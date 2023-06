Red Hat mění pravidla přístupu ke zdrojákům, Sparky Linux 8 má jméno

Red Hat omezuje přístup ke zdrojovým kódům

Společnost Red Hat nedávno oznámila, že odteď bude CentOS Stream jediným místem, kde budou veřejně přístupné zdrojové kódy Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Limitováním přístupu ke zdrojovým kódům RHEL vznikne překážka pro komunitní alternativy jako AlmaLinux, Rocky Linux či Oracle Linux.

CentOS Stream totiž ne vždy obsahuje všechny patche, které jsou aplikovány v balíčcích RHELu a k některým je přístup pouze přes zákaznický portál. Vývojáři AlmaLinuxu a Rocky Linuxu už situaci řeší a i přes její složitost věří, že budou schopni dál poskytovat volně dostupnou alternativu k RHELu.

CentOS Stream

Sparky Linux 8 bude The Seven Sisters

Nadcházející vydání distribuce Sparky Linux 8, které bude postavené na Debianu 13 Trixie dostane kódové jméno The Seven Sisters (Sedm sester). Kódová jména jsou vybírána podle souhvězdí, přičemž Sedm sester je jiné označení pro otevřenou hvězdokupu Plejády (někdy označované i jako Kuřátka).





Sparky je lehká linuxová distribuce, která poskytuje uživatelsky příjemné a přizpůsobitelné prostředí pro osobní počítače. Sparky 7.0 Orion Belt s LXQt desktopem vyšel před pár dny, založený na stabilním Debianu 12 Bookworm, přináší mnoho nových funkcí a aktualizací, z nichž nejvýznamnější jsou linuxové jádro 6.1 LTS, Firefox 102.12.0ESR, Thunderbird 102.12, LibreOffice 7.4.5, LXQt 1.2, KDE Plasma 5.27, Xfce 4.18, MATE 1.26 a Openbox 3.6.1.

SparkyLinux 7

Vyšlo NsCDE 2.3

Desktopové prostředí NsCDE (Not so Common Desktop Environment) bylo vydáno ve verzi 2.3. Jedná se o desktop založený na FVWM s retro vzhledem, který napodobuje prostředí CDE (Common Desktop Environment) známé z mnoha komerčních UNIXových operačních systémů z 90. let. Toto nové vydání přináší běžné opravy chyb, ale také nové funkce – jako integrace Qt6, aktualizace CSS pro novější verze Firefoxu a Thunderbirdu a další.





NsCDE

Oryx Pro a Bonobo WS dostanou Raptor Lake

Výrobce linuxového hardwaru, společnost System76 informovala o dostupnosti nových verzí svých notebooků Oryx Pro a Bonobo WS s aktualizovanými a výkonnějšími komponentami. Nejsilnější laptop od System76, Bonobo WS, je nyní konečně dodáván s procesorem Intel Core Raptor Lake i9–13900HX se 24 jádry, mezipamětí 36 MB, až 5,4 GHz frekvencí a grafikou Intel Iris Xe.

Oryx Pro je nyní poháněn procesorem Intel Core Raptor Lake i9–13900H s 14 jádry, mezipamětí 24 MB, až 5,4 GHz frekvencí a grafikou Intel Iris Xe, až 64 GB dual-channel paměti DDR5 s frekvencí 4800 MHz a až 8 TB úložiště PCIe 4.0 M.2 SSD.

Oryx Pro a Bonobo WS

Nově vydáno

Na Fedoře postavená linuxová distribuce risiOS s prostředím GNOME a sadou grafických konfiguračních nástrojů vydala svou 38. verzi. Franco Conidi oznámil vydání SysLinuxOS 12, nové verze linuxové distribuce postavené na Debianu 12 Bookworm. Na Arch Linuxu postavená, průběžně aktualizovaná distribuce Liya vyšla ve verzi 7.1.1. Plamo Linux, japonská distribuce postavená na Slackwaru oznámila vydání verze 8.1.