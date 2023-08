Red Hat hledá vývojáře pro Grub2/Shim, možný návrat JPEG XL do Google Chrome

Red Hat hledá vývojáře pro Grub2 / Shim

Linuxové bootloadery jako Grub2 se dostaly do stavu, že jsou celkem použitelné a nikoho moc netlačí nutnost na jejich vylepšování momentálně pracovat. Prostě fungují. V Red Hatu ale vidí možnosti dalšího rozvoje v této oblasti a firma nyní nabírá vývojáře do svého týmu Display Systems, který se bude bootloaderu věnovat. Zaměření této pozice je primárně na Grub2 a UEFI Shim, vývojáře čekají práce na vylepšování i opravách chyb a jako obvykle budou výsledky jeho práce mířit do upstreamu. Více informací v detailu pozice na webu Red Hatu. Na závěr se v kontextu aktuálních věcí kolem Red Hatu sluší zakončit řečnickou otázku: proč tohoto vývojáře neshání Suse, CIQ, či Oracle?

Dekódování AV1 videa v Mesa VirGL

Hostům typu QEMU/KVM bude od verze Mesa 23.3 k dispozici podpora akcelerace dekódování AV1 videa ve virtuálních strojích, samozřejmě tam, kde je k dispozici podpora takové akcelerace na mateřském železe. Začleněn byl potřebný kód, za kterým stojí Feng Jiang z projektu čínské distribuce Kylin OS. Mesa 23.3 bude dle plánu vydána někdy v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Patche pro DRM scheduler Intel Xe

Věc, která zatím brání začlenění next-gen ovladače GPU Intel, známého jako „Xe“, i kdyby jen v experimentální podobě, je absence DRM scheduleru pro tento ovladač. Intel na věci pracuje a hlásí úspěch. Vývojář Matthew Brost z Intelu zaslal ke kontrole druhou revizi změn v DRM scheduleru, které k možnosti provozovat ovladač Intel Xe vedou. Bude-li kód shledán dostatečně dobrým, mohl by být začleněn v blízké budoucnosti, tedy možná už v Linuxu 6.6, pokud by revize proběhla velmi rychle a nebyly nalezeny problémy (spíš to ale vypadá na Linux 6.7).





Oprava pro dělení nulou na AMD Zen 1 už je ve starších jádrech

Chyba týkající se až 7 let starých procesorů AMD rodiny Zen 1, o které jsme nedávno psali, je opravena a oprava vedle dokončovaného jádra Linux 6.5 zamířila i do starších verzí. Máte-li Zen první generace a jádro některé z verzí 6.4.10 / 6.1.45 / 5.15.126 / 5.10.190, pak jste chráněni. Čerstvě vydané aktualizace verzí jádra 5.4.253, 4.19.291 a 4.14.322 opravu chyby neobsahují.

Google možná znovu zváží podporu JPEG XL v Chrome

Bez ohledu na někdejší rozhodnutí Googlu svět pokračuje v adaptování grafického formátu JPEG XL. Podporuje jej jak otevřený GIMP či FFmpeg, tak nově korporáty jako Apple. A Google, možná aby nenaplnil heslo „kdo chvíli stál, stojí opodál“, třeba zase podporu JPEG XL v Chrome zváží. Děkujeme poníženě.





Dosti vtípků na adresu Googlu, JPEG XL je prostě formát s řadou skvělých předností a vzhledem k tomu, že náklady na udržování jeho podpory v prohlížeči mohou být zanedbatelné až směšně mizivé, bylo by od Googlu opravdu krátkozraké JPEG XL ignorovat, když ostatní jej nasazují. V issue trackeru projektu Chromium se objevila aktualizace u ticketu o JPEG XL (plus pár dalších komentářů). Neříká nic jednoznačného či závazného, ale optimisticky řečeno možná naznačuje, že by se ledy mohly pohnout zpět. Tak se nechme překvapit, jestli se Jose Armando a Esmeralda opět dají dohromady. Tedy pardon, Google a JPEG XL.

Podpora bezdrátového USB a UWB končí

Už jsou tomu čtyři roky od chvíle, kdy byl kód pro bezdrátové USB a Ultra Wideband (UWB) označen za zastaralý kvůli absenci byť jediného údržbáře tohoto kódu. V roce 2020 byly odstraněny velké části příslušného kódu a proces pokračuje k současnému finiši: z jádra Linux 6.6 zmizí poslední pozůstatky podpory těchto rozhraní, která se zkrátka neuchytila. Pro jádro 6.6 je již nastaveno zahození posledních zhruba 500 řádků kódu z celkových více než 20 tisíc, které podporu těchto rozhraní zajišťovaly, informuje Phoronix.