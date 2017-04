 »   »  Rekordní trest: 27 let za hackování a krádeže platebních karet

Software a hardware

Používáte mobilní komunikátor Messenger (Facebook), ale už je pro vás příliš nabobtnalý? Všechny ty příběhy, samolepky, GIFy apod… Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Facebook pro většinu světa včetně České republiky oficiálně zpřístupnil alternativu Messenger Lite. Ta je podstatně jednodušší a méně náročná jak na systémové prostředky, tak na datové připojení. Dosud byla oficiálně dostupná pouze v rozvojových zemích. Aplikace však nabízí jen textovou komunikaci a posílání souborů, audio či video hovory nikoliv.

Internet a web

Po Googlu či Facebooku chce proti tzv. fake news bojovat také Jimmy Wales, zakladatel slavné Wikipedie. Nový projekt se nazývá Wikitribune, ale s Wikipedií ani organizací Wikimedia nebude mít nic společného. Projekt je celkem originální a na trhu nemá přímou konkurenci. Bude to zkrátka server vydávající patřičně prověřené články. Ty může napsat kdokoliv, ale před vydáním budou muset projít revizí některého z placených zaměstnanců-novinářů nebo ověřeného člena komunity. Podle Walese má být výhodou Wikitribune také to, že bude neziskový a nebude se muset honit za prokliky. Projekty by měli financovat hlavně menší dobrovolní přispěvatelé, podobně jako Wikipedii.

Společnost BitTorrent se dlouhodobě snaží hledat legální (a obchodně smysluplné) využití stejnojmenného protokolu, ale příliš se jí nedaří. Neúspěchem končí i služba BitTorrent Live pro streamování živých televizních přenosů. Firmě se nepodařilo zaujmout téměř žádné partnery (televizní kanály) a služba nabízí jen několik bezplatných kanálů. V blízké době bude uzavřena a vývojový tým bude rozpuštěn. Management se snažil získat investora a BitTorrent Live vyčlenit do samostatné firmy, ale k žádné dohodě nedošlo.

Byznys, politika, právo

Ve Spojených státech byl uložen dosud největší trest související s hackováním. Ruský hacker Roman Seleznev, přezdívaný jako Track2, obdržel trest 27 let odnětí svobody. Výše trestu může být trochu překvapivá proto, že Seleznev se nepodílel na násilné trestné činnosti, ale pouze kradl údaje platebních karet. Odsouzený to však dělal ve velkém a patřil mezi průkopníky tohoto průmyslu, z toho důvodu je trest exemplární. Seleznev byl uznán vinným ve 38 bodech obžaloby a způsobená škoda byla vyčíslena na 169 miliónů dolarů.

Turecko často blokuje různé webové služby a sociální sítě, ale teď zřejmě postoupilo na další úroveň, když zablokovalo i nezávislou encyklopedii Wikipedii. Tamní dohledový úřad blokaci přikázal na základě zákona, který má bojovat proti obsahu ohrožujícímu veřejný pořádek a bezpečnost země. Pokud má blokace pokračovat, musí však rozhodnutí stvrdit soud. Řada služeb s tureckou vládou alespoň do určité míry spolupracuje a omezuje přístup k určitému obsahu, takže blokace většinou netrvají déle než několik dní. Od Wikipedie ale takový přístup asi nemůžeme příliš očekávat, tak je možné, že blokace bude dlouhodobější či častější.

Spor Applu a Qualcommu o licenční poplatky pokračuje. Apple tvrdí, že mu Qualcomm vyměřuje nepřiměřeně vysoké poplatky, a na začátku roku podal podnět k prošetření k Federální obchodní komisi. Firma nyní oznámila, že do rozseknutí sporu Qualcommu žádné další poplatky nezaplatí. Ten kvůli tomu musel značně upravit očekávané finanční výsledky.

Zajímavosti / telegraficky

Elon Musk po letech do vesmíru a elektromobilech představil svůj další velký projekt, pracovně nazvaný Boring Company (dvojsmysl vyvrtávací/nudná společnost). V zásadě jde o podzemní síť tunelů (odtud to vrtání), která by měla odlehčit dopravě ve městech. Zájemce by s vozem zastavil na vymezeném místě na silnici a do tunelu by ho svezl výtah. Tunelem by se potom vůz pohyboval rychlostí až 210 km/h, ale na speciální plošině, nikoliv vlastním výkonem. Provoz v tunelech by tak plně řídily počítače, což by znamenalo prakticky dokonalou plynulost a vysokou bezpečnost. Bohužel jde zatím jen o vizi, které ani Musk nevěnuje příliš času. Stejně ale začínaly i Tesla a SpaceX, tak se nechme překvapit.

Už nějakou dobu se zdá být jasné, že mobilní Windows jsou mrtvý systém. A brzy zřejmě můžeme čekat i oficiální oznámení. Podle interních informací už z něj neplynou prakticky žádné peníze a cca v polovině roku bude projekt prakticky ukončen.

Výroba tenisek už je téměř plně automatizovaná, ze 120 výrobních kroků roboti zvládnou všechny až na jeden – stále jsme je nedokázali naučit zavazovat tkaničky.

Repasovaný Samsung Galaxy Note 7 se na jihokorejském trhu objeví v červnu. Samsung si věří a model bude prodávat za cca 620 dolarů. To je překvapivě vysoká cena, vzhledem k tomu, že jde už o 8 měsíců staré zařízení, kapacita baterie je nižší a navíc můžete mít problém se vstupem na palubu letadel.

E-mailová služba Outlook.com už oficiálně nepodporuje standardní protokol IMAP, pouze Microsoft Exchange. Připojení přes IMAP je ale zatím stále možné.

Začala vycházet denní sestavení Ubuntu 17.10. Vše je zatím při starém, nováčci Wayland a GNOME Shell se v nich objeví až později.

Dnes se hráči musejí rozhodovat, zda raději monitor s vyšším rozlišením nebo vyšší obnovovací frekvencí. Začínají se objevovat první modely, které zvládnou oboje. Laciné ale samozřejmě nebudou.

Acer Predator X27: rozlišení 4K, 144Hz a HDR

Brali byste mobilní zařízení s průhledným tělem, které odhaluje hardware? Na trhu bohužel nejsou, ale na YouTube se objevil povedený pokus se zprůhledněním Galaxy S8. A nevypadá to špatně.

V poslední době firmy hodně nabírají vývojáře linuxových grafických ovladačů. Další pozice teď otevírají Red Hat nebo AMD.

Jak se daří licencím Creative Commons? Organizace vydala přehlednou a zajímavou výroční zprávu za rok 2016.