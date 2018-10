 »   »  Red Hat koupila společnost IBM, cena přesáhne 34 miliard dolarů

Společnost IBM dnes vydala překvapivé oznámení o koupi firmy Red Hat. Jde o zdaleka největší akvizici IBM a cílem má být významné rozšíření portfolia služeb. Koupě Red Hatu mění pravidla hry, IBM se tak stane číslem jedna v poskytování hybridního cloudu a nabídne zákazníkům otevřené cloudové řešení, které jim dovolí využít jejich infrastrukturu naplno, říká Ginni Rometty, výkonná ředitelka IBM.

Red Hat prodej potvrdil v oficiální tiskové zprávě, ve které také potvrdil, že IBM kupuje všechny akcie společnosti za cenu přibližně 34 miliard dolarů. Spojení našich sil s IBM nám umožní další růst, získání zdrojů a schopností k dalšímu rozšiřování open source jako základu digitální transformace a dostane ho k dalším uživatelům. To vše při zachování naší jedinečné kultury a neustálého přispívání k open-source inovacím, řekl Jim Whitehurst, prezident a výkonný ředitel Red Hatu.

Odhaduje se, že Red Hat v letošním roce poprvé překročí obrat ve výši 3 miliard dolarů. Firmě se v poslední době daří oslovovat velké zákazníky, jen v uplynulém čtvrtletí ohlásila 11 nových zakázek překračujících 5 milionů dolarů a 73 dalších nad jeden milion. Celkový čtvrtletní obrat překročil všechny předpovědi.

Red Hat má jednu z největších světových poboček také v Česku v Brně. Nahlédněte do ní:

Prodej Red Hatu pod křídla IBM by měl být dokončen ve druhé polovině roku 2019. IBM tvrdí, že firmu dále povede její současný management a výkonný ředitel Jim Whitehurst. Ten vydal na blogu Red Hatu osobní pohled na celou situaci. Podle jeho slov jde o velkou příležitost k dalšímu rozšiřování otevřených technologií. Spojení s velkým hráčem umožní obrovské investice a rozšíření možností hybridního cloudu do dalších odvětví. Důležité je, že Red Hat zůstává dále Red Hatem. Jakmile bude transakce uzavřena, staneme se samostatnou jednotkou uvnitř IBM. Naše přispívání do open source tím zůstane nedotčeno. Nezávislost na IBM nám umožní pokračovat v budování ekosystému, který nabízí zákazníkům možnost volby a je integrální součástí úspěchu open source v podnikové sféře.

Ve svém textu se snaží všechny uklidnit a zavazuje se, že Red Hat bude pokračovat stejným směrem, jako doposud. Uvědomuji si, že pro všechny tyhle novinky znamenají mnoho emocí. Vzrušení, úzkost, překvapení, strach z neznáma, nové výzvy a pracovní vztahy – to vše teď cítím. Vím ale, že budeme dále pracovat na šíření naší kultury, která je součástí naší organizace. Budeme se stále zaměřovat na úspěch našich zákazníků a pečovat o vztahy s našimi partnery. Spolupráce, transparentnost, zapojení a meritokracie – to jsou hodnoty, které z nás dělají Red Hat, a to se nemění. Naopak doufám, že tyto hodnoty přeneseme i do zbytku IBM.

V Red Hatu zřejmě předem o transakci nikdo z běžných zaměstnanců nevěděl. Potvrzují to námi přímo oslovení vývojáři, stejně jako veřejné reakce lidí s firmou spojených:

Everyone I spoke from RH are left without words, not a single heads up before the announcement. What business ppl and even IBM won't ever understand is how important these folks at RedHat are. RH isn't a brand or a set of products, they are people who above work, have an ideal.