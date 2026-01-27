Recenze Denon RCD-N12 DAB: když romance přejde do soužití

HDMI, Switch a DAB+: Denon RCD-N12 DAB v akci
Jedním z důvodů, proč jsem si Denon RCD-N12 DAB vybral, byla i možnost propojení s televizí přes HDMI ARC (přenáší se zvuk, ne obraz a Denon se pak chová jako externí soundbar). A musím říct, že to funguje skvěle – zvuk z filmů, YouTube nebo koncertních záznamů je o třídu výš než z vestavěných reproduktorů televize. Díky tomu jsem nemusel investovat do soundbaru – Denon tuhle roli zvládá s přehledem.
Poznámka: Přes HDMI ARC ale musím pro televizi hlasitost výrazně zvýšit, aby bylo vše dobře slyšet. Úroveň hlasitosti Denonu je s TV synchronizována a to může být trochu záludné. Naopak při přepnutí na jiné zdroje (např. DAB nebo CD) je potřeba hlasitost zase rychle stáhnout, jinak hrozí, že probudím půlku domu. Hodila by se funkce, která by si pamatovala výchozí hlasitost pro každý vstup zvlášť– to by byla malá, ale velmi praktická vychytávka. \n Některé televize umožňují upravit výstupní úroveň nebo formát digitálního výstupu (např. přepnutím na PCM), což může pomoci – ale univerzální řešení zatím chybí.
Co mě opravdu překvapilo – jak Denon skvěle hraje při hraní na Nintendo Switch, který mám připojený právě přes televizi. Nejsem sice hardcore gamer, ale když si večer sednu k Mario Kart 8 nebo Asphalt Legends Unite, chci, aby to mělo šťávu. A Denon ji má. Motor burácí, pneumatiky pískají, soundtrack duní – a já mám pocit, že sedím v závodním kokpitu.
Rádio – ať už FM nebo DAB+ (digitální rozhlasové vysílání) – má u Denonu RCD-N12 DAB výborný příjem. Připojil jsem externí anténu, co je na střeše domu a naladil většinu svých oblíbených stanic. Zvuk je čistý, bez šumu, přepínání mezi stanicemi je rychlé a bez zadrhávání. I dodaná „drátová“ FM+DAB anténa funguje překvapivě dobře – zvlášť pokud bydlíte ve městě a lze předpokládat silný signál.
Protože Denon RCD-N12 DAB umí nejen přijímat, ale i vysílat Bluetooth signál, vyzkoušel jsem ho i se svými bluetooth sluchátky Sony WH-1000XM4. Párování proběhlo bez problémů, zvuk byl čistý, stabilní a bez jakéhokoliv zpoždění. A když jsem je připojil klasicky přes 3,5mm jack, výsledek byl stejně výborný.
Vyzkoušel jsem i přehrávání klasických CD – jak originálních, tak i těch vlastnoručně vypalovaných z dob, kdy byl Nero Burning ROM králem softwaru a 700 MB se zdálo jako nekonečný prostor. Denon RCD-N12 DAB si poradil se vším bez zaváhání – včetně souborů MP3 a WMA z CD-R a CD-RW disků. A ano, přehrál i moje staré „kompilace z mládí“ s bitrate 128 kbps. Což je z dnešního pohledu trochu jako dívat se na HD film přes zamlžené brýle – ale nostalgie má své kouzlo. A hlavně: hraje to. A to se počítá.
Polk Audio Signature Elite ES20: Americká síla v evropském obýváku
Denon RCD-N12 DAB se prodává bez reproduktorů – je to samostatná jednotka, ke které si reprosoustavy musíte vybrat a dokoupit zvlášť. Denon k tomuto modelu nabízí i své vlastní regálové reproduktory SC-N10, které ladí designově i výkonově a tvoří s CEOL sérií kompaktní, elegantní celek, nazvaný Denon CEOL N12 DAB. Bílý Denon a bílé reproduktory.
