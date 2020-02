 »   »  Raspberry Pi 4 opravuje problém s USB-C a zdvojnásobuje paměť

Nižší cena 2GB verze

Zlevnění 2GB verze na cenu 1GB má jednoduché odůvodnění. Za prvé 1GB verze neobsahuje dost paměti, aby bylo možné s Raspberry Pi 4 smysluplně pracovat jako s plnohodnotným desktopem. Zároveň 2GB verze nyní zlevnila v důsledku poklesu cen pamětí na trhu, dodává Eben Upton.

Zajímavé je, že cena 1GB verze se nemění, takže 1GB i 2GB verze odteď stojí shodně 35 dolarů. Nadace nepředpokládá, že by se 1GB verzí prodávalo odteď nějak závratné množství. Smutné ale je, že neklesá ani cena 4GB verze, ta zůstává na 55 dolarech.

Letmý pohled do jednoho z českých eshopů říká, že tato úprava již byla reflektována: 1GB i 2GB verze stojí shodně 988 Kč, 4GB pak 1536 Kč. Lze předpokládat, že 1GB model se prostě jen doprodá.

Oprava USB-C

Delší dobu se ví (a psali jsme o tom také), že Raspberry Pi 4 má problém s některými USB-C zdroji/nabíječkami. Kvůli internímu zapojení na PCB počítače (kdy byl použit pouze jeden CC rezistor namísto jednoho na každý kanál – podrobnosti tehdy scorpia shrnul na svém blogu) totiž tyto nabíječky detekují Raspberry Pi 4 jako USB Audio zařízení, použijí příslušně nižší výkon a napájení relativně hladového Raspberry Pi 4 se v tu chvíli nemůže konat. Při použití oficiálního zdroje pro Raspberry Pi 4 samozřejmě vše funguje.

Oprava vyžadovala zásah do PCB Raspberry Pi 4, což na serveru Register přiznal sám Eben Upton. A tak se také stalo. Problém samozřejmě je, že stávající majitelé Raspberry Pi 4 na tom budou i nadále stejně. Jestli bude spuštěn nějaký program pro opravy stávajících Raspberry Pi 4, zatím není jasné.

Jak se jinak vede

Eben Upton před uvedením očekával, že nejvíc se bude v regálech prášit po 2GB verzi, ale jak měsíce od uvedení ukazují a sám Eben to potvrdil už před pár měsíci, platí to naopak pro verzi 4GB.



Autor: Raspberry Oficiální kit Raspberry Pi 4

Jinak za oněch 8 let, co jsou různé generace Raspberry Pi na trhu, vzrostl výkon těchto jednodeskových počítačů tak, že CPU je až 40× rychlejší než u původního modelu (nová ARM jádra ve větším počtu), má až 8× tolik paměti (512MB → 4GB), 10× vyšší I/O (to asi naráží na 100Mbit vs 1Gbit síťovku), 4× tolik pixelů na obrazovce (FullHD → 4k, a to dokonce dva výstupy) no a přibyla dual-band Wi-Fi.

Dlužno ale dodat, že od té doby také vzrostly požadavky na výkon zdroje a také cena: 35 USB v roce 2012 odpovídá cca dnešním 40 USD, což 4GB verze Raspberry Pi 4 s cenovkou 55 USD poměrně převyšuje. Přesto si dovolím osobní komentář: po Raspberry Pi pokukuji prakticky celých těch 8 let a pokud ne současná verze 4 Model B, tak budou „Raspberry Pi 5“ už má slušnou šanci u mě doma nahradit běžné x86 PC na stole. Samozřejmě kromě činností, které si vysoký výkon Haswellu a množství DDR3 paměti u něj osazené vyžadují, například ffmpeg, Rawtherapee, či Hugin.