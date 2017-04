 »   »  Retrohraní s Raspberry Pi: kupujeme součástky k nové herní konzoli

Jením z oblíbených použití jednodeskového počítače Raspberry Pi je vytvoření herní konzole, nebo spíš dedikovaného herního emulátoru, zejména pro hry z 80. a 90. let minulého století. Snad každý se někdy setkal s konzolí Nintendo Entertainment System, resp. jejími klony a pirátskými kazetami, kterých jeden čas byly plné tržnice i v České republice. Ale Raspberry Pi samozřejmě zvládne emulovat mnohem víc než NES.

V tomto kratším seriálu si popíšeme, jak si takovou retro-herní stanici na Raspberry Pi postavit. Nejde o nic složitého, zvládnout by to měl každý, alespoň lehce pokročilý uživatel PC. V první díle si popíšeme, co vlastně pro sestavení budeme potřebovat.

Operační systém: RetroPie či Recalbox?

Existuje několik linuxových distribucí zaměřených na emulaci starých herních konzolí. Ve skutečnosti zas tak odlišné nejsou, protože všechny využívají rozhraní EmulationStation uzpůsobené pro ovládání herním ovladačem. Ve většině případů distribuce používají také stejné emulátory, které se na EmulationStation napojují.

V seriálu se budeme věnovat dvěma nejrozšířenějším systémům RetroPie a Recalbox. Zásadní rozdíly mezi nimi nejsou, ale dá se říct, že zatímco RetroPie je trochu odvážnější a obsahuje i nějaké experimentální emulátory, Recalbox se snaží zahrnovat jen spolehlivě fungující součásti a je víc plug-and-play – jen málokdy se stane, že je po instalaci ještě třeba něco nastavovat.

Další výhodou Recalboxu je, že je obsažen v oficiálním instalátoru NOOBS pro Raspberry Pi. Snadno tak lze na jednu SD kartu nainstalovat Recalbox i další systémy, které NOOBS nabízí. U RetroPie instalace probíhá tak, že stažený obraz rozbalíte na SD kartu. Detailům se budeme věnovat příště. Přestože je RetroPie známější, doporučuji pro začátek použít Recalbox. Hlavně kvůli větší vyladěnosti a lepší dostupnosti. Ale ani s jednou distribucí nešlápnete vedle.

Hardware: Raspberry Pi

Obě distribuce podporují všechny varianty Raspberry Pi. Výkonností rozdíl mezi nimi je však velký, což se v praxi projeví. Emulaci asi nejlákavějších konzolí NES a SNES zvládnou všechny levou zadní. Emulace Nintenda 64 (rok 1996) a novějších systémů už je ale na RPi 1 a Zero téměř nemožná. Pro to budete potřebovat minimálně RPi 2 nebo samozřejmě ještě lépe RPi 3. Pokud víte přesně, co chcete hrát, na webu najdete mnoho zkušeností s konkrétními hrami a sestavami.

Pokud ještě žádné RPi nemáte a budete ho za tímto účelem kupovat, doporučuji určitě RPi 3. A to i pokud máte v plánu hrát jenom stařičké hry. RPi Zero na první pohled vypadá lákavě (hlavně cenou), ale je třeba si uvědomit, že k němu také musíte dokoupit napájení a různé adaptéry pro připojení periferií. Ve výsledku v ceně až takový rozdíl není a RPi 3 je mnohem výkonnější a má širší možnosti využití.

Příslušenství: napájení, paměťová karta

Upozornění hlavně pro ty, kteří s Raspberry Pi dosud nepracovali: zakoupením RPi získáte jen samotný počítač. K němu budete potřebovat ještě minimálně napájecí zdroj (od 200 Kč) a klasický HDMI kabel. Pro RPi 2 a slabší lze jako zdroj použít i nabíječku pro telefon, pokud má 5V a 2A (splňuje většina rychlých nabíječek). To už neplatí pro RPi 3, kde pro stabilní chod potřebujete alespoň 2,4A.

