 »   »  Raspberry Pi 4B, problémy GPS, Terminátor a konec IPv4 v Evropě. Co vás nejvíc zajímalo v roce 2019?

Raspberry Pi 4B a Raspbian Buster

Peckou roku bylo jednoznačně nečekané vydání nového Raspberry Pi 4B. Přineslo podporu H.265, až 4 GB RAM a USB-C. Letos nejčtenějším článkem byl text o prvních zkušenostech s novým RPi a aktualizovaným Raspbianem Buster. Na něj pak navázal text o tom, zda má smysl provozovat na RPi 64bitový systém.

V průběhu roku se pak ukázalo, že nová Malina není zdaleka tak dokonalá, jak se na začátku zdálo. Má problémy s některými nabíječkami a vysoké rozlišení grafického výstupu ruší Wi-Fi a problémy jsou i s některými zařízeními na USB 3.

Odpojení státu od internetu

Na druhém místě našeho letošního žebříčku je článek o tom, co všechno by se rozbilo, pokud by se Rusko (nebo v podstatě libovolný jiný stát) odpojilo kompletně od světového internetu. Síť samotná by sice uvnitř tohoto „ostrova“ fungovala, ale služby jsou dnes natolik globálně provázané, že by se toho rozbilo opravdu hodně.

Změna epochy v GPS

V dubnu letošního roku přeteklo počítadlo epoch v systému GPS. To se stává zhruba jednou za dvacet let a pokud na to přijímače nejsou připravené, ukazují nesmyslné údaje nebo zcela odmítnou pracovat. Ukázalo se, že je to skutečný problém, protože zejména automobilové navigace trpěly různými typy problémů. Že to pro vás bylo zajímavé téma dokazuje třetí místo mezi články.

Seznam staví vlastní servery

Tuzemská jednička mezi webovými službami si před časem začala stavět své vlastní servery, které jsou levnější, jednodušší a energeticky úspornější. Přinesli jsme o tom informace v rozhovoru s Vlastimilem Pečínkou.

Dočtete se v něm, jak servery vypadají, proč se vyplatí je stavět a jaké jsou plány do budoucna. Seznam je v tomto ohledu velmi otevřený a chce inspirovat ostatní k podobným řešením.

Čtečky PDF se nechají oblafnout

Velký zájem vyvolal článek o chybách v prohlížečkách PDF, které přehlédnou smyšlené jméno autora nebo dodatečně provedené změny v dokumentu i po jeho podepsání. Můžete tak snadno vydat dokument za Alberta Einsteina a řada aplikací příjemce před takovou akcí nevaruje. Přečtěte si znovu text Podvržené jméno a změna PDF po podepsání? Pro většinu PDF čteček žádný problém.

Ubuntu 19.04 Disco Dingo

Stále jsou velmi populární články o linuxových distribucích a Ubuntu patří mezi ty nejzajímavější. Dokazuje to vysoká čtenost článku o dubnovém Ubuntu 19.04 Disco Dingo. To přineslo jen kosmetické změny na povrchu, ale mnoho důležitých novinek uvnitř.

Na podobný zájem se můžeme těšit i příští rok, kdy vyjde nová verze Ubuntu s dlouhodobou podporou. Opět plánujeme podrobné články se spoustou informací a fotek z linuxového desktopového krále.

CETIN chystá Terminátora

Začátkem roku společnost CETIN oznámila, že připravuje vlastní modem s kódovým jménem Terminátor. Pro uživatele DSL to byla velmi zajímavá zpráva, protože má jít o zařízení podporující všechny současné standardy a řešící řadu bolestí současných modemů různé kvality od různých dodavatelů.