Já jsem se ale rozhodl jít jinou cestou a zvolil Polk Audio Signature Elite ES20, které mi nabídly přesně ten zvukový charakter, který hledám a i designem se k Denonu hodí.
Americká značka s tradicí od roku 1972 si zakládá na filozofii „velkého zvuku za rozumnou cenu“. A modelová řada Signature Elite? To je přesně ono – Hi-Res Audio kvalita, která potěší i náročnější uši.
Verze „E“ (jako „Europe“) je navíc laděná pro evropské posluchače – tedy s jemnějším, vyváženějším zvukem. Výsledek? Bachovy fugy přinášejí hloubku, Handelovy oratoria majestátnost a Tubular Bells husí kůži.
Zvuk je vyvážený, detailní a přitom nenásilný. I při nižší hlasitosti má hudba prostor a dynamiku. Když přidám hlasitost, Denon neztrácí dech – ani při náročných orchestrálních pasážích.
Poznámka: S označením si výrobce trochu hraje. Nabízí vlastně tři modely – S20, S20e a ES20. Liší se pouze frekvenčním rozsahem. A verze S20 má citlivost 88 dB, zatímco ES20 ji má 86dB. Pak lehoučce změněný rozměr reprobedny (liší se o jeden milmetr ve výšce, šířce či hloubce).
Parametry, které potěší i technicky založené ucho
- Dvoupásmový systém s 1" terylenovým výškovým reproduktorem a 6,5" středobasovým měničem z polypropylenu vyztuženého slídou.
- Frekvenční rozsah: 39 Hz – 40 000 Hz – zvládne i hluboké basy bez subwooferu.
- Citlivost: 86 dB – snadno rozehratelné i s menším zesilovačem.
- Impedance: 8 ohmů – ideální pro většinu domácích zesilovačů.
- Power Port technologie – do otvoru Bassreflexu (v ozvučnici reproduktoru, zesiluje basy tím, že využívá proudění vzduchu z vnitřku ven) přidává speciální difuzor, který usměrňuje vzduch a snižuje šum i zkreslení. Díky tomu jsou basy čistší, hlubší a celkový zvuk přirozenější a silnější i když je reproduktor těsně u zdi.
Zvuk ES20 je přesně takový, jaký mám rád – plný, dynamický, ale zároveň kultivovaný. Barokní hudba zní vzdušně, smyčce mají prostor a varhany se rozléhají po místnosti s grácií. Elektronika jako Jarre nebo Vangelis má šířku a hloubku, která mě vtáhne do zvukové krajiny. Když si pustím závodní hru na Switchi, motory burácí a soundtrack duní jako v kině.
HEOS: Srdce moderního Denonu
Jednou z největších předností Denonu RCD-N12 DAB je jeho propojení s platformou HEOS (Home Entertainment Operating System). Nejde jen o obyčejnou aplikaci na přepínání skladeb – jedná se o plnohodnotný ekosystém, který z vašeho Denonu udělá centrální mozek domácí zábavy.
HEOS umožňuje pohodlné streamování hudby z celé řady populárních online služeb. Mezi podporované platformy patří Amazon Music, Deezer, iHeart Radio, Pandora, Mood Mix, Napster, SiriusXM, SoundCloud, Spotify a TIDAL. Díky tomu si každý najde svou oblíbenou hudbu bez ohledu na preferovaný zdroj.
K dispozici je jak Bluetooth, tak i Wi-Fi připojení. Zatímco Bluetooth je ideální pro rychlé a jednoduché přehrávání, Wi-Fi přenos nabízí vyšší kvalitu zvuku, protože umožňuje streamování nekomprimovaných hudebních souborů. Výsledkem je čistší a detailnější poslechový zážitek.
