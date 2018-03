 »   »  RawTherapee 5.4 nabízí vylepšené rozhraní i HDR

Obecně k formátům

Aktuálně lze říci, že RawTherapee už zažehnalo většinu porodních problémů řady 5.x, když v raných verzích často nebývaly podporovány RAW i z poměrně starých fotoaparátů, které od jejich ještě starších předchůdců dělilo jen zduplikování záznamu pro dekódování i na tento novější model.

Řada 5.x, potažmo nynější nová verze 5.4 se tak může chlubit nejen podporou většiny fotoaparátů, ale explicitně též oněch větších bolístek poslední doby, tedy RAW z fotoaparátů značek Pentax a Sony vzniklých v režimu pixel-shift, RAW z fotoaparátů Canon s dual-pixel architekturou snímače či snímačů typu Sigma / Foveon a stále populárnější Fujifilm X-Trans.

Vývoj a nabídka trhu ale jde dál, takže se sluší připomenout, že podporu vašeho zbrusu nového fotoaparátu, se kterým si RawTherapee zatím nerozumí, lze uživatelsky urychlit. Nepodporu daného RAWu lze typicky poznat v Editoru z černé, bílé či fialově vykreslené fotografie.

Stejně tak si jako fanoušek filmové zrna dovolím osobní poznámku: RawTherapee je výtečným nástrojem pro následné zpracování skenů políček filmu, ať již 16bit čb či 48bit barevných TIFFů či čehokoli podobného (jen s tím rozdílem, že není potřeba rozjímat nad použitým demosaicing algoritmem apod.).

Malinko k ovládání

Následující přehled není novinkou této konkrétní dílčí verze, ale jde o věci ne všeobecně známé, které přitom komfort práce s RawTherapee velmi zlepšují.

U všech panelů v programu lze scrollovat kolečkem myši. Kliknutím pravým tlačítkem na název nástroje se ten automaticky rozbalí a všechny ostatní zabalí. Pokud chcete měnit hodnotu pomocí posuvníku či rozbalovacího menu kolečkem myši, stačí nad ním navíc podržet Shift (je to bezpečnostní pojistka pro případ neúmyslné změny hodnot – bez Shiftu by drtivá většina plochy v pravé části GUI byla citlivá na myší kolečko).

Jinak všechny křivky podporují použití Shift a Ctrl při přetahování bodu. Shift+posuv zajistí přichycování bodu k rozumnému místu (nahoře, dole, diagonálně, atd.), naopak Ctrl+posuv učiní posuv myši jemnějším pro velmi přesný posuv bodu do požadované pozice.

RawTherapee také disponuje hromadou klávesových zkratek, které v případě ovládnutí výrazně urychlí obsluhu programu a zpracování fotek. Tvůrci tak připomínají jejich přehled na Rawpedii.

Novinky verze 5.4

Výchozí profily programu jsou nyní takové, že více zohledňují to, jak by fotka vypadla ze samotného fotoaparátu, a to s přihlédnutím k tonalitě, zkreslením objektivu či korekci vinětace. Podobně lze jedním kliknutím přizpůsobit i histogram.

Nástroj HDR Mapování Tónů zase umí komprimovat světlé části scény tak, aby ve výsledném snímku byly zachovány jak světlé, ale aby vhodně vynikly i tmavé oblasti (tedy rozsah scény byl vhodně komprimován do výstupu). Nástroj Místní kontrast má jednoduché rozhraní, vylepšena je podpora barevného tónování skrze L*a*b. Nový algoritmus pro demosaicing RCD minimalizuje vznik artefaktů i v případě umělého osvětlení a silné chromatické aberace.

V prohlížeči souborů je nová ikona indikující, že jde o snímek typu HDR či pixel-shift (sluší se doplnit, že podporu Sony Pixel Shift ARQ RAWů je potřeba zapnout v nastavení programu). Ostatně díky jednoduchému nástroji umí RawTherapee nyní ukládat ARQ RAWy samo.

Přibyla podpora pro zobrazení, které oblasti obrázku jsou mimo barevný gamut v závislosti na tom, jaký je použit výstupní profil. Dále přibyla podpora načítání a ukládání metadat a ICC profilů z/do PNG. Přidána byla podpora ukládání 32bit float TIFFů. Korekce chromatické aberace umí využívat Lensfun profily.

Větší množství nástrojů než dosud lze uživatelsky vypnout/zapnout. Rozhraní programu je čistší, všechny náročné nástroje se přesunuly do záložky „Pokročilé“ (Retinex, CIE model a Úrovně vlnky). Metadata lze editovat, resp. rozhodnout, zdali budou do výstupního souboru převzata původní, upravená či žádná. Lze je měnit i při dávkovém zpracování.

Histogram může zobrazovat buď hodnoty pro aktuální pracovní profil, nebo exportní profil. Vstupní RGB ICC profily lze použít jako výstupní profily. Nástroj ořezu používá jako výchozí poměr stran shodný s původním snímkem. PNG a TIFF používají lepší kompresi. Kromě toho je zde pak několik dalších menších změn, řada opravených chyb, zase o něco rychlejší chod programu a o něco menší spotřeba paměti.

Zase o trošku lepší

RawTherapee je v nové verzi 5.4 zase o trochu lepším nástrojem, který je nyní ihned dostupný i v podobě Appimage obrazu, který lze rovnou spouštět a není tak nutné čekat, až tuto verzi někdo přinese v rámci balíčků pro vámi používanou distribuci.

Určitě ale nadále drží svoji filosofii práce, kterou si dovolím označit více jako procesor než editor. Tam, kde chce fotograf nástroj výpočetně silný, kterým přiohne obraz k danému záměru, je RawTherapee zejména mimo platformy Windows / macOS výtečným nástrojem. Tam, kde je potřeba dělat větší zásahy do snímků, zejména lokální úpravy či odstraňování nežádoucích chyb v obrazu, tedy de facto manipulovat s obrazem, jsou vhodnější nástroje typu darktable.