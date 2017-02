 »   »  Raspberry Pi Zero W je tu: s Wi-Fi a Bluetooth, ale už za 10 dolarů

Rodina Raspberry Pi má nového člena. Je jím druhá verze nejlevnější varianty Zero s označením W, která vychází přesně pět let poté, co bylo odhaleno vůbec první Raspberry Pi. Rozměry zůstaly úplně stejné, takže s nějakými konektory nepočítejte, ale přibyla bezdrátová konektivita přes Wi-Fi a Bluetooth. Konkrétně jde o standardy 802.11b/g/n. Použit je stejný modem jako v Raspberry Pi 3 (Cypress CYW43438) s teoretickou rychlostí až 150 Mbps.

Zero a Zero W používají stejný procesor jako první verze Raspberry Pi, tedy Broadcom BCM2835, ale taktovaný na rovný 1 GHz namísto původních 700 MHz. To také znamená, že distribuce pro Raspberry Pi Zero by s novou verzí měly fungovat prakticky bez úprav, samozřejmě pokud pomineme podporu bezdrátové konektivity, kterou půjde snadno přidat.

Galerie první verze Zero. Novinka má jen lehce posunuté komponenty na desce.

Jinak je nová verze totožná. Disponuje 512 MB operační paměti, audiovizuálním výstupem přes Mini-HDMI, klasickým USB 2.0 konektorem a napájením přes microUSB. Samozřejmě nechybí ani čtečka microSD karet. Pro kutily jsou k dispozici čtyři desítky pinů HAT.

Nevýhodou Zero W je jedině vyšší cena, oproti předchůdci dokonce dvojnásobná. 10 dolarů lze však stále považovat za opominutelnou částku. Kvůli vyšší ceně také zůstane v prodeji základní varianta bez bezdrátové konektivity, která vyjde na standardních 5 dolarů. Pro řadu projektů a použití zkrátka Wi-Fi není potřeba a tak je dobře, že tato možnost zůstane.

Další Raspberry Pi už letos nebude

Zero W už je k dispozici u většiny velkých prodejců první verze. V Evropě jsou to mj. oblíbené obchody Pi Hut nebo ModMyPi, které doručují i do České republiky. Další novinkou je oficiální krabička pro Zero a Zero W, která kopíruje design krabičky pro velké Raspberry Pi. Zajímavé je, že se prodává pouze sada se třemi vrchními částmi, které lze měnit podle konkrétního použití.

S oznámením Zero W však přišla i jedna trochu smutná zpráva – dalšího Raspberry Pi už se letos nedočkáme. Již dříve bylo avizováno, že po Raspberry Pi 3 zřejmě bude následovat větší pauza, protože výkon a možnosti při zachování stávající ceny 35 dolarů už v současné době nelze moc posouvat. Nakonec Raspberry Pi 3 stále pohodlně zvládá všechny úkoly, pro které se používá. Pokud jste tedy přece jen čekali na čtyřku, už nemusíte.