HEOS podporuje širokou škálu digitálních hudebních formátů, včetně MP3, AAC, Apple (ALAC), DSD, FLAC, WAV a WMA. Díky tomu si můžete vychutnat hudbu v kvalitě, která odpovídá vašim nárokům. Mou preferovanou hudební službou je sice YouTube Music, která však není v Denonu dostupná jako samostatný modul. Proto streamuji buď přes Bluetooth z telefonu, nebo z internetového prohlížeče v televizi.
Pomocí aplikace HEOS App, která je dostupná pro Android i iOS, lze ovládat celý systém – od hlasitosti přes vstupy až po přehrávání a playlisty, a to vše z jednoho místa. Přepínání mezi zdroji hudby, jako jsou CD, rádio, HDMI ARC, digitální služby nebo internetová rádia, je otázkou několika klepnutí. Pokud máte doma více HEOS-kompatibilních zařízení (například jiné modely Denonu nebo Marantzu), můžete je snadno propojit a přehrávat stejnou hudbu v celém bytě. Pokud chcete, aby každá místnost hrála něco jiného, můžete vytvořit samostatné zóny.
Z mé zkušenosti je aplikace rychlá, stabilní a přehledná. Ovládání je intuitivní a i technicky méně zdatní členové domácnosti si během pár minut osvojí základy. Velmi praktické je, že nemusíte hledat dálkový ovladač pod gaučem, protože všechno máte v mobilu.
HEOS navíc podporuje i hlasové asistenty, jako je Alexa nebo Siri. Pokud tedy máte chytrou domácnost, můžete Denon ovládat i hlasem. Já osobně dávám přednost klasickému ovládání přes aplikaci nebo dálkový ovladač – ale možnost hlasového ovládání tu rozhodně je.
Co bych ještě vyzdvihl?
Kromě skvělého zvuku a široké konektivity bych rád zmínil několik detailů, které z Denonu RCD-N12 DAB dělají zařízení, které si opravdu užívám každý den. Především jsou to jeho kompaktní rozměry – přístroj se pohodlně vejde na polici, do knihovny nebo vedle televize. Nepůsobí jako „něco malého do kuchyně“, ale jako plnohodnotný audio systém.
Velmi oceňuji kvalitu zpracování. Tělo přístroje je pevné, tlačítka přesná a displej dobře čitelný. Bílá varianta navíc působí moderně, elegantně a nezachytává otisky prstů. Provoz Denonu je tichý – žádné hučení ani praskání. I při nočním poslechu klasické hudby je ticho opravdu ticho.
Reakce přístroje jsou rychlé – ať už ho ovládám přes aplikaci HEOS, dálkový ovladač nebo dotyková tlačítka, vše reaguje okamžitě. Denon je také velmi univerzální. Přehraje CD, naladí rádio, streamuje z internetu, připojí se k televizi, rozjede Spotify i TIDAL… a ještě u toho vypadá dobře.
Díky HDMI ARC je vše propojeno tak, že po zapnutí televize se automaticky spustí i Denon, aniž by bylo potřeba cokoli zvlášť zapínat nebo přepínat. Stejně to funguje i při vložení CD do mechaniky – po stisku tlačítka pro vysunutí šuplíku a vložení disku se hudba automaticky začne přehrávat.
A pokud patříte mezi ty, kdo mají doma Raspberry Pi s Volumio, vlastní NAS a přehrávají FLACy přes síť, Denon vás nezklame. Možná vás dokonce potěší, že si s ním rozumí i bez nutnosti instalovat další balíčky nebo kompilovat jádro.
Co by mohlo být lepší?
Žádný systém není dokonalý – a i Denon RCD-N12 DAB má pár drobností, které by šly vylepšit. Výkon zesilovače (2 × 65 W / 8 ohmů) je pro běžné použití naprosto dostačující, ale pokud máte větší místnost nebo náročnější sloupové reprosoustavy, může být limitující. Takové sestavy často vyžadují zesilovač s výkonem alespoň 100 W na kanál.
