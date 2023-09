Raspberry Pi 5 vyjde v říjnu, bude mít třikrát vyšší výkon, PCIe a M.2 SSD

Bez dlouhého povídání se rovnou podívejme na srovnání parametrů čtyřkové a pětkové generace.

Parametr Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 4 CPU 4×2,4GHz ARM Cortex-A76 4×1,5GHz ARM Cortex-A72 GPU VideoCore VII

OpenGL ES 3.1

Vulkan 1.2 VideoCore VI RAM 4/8GB LPDDR4–4267 2/4/8GB LPDDR4–3200 Wi-Fi 2,4/5,0GHz 802.11ac Modrý zub Bluetooth 5.0 / BLE Úložiště microSD (podpora SDR104) microSD (podpora UHS-I) USB 2×USB 3.0, 2× USB 2.0 Kamera/Displej 2×4 linek MIPI transceivery 2×2 linek MIPI transceivery PCI Express PCIe 2.0 ×1 – Napájení 5V/5A DC (podpora Power Delivery) 5V/3A DC GPIO header RPi 40pin header RTC ano – Zapínací tlačítko na desce ano – Ethernet GLAN s PoE+

Pětková verze dostala nový ARM čip Broadcom BCM2712, který nese sice stále „jen“ čtveřici CPU jader, ale jde o výkonnější jádra Cortex-A76, navíc běžící na o 60% vyšší frekvenci. Raspberry tak hovoří o dvakrát až třikrát vyšším výkonu CPU.

Osazená paměť je sice opět maximálně jen 8 GB, avšak rychlejšího typu. GPU jádro je též rychlejší. Je zde i více MIPI linek, vylepšeno bylo i rozhraní pro microSD(HC/XC) kartu. Stále však nečekejme nějaké lepší možnosti úložiště typu M.2/NVMe s rychlejší PCI Express sběrnicí, avšak přítomnou jednu PCIe 2.0 linku, která je právě k dispozici pro připojení takových SSD, lze považovat za významný krok vpřed (vyveden je konektor PCIe FPC a pro SSD bude potřeba M.2 HAT) oproti microSD kartičkám.





Celkově datové propustnosti malého počítače prospívá i přechod na vlastní I/O čip RP1 (ten se stará právě o USB, GLAN, MIPI atd. a k hlavnímu ARMu je propojen PCIe 2.0 ×4 rozhraním; vyráběn je přitom levným 40nm TSMC procesem, aby se RPI5 zbytečně neprodražil nasazováním 3rd-party řešení na novějších výrobních procesech za vyšší ceny).

Z hlediska grafického výstupu platí totéž co pro čtvrtou generaci: oba modely podporují dvojici 4k/60Hz výstupů po HDMI. Pětka ale navíc díky vyššímu počtu MIPI linek umí na tomto rozhraní obsluhovat kamerku a displej současně a u HDMI umí 4k/60p současně na obou displejích.





Ceny

Pětková řada nabídne dva modely: 4GB a 8GB. Ty budou stát 60, resp. 80 USD, což představuje 5USD nárůst oproti cenám stanoveným pro čtyřkovou řadu. Kupříkladu rpishop.cz nabízí předobjednávky s datem 23. října 2023 za ceny 1 739 Kč, resp. 2 299 Kč. Napájecí 27W zdroj vyjde na 349 Kč, lze koupit i sady s krabičkou a microSD kartičkou. Vhodné bude dokoupit i přídavné aktivní chlazení za 149 Kč.

Jak se vám nové Raspberry Pi 5 líbí? Mě osobně ano, tvůrci vyslyšeli řadu nářků komunity a tak nově s možností lepší práce s kamerkami a displeji či připojením SSD odpadne spousta výtek. Navyšuje se znatelně i výkon, a to vše při snesitelném nárůstu spotřeby. 16 GB RAM či více asi čekal málokdo. Otázkou tak zůstává jedině to, jaká bude reálná dostupnost nové generace, ale to se dozvíme až za necelý měsíc.