podobných služeb se sídlem ve Švýcarsku.

Krátce

KDE Plasma 5.14 Beta ukazuje několik vylepšení v čele s lepší podporou Waylandu v KWin (vyřešeny problémy s copy/paste, novější verze Wayland protokolu atd.), KDE Discover s lepší podporou aktualizací firmwarů (skrze fwupd), podporou Snap kanálů, nakládání s Flatpaky atd. Nechybí nový widget pro konfiguraci displejů, lepší podpora hot-plug monitorů, podpora importu šifrovaných souborů v Plasma Vault, navrácena hibernace do odhlašovací obrazovky ad.

AMD připravuje (shrnuje Phoronix) pro jádro 4.20/5.0 spoustu novinek pro spoustu svých produktů v čele s GPU Vega 20, APU platformou Raven 2 či počáteční implementací sběrnice xGMI.

Audio přehrávač KDE Elisa se objevil ve verzi 0.3 beta. Najdeme zde více než 10 změn včetně například režimu vzhledu, kdy je viditelné pouze nezbytné minimum prvků (zhruba jako u VLC ve výchozím nastavení bez seznamu skladeb).