Další nevýhodou je absence podpory Google Cast a přímého streamování z Apple Music. Apple Music sice funguje přes AirPlay, ale přímá integrace chybí – pravděpodobně kvůli licenčním omezením, nikoliv technickým. Aplikace HEOS navíc není dostupná v češtině, což může být pro některé uživatele bariérou.
Dálkové ovládání funguje na infračerveném principu, což znamená, že musíte mířit přímo na přístroj. Nelze ho tedy úplně schovat do skříňky nebo za roh – musíte na něj vidět. Naštěstí to řeší aplikace HEOS, která nabízí pohodlné ovládání přes mobil.
Displej přístroje nemá čidlo okolního světla. Jas lze sice nastavit ručně, ale v noci může být rušivý, protože se nepřizpůsobuje okolnímu osvětlení. Také chybí fyzický vypínač – přístroj zůstává v pohotovostním režimu, pokud ho neodpojíte ze sítě. A nakonec, není možné nastavit výchozí hlasitost pro jednotlivé vstupy zvlášť. Při přepínání mezi HDMI ARC a jinými zdroji je tak potřeba hlasitost ručně upravovat, což může být nepraktické.
Pokud jde o reprosoustavy Polk Audio Signature Elite ES20, i ty mají pár drobných nevýhod. Jsou poměrně velké a těžké – váží přibližně 8 kg na kus – a vyžadují stabilní podstavec. Zároveň potřebují kvalitní zesilovač, což Denon zvládá, ale levnější zesilovače by s nimi mohly mít problém. Design těchto reproduktorů nemusí sednout každému – jde o robustní americký styl s retro prvky. A nakonec, mřížky nejsou magneticky přichycené na těle, což je drobnost, ale u této třídy by člověk možná očekával elegantnější řešení.
Závěr: Hi-fi věže nejsou mrtvé. Jen se naučily streamovat.
V době, kdy většina lidí poslouchá hudbu z mobilu přes Bluetooth repráček velikosti hrnku na kávu, by se mohlo zdát, že hi-fi věže patří do muzea vedle walkmanů a diskmanů. Ale opak je pravdou.
Denon RCD-N12 DAB je důkazem, že kompaktní audio systémy mají stále co říct – a to nejen těm, kteří si pamatují, jak se kazeta přetáčela tužkou.
Tahle malá krabička v sobě spojuje to nejlepší z obou světů: analogovou duši a digitální mozek. Přehraje CD, naladí rádio, zvládne Spotify, YouTube, připojí se k televizi, ozvučí hraní na Nintendo Switch a ještě vypadá jako designový doplněk. A když k tomu připojíte pořádné pasivní reproduktory, jako jsou Polk Audio Signature Elite ES20, dostanete zvuk, který vám připomene, proč jste si kdysi zamilovali hudbu.
Je to all-in-one řešení pro moderní multimediální domácnost, kde se střídá baroko s beatem, Mario Kart s Mozartem a YouTube s vinylovou nostalgií. Ať už jste audiofil, běžný posluchač, nebo někdo, kdo prostě chce, aby to doma dobře hrálo – Denon RCD-N12 DAB vám to splní. Bez kompromisů, bez složitého nastavování, bez zbytečných krabiček.
A co je na tom všem možná nejlepší? Nemusíte kvůli tomu vykrást banku. Tahle sestava – Denon RCD-N12 DAB a Polk Audio Signature Elite ES20 – vás vyjde na zlomek ceny high-endových systémů, ale nabídne zvuk, který je pro většinu domácností naprosto dostačující, ba přímo skvělý. Za dobrý zvuk zkrátka nemusíte utrácet statisíce.
Takže ne, hi-fi věže nejsou mrtvé. Jen se přizpůsobily době. Tahle konkrétní – bílá, elegantní, chytrá – si u nás doma našla místo a zůstane. Protože když něco hraje dobře, tak to prostě poznáte.
(Fotografie pocházejí od společnosti Denon.)