Dále budete potřebovat microSD kartu. RetroPie a Recalbox po instalaci zaberou kolem 2 GB, zbylý prostor vám zůstane na hry. Takové hry pro (S)NES typicky mají několik stovek kilobajtů, takže se jich tam vejde opravdu hodně. Systémy ve výchozím stavu neumějí spouštět hry z USB, je nutné je přesunout na paměťovou kartu. Sice to lze nějak naháčkovat a běh z USB úložiště umožnit, ale raději zvolte SD kartu s dostatečnou rezervou. Co se týče rychlosti karty, tak na té příliš nezáleží.

Herní ovladač: z Číny už od 80 Kč

Téměř nutností je také herní ovladač alias gamepad. Přestože si EmulationStation poradí i s klávesnicí, vše je uzpůsobeno pro ovládání gamepadem a ovládání klávesnici je silně neintuitivní. I když si možná časem zvyknete, pro ten správný retro feeling samozřejmě potřebujete herní ovladač.

Podpora ovladačů je v obou distribucích velmi dobrá. Fungují samozřejmě ovladače pro Xbox nebo PlayStation a většinou i ovladače dalších výrobců nebo nejrůznější noname ovladače kdoví odkud. Alespoň co se týče připojení přes USB. S bezdrátovými ovladači je to trochu komplikovanější, ale i tady je podpora slušná. Doporučuji konzultovat wiki Recalboxu a RetroPie.

Žádný gamepad nemáte a chcete pořídit co nejlevněji? Zajímavou možností jsou napodobeniny ovladačů pro NES a SNES, které na čínských on-line tržištích (hlavně AliExpress) pořídíte pod stokorunu za kus. Jen dejte pozor, ať je to ovladač s USB. Za tu cenu samozřejmě nemůžete chtít nějakou kvalitu. Někdy je tlačítko tužší, někdy zase volnější apod. Jako základ ale stačí. Až pokud vás retrohraní opravdu chytne, můžete si pořídit kvalitnější ovladač.

Laciná napodobenina ovladače pro SNES z AliExpressu

Existují také výrobci, kteří se snaží dělat kvalitní repliky starých ovladačů, zmiňme např. Buffalo Classic nebo 8Bitdo (má také bezdrátové varianty). Zde už se ale cena blíží k desetinásobku, tedy tisíci korun. To už asi většina lidí raději sáhne po moderním a univerzálním ovladači např. pro Xbox. Další možností, pokud náhodou máte původní ovladače, je použití konvertoru na USB. Zde počítejte s cenou tak 300+ Kč.

Krabička (volitelně)

Raspberry Pi je vhodné umístit do krabičky, aby se na něj moc neprášilo nebo jste omylem nějak nepoškodili obvody. Bohatě stačí oficiální krabička za cca 200 Kč, která je dostupná v červeno-bílé a černo-šedé variantě. Na trhu jsou však krabiček stovky, takže pokud vám na vzhledu záleží, určitě máte z čeho vybírat.

Najdete i pár krabiček, které napodobují např. design NES, ale ty už jsou trochu dražší a z České republiky hůře dostupné. Nebo, pokud máte přístup ke 3D tiskárně, si můžete vytisknout některý z mnoha volně dostupných návrhů, viz např. server Thingiverse. Pokud zvolíte RPi Zero, můžete dokonce celý stroj napěchovat do NES kazety.

Krabička à la NES z 3D tiskárny

Hry: jedině z neoficiálních zdrojů

Ještě jsme se nedostali k tomu nejdůležitějšímu – kde sehnat hry? Plně legální a morální způsob bohužel neexistuje. Vydavatelé vám obraz hry zkrátka neprodají. Tudíž nemáte jinou možnost, než si hry (často považované za abandonware) stáhnout z neoficiálního zdroje. Ty zde z pochopitelných důvodů nebudeme odkazovat, ale existuje jich celá řada a najdete na nich tisíce her. Z Googlu je najdete cobydup.

Závěr

To je pro tentokrát vše. Zatím si pořiďte potřebné komponenty a za týden už si povíme, jak systém rozběhnout a používat. Pokud zatím žádné komponenty nemáte a budete se řídit levnějšími doporučeními, vše potřebné seženete za cca 1800 Kč (včetně dvou laciných ovladačů). To už není úplně málo, ale je potřeba brát v potaz to, že Raspberry Pi je univerzál. Snadno lze nabootovat do jiného systému a používat ho ještě k mnoha dalším účelům.