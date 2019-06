 »   »  Resetujeme počítadlo tiskárny Epson, které blokuje tisk

Firma Epson vyrábí kvalitní tiskárny. O tom se nedá polemizovat. Od jehličkových tiskáren z 80. let přes termotiskárny pro tisk nejrůznějších účtenek, až po inkoustové tiskárny, které najdeme v každé druhé domácnosti. Spousta jehličkových tiskáren z počátku 90. let minulého století funguje dodnes. Termotiskárny u některých našich klientů tisknout denně už 20 let a potiskly stovky kilometrů papíru. Proto mě velmi překvapilo, když minulý pátek moje inkoustová tiskárna suše vyhlásila, že už dál tisknout nebude.

Konkrétně je to tiskárna Epson XP-510. Mám ji asi čtyři roky a tvrdí že vytiskla přibližně 4500 stránek. Zásobníky inkoustů jsem vyměňoval už asi šestkrát. Teď tiskárna vyhlásila Error 11 – „An ink pad needs Service, contact Epson“ – něco na způsob „poduška na inkoust potřebuje servis, kontaktujte Epson“.

Prošel jsem si v duchu několik možných scénářů. Zavézt ji do opravny? Tu opravnu znám dost dobře. Už jsem tam párkrát byl a ne, že bych byl spokojen. Navíc by to stálo asi 50 eur plus zabitý čas nebo další peníze za odeslání. Vzhledem k tomu, že nová tiskárna stojí řádově tolik, kolik by stála oprava, tudy cesta nevede. Ale přece nevyhodím skoro novou tiskárnu!

Analýza problému

Jak vlastně funguje inkoustová tiskárna? Základem tiskárny je hlavička s tryskami, které stříkají kapičky inkoustu na papír. Nad ní jsou zásobníky s inkoustem. Když tiskárna nějakou dobu stojí, trysky zaschnou a je potřeba je propláchnout. Čím? Samozřejmě inkoustem. A ten inkoust někde musí skončit. Takže pod parkovištěm pro hlavičku je zásobník na odstříknutý inkoust.

Je to taková plastová vanička o objemu asi 1,5 dl. Spodní polovina je vyplněná houbou, do které se vsakuje odstříknutý inkoust. Je samozřejmě vhodné, aby houba nenasákla na 100 %, protože pak by se vanička začala plnit tekutým inkoustem a při naklonění tiskárny by tahle černočerná kapalina vytekla na nábytek a nikdo by to už nevyčistil. Epson poměrně jednoduše zajistil, že se to nestane.

V tiskárně je počitadlo, které ukazuje, kolikrát se čistila hlavička. Ať už automaticky nebo vyvoláním čistící procedury. Když počitadlo napočítá do 100 % a tiskárna si myslí, že by houbička mohla být plná, prostě vyhlásí chybu a dotiskli jsme. Potřebujete do rána dotisknout diplomku, protože zítra je poslední den na odevzdání? Smůla, Epson rozhodl a neuděláte nic.

Poznámka: Když jsem tiskl diplomku, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by se tiskárna mohla pokazit. Tiskl jsem na Wangu s typovým kolečkem a dotiskl jsem v 5 ráno. Jedna stránka se tiskla několik minut. To byly časy.

Problém se v zásadě dělí na dva: soft a hard. Vynulování počitadla a výměnu houbičky.

Vynulování počitadla

Hledáním po Internetu jsem poměrně rychle našel stránku, kde je program pro inicializaci tohoto počítadla. Program funguje pro široké spektrum tiskáren Epson. Dokáže vyčíst z tiskárny například její sériové číslo, počitadla stránek a stav chyb. Věci, které nejdou udělat z velmi chudého webového rozhraní tiskárny. Hlavně ale dokáže přečíst a vynulovat počitadlo vyhozeného inkoustu. Moje počitadlo bylo na 100,3 %.

Ovšem není všechno růžové, jak to vypadá. Je tady malý háček. Program sice umí vynulovat počitadlo, ale něco to bude stát. Je nutné si za 10 dolarů koupit kód a s tímto kódem program jednou počitadlo vynuluje. Až se vám to stane znovu, zaplatíte dalších 10 dolarů.